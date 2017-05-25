07:15 25 мая
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Проклятая тринадцатая



Чрезвычайно затрудняет поиски общенациональной идеи, с учётом её неизбежного преобразования в государственную идеологию, 13-я статья Конституции, запрещающая государственную идеологию.

Несомненно, уважаемые составители Конституции руководствовались самыми благими намерениями, но, как говорится, благими намерениями выложена дорога в ад. И пока существует вышеупомянутая 13-я статья, ни о какой общенациональной идее и смысла нет разговор заводить.


А вот если в законном порядке эту наспех сляпанную по европейским лекалам Конституцию, даст Бог, изменить, то вполне можно приступать к созиданию ныне как никогда жизненно необходимой национальной идеи.

Кстати, чтобы два раза «не запрягать», можно и президентский срок до десяти лет пролонгировать. Чтобы людей не смешить и не кормить иллюзионистов-политтехнологов в круговороте бесконечных выборов.

Когда-то я уже предлагал с четырёх до шести продлить. Поломались, покапризничали, осмыслили без личного отношения — и согласились.

Во-первых, деньги на ветер.

Во-вторых, коней на переправе не меняют. А сейчас у нас даже не переправа — сейчас мы как будто Вислу опять форсируем.

В-третьих, от добра добра не ищут. Грех жаловаться. Методом сравнения с президентами соседних стран достигается быстрое понимание нашего преимущества.

Просто за кислые нулевые нас отучили быть благодарными. Товарно-сырьевая психология наждачкой прошлась по душам. Упростила Книгу Судьбы до инструкции к яйцу Фаберже. Из граждан в потребители разжаловала. Пипл всехавальный. Жить тошно.

А возвращаясь к проклятой 13-й статье — следует энтузиастам референдум затеять. Дело стоящее. Люди семейные однозначно поддержат: надо же ещё чему-то детей учить. С чего начинается Родина, чем заканчивается? Куда идём, откуда вышли? Чем будем заниматься после окончательной победы? И в чём, собственно говоря, эта победа заключается...

Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?

Всё может быть, братья и сестры, если у нас национальная идея появится — и на неё можно будет ссылаться в противостоянии нас, смертных, и держателей офшорных счетов, через которые бюджет утекает. Сможем с полным правом взять неидейного мерзавца за лацканы и спросить: «Скажи, брат, в чём сила?»

А сила — сами знаете — в правде. Только вот 13-я статья нам с этой правдой не даёт определиться.
Автор: Иван Охлобыстин киноактер, публицист
Первоисточник: https://russian.rt.com/opinion/383260-ohlobystin-izmeneniy-v-konstitucii


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Комментарии 16

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  1. Ольгович Сегодня, 05:30
    Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?

    И кто (что) мешает этим заниматься без изменения 13 статьи Конституции?
    Ольгович
    1. 24rus Сегодня, 05:39
      Для этого мало отмены 13 статьи, строй должен быть не тот который нам навязали после поражения в холодной войне
      24rus
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
      Цитата: Ольгович
      Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?

      И кто (что) мешает этим заниматься без изменения 13 статьи Конституции?

      политический строй.капитализм. нужно просто забыть прошлое,и тогда "нынешнее" станет "нормальным".
      андрей юрьевич
  2. Михаил м Сегодня, 05:38
    А вот если в законном порядке эту наспех сляпанную по европейским лекалам Конституцию, даст Бог, изменить, то вполне можно приступать к созиданию ныне как никогда жизненно необходимой национальной идеи.

    Сдаётся мне, автор ставит телегу впереди лошади. Если и когда национальная идея сформируется, изменение конституции проблемой не будет. А пока нет даже потуг в эту сторону.
    Может, обогащением чиновников и олигархов всё не заканчивается? Может, Новый год без инфернальных альфонсов на экране встретим — и нам споют новые лица, без целлофановых корон, лиловых колгот и с хорошими песнями? Может, жилплощадью без ипотечного рабства граждан обеспечим? Может, у провинции есть шанс выжить? И совсем крамольное: может, дороги хорошие отстроим?

    А вот это на идею никак не тянет. Мелковато мыслит уважаемый актёр. Национальная идея должна быть воспринята и поддержана всем народом, как идеи социализма и коммунизма, как Свобода, Равенство, Братство. А пока идеей остаётся обогащение олигархов, проживём и с такой конституцией.
    Михаил м
    1. мармеладный Сегодня, 05:48
      с языка (с пальцев laughing )сняли good
      мармеладный
      1. Злой543 Сегодня, 05:58
        Делаем национальной идеей "русский бунт" как в его фильме,"бессмысленный и беспощадный".
        Злой543
  3. Мар.Тира Сегодня, 05:49
    Не для этого свергали Советскую власть,с помощью США бывшие коммунисты,и советские работники аппарата правительства,ставшие миллиардерами,что бы у России была своя национальная идея.Их там и так не плохо кормят.Я имею в виду за рубежом,и в авшорах,и за стенами Кремля.Поэтому власть при держащая будет всячески препятствовать национальному возрождению русских,как государе образующей нации.Говорить то они много могут,а вот дела как шли по накату,так и будут идти.
    Мар.Тира
    1. yuriy55 Сегодня, 06:26
      Цитата: Мар.Тира
      Не для этого свергали Советскую власть,с помощью США бывшие коммунисты,и советские работники аппарата правительства,ставшие миллиардерами,что бы у России была своя национальная идея.

      Посмотрите на голосование. С такими итогами и принятый документ? Даже указ был издан на проведение голосования...А, как быстро слепили...Торопились, что не успеют...

      Нет у нас при таком строе будущего. А раз нет будущего, не нужна и национальная идея... wassat Законопатили мозги либерализмом. Дали народу право посылать власть... belay И что? Кому от этого стало легче?
      yuriy55
  4. мармеладный Сегодня, 05:49
    только наша верхушка и олигархат таких национальных идей на добрых началах боятся как черт ладана а то и хуже...ведь тогда такого безпредела не устроишь как сегодня и работать им надо будет....
    мармеладный
  5. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 06:23
    А я бы поддержал национальную идею беспроцентной ипотеки для граждан РФ с цензом оседлости , скажем лет десять хотя бы. Я почему-то думаю, что деньги на это есть . И экономика бы закрутились , и людям жильё. Но почему-то деньги бюджета( деньги самих граждан РФ) проще почему-то держать в облигациях ФРС , традиция , знаете ли такая.
    А жаль , хорошая была бы идеология, каждой семье- по квартире , а?
    За Родину , мать вашу ))
    1. karish Сегодня, 06:28
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      А я бы поддержал национальную идею беспроцентной ипотеки для граждан РФ

      ьесплатный сыр только в мышеловке.
      Кто тотвсейравно должен будет платить ( хотя бы разницу по инфляции ) -- кто ? Бюджет , с каких денег? С налогов ? В ущерб чему ? Другим статьям расходов-- круг замкнулся
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      н РФ с цензом оседлости

      любопытно
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Я почему-то думаю, что деньги на это есть .

      есть , есть -- хорошего Вам настроения
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      А жаль , хорошая была бы идеология, каждой семье- по квартире , а?

      Каждой бабе по мужику
      Жильё 2000 -- плавали , знаем.
      karish
  6. BecmepH Сегодня, 06:39
    Частенько задавал себе вопрос: " Что придумает ВВП, чтобы "рулить" после следующего срока...?" Почему то все "комментаторы" упёрлись в ИДЕЮ, Вот посыл статьи, а не идея)))
    Кстати, чтобы два раза «не запрягать», можно и президентский срок до десяти лет пролонгировать.
    BecmepH
  7. Deck Сегодня, 06:50
    Цитата: yuriy55
    Дали народу право посылать власть...


    Как то очень скромно народ этим пользуется. Такую власть не грех и посильнее послать. Вместе с ее идеологией воровства
    Deck
  8. kig Сегодня, 06:54
    Страна у нас многонациональная, и придумать общую идею будет трудновато. Можно, конечно, объявить ее с высокой трибуны и приказать принять к исполнению, вот только что получим в итоге?
    kig
  9. костя андреев Сегодня, 07:02
    Интересно чем мешает эта статья конституции?
    Что если там напишут, что то другое то что по мнению комментаторов у них жизнь измениться и жизнь будет как у миллионеров и все проблемы решатся?
    костя андреев
  10. samarin1969 Сегодня, 07:11
    Охлобыстин накаркает...Выделят миллиардов 25-30 на "разработку идеологии" на 3 года . Потом перепишут устав у «Хью́ман Райтс Вотч». Вот и будет всем "идеология".
    samarin1969
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