07:17 25 мая

Джон Керри посоветовал студентам США учить русский язык

Согласно информации РИА Новости , издание Politico выложило выдержки из речи экс-госсекретаря США Джона Керри, приуроченной ко встрече со слушателями Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. В качестве совета для достижения политического влияния он рекомендует американским студентам учить русский язык.

Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский.


Джон Керри посоветовал студентам США учить русский язык



По всей видимости, данное заявление укладывается в кампанию по дискредитации Дональда Трампа, «уличающую» его в связях с российской стороной.

Так, The New York Times разместило очередной материал , согласно которому летом 2016 года в распоряжение американской разведки поступила информация об обсуждении Кремлем возможности влияния на Д. Трампа через его советников. Источниками издания стали трое действующих и ушедших в отставку анонимных чиновников.

Как утверждается, Москва обсуждала кандидатуры Пола Манафорта, являвшегося в то время главой предвыборного штаба Трампа, и отставного генерала Майкле Флинне, который затем стал советником главы государства по национальной безопасности. По мнению газеты, они оба косвенно были связаны с официальными лицами в Кремле, в связи с чем российские власти рассматривали их в качестве важного козыря в борьбе за влияние на будущего президента США.

Следует отметить, что ничего нового The New York Times не озвучила, фактически спекулируя отдельными положениями уже давно опубликованного журналистского "расследования".


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Комментарии 12

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  1. zmey alex Сегодня, 05:06
    Правильно!Пусть учат,что бы потом не говорили что не понимают почему оказались на Колыме.
    zmey alex
    1. Arzoo Сегодня, 05:54
      Вчера национальная гвардия учить русский язык собралась, сегодня студенты. Шизофрения прогрессирует.
      Arzoo
      1. yuriy55 Сегодня, 05:59
        Цитата: Arzoo
        Вчера национальная гвардия учить русский язык собралась, сегодня студенты. Шизофрения прогрессирует.

        Это не шизофрения, это прессинг...
        yuriy55
  2. anEkeName Сегодня, 05:07
    Джон Керри посоветовал студентам США учить русский язык

    Наконец-то! Русский становится всё популярнее. wink В свою очередь, рекоменовал бы нашим студентам изучать английский, дабы эффективно противостоять в информационном поле пропагандистской машине США.
    anEkeName
    1. Svarog51 Сегодня, 05:25
      Английский российские десантники изучают.
      дабы эффективно противостоять
      feel
      Svarog51
    2. Касым Сегодня, 05:53
      "В 19 веке в России все учили французский - и казаки были в Париже. В 20 веке все изучали немецкий - и советские солдаты были в Берлине. Теперь же все изучают английский - ну ни ф.ига себе какие перспективы открываются!" wink
      С добрым утром всех и хорошего настроения на весь день! hi
      Касым
  3. Мар.Тира Сегодня, 05:11
    Это он с сарказмом говорил конечно,но влияние России на мир,и американцев прежде всего в политике как страшилки, очевидно.А надо язык популяризировать с культурной стороны.Со стороны Пушкина и Лермонтова,.Гоголя,Толстого,и того же Шевченко.Что бы знали за рубежом об настоящем образовании Украины,как части России.
    Мар.Тира
  4. Познающий Сегодня, 05:14
    Они досих пор понять не могут, что знать РУССКИЙ язык не значит ДУМАТЬ по РУССКИ.
    Познающий
    1. Mavrikiy Сегодня, 06:14
      Цитата: Познающий
      Они досих пор понять не могут, что знать РУССКИЙ язык не значит ДУМАТЬ по РУССКИ.

      Это просто. Сначало язык, затем 20 лет резедентуры и "он вдруг поймал себя на мысли, что думает на немецком языке". А там и до думанья по-немецки.....
      Mavrikiy
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:10
    Источниками издания стали трое действующих и ушедших в отставку анонимных чиновников. БРЕД!фраза имела бы поползновение на смысл, если бы чиновников было хотя бы 4.
    Выбрать правильное по ситуации.
    1. действующий и ушедшие
    2. действовавших и ушедших
    3. действующие и ушедший.
    Mavrikiy
  6. oleggun Сегодня, 06:19
    Идиотик...
    oleggun
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Уже прозвучало заявление, что Керри пошутил. Странные шутки затрагивающие действующего президента.
    rotmistr60
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