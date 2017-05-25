Проклятая тринадцатая

Чрезвычайно затрудняет поиски общенациональной идеи, с учётом её неизбежного преобразования в государственную идеологию, 13-я статья Конституции, запрещающая государственную идеологию.Несомненно, уважаемые составители Конституции руководствовались самыми благими намерениями, но, как говорится, благими намерениями выложена дорога в ад. И пока существует вышеупомянутая 13-я статья, ни о какой общенациональной идее и смысла нет разговор заводить.А вот если в законном порядке эту наспех сляпанную по европейским лекалам Конституцию, даст Бог, изменить, то вполне можно приступать к созиданию ныне как никогда жизненно необходимой национальной идеи.Кстати, чтобы два раза «не запрягать», можно и президентский срок до десяти лет пролонгировать. Чтобы людей не смешить и не кормить иллюзионистов-политтехнологов в круговороте бесконечных выборов.Когда-то я уже предлагал с четырёх до шести продлить. Поломались, покапризничали, осмыслили без личного отношения — и согласились.Во-первых, деньги на ветер.Во-вторых, коней на переправе не меняют. А сейчас у нас даже не переправа — сейчас мы как будто Вислу опять форсируем.В-третьих, от добра добра не ищут. Грех жаловаться. Методом сравнения с президентами соседних стран достигается быстрое понимание нашего преимущества.Просто за кислые нулевые нас отучили быть благодарными. Товарно-сырьевая психология наждачкой прошлась по душам. Упростила Книгу Судьбы до инструкции к яйцу Фаберже. Из граждан в потребители разжаловала. Пипл всехавальный. Жить тошно.А возвращаясь к проклятой 13-й статье — следует энтузиастам референдум затеять. Дело стоящее. Люди семейные однозначно поддержат: надо же ещё чему-то детей учить. С чего начинается Родина, чем заканчивается? Куда идём, откуда вышли? Чем будем заниматься после окончательной победы? И в чём, собственно говоря, эта победа заключается...Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?Всё может быть, братья и сестры, если у нас национальная идея появится — и на неё можно будет ссылаться в противостоянии нас, смертных, и держателей офшорных счетов, через которые бюджет утекает. Сможем с полным правом взять неидейного мерзавца за лацканы и спросить: «Скажи, брат, в чём сила?»А сила — сами знаете — в правде. Только вот 13-я статья нам с этой правдой не даёт определиться.