В Верховной Раде требуют отменить блокировку российских соцсетей

Фракция "Оппозиционного блока" и ряд внефракционных депутатов подали представление в Конституционный суд относительно признания неконституционными отдельных частей указа президента о введении санкций и других ограничительных мер в отношении ряда интернет-ресурсов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru

Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконной блокировку доступа к российским интернет-ресурсам и соцсетям на Украине, передает РИА Новости Шестнадцатого мая украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся санкции. Среди прочего под запретом оказались ряд российских СМИ, а также социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсы "Яндекс" и Mail.Ru. Всего в перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.— говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте "Оппозиционного блока".На прошлой неделе в партии рассказали, что не намерены закрывать свои страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Решение Порошенко вызвало недовольство и среди рядовых украинцев. Так, на сайте президента размещено несколько десятков петиций с просьбой отменить блокировку российских сайтов. Основной посыл обращений заключается в том, что действия Киева ударят по жителям страны.Кроме того, юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать указ незаконным. По словам мужчины, он не собирается мириться с "безнаказанным нарушением прав граждан".В среду агентство "Украинские новости " сообщило, что провайдер, который обслуживает украинское правительство, до сих пор не заблокировал российские интернет-ресурсы. Чиновники могут без проблем зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.