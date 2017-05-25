Рассказы об оружии. Артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец»













Эта чудо-пушка — дело рук румынских оружейных творцов.

Источники:

Павлов М. Трактор-транспортер Т-20 «Комсомолец» // Военная летопись. Серия «Бронетанковый музей». №14. 2007.

Коломиец М. 1941. Танки в битве за Москву. 2009.

Некоторые любители порассуждать от истории много говорят о том, что в РККА не уделялось внимания механизации войск, уповали на лошадей. Можно согласиться только в той части, где говорится о том, что танкам уделялось доминирующее внимание.Тем не менее, работы велись, и результаты были. Об одном из них и пойдет сегодняшнее повествование.Артиллерийский бронированный тягач Т-20 «Комсомолец».Разработчик: КБ Астрова.Год начала работ: 1936.Год выпуска первого прототипа: 1937.Боевая масса — 3,5 т.Экипаж — 2 чел.Десант — 6 чел.Бронирование:Лоб — 10 мм, борт и корма — 7 мм.Двигатель: ГАЗ-М, карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения.Мощность двигателя — 50 л. с.Скорость по шоссе — 50 км/чЗапас хода по шоссе — 250 км.Преодоление препятствий:подъём — 32 градуса без прицепастенка — 0,47 мров — 1,4 мброд — 0,6 мТягачи Т-20 использовались до конца Второй мировой войны в том числе и в качестве легких танков/танкеток и даже орудийных платформ РККА и армиями Германии, Финляндии и Румынии.Для буксировки орудий в РККА, как и во многих других армиях мира, нашли себе широкое применение обычные сельскохозяйственные трактора. Это была вполне нормальная практика того времени, позволяющая не заморачиваться с подготовкой кадров и наличием определенного резерва машин на случай войны.Как правило, каждая дивизия или полк располагали машинами типа С-65 «Сталинец», С-2 “Сталинец-2” или ХТЗ-НАТИ, обладавшими неплохими тяговыми характеристиками, но с низкой мобильностью.К тому же они абсолютно не подходили для мелкокалиберной артиллерии, вроде 45-мм противотанковых орудий. Следующий рассказ будет как раз о С-65, этот огромный тракторина, нормально таскавший 122 и 152-мм гаубицы, для перемещения чего-то мелкого и мобильного точно не подходил.Для дивизионных и полковых пушек требовалась более легкая бронированная машина, которая смогла бы сразу перевезти экипаж и боекомплект к огневой позиции, возможно и под огнем противника.Созданию Т-20 предшествовала целая череда экспериментов. На шасси танка Т-16 был создан “легковой (малый) трактор РККА”, который не пошел в серию по причине низких тяговых характеристик (требовалось 3 тонны). В качестве временного решения как тягачи использовали танкетки Т-27, снятые с эксплуатации строевых частей.Более удачной попыткой стало создание в 1935 году тягача-транспортера “Пионер”, разработку которого занималось КБ под руководством А.С.Щеглова. Тягач попросту «передрали» с британского «Виккерса», от которого позаимствовали схему ходовой части.«Пионер» получил часть элементов от легкого танка Т-37А и автомобильный двигатель Форд-АА. То есть, использовалось то, что уже было наработано.Машина получилась неплохой, но слишком тесной и с минимальным бронированием корпуса. Армию машина не устроила и сразу после начала серийного производства “Пионеру” стали искать замену.Проектированием нового артиллерийского тягача теперь занялось КБ НАТИ под руководством Н. А. Астрова. Используя опыт, накопленный при создании плавающих танков Т-37А и Т-38, “астровцы” предложили проект на качественно новом уровне, предусмотрев полное бронирование кабины механика-водителя и командира-стрелка.Корпус тягача, конструктивно делился на три части. Спереди размещалась трансмиссия, состоявшая из следующих компонентов: однодисковый главный фрикцион сухого трения, четырехступенчатая коробка передач, обеспечивавшая четыре передачи вперед и одну передачу заднего хода, одноходовой демультипликатор для получения прямой или замедленной передач, коническая главная передача, два многодисковых сухих бортовых фрикциона с ленточными тормозами с накладками из ферродо и два бортовых одноступенчатых редуктора.Главный фрикцион, коробка передач и коническая главная передача были заимствованы у грузового автомобиля ГАЗ-АА.Далее располагалось отделение управления, защищенное бронированной надстройкой. Место водителя находилось с левого борта. С правого борта находилось место командира машины, который также выполнял обязанности пулеметчика. Единственный пулемет ДТ калибра 7,62-мм размещался в шаровой установке справа и имел небольшой сектор обстрела, являясь скорее курсовым. Патронные ящики, рассчитанные на 1008 патронов, размещались на двух стеллажах. Один стеллаж на 6 дисков находился сзади сидения водителя. Второй, на три диска — справа от стрелка. Ещё шесть дисков укладывались в специальных станках, а последний 16-й сразу устанавливался на пулемет.Моторное отделение располагалось в средней части корпуса. Здесь устанавливался 4-цилинровый бензиновый двигатель ММ-6002 (доработанный ГАЗ-М) мощностью 50 л.с., оснащенный жидкостной системой охлаждения, с карбюратором "Зенит", экономайзером и обогатителем.Максимальная емкость двух топливных баков составляла 121,7 литра, причем на основной приходилось 115 литров, а дополнительный вмещал до 6,7 литра горючего. Моторный отсек закрывался броневым капотом с откидными крышками. Пуск двигателя осуществлялся с помощью электростартера МАФ-4006 или от заводной рукоятки.Грузовое отделение размещалось над двигателем за броневой перегородкой. Как и на “Пионере” его разделили на две секции с трехместными сидениями, каждая из которых закрывалась бронированными крышками. Инженерами был предусмотрен следующий вариант их использования. Будучи повернутыми наружу, сидения образовывали своими спинками борта грузовой платформы для перевозки боезапаса и артиллерийского снаряжения. При перевозке артиллеристы размещались спинами друг к другу, в габаритах тягача. В ненастную погоду при длительных маршах мог устанавливаться закрытый тент с окошками, при этом высота машины увеличивалась до 2,23 м.Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме. Напряжение бортовой сети составляло 6 В. В качестве источников электроэнергии использовались аккумуляторная батарея ЗСТЭ-100 емкостью 100 А/ч и генератор ГБФ-4105 напряжением 6-8 В мощностью 60-80 Вт. Средства внешней и внутренней связи на машине не устанавливались. Наружное освещение обеспечивалось двумя фарами, закрепленными на лобовом листе корпуса, и одним габаритным фонарем на кормовом бронелисте. В боевых условиях фары снимались и укладывались внутрь корпуса.Бронирование корпуса было дифференцированным. Лобовые бронелисты, защищавшие трансмиссионный отсек и отделение управления, имели толщину по 10 мм. Борта и корма закрывались 7 мм бронёй. Практически все броневые листы соединялись на металлическом каркасе при помощи заклепок и болтов. От попадания снарядов 10-мм броня не спасала, но надежно защищала от пуль и осколков.При движении по шоссе максимальная скорость Т-20 доходила до 50 км/ч. С буксируемым 2-тонным прицепом и полной массе 4100 кг скорость снижалась до 40 км/ч, а среднетехническая составляла 15-20 км/ч, в зависимости от типа покрытия дороги.На бездорожье скорость снижалась до 8-10 км/ч, но при этом Т-20 мог двигаться с креном 40° и валить деревья диаметром до 18 см. Максимальный преодолеваемый подъем с экипажем из двух человек и полной заправкой без прицепа доходил до 45°; при полной боевой массе и прицепе массой 2000 кг до 18°.Радиус разворота на месте составлял всего 2,4 м, что также оценивалось положительно, учитывая высокие требования к маневренности машины. Тягач Т-20 мог буксировать за собой прицеп грузоподъёмностью 2 тонны, но при включении замедленной передачи демультипликатора этот показатель возрастал до 3 тонн. Такие показатели вполне подходили под армейские требования.Неприятным моментом был большой выброс грязи из-под гусениц тягача, ‘благодаря” чему буксируемое орудие приходилось приводить в порядок после марша в течении 2-х часов и то, при наличии воды.Автомобильный двигатель для тягача оказался откровенно слабоват. При длительных нагрузках (например, на многокилометровых маршах с орудием, передком к нему и расчетом) доработанный ГАЗ-М работал в предельном режиме выносливости и часто выходил из строя.Начиная уже со 2-й серии, Т-20 получили вместо откидных щитков смотровые приборы типа “триплекс”. Вместо броневых жалюзи, установленных на вырезе под выход охлаждающего воздуха, стали применять перекрывающие друг друга броневые пластины. Снаружи он также прикрывался металлической сеткой. Часто на кормовом листе корпуса справа крепили запасной опорный каток.Производство тягачей Т-20 развернули с декабря 1937 года на заводе №37, где также изготовлялись плавающие такни Т-38 и комплектующие к ним, а также на спецпроизводствах СТЗ и ГАЗ. Благодаря простой конструкции и унификации отдельных её элементов выпуск готовой продукции проходил высокими темпами. В результате получилась очень интересная ситуация — на 1 января 1941 года заказчик в лице РККА принял 4401 машину трех серий (20,5% парка специальных тягачей), при по положенных по штату 2810.К 22 июня 1941 года общее количество тягачей составляло уже 6700 единиц. Машина оказалась простой в эксплуатации и надежной в техническом плане. Выпуск Т-20 мог продолжаться значительно дольше, если бы не начавшаяся война с Германией. Уже в июле завод №37 нагрузили заказами на легкие танки Т-40, а затем на Т-30 и Т-60. Сборка артиллерийских тягачей снова оказалась менее приоритетной задачей и с августа “Комсомольцы’ больше не выпускались. До этого времени удалось собрать 7780 машин, абсолютно большая часть из которых попала на фронт.После всех доработок и внесенных изменений, можно сделать вывод, что Т-20 оказался вполне годной машиной. Небольшой, быстрый (по меркам того времени), маневренный, он использовался не только как тягач, но и заменял собой танкетки и бронеавтомобили при проведении разведки.Хорошая скорость и маневренность позволяла оперативно смыться в случае нужды, а пулемет был хорошим подспорьем при боестолкновениях.Наши противники тоже по достоинству оценили «Комсомольца», и трофейные машины использовались как Вермахтом, так и союзниками Германии.В целом же — очень неплохая и полезная машинка получилась. Всю войну Т-20 протаскал "сорокапятки" и "полковушки", а после войны фактически стал прообразом МТ-ЛБ.Данный экземпляр Т-20 находится в экспозиции музея военной истории в с. Падиково Московской области.