07:17 25 мая

Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на « Коммерсант », киевские власти намерены с 1 июля свернуть железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.

— пояснил источник интернет-издания, близкий к правительству Украины.

Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией



В качестве повода Киев предполагает использовать нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". В настоящее время из Донецка в Таганрог, находящийся на территории РФ, выполняет рейсы стоимостью 17 рублей электричка.

Как пояснили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця", "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". РЖД заявило, что документы о прекращении пассажирского сообщения с РФ из Украины не поступали.

Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

— отмечает "Коммерсант".


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Комментарии 26

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  1. Познающий Сегодня, 04:25
    В Куеве сами на сук веревку с петлей для себя готовят..
    Познающий
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:31
      Если будет виза в Россию, то и транспорт не нужен. Кто же поедет, все рванут в европу по безвизу ! fool
      Uncle Lee
      1. Злой543 Сегодня, 05:28
        Цитата: Uncle Lee
        Если будет виза в Россию, то и транспорт не нужен. Кто же поедет, все рванут в европу по безвизу ! fool

        Ну на RT эта новость и звучала, что освободившийся подвижной состав необходим для перевозок с Европой.
        Злой543
        1. Александр романов Сегодня, 06:12
          Какими имбецилами нужно быть,что бы подобное писать на вагонах. Уровень страны в одной надписи laughing
          Александр романов
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:05
            Александр романов
            Какими имбецилами нужно быть,что бы подобное писать на вагонах. Уровень страны в одной надписи laughing
            Это приближение к евростандартам качества обслуживания. bully laughing
            Наблюдатель2014
    2. Hammerlock Сегодня, 04:40
      вводят визы, прекращают ж/д сообщение
      А как они бюджет думают пополнять, ведь их зробитчане, работающие в России, выехав на родину назад уже не вернутся
      Hammerlock
      1. Познающий Сегодня, 05:11
        Цитата: Hammerlock
        А как они бюджет думают пополнять,

        Дык на гейропу надеются, они-ж не ведают что безвиз не подразумевает право на работу... Идиёты.
        Они хотят, разбогатеть,вкусно пожрать, но ПОУМНЕТЬ никто не хочет
        Познающий
        1. дядя Мурзик Сегодня, 05:49
          да и Х.... с ними!пусть быстрее прекращают wassat
          дядя Мурзик
      2. Zoldat_A Сегодня, 07:11
        Цитата: Hammerlock
        их зробитчане, работающие в России, выехав на родину назад уже не вернутся

        А вот собрать их ВСЕХ и столыпинскими вагонами обратно, на неньку...Да объяснить, что Петрушка в этом виноват... Кааак приедут они все одномоментно в Киев, кааак предъявят Петрушке, что из-за него их из России выгнали... Только того Петрушку и видели....
        Zoldat_A
      3. 210окв Сегодня, 07:11
        А я не думаю что эти чухари введут визы.Не будет сообщения-будут на автобусах,машинах,да хоть пешком..Я понимаю конечно что не надо уподобляться-но зачем они нам тут нужны?
        Цитата: Hammerlock
        вводят визы, прекращают ж/д сообщение
        А как они бюджет думают пополнять, ведь их зробитчане, работающие в России, выехав на родину назад уже не вернутся
        210окв
  2. Ferdinant Сегодня, 04:30
    Правильно,давно пора ,а еще нужно автодороги перекопать,что б москали туда сюда некатались
    Ferdinant
  3. Петр1 Сегодня, 04:38
    Да пусть парламент и правительство украины отморозит себе уши,чтобы не слышать этих клятых Россиян.
    Петр1
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:53
      Да пусть парламент и правительство и глазки себе выколет, чтобы не видеть этих
      клятых Россиян.
      Uncle Lee
  4. Svarog51 Сегодня, 05:01
    Ровно 20 лет назад об этих выкрутасах спела группа "Лимонадный Джо":
    hi lol
    Svarog51
  5. zmey alex Сегодня, 05:04
    Россия всем либерастам мешает жить,а американским всемогущим дерьмократам в первую очередь.А от петруши еще очень много всяких приколов услышим.У меня на укране живет одноклассник,говорит что башню у большинства прыгунов снесло конкретно.
    zmey alex
    1. volodya Сегодня, 05:45
      Цитата: zmey alex
      Россия всем либерастам мешает жить,а американским всемогущим дерьмократам в первую очередь.А от петруши еще очень много всяких приколов услышим.У меня на укране живет одноклассник,говорит что башню у большинства прыгунов снесло конкретно.

      Конечно башню снесло,они-же древние украинцы !
      volodya
  6. кедр Сегодня, 05:55
    Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

    Какой Киев, уважаемые? Киев полностью лёг под Вашингтон и Лондон.
    Что он может самостоятельно, так это горилку из буряка гнать.
    Уважаемые, зрим в корень оккупации Вукрайны нагло-саксами.
    кедр
  7. Aleks713 Сегодня, 06:02
    С учетом идиотизма сидящих у власти в Киеве это все логично. То, что казалось немыслимым еще недавно они успешно претворяют в жизнь: попытки устроить информблокаду для своего населения (отключение российских сайтов и программ, вплоть до 1С -бухгалтерия), призывы прекратить общение с родственниками в России, призывы перейти на европейскую ж.д. колею, теперь - прекратить железнодорожное сообщение (авиарейсов уже давно нет). При всей дури - это осознанная политика. И чем хуже будет становиться в экономическом плане на Украине, тем более идиотские решения могут последовать.
    Поэтому только смеяться над этим идиотизмом нам мало. Нужен комплекс самых разносторонних мер - начиная с предоставления возможности для жителей Украины получения российского гражданства по упрощенным схемам.. Кстати, в первую очередь этим воспользуются даже не гастарбайтеры (строители, сезонные рабочие и пр.), а высоко квалифицированные представители тех отраслей промышленности и социальной сферы, которые Киев успешно гробит у себя (инженеры, ученые, преподаватели вузов, технический персонал, высококвалифицированные рабочие, врачи и др.). Тем паче, что в Европе дипломы многих из них просто не признаются, да и культурно-языковая среда для них там не столь привычная, как в России. Добросовестных, ответственных гастарбайтеров тоже надо начинать массово сманивать на постоянное проживание - через выдачу документов типа "карты соотечественника" (что-то наподобие "карт поляка", "карт венгра" и т.п., что уже давно практикуют западные соседи Украины. Но нам не нужно акцентировать внимание на "русскости" соотечественника - ведь страна у нас многонациональная, а жупел страшного и агрессивного "Русского мира" украинская пропаганда уже, к сожалению, сумела создать). Те, кто уже годами работает в России, судит о ней на основании собственного мнения, а не искаженной укро-пропагандисткой ахинеи. И по мере дальнейшего ухудшения ситуации в Украине (кто-то сомневается в этом?), дополненной попытками Порошенко и Ко ввести ограничения на пересылку денег из России и прочее, у них будет вызревать мысль о том, что нужно перевозить в Россию и семьи. Плюс - предоставить широкие возможности их детям поступать на бюджетные места в российских вузах (кстати, у нас ведь хронический недобор на инженерные специальности даже на бюджетные места, знаю по опыту своего университета). Нужно продумать для таких семей льготы по программам переселения соотечественников.
    Нужно также массированное информационное воздействие - через радио- и телевещание на территорию Украины, прежде всего на соседние области Юго-Востока Украины. Причем эти каналы воздействия должны быть минимально политизированными (без геополитики, политики, разоблачения украинской действительности - для тамошних простых работяг все это приелось). Больше - просто рассказы о стройках, промышленных вакансиях в России на фоне показа успешно реализуемых российских проектов в промышленной, транспортной, горно-добывающей отраслях, в сельском хозяйстве, и больше наглядных картинок. Люди на Украине сами будут сравнивать, делать выводы и принимать решение.
    На киевскую дурь нужно отвечать не похожей бранью, а умными, стратегически просчитанными мерами и повседневным уважением к людям труда из соседней страны.
    Кстати, у нас на Дальнем Востоке более 50 % населения имеют украинские корни (начиная со Столыпинских переселений начала ХХ века, советских промышленных строек и т.п.). Так что украинцам об этом надо настойчиво напоминать. И тогда есть шанс, что лучшие кадры мы к себе переманим...
    Aleks713
  8. Толстоевский Сегодня, 06:02
    ну, наконец-то
    Толстоевский
  9. 3vs Сегодня, 06:23
    Сейчас, думается, ветку в обход Украины будут в два раза быстрее делать, курортный сезон открывается,
    будет большая проблема с поездами на юг, которые транзитом через Украину идут.
    3vs
  10. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    Да пусть делают, что хотят и так все запущенно до основания. Вот только пора и реагировать без всяких ссылок на то, что пострадают простые украинцы. Ни те ли "простые" кто воюет со своим народом, кто скачет и клянет Москву?
    rotmistr60
    1. pafegosoff Сегодня, 07:10
      Как говорил Юлиус Фучик " Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!"
      pafegosoff
  11. kig Сегодня, 06:47
    Маразм крепчает
    kig
  12. samarin1969 Сегодня, 07:05
    "Батькины" железнодорожники и продавцы пирожков побежали за шампанским... wink
    samarin1969
  13. pafegosoff Сегодня, 07:07
    Пошумят и замолчат. Ерунда всё это.
    pafegosoff
  14. PValery53 Сегодня, 07:16
    "Киев собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией"
    - Власти Украины, "якi хроплять" всякую чепуху. Какой следующий властный "перл" выдадут они "на гора"?
    PValery53
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