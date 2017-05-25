Американцы потеряли в Ираке оружие на миллиард долларов

Это особенно печальная информация, если принять во внимание сообщения о том, что американское оружие уже давно попадает в руки воюющих в Ираке вооруженных группировок, в том числе группировки, именующей себя "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).

Согласно информации РИА Новости , международная неправительственная организация Amnesty International сообщила о том, что командование вооруженных сил США не имеет представления о месте нахождения вооружений, переброшенных в Ирак и Кувейт, общей стоимостью в 1 млрд. долл.Данное заявление основывается на результатах аудита, проведенного в сентябре 2016 года и рассекреченного американской администрацией. Как утверждается в документе, министерство обороны страны "не имеет точных и свежих данных о числе единиц и местоположении" большого количества оборудования, которое предполагалось передать иракской армии и курдским отрядам Пешмерга.К примеру, неизвестно, где в настоящее время находятся десятки тысяч штурмовых винтовок на 28 млн. долл., сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee.— пояснил специалист Amnesty International в области контроля над вооружениями Патрик Уилкен.