СМИ: Ожидается продажа «Уралвагонзавода»?
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-издание РБК , госкорпорация «Ростех» находится в поиске инвестора, подходящего для приобретения Уралвагонзавода (УВЗ).
Со слов РБК, информацию об этом предоставил высокопоставленный чиновник Минпромторга и источник, близкий к руководству УВЗ.
Основным кандидатом является концерн «Калашников», собственниками которого являются «Ростех» (51 %) и «Транскомплектхолдинг» (ТКХ, 49 %). В качестве владельца последнего выступает «ТХК-Инвест», который, в свою очередь, принадлежит Алексею Криворучко (50%), Искандару Махмудову (25%) и Андрею Бокареву (25%). В конце апреля «Ростех» решил реализовать еще 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. По завершении данной сделки частные лица будут контролировать 75% минус одну акцию «Калашникова», а «Ростех» иметь блокирующий пакет.
В отношении УВЗ предполагается, что «Ростех» также сохранит блокирующий пакет (25% плюс одна акция), остальные доли окажутся у «патриотичных хороших инвесторов».
Источник РБК в УВЗ считает, что фактически обсуждение сделки затрагивает персону Андрея Бокарева, к которому положительно относится Владимир Путин, назвавший в апреле 2017 года деятельность бизнесмена в «Калашникове» эффективной.
В текущем году 50-летний Андрей Бокарев с 1,7 млрд. долл. состояния расположился на 52-й строчке в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Как утверждает РБК, ссылаясь на источник в военном ведомстве, его близким другом является министр обороны Сергея Шойгу. Предприниматель располагает активами в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (ежегодно поставляет РЖД до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».
С конца 1990-х годов Бокарев принимает активное участие в большей части проектов бизнесмена Искандара Махмудова и считается его младшим партнером. В 2014 году, в преддверии масштабной программы строительства московского метро, они получили 100% акций «Мосметростроя». В этом же году компании «Трансмашхолдинга» выиграли в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более 7 млрд. долл.
В апреле 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о возможности приобретения Бокаревым другого холдинга «Ростеха».
На обращение РБК «Ростех» опроверг сведения о переговорах с Бокаревым. Последний, как и «Калашников», также отказали информации в подлинности.
Уралвагонзавод оказался в собственности «Ростеха» 27 декабря 2016 года согласно указу президента страны. Тогда Чемезов пояснял, что УВЗ имеет «достаточно большие долги», образовавшиеся в первую очередь из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». По итогам 2016 года выручка составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Стоимость завода оценивается от 150 до 300 млрд руб. РБК полагает, что все долги УВЗ носят «виртуальный» характер и будут списаны при реализации УВЗЛ.
Напротив, «Калашников» в последние годы вышел на рентабельность. В 2016 году его выручка составила 18,3 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб. В этой связи руководство концерна действительно может рассматриваться в качестве силы, способной переломить ситуацию на УВЗ. Кроме того, как поясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, УВЗ всегда конкурировал с «Трансмашхолдингом», президентом и совладельцем которого является Андрей Бокарев. По всей видимости, консолидация управления и части активов предприятий в одних руках позволит сконцентрировать распыленные заказы, ресурсы и производственные мощности.
Со стороны ВО отметим, что на УВЗ заявили категорический протест в связи с публикацией РБК:
- пояснили в пресс-службе предприятия.
Со слов РБК, информацию об этом предоставил высокопоставленный чиновник Минпромторга и источник, близкий к руководству УВЗ.
Основным кандидатом является концерн «Калашников», собственниками которого являются «Ростех» (51 %) и «Транскомплектхолдинг» (ТКХ, 49 %). В качестве владельца последнего выступает «ТХК-Инвест», который, в свою очередь, принадлежит Алексею Криворучко (50%), Искандару Махмудову (25%) и Андрею Бокареву (25%). В конце апреля «Ростех» решил реализовать еще 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. По завершении данной сделки частные лица будут контролировать 75% минус одну акцию «Калашникова», а «Ростех» иметь блокирующий пакет.
В отношении УВЗ предполагается, что «Ростех» также сохранит блокирующий пакет (25% плюс одна акция), остальные доли окажутся у «патриотичных хороших инвесторов».
Источник РБК в УВЗ считает, что фактически обсуждение сделки затрагивает персону Андрея Бокарева, к которому положительно относится Владимир Путин, назвавший в апреле 2017 года деятельность бизнесмена в «Калашникове» эффективной.
Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил, в общем, на такую хорошую позицию.
В текущем году 50-летний Андрей Бокарев с 1,7 млрд. долл. состояния расположился на 52-й строчке в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Как утверждает РБК, ссылаясь на источник в военном ведомстве, его близким другом является министр обороны Сергея Шойгу. Предприниматель располагает активами в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (ежегодно поставляет РЖД до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».
С конца 1990-х годов Бокарев принимает активное участие в большей части проектов бизнесмена Искандара Махмудова и считается его младшим партнером. В 2014 году, в преддверии масштабной программы строительства московского метро, они получили 100% акций «Мосметростроя». В этом же году компании «Трансмашхолдинга» выиграли в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более 7 млрд. долл.
В апреле 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о возможности приобретения Бокаревым другого холдинга «Ростеха».
Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать.
На обращение РБК «Ростех» опроверг сведения о переговорах с Бокаревым. Последний, как и «Калашников», также отказали информации в подлинности.
Уралвагонзавод оказался в собственности «Ростеха» 27 декабря 2016 года согласно указу президента страны. Тогда Чемезов пояснял, что УВЗ имеет «достаточно большие долги», образовавшиеся в первую очередь из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». По итогам 2016 года выручка составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Стоимость завода оценивается от 150 до 300 млрд руб. РБК полагает, что все долги УВЗ носят «виртуальный» характер и будут списаны при реализации УВЗЛ.
Напротив, «Калашников» в последние годы вышел на рентабельность. В 2016 году его выручка составила 18,3 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб. В этой связи руководство концерна действительно может рассматриваться в качестве силы, способной переломить ситуацию на УВЗ. Кроме того, как поясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, УВЗ всегда конкурировал с «Трансмашхолдингом», президентом и совладельцем которого является Андрей Бокарев. По всей видимости, консолидация управления и части активов предприятий в одних руках позволит сконцентрировать распыленные заказы, ресурсы и производственные мощности.
Со стороны ВО отметим, что на УВЗ заявили категорический протест в связи с публикацией РБК:
Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений.
- пояснили в пресс-службе предприятия.
Использованы фотографии: https://uvz.defence.ru/article/8441/
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