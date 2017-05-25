Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на « Коммерсант », киевские власти намерены с 1 июля свернуть железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.
— пояснил источник интернет-издания, близкий к правительству Украины.
В качестве повода Киев предполагает использовать нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". В настоящее время из Донецка в Таганрог, находящийся на территории РФ, выполняет рейсы стоимостью 17 рублей электричка.
Как пояснили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця", "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". РЖД заявило, что документы о прекращении пассажирского сообщения с РФ из Украины не поступали.
— отмечает "Коммерсант".
Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.
— пояснил источник интернет-издания, близкий к правительству Украины.
В качестве повода Киев предполагает использовать нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". В настоящее время из Донецка в Таганрог, находящийся на территории РФ, выполняет рейсы стоимостью 17 рублей электричка.
Как пояснили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця", "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". РЖД заявило, что документы о прекращении пассажирского сообщения с РФ из Украины не поступали.
Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.
— отмечает "Коммерсант".
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