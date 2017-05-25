07:22 25 мая

СМИ: Ожидается продажа «Уралвагонзавода»?

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на интернет-издание РБК , госкорпорация «Ростех» находится в поиске инвестора, подходящего для приобретения Уралвагонзавода (УВЗ).

Со слов РБК, информацию об этом предоставил высокопоставленный чиновник Минпромторга и источник, близкий к руководству УВЗ.

Основным кандидатом является концерн «Калашников», собственниками которого являются «Ростех» (51 %) и «Транскомплектхолдинг» (ТКХ, 49 %). В качестве владельца последнего выступает «ТХК-Инвест», который, в свою очередь, принадлежит Алексею Криворучко (50%), Искандару Махмудову (25%) и Андрею Бокареву (25%). В конце апреля «Ростех» решил реализовать еще 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. По завершении данной сделки частные лица будут контролировать 75% минус одну акцию «Калашникова», а «Ростех» иметь блокирующий пакет.


В отношении УВЗ предполагается, что «Ростех» также сохранит блокирующий пакет (25% плюс одна акция), остальные доли окажутся у «патриотичных хороших инвесторов».

Источник РБК в УВЗ считает, что фактически обсуждение сделки затрагивает персону Андрея Бокарева, к которому положительно относится Владимир Путин, назвавший в апреле 2017 года деятельность бизнесмена в «Калашникове» эффективной.

Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил, в общем, на такую хорошую позицию.


В текущем году 50-летний Андрей Бокарев с 1,7 млрд. долл. состояния расположился на 52-й строчке в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Как утверждает РБК, ссылаясь на источник в военном ведомстве, его близким другом является министр обороны Сергея Шойгу. Предприниматель располагает активами в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (ежегодно поставляет РЖД до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».

С конца 1990-х годов Бокарев принимает активное участие в большей части проектов бизнесмена Искандара Махмудова и считается его младшим партнером. В 2014 году, в преддверии масштабной программы строительства московского метро, они получили 100% акций «Мосметростроя». В этом же году компании «Трансмашхолдинга» выиграли в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более 7 млрд. долл.

В апреле 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о возможности приобретения Бокаревым другого холдинга «Ростеха».

Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать.


На обращение РБК «Ростех» опроверг сведения о переговорах с Бокаревым. Последний, как и «Калашников», также отказали информации в подлинности.

Уралвагонзавод оказался в собственности «Ростеха» 27 декабря 2016 года согласно указу президента страны. Тогда Чемезов пояснял, что УВЗ имеет «достаточно большие долги», образовавшиеся в первую очередь из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». По итогам 2016 года выручка составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Стоимость завода оценивается от 150 до 300 млрд руб. РБК полагает, что все долги УВЗ носят «виртуальный» характер и будут списаны при реализации УВЗЛ.



Напротив, «Калашников» в последние годы вышел на рентабельность. В 2016 году его выручка составила 18,3 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб. В этой связи руководство концерна действительно может рассматриваться в качестве силы, способной переломить ситуацию на УВЗ. Кроме того, как поясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, УВЗ всегда конкурировал с «Трансмашхолдингом», президентом и совладельцем которого является Андрей Бокарев. По всей видимости, консолидация управления и части активов предприятий в одних руках позволит сконцентрировать распыленные заказы, ресурсы и производственные мощности.

Со стороны ВО отметим, что на УВЗ заявили категорический протест в связи с публикацией РБК:

Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений.

- пояснили в пресс-службе предприятия.

Использованы фотографии: https://uvz.defence.ru/article/8441/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. 100502 Сегодня, 06:27
    Вы сейчас многим глаза открыли этой статьей.
    100502
    1. Teberii Сегодня, 06:33
      Раскрутили,получили госзаказ, теперь и хозяина подыскали.Всё хорошо спите -"спите спокойно жители Багдада."
      Teberii
    2. Вас Влад Сегодня, 06:51
      Статья фейковая,скач и всё пропало, отменяется wink МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" инициирует служебное расследование из-за публикаций о возможном вхождении корпорации в состав концерна "Калашников", сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода".
      "Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений", - сказали в пресс-службе.
      Ранее с опровержением появившейся в СМИ информации выступили Ростех и "Калашников".
      В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.


      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/ekonomika/4279397
      Вас Влад
      1. просто экспл Сегодня, 06:55
        вот спасибо за эту новость , а то я уже кипеть начинал .
        просто экспл
        1. Вас Влад Сегодня, 07:02
          У меня большой вопрос к ВО,зачем делать такие вбросы на военно-патриотическом издании?Ну пожалуйста,пусть информация будет достоверной!С уважением hi
          Вас Влад
          1. BATUHAN Сегодня, 07:18
            ВО рупор либеральных мальчиков и девочек, и российских и и европейских и заокеанских. Все сообщения госдепа немедленно тут. Все ложные "новости" без промедления. Так, что Ваш вопрос как говорится риторический.
            Ответ прост и РБК и ВО деньги зарабатывают. hi
            Мы сами выбираем верить или нет. Без ложных новостей сейчас практически нет СМИ. Они перепечатывают друг друга со скоростью света в погоне за читателем (за рублем). А люди зачастую сами желают быть обманутыми.
            BATUHAN
  2. Путинец Сегодня, 06:30
    РБК верить, как Навальному -неполживый канал
    Путинец
  3. мармеладный Сегодня, 06:30
    подожди те ка-я до сегодняшнего думал что это госпредприятие......у нашего государства что нибудь в собственности осталось или его уже все могут посылать?
    мармеладный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:37
      Цитата: мармеладный
      подожди те ка-я до сегодняшнего думал что это госпредприятие......у нашего государства что нибудь в собственности осталось или его уже все могут посылать?
      оборонка с молотка?..."западным путём"идём. тихая приватизация.... государство! ищет "инвестора"...абзац.
      андрей юрьевич
    2. yuriy55 Сегодня, 06:48
      Цитата: мармеладный
      у нашего государства что нибудь в собственности осталось или его уже все могут посылать?

      Осталось у представителей государства ( и тех, кто успел "побыть" на государственных должностях)... laughing laughing laughing
      Избавиться от того, в чём не разбираешься - первый принцип "тупоголовых"...Как это сделать предприятие прибыльным, если вся прибыль идёт в зарплату "эффективным менагерам"?
      ВОРЫ! Продолжайте с удвоенной энергией, чтобы народ понял всю вашу заботу о процветании Отечества...
      yuriy55
    3. Смог Сегодня, 06:52
      Цитата: мармеладный
      у нашего государства что нибудь в собственности осталось или его уже все могут посылать?

      Ну пока у Ростеха 25%+1 акция (блокирующий пакет) то вроде бы как и не могут. Что будет далее? Поживем, увидим.
      Смог
  4. karish Сегодня, 06:33
    В текущем году 50-летний Андрей Бокарев с 1,7 млрд. долл. состояния расположился на 52-й строчке в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Как утверждает РБК, ссылаясь на источник в военном ведомстве, его близким другом является министр обороны Сергея Шойгу. Предприниматель располагает активами в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (ежегодно поставляет РЖД до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп».

    НИ добавить , не убавить.
    Какие талантливые у чиновников - дети , родственники , друзья.
    И не бедные , ну вот совсем ни бедные .
    no
    karish
  5. новичок Сегодня, 06:35
    источник информации конечно редкостная ... дичь. рбк_ этим всё сказано.
    новичок
  6. Cветлейший Сегодня, 06:37
    Ну а что, зря они(чиновники) что ли т-15 саботировали...
    Cветлейший
  7. Uncle Lee Сегодня, 06:37
    Андрея Бокарева, к которому положительно относится Владимир Путин,
    А если они поссорятся ?
    Негоже предприятия ВПК продавать в частные руки, они должны быть ГОСУДАРСТВЕННЫМИ !
    Uncle Lee
    1. yuriy55 Сегодня, 06:53
      Получается, народ выбирает, нанимает и содержит государство, чтобы обеспечить развитие страны в экономическом плане с соблюдением законности во всех сферах жизнедеятельности. А государство, перераспределяет свои функции частным лицам за отдельную плату...О, хрен - еть!!! wassat
      yuriy55
    2. GRF Сегодня, 07:13
      Че за кипишь? Частное государственое какая сейчас разница? Если и там и там у руководства могут встать как порядочные так и не порядочные? За державу обидно? А с чего это? Что изменится конкретно у простого гражданина РФ? Да ничего. А как то гражданин может законно высказать свою точку зрения и чтоб ее учли? Да никак, а митинг исказят так, что ты окажешься врагом народа.
      Первый чтоль завод в унитаз спускаем?
      Выводы не делали и неделаем. А зачем?

      Раньше гос предприятия платили деньги гражданам косвенно в виде бесплатного много чего и то народ был не против их разбазаривания, а теперь тем более не против (единственное что удерживает так это боязнь террористов, как от них защищаться)

      Чтоб народ радел за процветание гос предприятий надо:
      1. чтоб гос предпоиятия стали выплачивать дивиденды народу. (Бюджетники получают свою зп с налогов)
      2. Приватизация гос предприятий (как и взятие крупного кредита\списание\дарение гос имущества например в виде островков должны быть утверждены референдумом. Дорого? Да ну на...

      И не надо мне тут заливать с какого перепугу они это должны. Они должны потому что я гражданин РФ, все государственное это мое, я обязан это защищать, развивать.
      Ха ха а бабло за это получать не должен )
      GRF
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Если это правда (?), то главное, что покупает российское предприятие. А то в 90-х много чего в т.ч. из оборонки было продано иностранцам. Потом мучились частично возвращая по возможности.
    rotmistr60
    1. Serg Koma Сегодня, 06:57
      Цитата: rotmistr60
      А то в 90-х много чего в т.ч. из оборонки было продано иностранцам. Потом мучились частично возвращая по возможности.

      А что помешает ВЛАДЕЛЬЦУ продать СВОЙ пакет акций иноземцу??? Частная собственность однако!
      Serg Koma
    2. analgin Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      А то в 90-х много чего в т.ч. из оборонки было продано иностранцам.

      Например?
      analgin
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:16
        Самому лень мышкой поработать? Жить нужно в России тогда будете знать, что происходило и как.
        rotmistr60
        1. analgin Сегодня, 07:20
          Проблемы с ответом?
          analgin
  9. кедр Сегодня, 06:56
    Вся беда в том, что собственность всех этих частников не легитимна, и останется таковой до тех пор пока она частная, как бы они не прикрывались юридическими бумажками, связями и миллиардами. В народном самосознании этот факт был, есть и будет сидеть нигде-нибудь, а в танках.., которые производит УВЗ. Защита хапитализма навряд ли станет святым делом в ВС России в обозримом будущем...
    «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
    А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».
    Зрим в корень, уважаемые. Бабло-песок, пусть и золотой... Народ-камень, он удерживающий...
    кедр
  10. Stas157 Сегодня, 06:58
    Зачем нашим олигархами строить новые заводы, если их проще приобрести у государства, на государственный же кредит? Поэтому сложилось так - в Россия масса собственников предприятий, не построивших ни одного нового завода!
    Складывается впечатление, что нашему государству гос собственность не нужна. Скоро народного вообще ничего не останется. Вот заживем тогда!
    Если при Хрущёве были лозунги - Нынешнее поколение будет жить при коммунизме! То, сей час видимо - Нынешнее поколение будет работать исключительно на хозяина, так как гос. предприятий не останется.
    Интересно, а в новые разработки частные предприятия будут вкладываться? В такие проекты, как ССЖ-100, МС-21, Аромата и т.д.. Или это исключительно государственная прерогатива? Если так, то зачем нам частники? Прибыль в свой карман забирать?
    Stas157
  11. loginovich Сегодня, 07:14
    Цитата: Вас Влад
    У меня большой вопрос к ВО,зачем делать такие вбросы на военно-патриотическом издании?Ну пожалуйста,пусть информация будет достоверной!С уважением hi

    Если такие вбросы происходят, значит это кому-то надо.Дыма без огня не бывает.
    loginovich
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