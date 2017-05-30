Кумбхалгарх («форт Кумбхал») – «Великая индийская стена»

В наших статьях на ВО, рассказывающих о замках, до сих пор речь шла в основном о замках средневековой Европы. Правда, были две очень подробные статьи про японский замок в Осаке и японские замки вообще, а также индийские крепости эпохи Великих Моголов. Однако ни один из индийских замков подробно не рассматривался. Но возводились ли в Индии замки, подобные европейским? Да, возводились, хотя и отличались от них порой очень сильно. Ведь что такое замок в Европе? Дом феодала, его владельца. Или же короля, для проживания во время его поездок по стране. В Индии первая функция «замка» была эта же самая. Но внутри замка строились еще и храмы, а сами замки были много больше европейских. Многие такие замки просто огромны и как раз одним из них и является Кумбхалгарх в западной части хребта Аравалли, неподалеку от Удайпура в штате Раджастхан в западной Индии. Это объект включен в список Всемирного наследия Юнеско и почему так – понятно. Трудно себе вообразить нечто более величественное из того, что построено людьми. Конечно, есть пирамиды в Гизе, есть Кельнский собор, однако Кумбхалгарх все равно это нечто уникальное.Массивные ворота форта Кумбхалгарх, называемые Рам Пол.Кумбхалгарх представляет собой крепость раджпутского княжества Мевар, а расположен он на гряде холмов Аравали. Строить его начали в XV веке (1458 год) по приказу правителя (раны) Махараны Кумбхи, который был рьяным противником исламизации Индии. Строился он более 100 лет и продолжал достраиваться даже в XIX веке. Сегодня он доступен для публики, а 2013 году решением Комитета Всемирного наследия форт Кумбхалгарх вместе с еще пятью замками раджпутов включили в список ЮНЕСКО под общим названием «Форты Раджастхана». Тем не менее среди всех этих фортов именно он самый известный. И, кстати, почему для него выбрано название форт? В нашем представлении форт это ведь нечто специфически военное и относительно небольшое. Но дело здесь не в размерах, а в устройстве! Форт в отличие от крепости не имеет крепостных башен, а имеет бастионы. Так что и знаменитый «Красный форт», и «Форт Кумбхалгарх» это, да, крепости и очень большие, но… с бастионами по стенам. Можно назвать их «крепостями бастионного типа», но это название было бы подчеркнуто профессиональным. А так – форт и форт, коротко и ясно!Территория форта весьма обширна и вид на фото – ее малая часть!Однако самое главное в форте Кумбхалгарх это его стена, длиной более 36 км. Имея такую протяженность, она является второй по величине стеной в мире после… Великой китайской стены, а сам форт вторым после форта Читторгарх в Раджастане по размерам. Причем первые постройки на этом месте были возведены еще очень давно, хотя точно время строительства установить невозможно. Самым ранним названием этого форта, как полагают, было Махиндрапур, в то время как историк Сахиб Наджим назвал это Махор. Вначале форт, как считают, был построен королем Сампрати в эпоху Мавры в VI веке. Дальнейшая его история до 1303 года до вторжения раджи Алауддина Хильджи точно неизвестна.Так выглядит стена с бастионами. Напомним, что вот таких бастионов на ней 700, а сама длина ее более 36 км.В нынешнем своем виде форт Кумбхалгарх был построен раджпутским правителем раной Махараной Кумбхой и его династией – потомками сисодийских раджпутов-индуистов. Владения Махараны Кумбхи простирались от Рантхамбора до Гвалиора и включали большие территории Мадхья-Прадеша и Раджастхана. В них насчитывалось 84 форта, причем, как утверждается, он лично разработал проекты 32 из них, но Кумбхалгарх из них самый большой и сложный.По этой стене запросто могли проехать сразу шесть всадников. Слева храм, вырубленный из цельной скалы!Форт много лет оставался неприступным для врагов, и только однажды вследствие нехватки питьевой воды он был взят войсками императора Великих Моголов Акбара.Бастионы специально сделаны такими, чтобы к стене невозможно было приставить лестницы.Ахмад Шах I из Гуджарата попытался взять его приступом в 1457 году, но, оглядев, посчитал любые усилия к тому бесполезными. В 1458-1459 и 1467 гг. Махмуд Хильджи также предпринял попытки его захватить, но и они оказались тщетными. Ну, а войска Акбара, под командованием Шаббаз-хана, взяли форт в 1576 году, но причина, как уже отмечалось, была одна – нехватка воды. Несмотря на все перипетии войн и захватов, жилые здания и храмы в нем сохранились достаточно хорошо. Ну, а сегодня еще и проводится ремонт крепостных сооружений, так что форту разрушение не грозит.Еще раз взгляните на это чудо индийской строительной техники.Что же из себя представляет эта крепость? Прежде всего нужно сказать, что Кумбхалгарх построен на вершине холма высотой 1100 м над уровнем моря. Фронтальные стены имеют толщину в 4,5, а также 5 и 8 метров. Историки утверждают, что по стене в один ряд могли свободно проехать восемь всадников. В Кумбхалгархе есть семь укрепленных ворот, в стене 700 (!) бастионов, а внутри на территории, окруженной этими стенами, построено 360 храмов: 300 древних джайнистских (джайнизм – дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX–VI веках до н. э.), а остальные 60 индуистские. С башен дворца, возведенного в самой высокой точке, можно обозревать хребет Аравалли на многие километры. Даже песчаные дюны пустыни Тар и те можно увидеть со стен этой крепости.Вид на местность из форта впечатляет не меньше, чем сам этот форт.Согласно легенде, когда в 1443 году рана Кумбха начал строить крепостную стену, первая стена обрушилась. Тогда он посоветовался со жрецами и те сказали, что добровольная человеческая жертва решит все проблемы. Ему посоветовали построить храм, в котором должна находиться голова добровольца, а остальные части его тела должны лежать под стеной. Как и следовало ожидать, какое-то время никто не вызывался, но однажды некий паломник (некоторые версии предполагают, что это был солдат-раджпут, а некоторые, что это был духовный наставник самого раны Махараны Кумбхи) вызвался добровольно и был обезглавлен согласно ритуалу. Ну, а главные ворота крепости, Хануман Пол, как раз и стоят там, где была принесена эта великая жертва.Вид на дворец на вершине горы.Кажется, что стены и башни дворца уходят в самое небо.Макет дворца в центре форта.Согласно той же легенде, Кумбха использовал для освещения строительных работ, шедших и днем, и ночью, поскольку ночью было прохладнее, массивные медные лампы, которые потребляли пятьдесят килограммов гхи (масла из молока буйволиц) и сто килограммов хлопка ежедневно, чтобы обеспечить свет для рабочих, трудившихся и на горе, и в долине. Откуда об этом известно? А есть надписи у ворот Хануман Пол, в которых подробно описывается строительство форта. Кстати, на территории форта имеется несколько каменных цистерн для сбора дождевой войны, обеспечивавших снабжение его гарнизона.Осмотреть все храмы не удастся и за неделю…Есть там и индуистский храм Ганеша, построенный на платформе высотой 3,7 м и считающийся самым ранним из всех храмов, построенных внутри форта. Храм Махадевы расположен на восточной стороне форта, и был построен в 1458 году. Центральная святыня Шивы поддерживается 24 огромными столбами, а его скульптура сделана из черного камня, причем у Шивы из Кумбхалгарха почему-то 12 рук. Кроме того, на территории форта есть множество джайнистских храмов, так что можно и не сомневаться, что паломники стекались сюда тысячами, что приносило его владельцам немалый доход.Чисто индийские росписи внутри дворца.Резьба по камню в индийской архитектуре играла огромную роль.Настоящее каменное кружево, не так ли?!Сегодня в форте проводится трехдневный ежегодный фестиваль в память о страсти Махараны Кумбхи к искусству и архитектуре. Устраиваются звуковые и световые шоу, различные концерты, танцевальные мероприятия, конкурс по вязанию тюрбанов, перетягиванию каната и изображению священных мандал.Амбразуры на зубцах.А теперь давайте немного подумаем о том, что есть много гигантских стен, выстроенных великими правителями для защиты их земельных владений. Но постройка столь большой защитной стены вокруг одного единственного форта – это поистине неслыханное и уникальное событие. И свершилось оно без пришельцев из космоса, древних гипербореев и мигрирующих по всему миру славян. Могли ее индийцы построить… взяли и построили. Хотя душно там, в Индии, жарко, гора высокая, ядовитые змеи ползают и люди сотнями гибнут от их укусов. Но вот решили и сделали, масло гхи жгли по ночам, а все равно сделали!Сегодня здесь живут еще и вот такие милые обезьяны!