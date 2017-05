Джон Керри посоветовал студентам США учить русский язык

Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский.

Согласно информации РИА Новости , издание Politico выложило выдержки из речи экс-госсекретаря США Джона Керри, приуроченной ко встрече со слушателями Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. В качестве совета для достижения политического влияния он рекомендует американским студентам учить русский язык.По всей видимости, данное заявление укладывается в кампанию по дискредитации Дональда Трампа, «уличающую» его в связях с российской стороной.Так, The New York Times разместило очередной материал , согласно которому летом 2016 года в распоряжение американской разведки поступила информация об обсуждении Кремлем возможности влияния на Д. Трампа через его советников. Источниками издания стали трое действующих и ушедших в отставку анонимных чиновников.Как утверждается, Москва обсуждала кандидатуры Пола Манафорта, являвшегося в то время главой предвыборного штаба Трампа, и отставного генерала Майкле Флинне, который затем стал советником главы государства по национальной безопасности. По мнению газеты, они оба косвенно были связаны с официальными лицами в Кремле, в связи с чем российские власти рассматривали их в качестве важного козыря в борьбе за влияние на будущего президента США.Следует отметить, что ничего нового The New York Times не озвучила, фактически спекулируя отдельными положениями уже давно опубликованного журналистского "расследования".