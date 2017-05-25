Российское оружие заговорит на Филиппинах?

В России побывал необычный гость — скандально известный президент «страны семи тысяч островов» (Филиппинской Республики) Родриго Дутерте. Среди современных глав государств мира он один из самых экстравагантных. На весь мир получила известность беспрецедентная кампания по борьбе с наркотиками и наркоторговлей, объявленная Дутерте сразу же после прихода к власти.По очень активному и подтянутому Дутерте и не скажешь, что ему семьдесят два года. Выглядит он моложавым и крепким мужчиной, который знает, чего хочет. Пост главы Филиппин Родриго Дутерте занял меньше года назад, 30 июня 2016 г. До этого он очень долго возглавлял город Давао. Первый раз он стал мэром в 1988 году и занимал этот пост до 1998 года — десять лет. Второй мэрский срок пришелся на 2001-2010 годы и составил девять лет. А третий раз Дутерте побывал в мэрском кресле с 30 июня 2013 года по 30 июня 2016 года. Следующей ступенью в его карьере стал пост президента страны.Дутерте активно эксплуатирует образ «человека из народа», кем он, по сути, и является. В отличие от многих других филиппинских политиков, у него нет китайской или испанской крови, он коренной филиппинец и старается позиционировать себя в качестве патриота, практически националиста. Именно на национальные чувства филиппинцев и сделал ставку Дутерте в своей избирательной кампании. Как видим — не прогадал.Придя к власти, Дутерте сразу же развернул мощную антинаркотическую компанию. Полицейские и специальные эскадроны добровольцев не только хватают по всей стране наркоторговцев, но и просто расстреливают их на месте. И столь жестокую тактику можно понять — наркотики долгое время буквально убивали Филиппины, особенно молодое поколение. Филиппинские города кишели наркоманами и наркопритонами, а наркоторговцы обнаглели настолько, что действовали открыто, не боясь полиции и спецслужб. И это было неудивительно, так как многие полицейские офицеры и даже генералы были замешаны в коррупционных связях с «боссами» филиппинских преступных группировок, контролирующих оборот наркотиков в стране. Родриго Дутерте решил положить этой печальной для страны ситуации конец. Чем сразу же вызвал недовольство мирового сообщества, обеспокоившегося негуманными способами воздействия на наркоторговцев.Как известно, долгое время Филиппины послушно следовали в фарватере американской внешней политики. Еще в начале ХХ вв. Филиппины оказались под контролем американцев, первоначально оказавших поддержку филиппинцам в борьбе с испанскими колонизаторами, несколько столетий владевшими страной семи тысяч островов. Филиппины весь ХХ век оставались надежным сателлитом США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем более необычным стало поведение Родриго Дутерте на посту президента страны.Начавший в буквальном смысле отстрел наркоторговцев и наркоманов на улицах филиппинских городов, Дутерте сразу же вызвал резкую критику американского руководства. Но вместо того, чтобы учесть слова лидеров США и изменить свое поведение, как сделал бы любой его предшественник, Дутерте неожиданно отреагировал очень резко. Первому от Дутерте досталось послу США в Маниле Филипу Голдбергу. В августе 2016 г. новоизбранный президент ответил на критику со стороны посла, назвав дипломата гомосексуалистом и сукиным сыном. Пожалуй, впервые в стране, считавшейся традиционным сателлитом США, глава государства позволил себе так обойтись с американским послом.5 сентября 2016 г., выступая на пресс-конференции, он обрушился с резкими словами в адрес самого Барака Обамы.— Кем он себя возомнил? Я не американская марионетка. Я президент суверенной страны, и я никому не подотчетен, кроме народа Филиппин, — заявил Дутерте. — Сукин сын, вот что я тебе скажу!Слова Дутерте стали шоком для всего мирового сообщества, а прежде всего — для США, считавших Филиппины своей послушной полуколонией.Дальше больше — Дутерте заявил, что Филиппинам пора менять вектор внешней политики и пообещал, что будет ориентироваться на сотрудничество с Китаем и Россией. Заговорил Дутерте и о перспективе ликвидации американских военно-морских и военно-воздушных баз на Филиппинах, что прежде казалось немыслимым. При этом президент Филиппин выразил восхищение российским президентом Владимиром Путиным. В этом нет ничего удивительного — образ сильного лидера, который способен противостоять проамериканскому мировому сообществу вполне может импонировать Дутерте, который и себя старается показать именно таким руководителем.Правда, многие политические деятели на самих Филиппинах считают, что деятельность Дутерте это типичная демагогия. На Филиппинах существует мощная оппозиция, пытающаяся обвинить президента не только в массовых репрессиях против наркоторговцев, но и в коррупции, и даже в причастности к наркоторговле — конкурентов, мол, устраняет. Сенатор Лейла де Лима даже публично обвинила Дутерте в массовых убийствах. Некий Эдгар Матобато выступил в сенате с показаниями, что долгое время служил киллером в группировке «Ламбада», созданной Дутерте еще в бытность мэром Давао для расправ как над наркоторговцами, так и просто над неугодными ему людьми. Эти обвинения с радостью поддержали в США, поскольку Дутерте успел очень сильно настроить против себя американский истеблишмент.Кстати, после избрания Дональда Трампа новым президентом США, филиппинский лидер несколько снизил накал своей антиамериканской риторики. Трамп — ровесник Родриго Дутерте, и тоже известен резкими высказываниями. У них есть определенное сходство, и это подмечают многие журналисты — и американские, и филиппинские. Но сам Дутерте не любит, когда его сравнивают с Дональдом Трампом. Он называет его «фанатиком», а себя — сугубо рационалистическим политиком.Что касается сближения с Россией, то оно имеет две подоплеки. Первая — сугубо экономическая. О ней мы расскажем ниже. Вторая лежит в плоскости демонстрационной. И в этом встреча в Москве выгодна обоим лидерам. Для Владимира Путина визит главы Филиппин является лишним козырем в пользу демонстрации российского политического авторитета и присутствия в странах Юго-Восточной Азии, в том числе и традиционно являвшихся союзниками и военными партнерами США. Родриго Дутерте, в свою очередь, получил возможность еще раз показать свою самостоятельность во внешнеполитической сфере Вашингтону. Конечно, говорить о каком-то военном союзе между Россией и Филиппинами просто смешно — это невозможно хотя бы по причине колоссального расстояния между странами, невозможности Филиппин дать какие-то «бонусы» России в военно-стратегическом отношении. Да и американские базы с территории Филиппин не выведены, несмотря на обещания Дутерте. Но показать лишний раз Вашингтону — сначала Обаме, а теперь и Трампу, — что хозяин в Маниле все же президент Филиппин, а не американский посол, Дутерте был всегда готов.Почти через год после занятия президентского кресла Родриго Дутерте наконец приехал в Москву. 25 мая Дутерте должен был встретиться с Владимиром Путиным. Однако встреча произошла раньше. Родриго Дутерте объяснил главе российского государства, что будет вынужден отбыть на родину раньше, чем планировал. На Филиппинах продолжаются боевые действия правительственных войск с группировками, тесно связанными с ИГ (запрещено в России), и Дутерте не может столь долго отсутствовать в стране.Что обсуждал филиппинский лидер со своим российским коллегой? Каких-то особых отношений или даже развитого экономического партнерства у России и Филиппин прежде не наблюдалось. Филиппины поставляли сушеное манго и пальмовое масло. В некоторых крупных городах в семьях состоятельных людей по европейской моде появились филиппинские горничные. Вот, в общем, и все, что связывает наши страны.Торговый оборот между Филиппинами и Россией, в силу перечисленных особенностей экономических взаимоотношений двух стран, остается невысоким. Он составляет 226 млн долларов — не так уж и много. Родриго Дутерте, кстати, во время визита в Москву заявил о необходимости расширения экспорта филиппинской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию. В первую очередь, речь идет об экзотических фруктах, которые могут быть востребованы российским покупателем.Но гораздо более актуален для Дутерте вопрос, что могут получить Филиппины от России. Сейчас для Манилы остро стоит проблема поиска новых каналов для приобретения оружия. Прежде «главным оружейником» филиппинской армии были США. Но ввиду поведения президента Дутерте американская помощь сократилась. Да и дорого платить за американское оружие, вот филиппинский президент и озаботился возможностью приобретения более дешевого вооружения. Россия, которая уже давно продает оружие многим соседям Филиппин, вполне подходит на роль нового «оружейника» для Манилы.Кстати, незадолго до визита президента Дутерте, в Москве уже побывал министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, который провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Он и сообщил журналистам о готовящемся подписании договора о сотрудничестве между двумя странами в оборонной сфере.— Филиппины стремятся к сотрудничеству со странами, с которыми мы можем заключить выгодные сделки и которые наиболее соответствуют оборонным нуждам Филиппин, — подчеркнула официальный представитель филиппинского МИДа Мария Клеофе Навидад.Россия к таким странам, безусловно, относится. И хотя прежде Москва не входила в число военно-политических партнеров Манилы, то почему бы не положить начало новой традиции? Тем более, что с тем же Китаем, переориентироваться на который собирался на словах Дутерте, у Филиппин все же существуют нерешенные споры за контроль над морским пространством. Кроме того, Китай обладает явными амбициями на гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чего нет у России. Москва могла бы просто демонстрировать моральную поддержку Манилы, не требуя взамен каких-то особых привилегий. Это прекрасно понимает и сам Родриго Дутерте.Проблема поставок оружия для Дутерте одна из самых актуальных. Ведь правительственные войска до сих пор ведут боевые действия против многочисленных партизанских группировок на острове Минданао и некоторых других островах.Официальной власти противостоят две основные вооруженные политические силы. Первая — это повстанцы моро — филиппинских мусульман, которые требуют отделения от Филиппин и создания собственного мусульманского государства. Среди них есть и группировки, связанные с влиятельными международными структурами, получающие помощь из арабских фондов. Например, «Абу-Сайяф» давно внесена в список опасных террористических организаций. Другие группировки моро более умеренные и не сотрудничают с международным террористическим подпольем, хотя также получают финансовую и иную помощь от некоторых мусульманских государств.Вторые противники действующего филиппинского режима — коммунисты-маоисты из Новой народной армии, которые по заветам своего лидера Хосе Мария Сисона хотят совершить в стране коммунистическую революцию и начать строить новое общество. И те, и другие ведут вооруженную борьбу уже многие десятилетия — около шестидесяти лет. Филиппинские власти, несмотря на американскую военную помощь, победить их не могут. Маоисты пользуются поддержкой крестьянского населения отдаленных районов и смогли за многие десятилетия создать достаточно многочисленную и боеспособную армию, которая постоянно пополняется «призывниками» из числа крестьянской молодежи, включая совсем еще подростков.Для борьбы с повстанцами оружия всегда требовалось много. К тому же, с резкими высказываниями Дутерте не исключена и перспектива филиппинского «майдана». Поэтому вопрос о совершенствовании вооружения армии и полиции стоит в стране очень остро. Не исключено, что между Россией и Филиппинами могут быть подписаны договоры о поставках вооружения — и тогда российские вертолеты, бронетранспортеры и автоматы «заговорят» в далеких тропиках Юго-Восточной Азии.