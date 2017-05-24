17:16 24 мая

В Верховной Раде требуют отменить блокировку российских соцсетей

Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконной блокировку доступа к российским интернет-ресурсам и соцсетям на Украине, передает РИА Новости

Шестнадцатого мая украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся санкции. Среди прочего под запретом оказались ряд российских СМИ, а также социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсы "Яндекс" и Mail.Ru. Всего в перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Фракция "Оппозиционного блока" и ряд внефракционных депутатов подали представление в Конституционный суд относительно признания неконституционными отдельных частей указа президента о введении санкций и других ограничительных мер в отношении ряда интернет-ресурсов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru
— говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте "Оппозиционного блока".


В Верховной Раде требуют отменить блокировку российских соцсетей


На прошлой неделе в партии рассказали, что не намерены закрывать свои страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Решение Порошенко вызвало недовольство и среди рядовых украинцев. Так, на сайте президента размещено несколько десятков петиций с просьбой отменить блокировку российских сайтов. Основной посыл обращений заключается в том, что действия Киева ударят по жителям страны.

Кроме того, юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать указ незаконным. По словам мужчины, он не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".

В среду агентство "Украинские новости" сообщило, что провайдер, который обслуживает украинское правительство, до сих пор не заблокировал российские интернет-ресурсы. Чиновники могут без проблем зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Использованы фотографии: © REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Комментарии 17

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:38
    А то столько полей битв закрыли, как теперь им клятым москалям отвечать то....
    DIVAN SOLDIER
    1. Nahatak Сегодня, 16:43
      Обычная политика, пиарятся на том на чом могут. Через месяц будет новая тема и будут парятся на чомто новом как одни так и вторые. Печально что об этом пишет Россия ведь на сегодняшний день в России заблокировано 72 тысячи сайтов. Поэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.
      Nahatak
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:50
        Цитата: Nahatak
        чемуто другому.

        А что же не написали: "Чомуто"?
        СРЦ П-15
      2. Владимир 38 Сегодня, 16:53
        Цитата: Nahatak
        Поэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.

        А вы обучению не поддаетесь.. )) Учиться это не ваша тема)
        Владимир 38
        1. iConst Сегодня, 17:13
          Цитата: Владимир 38
          Цитата: Nahatak
          Поэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.

          А вы обучению не поддаетесь.. )) Учиться это не ваша тема)

          Так, оттопырили все уши — ща свидомый нас научит демократии и свободе слова...
          Аллё, свидомый — прыгать внимая тебе нуно?
          iConst
      3. Монос Сегодня, 17:01
        Цитата: Nahatak
        оэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.

        Вас? Учить? Да вы что-то попутали! Мы не дрессируем парнокопытных Нам глубоко плевать, какая там у вас "свобода слова". Мы только порадуемся за вас, если вам там вообще весь инет обрежут. bully
        Монос
      4. Pirogov Сегодня, 17:01
        Цитата: Nahatak
        Обычная политика, пиарятся на том на чом могут. Через месяц будет новая тема и будут парятся на чомто новом как одни так и вторые. Печально что об этом пишет Россия ведь на сегодняшний день в России заблокировано 72 тысячи сайтов. Поэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.

        .А чего так мало написал ,только 72 тысячи ,пиши миллион или сто мил. ,что их жалеть эти сайты ,а так глядишь кто и печеньку подаст.
        Pirogov
        1. Nahatak Сегодня, 17:14
          зайди на оф сайт и посмотри сколько заблокировано
          Nahatak
      5. Alexey RA Сегодня, 17:04
        Цитата: Nahatak
        Поэтому не росси учить нас свободе слова или чемуто другому.

        А с чего Вы взяли, что Вас кто-то учит? Кровавый Мордор просто потешается, как свободная и демократическая Украина на словах порвала с коммунистическим прошлым - а на деле твёрдо встала на рельсы коммунистических Китая и Северной Кореи. laughing
        Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре!
        ©
        Alexey RA
      6. Смог Сегодня, 17:12
        Цитата: Nahatak
        будут парятся

        Любезный, они уже парятся, или еще только будут?????
        Смог
  2. Смог Сегодня, 16:39
    Ни хрена, пусть "сидят" в ВДупе, и Однокастрюльниках. А вместо 1--С бухгалтерия железный Феликс и счеты конторские в качестве бонуса.
    Смог
  3. Рабинович_007 Сегодня, 16:41
    Правильно сделали. Там зло.
    Роскомнадзор только торенты закрывает, а группы самоубийств детей в контакте не трогает.
    Рабинович_007
    1. Александр романов Сегодня, 16:42
      Цитата: Рабинович_007
      а группы самоубийств детей в контакте не трогает.

      Не ври
      Александр романов
    2. avg-mgn Сегодня, 16:47
      Рабинович_007, Роскомнадзор только торенты закрывает, а группы самоубийств детей в контакте не трогает.
      Я понимаю так, что Вы живете в этих группах, раз утверждаете? Удачно самоубиться. LOL
      avg-mgn
  4. Blue Fox Сегодня, 17:05
    Ну правильно, просят отменить блокировку-что ещё депутатам ВРУнишкам на заседаниях делать если музычку и фильмочки из вконтактика не посмотреть?
    Blue Fox
  5. hohol95 Сегодня, 17:06
    Так они ОПТИ[ebcns -
    Человек, который верит что ВСЁ будет хорошо, а ЕСЛИ НЕ БУДЕТ, то и T,BCM JYJ DC` RJY`V!!!!
    hohol95
  6. Ferdinant Сегодня, 17:13
    Уже несмешно даже
    Ferdinant
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