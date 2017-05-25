11:09 25 мая

Кадры мощных ударов российских Ми-35 по боевикам США в Сирии

Сирийские СМИ опубликовали уникальные кадры наступления Сирийской Армии к границам Ирака и Иордании на востоке САР.






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Комментарии 3

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  1. Касым Сегодня, 08:32
    Первые две машины Ми-24 (не видно шасси), а две последующие Ми-35. Звено встало в круг и поочереди дает жару - боевики наверняка прижались и уж точно им не сладко. А вот разрывы боеприпасов больше напоминают бомбы. Видимо после ударов НУРСами (все-таки ими на дистанции можно работать) появилась возможность сбросить АБ (а это нужно над противником пролететь). Вначале НУРСами прижали и побили, а потом АБ скинули. Надо сказать, что вертолеты поточнее самолетов будут - скорость меньше, времени для захода на цели и прицеливания больше. Если кто-то вздумает из ПЗРК шмальнуть, то он почти смертник. Кто-нибудь из вертолетчиков в круге обязательно заметит место пуска ракеты.
    Видимо пехота на джипах потом зачистку местности организует hi
    Касым
    1. Spitfire Сегодня, 10:36
      3-я машина вообще на Ми-8 сильно силуэтом смахивает. Или мне показалось ?
      Spitfire
  2. maratk Сегодня, 09:38
    меня удивило как можно воевать с АКСУ, т.е. это оружие ближнего боя. А здесь пустыня и он куда-то стреляет???!! мда уж. Хотя как говорил С. Бордюк у сирийцев владением АКСУ является признаком богатства.
    maratk
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