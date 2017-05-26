Шведская «репетиция войны с Россией» скорее напоминает спектакль

Как пишет газета Sydsvenskan, военные силы должны будут нанести контрудар по «противнику» и связать его боем. Согласно легенде учений, в южной провинции Сконе разразилась «локальная война», Швеция оказалась в тяжелейшем положении, но на пути «иностранного агрессора» встали сухопутные силы – три тысячи солдат и офицеров со всей страны, переброшенные к линии фронта.«Здесь нечего скрывать – нападает Россия», – пояснил председатель комитета риксдага (парламента) по обороне Аллан Видман.Предполагается, что в ходе восьмидневных маневров под названием «Весенний огонь – 17», которые начнутся уже на следующей неделе, вооруженные силы королевства будут «повышать оперативный потенциал» и учиться действовать в составе бригад – боевых соединений численностью по четыре тысячи человек, в состав которых входят как мужчины, так и женщины.«Мы развиваем наши соединения в различных направлениях. Во время крупных учений мы соединяем подразделения в систему, чтобы та могла действовать как единое целое, например в виде бригад», – пояснил подполковник Скараборгского танкового полка Никлас Блумквист.Учения «Весенний огонь» предшествуют осенним крупномасштабным учениям в Балтийском регионе под названием «Аврора-17». В них примут участие не только Швеция и Финляндия, подумывающие о создании собственного «мини-НАТО», но и члены реального НАТО: США, Франция, Эстония, Дания и Норвегия. По мнению министра обороны Швеции Петера Хультквиста, «Аврора-17» покажет, что шведские вооруженные силы «готовы к отражению любого вторжения».«Именно такой сигнал мы и хотим послать», – подтвердил Аллан Видман. Он отверг критику Партии левых и «Феминистской инициативы», которые заявили, что «Аврора-17» провоцирует Россию. «С моей точки зрения, русские испытывают большое уважение к военной силе. Слабое в военном плане государство лишь внушает им презрение», – считает он.В конечном счете участники учений «Аврора-17» поспособствуют «сохранению военного равновесия на Балтийском море», так что «России не удастся продвинуть вперед свои военные позиции, как это было в Крыму и на Украине», утверждает издание. Это станет «демонстрацией силы», которая, по утверждению газеты, предотвратит захват Россией острова Готланд, который иногда называют «самым большим непотопляемым авианосцем в Северной Европе».Аллан Видман отчасти прав. Серия учений шведской армии – и самостоятельных, и с участием соседних государств – не столько провоцирует Россию, сколько развлекает ее как бесплатное театральное представление и дает некоторую пищу для размышлений. С поучительной тематикой.Во-первых, никто не знает, что такое шведская армия, с какой стороны у нее стреляют автоматы и что она вообще умеет. Последний раз шведы воевали как раз с Россией – во времена Наполеона, когда корпус князя Багратиона, не встретив сопротивления, перешел Ботнический залив по льду и осадил Стокгольм.С тех пор прошло довольно много времени даже по меркам пребывающей в сытой полудреме Северной Европы, и теперь на участившиеся учения шведской армии интересно посмотреть просто из любопытства. Как они там вообще? Не холодно ли? Дают ли в антракте кофе?С практической же точки зрения постоянно проводить учения на острове Готланд и в Сконе (это самая южная провинция страны с мягким климатом, позже всех вошедшая в состав королевства, и местное население там «не совсем шведы» – они и говорят на своеобразном диалекте ближе к датскому языку), а также посылать транспортные самолеты в гости к прибалтам означает отдать на растерзание все свои коды, частоты переговоров, позывные, а также характеристики ПВО и перегруженной системы береговой обороны.Российским специалистам в Калининградской и Ленинградской областях даже со стула вставать не надо, чтобы получить всю эту познавательную информацию.Во-вторых, небезынтересно выяснить, как шведские викинги силами одной усиленной бригады собираются «наносить контрудар» по вражескому десанту в Сконе.Оставим за скобками вопрос о том, кому сдалось это Сконе, как и южная Швеция вообще. Если уж в Стокгольме решили озаботиться обороной страны, лучше бы присмотрелись не к балтийскому побережью, а к Лапландии. Это только кажется, что тундра глуха и бесполезна. Какое-нибудь «восстание саамов», угнетаемых монархией и желающих присоединиться к своим свободным братьям на российском Кольском полуострове, легко обеспечит коридор в Норвегию. А Норвегия с ее аэродромами и системой ПВО, еще с советских времен заточенной на летящие с востока стратегические бомбардировщики, – это реальная цель, в отличие от лугов и пастбищ Сконе.Но, что самое смешное, у Швеции нет специализированных «северных» частей. Или почти нет. Есть подразделение «лапландских егерей», на базе которого весной, когда все расцветает, проходят подготовку порядка ста парашютистов. И тренировки проходят не в цветущей тундре, а в шхерах невдалеке от Стокгольма.В-третьих, согласно шведским тактическим планам, функция контрудара по десанту противника на побережье возложена на подразделения береговых егерей (специально обученных рейнджеров), а не на танковые бригады. Именно в их составе находятся безоткатные орудия «Карл Густав», что знаково для шведской армии, имеющей большие проблемы с артиллерией. И это тоже довольно странно, поскольку концерн «Бофорс» продает свои пушки по всему миру, а в родной королевской армии на данный момент только пять САУ «Арчер» и меньше ста батальонных минометов.При этом крупная партия бронеавтомобилей (360 штук) закуплена почему-то в ЮАР. Удивительное явление, сродни северному сиянию.И наконец, в-четвертых. Не менее любопытно посмотреть на американских советников. По идее именно они могли бы привнести в эту средневековую пьесу свежие нотки, но не обязательно – положительные. Командование НАТО до сих пор не может добиться от Стокгольма шагов хотя бы по унификации систем связи. В Швеции очень сильны изоляционистские взгляды, мешающие агрессивному навязыванию концепции «противостояния с Россией».В общем контексте информационной войны любое оперативно-тактическое учение воспринимается не как военная рутина, а как политическое шоу. Отчасти так оно и есть, и все билеты проданы. Располагайтесь.