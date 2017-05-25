СМИ: Ожидается продажа «Уралвагонзавода»?

Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил, в общем, на такую хорошую позицию.

Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать.

Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений.