"Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией"

Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.

Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.