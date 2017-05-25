07:18 25 мая

Американцы потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов

Согласно информации РИА Новости , международная неправительственная организация Amnesty International сообщила о том, что командование вооруженных сил США не имеет представления о месте нахождения вооружений, переброшенных в Ирак и Кувейт, общей стоимостью в 1 млрд. долл.

Американцы потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов


Данное заявление основывается на результатах аудита, проведенного в сентябре 2016 года и рассекреченного американской администрацией. Как утверждается в документе, министерство обороны страны "не имеет точных и свежих данных о числе единиц и местоположении" большого количества оборудования, которое предполагалось передать иракской армии и курдским отрядам Пешмерга.


К примеру, неизвестно, где в настоящее время находятся десятки тысяч штурмовых винтовок на 28 млн. долл., сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee.

Это особенно печальная информация, если принять во внимание сообщения о том, что американское оружие уже давно попадает в руки воюющих в Ираке вооруженных группировок, в том числе группировки, именующей себя "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).

— пояснил специалист Amnesty International в области контроля над вооружениями Патрик Уилкен.


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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 04:02
    И это происходит с завидной регулярностью... И где Израиль с их гневом? Он же бомбит армию Сирии в таких случаях. Или, хоть они и "сукины дети", но свои...
    svp67
    1. dik-nsk Сегодня, 07:12
      командование вооруженных сил США не имеет представления о месте нахождения вооружений, переброшенных в Ирак и Кувейт, общей стоимостью в 1 млрд. долл
      всё они прекрасно знают, просто не могут официально заявить, что передавалось бармалеям, ну и распил никто не отменял - здесь же непаханное поле для обогащения, проверить реальные цифры поставок невозможно - "пилите Шура, она золотая"
      dik-nsk
  2. Градиент 3 Сегодня, 04:06
    На ум приходит...
    Забытое прошлое..
    Подполковник Оливер Норт, офицер морской пехоты США,
    организатор проекта Иран-контрас.
    Руководил нелегальными продажами американского оружия Ирану.
    Вырученные от продажи оружия средства шли на финансирование никарагуанских «контрас»...
    Вначале, тоже полагали, что оружие "пропало"...
    И тоже...на 1 млрд долларов...
    Градиент 3
    1. svp67 Сегодня, 04:13
      Цитата: Градиент 3
      Подполковник Оливер Норт, офицер морской пехоты США,
      организатор проекта Иран-контрас.

      Круто, ПОДПОЛКОВНИК , пусть и КМП США, но его ли это уровень? Конечно нет. Он исполнитель, истинные организаторы "Иран-Контрос" и подобных махинаций, конечно же не он
      svp67
      1. Svarog51 Сегодня, 04:43
        Сергей, hi Ну как тут не вспомнить классику жанра:

        laughing
        Svarog51
  3. Uncle Lee Сегодня, 04:06
    Подумаешь, десятки тысяч винтовок и на лярд вооружения пропало ! Да никуда оно не пропало, а находится в нужных местах и у нужных людей !
    Uncle Lee
    1. Lyncher Сегодня, 04:16
      И исключительно на благо демократии!!! )
      Lyncher
  4. Познающий Сегодня, 04:19
    А ЧО не пояснили зачем ИМ столько оружия в столь горячем регионе... А по номерам-то найти не проблема, вот только будет-ли желание у исключительных "борцов" с ИГ...
    Познающий
  5. Петр1 Сегодня, 04:34
    Это особенно печальная информация, если принять во внимание сообщения о том, что американское оружие уже давно попадает в руки воюющих в Ираке вооруженных группировок
    Да всё оно попадает куда надо,всё у них получается,хаос создается на востоке.
    Петр1
  6. иркутский обыватель Сегодня, 04:42
    Лукавят, ох лукавят, наши "партнеры"! Признались на миллиард, наворовали на триллион.
    иркутский обыватель
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:56
      Рожа у него (на фото) очень уж довольная, видимо откусил малость от пропавшего лярда.....
      Uncle Lee
  7. NUR Сегодня, 05:01
    Вот поэтому войны не закончатся, это тоже бизнес, причем выгодный силовикам, за счет налогоплательщиков.
    NUR
  8. МВГ Сегодня, 05:21
    Какие рассеяные эти американцы. Постоянно оружие теряют, и постоянно же это же оружие ИГИЛовцы (запрещенные в РФ и еще половине мира) находят и применяют.
    МВГ
  9. Толстоевский Сегодня, 06:04
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  10. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:11
    То у них допинг пробы по слухам уборщица разбивает(так или иначе они были испорчены), то пленки по лунной программе вдруг исчезли итд. Про организаторов убийства Кенеди вообще молчу...

    Американцы не такие идио-ты , чтобы потерять оружие на лярд зеленых - это просто инвестиция, которая была отбита с лихвой, да еще и с огромной прибылью остались после недавнего подписания о закупке вооружений саудитами на более чем 100 млрд$.
    IGOR GORDEEV
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:22
    общей стоимостью в 1 млрд. долл

    Не пропало, а было доставлено по назначению. Когда такая "доставка" становится известна, то сразу следует сообщение о том, что при сбросе оружия с самолета была допущена ошибка. Американская рука всегда протянута бандитской.
    rotmistr60
  12. 3vs Сегодня, 06:26
    Все уже поняли, куда оно попало.
    3vs
  13. petrakimov Сегодня, 06:28
    О как! А у нас судят солдата за один утерянный автомат... Шутка конечно, но все же...
    petrakimov
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