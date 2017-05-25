Кадры мощных ударов российских Ми-35 по боевикам США в Сирии Сегодня, 07:30 Сирийские СМИ опубликовали уникальные кадры наступления Сирийской Армии к границам Ирака и Иордании на востоке САР. 4 Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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