Беспилотный летательный аппарат «Буревестник МБ» (Беларусь)



БПЛА "Буревестник МБ". Фото Vpk.name



Рекламный материал: возможные варианты применения беспилотника. Фото Arms-expo.ru



"Буревестник МБ" в разведывательно-ударной конфигурации. Фото Arms-expo.ru



Аппарат в павильоне выставки MILEX-2017. Фото Kp.by



Совместимые вооружения. Фото Военное.рф



Одноразовый ударный БПЛА на пилоне "Буревестника". Фото Arms-expo.ru

По материалам сайтов:

http://arms-expo.ru/

https://vpk.name/

http://avia.pro/

http://военное.рф/

https://kp.by/

Белорусская оборонная промышленность продолжает работы по созданию перспективных образцов беспилотной техники, в том числе летательных аппаратов разного назначения. Не так давно был впервые представлен перспективный беспилотный авиационный комплекс, способный решать задачи разведки, а также уничтожать указанные цели. Эта система получила название «Буревестник МБ».Новый проект «Буревестник МБ» был разработан конструкторами Научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы и технологии» при Физико-техническом институте Национальной академии наук. Известно, что перспективный БПЛА создавался на основе существующего проекта «Буревестник», уже известного специалистам и широкой общественности. Работы по базовому проекту велись с начала текущего десятилетия. Их целью было создание среднего по массе беспилотника, способного нести оптико-электронное оборудование для ведения наблюдения и разведки.Позже начались работы по проекту «Буревестник МБ», в рамках которого планировалось улучшить существующую конструкцию, а также обеспечить расширение круга решаемых задач. Ранее сообщалось, что новая модификация существующего БПЛА разрабатывалась по заказу министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. По этой причине, в частности, в состав полезной нагрузки должны были входить приборы контроля состояния окружающей среды, такие как детекторы радиации и т.д.В ходе летных испытаний улучшенной машины были определены некоторые перспективы дальнейшего развития, а именно возможность увеличения полезной нагрузки. Подобные положительные черты машины решили использовать в военных целях. В результате этого появился новый вариант аппарата «Буревестник МБ», отличающийся возможностью несения не только средств наблюдения, но и ударного вооружения.При дальнейшем развитии существующего проекта белорусские специалисты нашли способ дополнительного повышения ударного потенциала, заключающийся в применении нестандартных боеприпасов. Фактически после такой модернизации «Буревестник МБ» не просто стал многофункциональным беспилотником, но и получил возможность несения специализированных ударно-разведывательных аппаратов. Таким образом, перспективный БПЛА стал первой системой своего рода, созданной белорусской промышленностью.Базовый вариант беспилотника «Буревестник» уже достаточно давно демонстрируется на различных выставках и предлагается потенциальным заказчикам. Обновленная модификация с литерами «МБ» лишь недавно стала экспонатом военно-технических выставок. К примеру, этот комплекс с дополнительным оснащением в прошлом году показывали на салоне «Интерполитех-2016». Буквально несколько дней назад в Минске прошла выставка MILEX-2017, в экспозиции которой тоже присутствовал «Буревестник МБ».При модернизации существующего образца авторам проекта удалось сохранить имеющийся планер, а также часть внутренних агрегатов. Одновременно с этим понадобилась установка определенного нового оборудования, изменение систем управления и т.д. Наконец, в рамках проекта «Буревестник МБ» был разработан совершенно новый дистанционно управляемый беспилотник-боеприпас.Собственно машина «Буревестник МБ» представляет собой аппарат средних размеров, оснащенный поршневым двигателем и способный нести специальное оборудование. Беспилотник построен по двухбалочной схеме, что позволило получить оптимальную компоновку внутренних пространств. Основная часть фюзеляжа имеет обтекаемую каплевидную форму с более выраженными верхними элементами. В хвостовой части этого агрегата имеются крепления для крыла и хвостовых балок. Там же располагается двигатель. Хвостовое оперение вынесено на двух балках большой длины. В его составе присутствуют трапециевидные кили и широкий стабилизатор, помещенный между балками.БПЛА «Буревестник МБ» имеет крыло большого размаха и удлинения с незначительной стреловидностью передней кромки. На консолях крыла предусматривается установка небольших аэродинамических законцовок, поднятых вверх. Для несения полезной нагрузки и вооружения на нижней поверхности крыла располагаются пилоны. Два из них помещены на передней части хвостовых балок, а другие два располагаются непосредственно под консолью.В хвостовой части фюзеляжа помещается поршневой бензиновый двигатель фирмы Rotax. Развивающий мощность 65 л.с. Крутящий момент двигателя передается на двухлопастной воздушный винт, помещенный на хвостовом срезе фюзеляжа, между балками. В дальнейшем планируется оснастить беспилотник более мощным двигателем, что заметно повысит его летные характеристики.На борту машины находится аппаратура двухсторонней радиосвязи для приема команд оператора и передачи необходимых данных. Важнейшим элементом основного оснащения «Буревестника» всех версий является гиростабилизированная платформа, установленная под днищем фюзеляжа. На ней могут монтироваться оптико-электронные средства наблюдения с дневной и ночной аппаратурой, лазерный дальномер, а также иное необходимое оснащение. Заявлена возможность монтажа приборов общей массой до 70-80 кг. Состав целевого оборудования определяется в соответствии с поставленными задачами. В дальнейшем была получена возможность увеличения полезной нагрузки.БПЛА «Буревестник МБ» оснащается полноценным колесным шасси, позволяющим ему взлетать и садиться без использования специальных дополнительных устройств. Под носовой частью фюзеляжа монтируется стойка шасси, оснащенная пружинным амортизатором. Основные стойки располагаются под крылом и монтируются под углом к вертикали. Все три стойки получают колеса одинакового размера.Общая длина беспилотника новой модели – 2,3 м, размах крыла – 2,8 м. Высота на стоянке – всего 650 мм. Максимальная взлетная масса ограничена 250 кг, однако при дальнейшей модернизации возможно увеличение этого параметра. При помощи 65-сильного двигателя машина способна развивать максимальную скорость 250 км/ч. Крейсерская скорость – 150 км/ч. Потолок достигает 5 км, дальность полета – до 300 км. Полет может выполняться как по командам оператора, так и в соответствии с заранее заложенной программой. В ходе разведывательной или боевой работы «Буревестник МБ» может удаляться от оператора на 290 км. При выполнении разведывательных задач возможен полет в течение 8-10 часов.Контроль за работой беспилотника осуществляется при помощи отдельного операторского пульта. Подобно другим системам аналогичного назначения, пульт оснащается органами управления и монитором для вывода информации и видеосигнала с оптико-электронных средств. Пульт может выполняться в стационарном или мобильном варианте.В состав одного беспилотного авиационного комплекса «Буревестник МБ» может входить до пяти летательных аппаратов и пульт оператора. Кроме того, в распоряжении расчета должны иметься те или иные приборы различного назначения, транспортные средства, вооружение и т.д. Конкретный состав комплекса, вероятно, предлагается определять заказчику.По имеющимся данным, в ходе испытаний опытной техники было установлено, что имеющийся аэродинамический облик позволяет нарастить взлетный вес машины и, как следствие, увеличить ее полезную нагрузку. Без значительных изменений основных характеристик беспилотник может брать на борт порядка 50-60 кг дополнительного груза. Эта возможность была использована при проработке вопросов боевого применения техники. Как оказалось, увеличенную грузоподъемность можно применить для перевозки и применения сразу нескольких видов ударного вооружения, как привычных, так и нестандартных. При этом, однако, максимальная продолжительность полета сокращается примерно в полтора раза.Первым вариантом боевой нагрузки для белорусского беспилотника стали неуправляемые ракеты типа С-5. Такой боеприпас, имеющий калибр 57 мм и длину 0,88 м, весит менее 4 кг и несет боевую часть массой 815 г. С его помощью можно атаковать цели на дальностях до нескольких сотен метров. Как следует из имеющихся данных, «Буревестник МБ» может взять на борт до 6-8 таких ракет, причем их количество в первую очередь ограничивается габаритами аппарата, но не его грузоподъемностью. При этом, однако, для использования неуправляемых ракет пришлось изменить конструкцию крыла.Интереснейшей идее перспективного проекта является использование необычных разведывательно-ударных средств. Помимо неуправляемых ракет для уничтожения наземных объектов могут использоваться специальные малогабаритные беспилотники с собственной боевой частью. По известным данным, разработка этого изделия уже была завершена. На недавних выставках «Буревестники МБ» демонстрировались вместе с таким оружием.Одноразовый разведывательно-ударный беспилотный аппарат представляет собой изделие малых габаритов и массы, пригодное для подвески на подкрыльевой пилон «Буревестника МБ». Такой беспилотник строится по схеме «бесхвостка» и имеет характерный внешний вид. В его составе используется вытянутый каплевидный фюзеляжа с носовой частью увеличенных размеров. Носовой обтекатель оснащается нижним полусферическим прозрачным куполом, необходимым для использования видеокамеры. В хвосте располагается винтомоторная группа с двухлопастным воздушным винтом. Имеется трапециевидное крыло с загнутыми вниз законцовками. Аппарат оснащен системами дистанционного управления, автопилотом и средствами передачи данных на пульт оператора.Ударный БПЛА имеет полную массу 26 из, из которых 10 кг приходится на фугасную боевую часть. Летные данные и боевые качества аппарата прямо зависят от способа применения. Так, при пуске с высоты 3600 м беспилотник способен пролететь расстояние до 35-36 км. Наведение осуществляется оператором при помощи бортовых оптико-электронных систем и штатных рулей. Заявлена возможность поражения цели с точностью до 1-2 м.Предполагается, что при получении целеуказания оператор комплекса «Буревестник МБ» может дать команду на сброс одноразового беспилотника. Далее производится его наведение на цель. При необходимости прекращения атаки аппарат получает соответствующую команду, после чего переходит к барражированию в районе цели. Далее возможно выполнение новой атаки или ведение разведки. Посадочные средства, по-видимому, проектом не предусматриваются, из-за чего запущенный беспилотник не может безопасно вернуться на землю.В будущем проект многоцелевого беспилотного авиационного комплекса «Буревестник МБ» может получить развитие, в ходе которого номенклатура совместимых боеприпасов будет дополнена новыми изделиями разных типов. При этом необходимо учитывать, что БПЛА имеет весьма ограниченную грузоподъемность и поэтому не может нести значительную часть существующих серийных авиационных средств поражения. Вероятно, для расширения боекомплекта понадобится разработать некие новые проекты.Уже были объявлены пути дальнейшего развития комплекса. Прежде всего, планируется оснастить «большой» летательный аппарат более мощным двигателем. Поршневой мотор мощностью 110 л.с. должен обеспечить рост полезной нагрузки, а также даст возможность повысить основные летные характеристики, такие как скорость, дальность и продолжительность полета.Беспилотные авиационные комплексы семейства «Буревестник» уже демонстрировались в ходе нескольких военно-технических выставок в Беларуси и за ее пределами. С прошлого года специалистам и общественности демонстрируют новейшую модификацию, способную не только вести разведку, но и уничтожать наземные цели. Примечательно, что вместе с беспилотником носителем показывают и различное оружие для него, в том числе одноразовый дистанционно управляемый летательный аппарат.Согласно предыдущим сообщениям, в прошлом году БПЛА «Буревестник МБ» прошел летные испытания и подтвердил все расчетные характеристики. Кроме того, на одном из этапов проверки были найдены возможности для повышения характеристик и расширения круга решаемых задач. Осенью 2016 года также были проведены государственные испытания в интересах МЧС Беларуси. По их результатам должен решаться вопрос принятия техники на снабжение. Сведения о ходе разработки одноразовых ударных аппаратов пока отсутствуют. Уже демонстрировались их макеты, но информация о сборке и испытаниях полноценных образцов не появлялась.Проект «Буревестник МБ» создавался по заказу государственных структур, что в определенной мере определяет его дальнейшее будущее. Если прошлогодние испытания завершились успехом, то в самое ближайшее время серийные беспилотники новой модели могут быть переданы заказчику и введены в эксплуатацию. В дальнейшем возможно появление новых контрактов на поставку техники другим заказчикам. Реальные перспективы проекта, тем не менее, пока оценить сложно.В базовой комплектации, предназначенной для ведения наблюдения и разведки, беспилотный авиационный комплекс «Буревестник МБ» сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны другой техники подобного класса и назначения. Как следствие, его перспективы в такой конфигурации весьма туманны и вряд ли их можно оценивать с оптимизмом. Разведывательно-ударный вариант, в свою очередь, действительно может представлять большой интерес для белорусских и зарубежных военных.Даже имея ограниченные технические и летные характеристики, беспилотник с взлетной массой порядка 250 кг, способный нести ракетное или управляемое вооружение, действительно может найти покупателя. Прежде всего, такую технику могут заказать вооруженные силы Республики Беларусь. Также нельзя исключать возможность выхода на международный рынок. В течение некоторого времени «Буревестнику МБ» не придется соревноваться с конкурирующими аналогами ввиду их отсутствия. Идея транспортировки крупным беспилотником малогабаритных ударных аппаратов с собственной боевой частью не нова, но пока не получила большого распространения.На международном рынке беспилотных летательных аппаратов появляются новые игроки, готовые поставлять заказчикам технику с достаточно высокими характеристиками и новыми интересными возможностями. Многообещающую заявку на завоевание своей доли рынка не так давно сделали белорусские предприятия. В рамках проекта «Буревестник МБ» они смогли не только реализовать уже известные идеи и решения, но и предложить оригинальные способы расширения круга выполняемых задач. Нельзя исключать, что предлагаемая техника сможет стать предметом новых контрактов.