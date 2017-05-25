Раввина гонят из Москвы, раввин покидает Россию

Источники информации:

http://www.obiterdictum.ru/single-post/2017/05/17/Еще-один-«заблудший»-раввин-в-ближайшее-время-покинет-Россию-по-решению-суда

Вот как случается, оказывается, у нас не только ополченцев, просрочивших визу, высылают. И не только гастарбайтеров нелегальных. Под тяжелую длань закона может попасть вполне-таки даже респектабельный (на первый взгляд) человек. Даже целый раввин.15 мая 2017 года Хамовнический районный суд Москвы признал виновным раввина Московского еврейского общинного центра Федерации еврейских общин России Йосефа Херсонского в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.10 КоАП РФ.Данная статья говорит нам о том, что осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, осуществленное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, являются нарушением закона.И караются административным штрафом в 5 000 рублей с последующим выдворением за пределы России.Тут многие читатели-комментаторы могут со мной не согласиться и намекнуть, что это все антисемитизм и прочие удовольствия нашей современности. А человек божий, служитель религии, наверняка не так уж и виноват, это все козни и происки.Давайте посмотрим.Йосеф Херсонский родился в Днепропетровске (теперь просто Днепр) на Украине. Надо понимать, что в правильной еврейской семье, иначе бы в 1991 году репатриация в Израиль вряд ли бы состоялась.В Израиле Йосеф окончил младшую и высшую ешивы в Кфар Хабаде, затем продолжил обучение в Нью-Йорке, в раввинском колледже при синагоге Любавичского ребе. Выпускник института «Штраус-Амиэль», курс раввинов и духовных лидеров в Диаспоре.Поработав помощником раввина города Одессы Ишаи Гиссера, Херсонский, как правильный человек, отправился служить в ВВС Цахала.А с 2002 г. нарисовался в России, где стал раввином Федерации еврейских общин России. Преподавал и руководил образовательными проектами, стоял у истоков создания различных курсов и программ вечернего неформального образования.Все так ничего, но нас интересует год 2008, когда Херсонский вместе с учениками-предпринимателями создал общину «Среди своих» и, вполне естественно, стал ее раввином.В указанной общине осуществлял административно-хозяйственную и религиозную деятельность, которая в том числе включала в себя религиозное обучение детей.Тут и начались нескладухи.Без надлежащего оформления соответствующих патентов и разрешений делать этого Херсонский не мог. Но, если очень хочется, то порой можно.Тут еще стоит сказать, что в январе этого года Херсонского уже задерживали за нарушение российского миграционного законодательства. Ему вменяли статью 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).Но там были мелочи, право дело. Будучи официально зарегистрированным в Московском еврейском общинном центре (2-й Вышеславцев переулок, дом 5 А), он жил и работал по адресу нахождения общины «Среди своих» (улица Льва Толстого, дом 14). Согласимся, что особого криминала в этом нет.И да, Хамовнический суд в тот раз не нашел в действиях Йосефа Херсонского состава административного правонарушения. Погрозили пальчиком, предупредили, и на этом все.Ан нет. Не все.Вообще-то, на территории России работают, наверное, сотни раввинов из-за рубежа. Но чего к Херсонскому-то прицепились?Почему же неприятности обрушились на голову именно Йосефа Херсонского, как майский снег на Москву? На территории РФ работают сотни иностранных раввинов, и претензий со стороны властей к ним, за редким исключением, не возникает. Так почему же именно Йосеф Херсонский стал таким исключением?Ну, первую причину, которую в основном-то и смакуют сегодня СМИ, а именно, некоторую, так скажем, излишнюю половую агрессивность, мы трогать не будем. В конце концов, это не наше дело, чем и с кем там развлекается господин раввин в свободное от служения богу и воспитании детей время. Это больше дело евреев, которые отдали своих чад в общину.Вообще, раввин-завсегдатай сайтов знакомств и «эскорт-услуг» — это, конечно, забавно, но не более.Второй аспект интереснее, но ненамного. Опять же, внутренние разборки. То, что Херсонский создал «свою» общину, абсолютно независимую от ФЕОР (Федерация еврейских общин России), вероятно, могло вызвать вполне законное неудовольствие у главного раввина Берла Лазара. Либо у президента ФЕОР Александра Бороды, тут судить сложно, кто главнее.Факт в том, что Херсонский привлек «своих» спонсоров, и туда входили «его» прихожане. А создание сегодня сект, мягко говоря, не приветствуется. Равно как и излишняя самостоятельность.Но это как бы тоже чисто еврейские разборки. И решаются они вполне себе внутри общины спокойно и без спецэффектов. Так что же должно было случиться такого, что Хамовнический суд за каких-то четыре месяца так круто поменял свое мнение в отношении Херсонского?А вот третья причина мне кажется более весомой. И перевешивает и излишнюю половую активность, и самостоятельность. Хотя, как раз из излишней самостоятельности и проистекает.Скажем так: Херсонский немного подвержен столь непопулярному у нас сегодня либеральному настрою. Ладно, открытая симпатия Навальному и обещания в Интернете «вывести своих» на Болотную — это мелочи.Протесты против осуждения российским судом израильского журналиста Носика, несколько переусердствовавшего на почве призывов к поголовному уничтожению палестинцев, — это посерьезнее.Призывать — призывайте, но там, у себя, дома, в Израиле. А мы поржали бы, наблюдая за результатом.«Левачат» у нас многие общественные и религиозные деятели, тут ничего такого нет. Не запрещено. И популярность определенную можно набрать, даже имея не лучшую внешность. Проверено.В ходе прокурорской проверки (подчеркну, проверки, а не обыска) в общине Йосефа Херсонского «Среди своих» были обнаружены экземпляры литературы, в судебном порядке признанные экстремистскими. В частности, книги Маркуса Лемана «Насильно крещенные». Это, знаете ли, совсем другой коленкор.Нет, конечно, Херсонский вины не признал, однозначно, литературу ему подкинули. Вопрос — кто?«Кровавая гэбня»? Ну, простите великодушно, спецслужбам, конечно, больше нечем заняться. Свои из ФЕОР? Ну да, тоже хорошее дело, искать приключений на пятую точку с этими книженциями.Ор, конечно, был поднят, но так, небольшой. Возмущалась «просвещенная интеллигенция» судебным произволом и откровенно надуманными причинами высылки раввина. Но не очень активно. Видимо, все-таки за кулисами знают больше.Если же действительно с использованием этих материалов Херсонский проводил обучение детей в «своей» общине, то, можно сказать, что дешево отделался. Сложно сказать, чему и как собирался учить детей Херсонский на основании этого варева, только случайно именуемого книгой. Тем более в рамках «всероссийской образовательной структуры».Не надо, вот честное слово, не надо нам такого. У себя, в Израиле — учи до истирания мозгов. А в России мы сами как-нибудь разберемся.Я почему так? А потому, что уделил время изучению творения Лемана. И сделал определенные выводы, что не зря этот шедевр попал в те самые списки.Кстати, уж если по-честному, писанину надо было назвать не «Насильно крещеные», а «За бабло крестившийся». Там если и было насилие где-то, то в голове у Юзефовича, когда он выбирал: вера или деньги. И победили, как вы уже поняли, деньги.Уж если и брать за положительный пример умение евреев вывернуться из ситуации, то чисто от себя могу порекомендовать книгу Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик". На таком примере учить можно, на Лемане — не стоит.Так что Херсонскому легкой дороги на историческую родину, жаль, конечно, что легко отделался, но тут уж ничего не попишешь.