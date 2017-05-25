Раввина гонят из Москвы, раввин покидает Россию
Вот как случается, оказывается, у нас не только ополченцев, просрочивших визу, высылают. И не только гастарбайтеров нелегальных. Под тяжелую длань закона может попасть вполне-таки даже респектабельный (на первый взгляд) человек. Даже целый раввин.
15 мая 2017 года Хамовнический районный суд Москвы признал виновным раввина Московского еврейского общинного центра Федерации еврейских общин России Йосефа Херсонского в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.10 КоАП РФ.
Данная статья говорит нам о том, что осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, осуществленное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, являются нарушением закона.
И караются административным штрафом в 5 000 рублей с последующим выдворением за пределы России.
Тут многие читатели-комментаторы могут со мной не согласиться и намекнуть, что это все антисемитизм и прочие удовольствия нашей современности. А человек божий, служитель религии, наверняка не так уж и виноват, это все козни и происки.
Давайте посмотрим.
Йосеф Херсонский родился в Днепропетровске (теперь просто Днепр) на Украине. Надо понимать, что в правильной еврейской семье, иначе бы в 1991 году репатриация в Израиль вряд ли бы состоялась.
В Израиле Йосеф окончил младшую и высшую ешивы в Кфар Хабаде, затем продолжил обучение в Нью-Йорке, в раввинском колледже при синагоге Любавичского ребе. Выпускник института «Штраус-Амиэль», курс раввинов и духовных лидеров в Диаспоре.
Поработав помощником раввина города Одессы Ишаи Гиссера, Херсонский, как правильный человек, отправился служить в ВВС Цахала.
А с 2002 г. нарисовался в России, где стал раввином Федерации еврейских общин России. Преподавал и руководил образовательными проектами, стоял у истоков создания различных курсов и программ вечернего неформального образования.
Все так ничего, но нас интересует год 2008, когда Херсонский вместе с учениками-предпринимателями создал общину «Среди своих» и, вполне естественно, стал ее раввином.
В указанной общине осуществлял административно-хозяйственную и религиозную деятельность, которая в том числе включала в себя религиозное обучение детей.
Тут и начались нескладухи.
Без надлежащего оформления соответствующих патентов и разрешений делать этого Херсонский не мог. Но, если очень хочется, то порой можно.
Тут еще стоит сказать, что в январе этого года Херсонского уже задерживали за нарушение российского миграционного законодательства. Ему вменяли статью 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).
Но там были мелочи, право дело. Будучи официально зарегистрированным в Московском еврейском общинном центре (2-й Вышеславцев переулок, дом 5 А), он жил и работал по адресу нахождения общины «Среди своих» (улица Льва Толстого, дом 14). Согласимся, что особого криминала в этом нет.
И да, Хамовнический суд в тот раз не нашел в действиях Йосефа Херсонского состава административного правонарушения. Погрозили пальчиком, предупредили, и на этом все.
Ан нет. Не все.
Вообще-то, на территории России работают, наверное, сотни раввинов из-за рубежа. Но чего к Херсонскому-то прицепились?
Почему же неприятности обрушились на голову именно Йосефа Херсонского, как майский снег на Москву? На территории РФ работают сотни иностранных раввинов, и претензий со стороны властей к ним, за редким исключением, не возникает. Так почему же именно Йосеф Херсонский стал таким исключением?
Ну, первую причину, которую в основном-то и смакуют сегодня СМИ, а именно, некоторую, так скажем, излишнюю половую агрессивность, мы трогать не будем. В конце концов, это не наше дело, чем и с кем там развлекается господин раввин в свободное от служения богу и воспитании детей время. Это больше дело евреев, которые отдали своих чад в общину.
Вообще, раввин-завсегдатай сайтов знакомств и «эскорт-услуг» — это, конечно, забавно, но не более.
Второй аспект интереснее, но ненамного. Опять же, внутренние разборки. То, что Херсонский создал «свою» общину, абсолютно независимую от ФЕОР (Федерация еврейских общин России), вероятно, могло вызвать вполне законное неудовольствие у главного раввина Берла Лазара. Либо у президента ФЕОР Александра Бороды, тут судить сложно, кто главнее.
Факт в том, что Херсонский привлек «своих» спонсоров, и туда входили «его» прихожане. А создание сегодня сект, мягко говоря, не приветствуется. Равно как и излишняя самостоятельность.
Но это как бы тоже чисто еврейские разборки. И решаются они вполне себе внутри общины спокойно и без спецэффектов. Так что же должно было случиться такого, что Хамовнический суд за каких-то четыре месяца так круто поменял свое мнение в отношении Херсонского?
А вот третья причина мне кажется более весомой. И перевешивает и излишнюю половую активность, и самостоятельность. Хотя, как раз из излишней самостоятельности и проистекает.
Скажем так: Херсонский немного подвержен столь непопулярному у нас сегодня либеральному настрою. Ладно, открытая симпатия Навальному и обещания в Интернете «вывести своих» на Болотную — это мелочи.
Протесты против осуждения российским судом израильского журналиста Носика, несколько переусердствовавшего на почве призывов к поголовному уничтожению палестинцев, — это посерьезнее.
Призывать — призывайте, но там, у себя, дома, в Израиле. А мы поржали бы, наблюдая за результатом.
«Левачат» у нас многие общественные и религиозные деятели, тут ничего такого нет. Не запрещено. И популярность определенную можно набрать, даже имея не лучшую внешность. Проверено.
В ходе прокурорской проверки (подчеркну, проверки, а не обыска) в общине Йосефа Херсонского «Среди своих» были обнаружены экземпляры литературы, в судебном порядке признанные экстремистскими. В частности, книги Маркуса Лемана «Насильно крещенные». Это, знаете ли, совсем другой коленкор.
Нет, конечно, Херсонский вины не признал, однозначно, литературу ему подкинули. Вопрос — кто?
«Кровавая гэбня»? Ну, простите великодушно, спецслужбам, конечно, больше нечем заняться. Свои из ФЕОР? Ну да, тоже хорошее дело, искать приключений на пятую точку с этими книженциями.
Ор, конечно, был поднят, но так, небольшой. Возмущалась «просвещенная интеллигенция» судебным произволом и откровенно надуманными причинами высылки раввина. Но не очень активно. Видимо, все-таки за кулисами знают больше.
Если же действительно с использованием этих материалов Херсонский проводил обучение детей в «своей» общине, то, можно сказать, что дешево отделался. Сложно сказать, чему и как собирался учить детей Херсонский на основании этого варева, только случайно именуемого книгой. Тем более в рамках «всероссийской образовательной структуры».
Не надо, вот честное слово, не надо нам такого. У себя, в Израиле — учи до истирания мозгов. А в России мы сами как-нибудь разберемся.
Я почему так? А потому, что уделил время изучению творения Лемана. И сделал определенные выводы, что не зря этот шедевр попал в те самые списки.
Кстати, уж если по-честному, писанину надо было назвать не «Насильно крещеные», а «За бабло крестившийся». Там если и было насилие где-то, то в голове у Юзефовича, когда он выбирал: вера или деньги. И победили, как вы уже поняли, деньги.
Уж если и брать за положительный пример умение евреев вывернуться из ситуации, то чисто от себя могу порекомендовать книгу Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик". На таком примере учить можно, на Лемане — не стоит.
Так что Херсонскому легкой дороги на историческую родину, жаль, конечно, что легко отделался, но тут уж ничего не попишешь.
Источники информации:
http://www.obiterdictum.ru/single-post/2017/05/17/Еще-один-«заблудший»-раввин-в-ближайшее-время-покинет-Россию-по-решению-суда
15 мая 2017 года Хамовнический районный суд Москвы признал виновным раввина Московского еврейского общинного центра Федерации еврейских общин России Йосефа Херсонского в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.10 КоАП РФ.
Данная статья говорит нам о том, что осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, осуществленное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, являются нарушением закона.
И караются административным штрафом в 5 000 рублей с последующим выдворением за пределы России.
Тут многие читатели-комментаторы могут со мной не согласиться и намекнуть, что это все антисемитизм и прочие удовольствия нашей современности. А человек божий, служитель религии, наверняка не так уж и виноват, это все козни и происки.
Давайте посмотрим.
Йосеф Херсонский родился в Днепропетровске (теперь просто Днепр) на Украине. Надо понимать, что в правильной еврейской семье, иначе бы в 1991 году репатриация в Израиль вряд ли бы состоялась.
В Израиле Йосеф окончил младшую и высшую ешивы в Кфар Хабаде, затем продолжил обучение в Нью-Йорке, в раввинском колледже при синагоге Любавичского ребе. Выпускник института «Штраус-Амиэль», курс раввинов и духовных лидеров в Диаспоре.
Поработав помощником раввина города Одессы Ишаи Гиссера, Херсонский, как правильный человек, отправился служить в ВВС Цахала.
А с 2002 г. нарисовался в России, где стал раввином Федерации еврейских общин России. Преподавал и руководил образовательными проектами, стоял у истоков создания различных курсов и программ вечернего неформального образования.
Все так ничего, но нас интересует год 2008, когда Херсонский вместе с учениками-предпринимателями создал общину «Среди своих» и, вполне естественно, стал ее раввином.
В указанной общине осуществлял административно-хозяйственную и религиозную деятельность, которая в том числе включала в себя религиозное обучение детей.
Тут и начались нескладухи.
Без надлежащего оформления соответствующих патентов и разрешений делать этого Херсонский не мог. Но, если очень хочется, то порой можно.
Тут еще стоит сказать, что в январе этого года Херсонского уже задерживали за нарушение российского миграционного законодательства. Ему вменяли статью 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).
Но там были мелочи, право дело. Будучи официально зарегистрированным в Московском еврейском общинном центре (2-й Вышеславцев переулок, дом 5 А), он жил и работал по адресу нахождения общины «Среди своих» (улица Льва Толстого, дом 14). Согласимся, что особого криминала в этом нет.
И да, Хамовнический суд в тот раз не нашел в действиях Йосефа Херсонского состава административного правонарушения. Погрозили пальчиком, предупредили, и на этом все.
Ан нет. Не все.
Вообще-то, на территории России работают, наверное, сотни раввинов из-за рубежа. Но чего к Херсонскому-то прицепились?
Почему же неприятности обрушились на голову именно Йосефа Херсонского, как майский снег на Москву? На территории РФ работают сотни иностранных раввинов, и претензий со стороны властей к ним, за редким исключением, не возникает. Так почему же именно Йосеф Херсонский стал таким исключением?
Ну, первую причину, которую в основном-то и смакуют сегодня СМИ, а именно, некоторую, так скажем, излишнюю половую агрессивность, мы трогать не будем. В конце концов, это не наше дело, чем и с кем там развлекается господин раввин в свободное от служения богу и воспитании детей время. Это больше дело евреев, которые отдали своих чад в общину.
Вообще, раввин-завсегдатай сайтов знакомств и «эскорт-услуг» — это, конечно, забавно, но не более.
Второй аспект интереснее, но ненамного. Опять же, внутренние разборки. То, что Херсонский создал «свою» общину, абсолютно независимую от ФЕОР (Федерация еврейских общин России), вероятно, могло вызвать вполне законное неудовольствие у главного раввина Берла Лазара. Либо у президента ФЕОР Александра Бороды, тут судить сложно, кто главнее.
Факт в том, что Херсонский привлек «своих» спонсоров, и туда входили «его» прихожане. А создание сегодня сект, мягко говоря, не приветствуется. Равно как и излишняя самостоятельность.
Но это как бы тоже чисто еврейские разборки. И решаются они вполне себе внутри общины спокойно и без спецэффектов. Так что же должно было случиться такого, что Хамовнический суд за каких-то четыре месяца так круто поменял свое мнение в отношении Херсонского?
А вот третья причина мне кажется более весомой. И перевешивает и излишнюю половую активность, и самостоятельность. Хотя, как раз из излишней самостоятельности и проистекает.
Скажем так: Херсонский немного подвержен столь непопулярному у нас сегодня либеральному настрою. Ладно, открытая симпатия Навальному и обещания в Интернете «вывести своих» на Болотную — это мелочи.
Протесты против осуждения российским судом израильского журналиста Носика, несколько переусердствовавшего на почве призывов к поголовному уничтожению палестинцев, — это посерьезнее.
Призывать — призывайте, но там, у себя, дома, в Израиле. А мы поржали бы, наблюдая за результатом.
«Левачат» у нас многие общественные и религиозные деятели, тут ничего такого нет. Не запрещено. И популярность определенную можно набрать, даже имея не лучшую внешность. Проверено.
В ходе прокурорской проверки (подчеркну, проверки, а не обыска) в общине Йосефа Херсонского «Среди своих» были обнаружены экземпляры литературы, в судебном порядке признанные экстремистскими. В частности, книги Маркуса Лемана «Насильно крещенные». Это, знаете ли, совсем другой коленкор.
Нет, конечно, Херсонский вины не признал, однозначно, литературу ему подкинули. Вопрос — кто?
«Кровавая гэбня»? Ну, простите великодушно, спецслужбам, конечно, больше нечем заняться. Свои из ФЕОР? Ну да, тоже хорошее дело, искать приключений на пятую точку с этими книженциями.
Ор, конечно, был поднят, но так, небольшой. Возмущалась «просвещенная интеллигенция» судебным произволом и откровенно надуманными причинами высылки раввина. Но не очень активно. Видимо, все-таки за кулисами знают больше.
Если же действительно с использованием этих материалов Херсонский проводил обучение детей в «своей» общине, то, можно сказать, что дешево отделался. Сложно сказать, чему и как собирался учить детей Херсонский на основании этого варева, только случайно именуемого книгой. Тем более в рамках «всероссийской образовательной структуры».
Не надо, вот честное слово, не надо нам такого. У себя, в Израиле — учи до истирания мозгов. А в России мы сами как-нибудь разберемся.
Я почему так? А потому, что уделил время изучению творения Лемана. И сделал определенные выводы, что не зря этот шедевр попал в те самые списки.
Кстати, уж если по-честному, писанину надо было назвать не «Насильно крещеные», а «За бабло крестившийся». Там если и было насилие где-то, то в голове у Юзефовича, когда он выбирал: вера или деньги. И победили, как вы уже поняли, деньги.
Уж если и брать за положительный пример умение евреев вывернуться из ситуации, то чисто от себя могу порекомендовать книгу Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик". На таком примере учить можно, на Лемане — не стоит.
Так что Херсонскому легкой дороги на историческую родину, жаль, конечно, что легко отделался, но тут уж ничего не попишешь.
Источники информации:
http://www.obiterdictum.ru/single-post/2017/05/17/Еще-один-«заблудший»-раввин-в-ближайшее-время-покинет-Россию-по-решению-суда
Автор: Роман Скоморохов
Использованы фотографии: http://www.obiterdictum.ru
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