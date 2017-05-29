Самый прочный замок в мире: Куси!

Средневековую Европу с полным основанием можно называть «миром замков», поскольку всего их было построено около 100000! Понятно, что в разное время и не все они сохранились, но и это огромная цифра. Многие замки поистине грандиозны. Причем, если про египетские пирамиды еще можно гадать, то тут совершенно точно известно (причем в большинстве случаев!), кто, когда, за сколько, в течение какого времени и с каким количеством рабочих рук воздвиг тот или иной замок. Хотя часто и не очень понятно, как, например, доставлялся строительный материал на вершину холма Монсегюр или как, скажем, строились такие замки, как «Замок рыцарей» в Палестине или крепость Кумбалгарх в Раджастане, стены которой протяженностью 36 километров (!) имеют 700 бастионов. Уж больно много в него уложено камней, а стены и своды ну просто неимоверной толщины. Но там мы еще побываем, тем более, что после Великой китайской стены это самая протяженная оборонительная стена в мире. Ну, а пока продолжим знакомство с замками Европы и в частности, наверное, самым известным европейским замком сеньоров Куси. Известным, так как его чаще всего изображали в наших школьных учебниках по истории Средневековья, пользуясь реконструкцией архитектора Виолле ле-Дюка. Ну и, конечно, впечатлял его гордый девиз, также вошедший во все книги о замках (по крайней мере в мою книгу «Рыцари. Замки. Оружие» Росмэн, 2005 г. он вошел): «Не король, не принц, не герцог и не граф: я сир де Куси». Ну, а прославился он еще и тем, что в годы Первой мировой войны отступавшие германские войска по приказу генерала Людендорфа попытались взорвать этот замок. И взорвали! Но не весь! И для этого им понадобилось… 28 тонн динамита заложить только лишь в один его донжон, а еще 10 тонн были заложены в башни! Военной необходимостью это не было вызвано. Толерантность в Европе тоже в почете тогда еще не была, и французы в итоге не стали ничего после этого трогать, а сохранили развалины «как памятник варварству».Руины замка Куси на фотографии, сделанной с аэроплана 27 июня 1917 года.Самое первое письменное упоминание о замке Куси относится к 920 году. Речь в нем идет о некоем укреплении, построенным Эрвэ, епископом Реймса. В 928 году граф Вермандуа Герберт II с помощью обмана даже заманил сюда и держал в качестве пленника короля Карла III Простоватого. О том, кому владеть замком в дальнейшем, между собой спорили многие знатные сеньоры.Руины замка Куси. Современный вид.В итоге в 1116 году он достался крестоносцу Энгеррану I де Бове, сделался его ленным владением, а сам он стал называться сеньором де Куси. Его сын Томас прославился своими вооруженными грабежами, и поддерживал свободный город Лион, когда в нем началось восстание против его епископа. Зато его сын Энгерран II был богобоязненным человеком: построил в замке часовню, а сам отправился во второй крестовый поход, в котором и умер.Общий план замка.В 1223 году Энгерран III решил провести полную реконструкцию замка. Работы он начал в 1225 году и всего за пять лет, к 1230 году, уже перестроил весь замок, для чего привлек огромное число работников. Известно, что лишь каменотесов работало около 800 человек. А были ведь еще и плотники, носильщики, каменщики, кровельщики и масса других рабочих. Зато замок получился на славу, с самым большим донжоном в Европе и четырьмя мощными башнями по углам.План замка и прилегающего к нему внешнего двора.Попутно в 1226 году после смерти короля Франции Людовика VIII он попытался даже предъявить права на трон. Однако из его попытки ничего не вышло, и вот тогда, как считают, назло победителям он и выбрал себе свой гордый девиз сеньоров де Куси. Погиб в результате несчастного случая: упал с коня и напоролся на собственный меч.Герб Ангеррана III де Куси (фамильный герб Томаса де Куси): в серебряном поле голубой беличий мех, разделенный тремя красными перевязями.План собственно замка. Первый этаж: 1 – донжон, 2 – угловые башни, 3 – ров, 4 – мост, 5 – проход в замок, 6 – внутренний двор, 7 – фланкирующий выступ, 8 – хозяйственное здание, 9 – жилое здание, 10 – винтовая лестница, 11 – большой зал, 12 – капелла, 13 – кухня, 14 – вспомогательная дорога, 15 – стена–оболочка, 16 – наклонная рампа, 17 – ров донжона, 18 – вход в донжон.Во время Столетней войны, а именно в 1339 году, замок осаждали англичане, однако взять его они не смогли. Затем при Энгерране VII замок вновь начали перестраивать, но закончены работы были лишь в 1397 году, когда после его смерти, а умер он бездетным, и к тому же находясь в плену у турок после поражения армии христиан в битве при Никополе, замок был объявлен королевской собственностью и передан брату короля – Людовику Орлеанскому. Но в 1407 году его убили и за замок опять началась феодальная распря. В результате в 1411 и 1413 годах замок осаждался, но безуспешно. Лишь в 1487 году королевским войскам удалось взять его штурмом. И вновь его отдали очередному Людовику Орлеанскому, который был сыном короля Карла VIII и будущим Людовиком XII. В 1567 году во время так называемых «войн за веру», когда католики резали протестантов, а протестанты – католиков, замок осаждали гугеноты, а потом его заняли сторонники Католической Лиги.Планы ярусов донжона. Хорошо видна проходящая в толще стены винтовая лестница.При Мазарини замок становится оплотом мятежной Фронды и ему пришлось отправлять войска, которые сумели взять замок штурмом и сжечь его. Потолки в донжоне были взорваны, что сделало его непригодным для жизни, а обе башни ворот – разрушены. То, что осталось, стало тюрьмой, а еще… послужило каменоломней для местных жителей до 1829 года. Тогда Луи-Филипп купил руины замка за 6000 франков, тем самым спас его от полного уничтожения. В 1855 году замком Куси занялся великий реконструктор французских замков Виолле-ле-Дюк. Он изучил и описал его, после чего руководил восстановительными работами. Но денег на это не хватило, и они доведены до конца не были. Ну, а потом замок взорвали германские солдаты и он превратился в руины окончательно. Хотя и не весь. Башни внешней стены уцелели. Хотя тоже не все.Макет донжона в разрезе. Музей замка де Куси.Что же представлял собой замок Куси с точки зрения замковой оборонительной архитектуры? Интересно, что замок был интегрирован в территорию небольшого городка, который сегодня носит название Coucy-le-Chateau, и который вместе со своими собственными укреплениями служил замку первым поясом обороны и также был его базой снабжения. Между ним и городком располагался обширный внешний двор, имевший мощные стены.Интересно, что в то время существовала своего рода «мода» на подобные донжоны, чему примером как раз и служит этот рисунок. Однако донжон Куси даже на их фоне выглядит гигантом… Иллюстрация А. Шепса из книги «Рыцари. Замки. Оружие» (Росмэн, 2005 г.)И все это было обустроено на скальном основании, поднимавшимся над долиной на высоту 60 м с отвесным обрывом на севере. Длина стен по периметру составляла 2400 м. Внешний двор отделялся от собственно города рвом шириной 25 м. Окружающая его стена насчитывала девять круглых башен, каждая диаметром девять м, некоторые из которых сохранились до настоящего времени.Рисунок замкового камина. «Словарь французской архитектуры с XI по XVI век» Виолле-ле-Дюк, 1856 г.Сам замок представлял собой территорию трапециевидной формы, при этом его восточная сторона имела длину 111 м, северная – 51 м, западная – 70 м и 105 м имела южная сторона.Изображение замка из книги Виолле-ле-Дюка. Именно этот рисунок чаще всего приводили в учебниках по истории Средних веков в качестве наглядной иллюстрации того, какими были средневековые рыцарские замки, однако следует подчеркнуть, что как раз этот-то замок был самым нетипичным среди всех прочих.Данное «ядро замка» от внешнего двора отделял ров шириной около 20 м. Через ров был перекинут мост с тремя промежуточными воротами, причем каждые следующие были размером больше, чем предыдущие. Наконец, завершался мост последними воротами, а за ними шел длинный сводчатый проход, над которым вверху были сделаны машикули, что позволяло любого находившегося в нем легко убить выстрелом из арбалета! По бокам прохода были сделаны помещения для стражи.Строительство донжона.Вдоль всей восточной стены было выстроено двухэтажное здание для хозяйственных нужд. Вдоль северной – жилое здание в три этажа. Этажи соединялись винтовой лестницей, проходившей в башне-пристройке. У западной стены тоже имелось здание, в первом этаже которого располагались складские помещения, а над ними – большой зал. Рядом с ним находилась замковая капелла. На первом этаже этой же постройки между помещением капеллы, залом, донжоном и южной стеной была устроена кухня, а над ней - различные хозяйственные помещения.План угловых башен.Сохранившиеся башни замка.Сохранившаяся стена и одна из угловых башен.Углы замка были укреплены четырьмя мощными фланкирующими башнями в два этажа со сводами, над которыми в свою очередь было еще по два этажа с плоскими потолочными перекрытиями, а завершением всей этой конструкции являлась платформа с вынесенной за периметр башни галереей. Диаметр башен составлял 18-23 м и 35 в высоту – то есть они были выше, чем даже главные башни большинства замков того времени! Кроме этого, посредине самой длинной, восточной стены, был устроен выступ D-образных очертаний, предназначенный для фланкирующего обстрела.Вход в замок, охраняемый двумя башнями.Донжон снаружи имел еще одну стену-оболочку с внешним радиусом 31 м, высотой 20 м и толщиной около 5 м. Словом, это была тоже своеобразная «крепость в крепости», причем машикули были сделаны даже над кухонной дверью. К тому же она была оборудована опускающейся решеткой.О гигантском донжоне следует рассказать поподробнее. Это было просто чудовищное сооружение диаметром 35 м у основания и 55 м высотой. Стены имели толщину до 7 м. Вокруг донжона шел небольшой ров, через который был переброшен еще один подъемный мост прямо ко входу. За ним также была опускающаяся решетка. В обе стороны от прохода, который вел в зал первого этажа, внутри стен шли два коридора. Налево находилась уборная, а справа в толще стены шла винтовая лестница наверх, в которой было 212 ступеней.Макет замка, позволяющий наглядно представить себе размеры донжона.Все башня внутри состояла из трех высоких этажей со звездообразными сводами высотой 12 м. На первом был устроен колодец в 62 м глубиной и печь для хлеба. Аналогичным образом был устроен и зал второго этажа. Строительство такого сооружения без башенных кранов представляло бы собой исключительно сложную инженерную задачу. Однако Виолле-ле-Дюк выяснил, каким образом велось строительство. В каменной кладке снаружи башни делались углубления под балки, шедшие вокруг нее по спирали. На них настилался дощатый настил и по нему наверх доставлялись строительные материалы, хотя, конечно, что-то поднимали наверх при помощи самых обыкновенных лебедок с полиспастами!Оригинальное устройство моста в замок, с тайными подъемными мостами и выходом из замка внутри опор моста.Замок демонстрировал не только силу и мощь, но также и богатство своих владельцев. Все здания в нем были декорированы резьбой по камню, в комнатах устроены огромные камины, а по всему периметру крыши донжона были расставлены 10-метровые шпили для флагов с гербами семейства де Куси!