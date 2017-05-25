Российское и израильское посольства в Британии охраняют военнослужащие британской армии
В связи с произошедшим терактом в Британии было решено усилить охрану российской дипломатической миссии. У здания посольства РФ в Лондоне появились военные британской армии. Об это сообщает РИА Новости .
Накануне в Скотланд-Ярде сообщили, что военные и полицейские берут под совместную охрану важнейшие административные здания и стратегические объекты в Британии в связи с террористической угрозой. Военная охрана действует и у посольства Израиля.
Между тем, поступают сообщения об обнаружении по месту жительства исполнителя теракта в Манчестера настоящей лаборатории по производству взрывных устройств. Британские правоохранители сообщают, что в доме 22-летнего Салмана Абеди нашли большое количество взрывчатки, несколько готовых бомб и компонентов для них.
Напомним, что в результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека. Ещё не менее 64 получили ранения различной степени тяжести.
На этом фоне стало известно, что в Ливии сотрудниками спецслужб задержаны брат и отец предполагаемого исполнителя теракта в Британии. В западных средствах массовой информации сообщается, что младший брат Салмана Абеди родился в Соединённом Королевстве и якобы готовил теракт в столице Ливии Триполи вместе со своим отцом.
Накануне в Скотланд-Ярде сообщили, что военные и полицейские берут под совместную охрану важнейшие административные здания и стратегические объекты в Британии в связи с террористической угрозой. Военная охрана действует и у посольства Израиля.
Между тем, поступают сообщения об обнаружении по месту жительства исполнителя теракта в Манчестера настоящей лаборатории по производству взрывных устройств. Британские правоохранители сообщают, что в доме 22-летнего Салмана Абеди нашли большое количество взрывчатки, несколько готовых бомб и компонентов для них.
Напомним, что в результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека. Ещё не менее 64 получили ранения различной степени тяжести.
На этом фоне стало известно, что в Ливии сотрудниками спецслужб задержаны брат и отец предполагаемого исполнителя теракта в Британии. В западных средствах массовой информации сообщается, что младший брат Салмана Абеди родился в Соединённом Королевстве и якобы готовил теракт в столице Ливии Триполи вместе со своим отцом.
Использованы фотографии: Фейсбук
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