07:15 25 мая

Российское и израильское посольства в Британии охраняют военнослужащие британской армии

В связи с произошедшим терактом в Британии было решено усилить охрану российской дипломатической миссии. У здания посольства РФ в Лондоне появились военные британской армии. Об это сообщает РИА Новости .

Российское и израильское посольства в Британии охраняют военнослужащие британской армии


Накануне в Скотланд-Ярде сообщили, что военные и полицейские берут под совместную охрану важнейшие административные здания и стратегические объекты в Британии в связи с террористической угрозой. Военная охрана действует и у посольства Израиля.


Между тем, поступают сообщения об обнаружении по месту жительства исполнителя теракта в Манчестера настоящей лаборатории по производству взрывных устройств. Британские правоохранители сообщают, что в доме 22-летнего Салмана Абеди нашли большое количество взрывчатки, несколько готовых бомб и компонентов для них.

Напомним, что в результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека. Ещё не менее 64 получили ранения различной степени тяжести.
На этом фоне стало известно, что в Ливии сотрудниками спецслужб задержаны брат и отец предполагаемого исполнителя теракта в Британии. В западных средствах массовой информации сообщается, что младший брат Салмана Абеди родился в Соединённом Королевстве и якобы готовил теракт в столице Ливии Триполи вместе со своим отцом.


Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 6

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  1. кедр Сегодня, 06:32
    Так это хорошо или плохо? А судьба других посольств и послов? Неужели оставлены на растерзания террористов? И воще - это что, британской армии хватило только на два посольства?
    кедр
    1. karish Сегодня, 06:40
      Цитата: кедр
      Неужели оставлены на растерзания террористов?

      террористы они такие
      karish
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
        Рязанскому (Псковскому) взводу ВДВ поручить,и можно спать спокойно.
        андрей юрьевич
        1. капрал Сегодня, 06:56
          Цитата: андрей юрьевич
          Рязанскому (Псковскому) взводу ВДВ

          wassat Уйдут в самоволку в ближайший паб, ищи их потом.... laughing
          капрал
        2. профессор Сегодня, 07:06
          Цитата: андрей юрьевич
          Рязанскому (Псковскому) взводу ВДВ поручить,и можно спать спокойно.

          "Не можно". Каждый должен заниматься своим делом, а десантники не обучены охранять посольства. Это не военный объект обнесенный забором и вышками где можно кричать: "Стой. Стрелять буду."

          Британия в частности и Европа в целом не способна бороться с террором на своей территории. Законы не позволяют. Впрочем как и Россия. По вашим законам пойманный при подготовке террорист (простите ни в чем не виновный честный человек вина которого еще не доказана в суде) может играть в молчанку позволяя своим подельникам осуществить теракт. У нас несколько другие законы. Они позволяют заставить его говорить. Такие мы "звери".
          профессор
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    нашли большое количество взрывчатки, несколько готовых бомб и компонентов для них.

    Тогда на каком "карандаше" этот человек был у спецслужб Англии? На химическом что ли? Странный у них "карандаш" - подозреваемые в терроризме спокойно дома делают бомбы, свободно передвигаются и т.д. Сказали бы честно, что закрывают глаза на все радикальные организации и отдельных лиц действующих на их территории добиваясь этим их, якобы "расположения".
    rotmistr60
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