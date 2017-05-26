А «Ярославна» всё плачет и плачет, или Что нам готовит новая государственная программа вооружения России 2018-2025 гг.

До объявления новой государственной программы вооружения России на 2018-2025 гг. осталось чуть больше месяца. В начале июля эта программа будет озвучена правительством РФ. Но уже сейчас некоторые патриотические и либеральные издания заговорили о сокращении военных программ, об отказе от уже анонсированных систем вооружений, о кризисе в оборонной промышленности страны. Мне это напоминает очередной "плач Ярославны". "Шеф, всё пропало"... А потому стоит поговорить на эту тему уже сегодня.Наверное, любому командиру всегда не хватает чего-то для успешного, без особого напряжения, выполнения приказа. Почему-то вышестоящие отцы-командиры всегда ставят задачи на пределе возможностей. А на требования усилить подразделение или часть дополнительными силами и средствами отвечают стандартной фразой: "Я тебе откуда рожу... (дальше перечисляется то, что ты просишь)?". И приходится выполнять. А чем выше должность, тем чаще приходится выслушивать такие вот "рожу"... Да и самому отвечать такими же словами на требования подчиненных. А в особо сложных случаях есть универсальная фраза: "Если бы это было просто, я бы послал другого". А на самом высоком уровне что-то подобное, наверное, выслушивает министр обороны при обсуждении военного бюджета на очередной год.Так, наверное, случилось и при получении министром обороны сообщения о резком сокращении выделенных на перевооружение средств. 16 мая стало известно, что военно-промышленный комплекс и армия получат значительно меньше средств на модернизацию, чем планировалось раньше. Бюджет сокращен на 3 триллиона рублей. С 20 до 17 триллионов. Согласитесь, деньги огромные. И ровно так, как я написал выше, министр обороны выслушивает от главкома все те же слова. До 2020 года армия должна быть обеспечена новейшим вооружением на 70%. "Если бы... я послал бы другого..."Понятно, что громадьё замыслов генерала Шойгу впечатляет не только нас, но и окружающих Россию "партнеров". Уже никто, в том числе и мы с вами, не вспоминает азбучные истины. Зачем? Мы же уже про "интеграл разговариваем". Мы уже видели новую технику... Мы сравнили характеристики... Мы показали... Враги знают... А давайте "вернемся в первый класс".Итак, Россия сегодня вынуждена противостоять НАТО. Почему это происходит, не тема сегодняшнего разговора. Примем противостояние как данность. Почти 150-миллионная Россия противостоит почти 500-миллионной Европе. Сколько получается в "мордах лица" на каждого россиянина? А я повторю, это только на западных границах. А ведь можно и посильнее "ударить". Вспомнить об экономике Российской Федерации и ЕС.А если мы чуть повернем голову к юго-западу? Ну, или к югу? Это как кому удобнее в зависимости от места расположения в данное время. Страна у нас "широкая". Что там? А там Турция. Хотя и член НАТО, но игрок достаточно самостоятельный. И совсем не слабый. Турки ребята ушлые. Вопросами морали и соблюдения международных обязательств не особо интересуются. Об этом и сбитый самолет нам очень хорошо напоминает, и эпопея с нашими товарами, и периодические изменения взглядов на Крым и ситуацию на Украине.Кстати, я сознательно не стал писать об Украине. понимаю, что некоторые читатели сейчас раскритикуют мою позицию, но... При всех разговорах и заявлениях "ястребов" из Киева остается надежда, что активной фазы противостояния удастся избежать. Не потому, что "прихлопнуть" незалежную армию мы сможем буквально за часы. Нет. Просто потому, что как бы не пыжились укронацисты, слава богу, на Украине достаточно много действительно братского народа. Киев прекрасно понимает, что наиболее реальный сценарий российско-украинской войны уже был показан в Крыму. В общих чертах...Но вернемся к серьезным вопросам. Там, в этой стороне, скопилось сегодня столько всего, что голова кругом идёт. Смотрите на Сирию, на Иран. Смотрите ещё южнее, туда, куда наведывался американский президент. Я, как и многие другие, уже писал, что Трамп — бизнесмен. Но сегодня могу добавить и ещё одно, не очень приятное для нас качество этого человека. Он неплохой стратег. И действия его ой как выверены. Спасибо американской конституции, что ограничивает во многом президента США. Но об этом в другой статье. Кстати, ребят с этого направления тоже достаточно в "мордах лица".Продолжаем "вертеть головой". И кто там? Ой, там первая экономика мира. Китайская Народная Республика. Со своими амбициями и претензиями. Можем мы назвать Китай союзниками? У кого хватит "большой натяжки" на такое? Мы партнеры. Но партнеры в противостоянии Западу. Не более того. Своими интересами китайцы торговать не будут. И уступать не будут. Потому и отношения там нам строить надо с оглядкой. Про количество солдат я вообще молчу. Обидно как мужчине...А если повернуться к Востоку полностью? Привет самураям! Мы как-то совершенно игнорируем этих ребят. Смотрим на величину их островов и посмеиваемся. Ниппон Коку (а именно так называется Япония) — не просто экономически сильное государство. Кто забыл, Япония входит в пятерку самых развитых экономик мира. А по населению вполне сравнима с Российской Федерацией. Только живут японцы компактно. Не "размазаны" по огромной территории, как мы.Как вам экскурсия? Понравилась, надеюсь. Это мы ещё на север не смотрели. Там пока "цивилизованный Запад" не выживает. Но это пока...Большинство читателей этой статьи — люди, причастные к армии в прошлом или настоящем. И на вопрос о приоритетах ответят вполне по-армейски. В свете проведенной мною "экскурсии". Необходимо усиливать именно сухопутную составляющею армии. В первую очередь. Наличие сильной сухопутной армии, возможность её быстрой переброски в любой регион даст реальную гарантию безопасности страны.По тем заявлениям, которые исходят из Министерства обороны, можно сделать вывод, что именно так думают и наши генералы. И не только они. Руководители оборонной промышленности солидарны в этом мнении с министром Шойгу.При прочтении некоторых статей в наших СМИ возникает устойчивое мнение, что в головах наших людей как-то смешались в кучу кони, люди... Уверен, уже сегодня читатели могут привести примеры из "всёпропальщиков". Где "Армата"? Обещали всю армию пересадить на новые танки... Где "Курганец"? Где перспективные самолеты? Где, где, где... Очень хочется ответить в рифму. По-солдатски. Забыли предвоенные годы? Когда перевооружение было в самом разгаре, а Гитлер почему-то не захотел дождаться его окончания? Память отшибло от успехов нашей "оборонки"?Интересно устроен наш мозг. Появился перспективный самолет. И что? Мы уже воспринимаем наши уже стоящие на вооружении Сухие, МиГи, Туполевы и прочие Мили и Камовы как устаревшее вооружение. Появилась "Армата", и "старики" Т-72 и Т-90 уже вроде бы и не смогут на равных драться в западными танками. И в то же время большинство с удовольствием смотрит примеры такого противостояния в реальной войне в Сирии. Смотрит и гордится нашим оружием.Наше вооружение не уступает западному. Где-то мы проигрываем. В каких-то компонентах. Но где-то выигрываем. Так было, есть и будет. Будет всегда. Инженеры и конструкторы работают не только в России, но и в других странах. Работают ежедневно. И результаты этой работы есть у всех.Отсюда простой вывод, который, надо полагать, уже сделан не только мною, но и теми, кто владеет информацией в целом. Необходимо не только перевооружать нашу армию на более свежие образцы. Необходимо модернизировать уже существующие, показавшие свой боевой потенциал, системы. Военные действия — прекрасный "полигон" для испытаний военной техники.Не зря чуть ранее Министерство обороны заявило о сокращении закупок тех же "Армат". 20-30 машин в год вместо 100. Значит, привет танкостроителям, готовьтесь работать в три смены по модернизации остального танкового парка. Привет авиастроителям. Ждите свои изделия для модернизации. Короче, привет всей "оборонке". Работайте!Естественно, сейчас возмутились представители СКБ и прочие "умные головы". А мы? А кто сказал, что про ученых, конструкторов и инженеров забыли? Что самое сложное в конструировании и производстве военной техники? Особенно в случае, когда речь идет о принципиально новых подходах к этому? Новой компоновке, новой начинке, новой концепции боевой работы? Любой конструктор ответит однозначно. Самое сложное — это "доводка" вооружение и техники. Когда в процессе испытаний выявляются какие-то совершенно "дикие" вещи.Кроме всего вышеперечисленного, Министерство обороны будет уделять достаточное внимание и другим вопросам. Вопросам, без решения которых все усилия по усилению сухопутных войск будут сведены к нулю. А именно вопросам ПВО, ПРО и ВКС.Тут тоже интересная тенденция среди читателей намечается. Большинство, наверное, помнит появление сообщений о С-400. Армия вовсю оснащалась прекрасными комплексами С-300. Модернизированными, с характеристиками, которых даже близко не было у первых образцов. Но заговорили о С-400, и всё... НАТО и прочие "партнеры" боятся этих комплексов как черт ладана, а нам уже мало. Даёшь С-400! А сегодня? Даешь С-500! И наиболее рьяные уже "замахиваются" на С-600, 700, 800... Ну, и дальше.Уважаемые "военные эксперты"! С-400 пока ещё никто не переплюнул. Западные аналитики говорят о невозможности противостоять этому комплексу даже у новейших самолетов и ракет. Верните "телегу" на место. Пусть "лошадь" все-таки будет, как ей и положено, впереди. Да и про другие системы забывать не стоит. Те же "Буки-М3" или "Торы-М2". Буквы, которыми они дополняются, значат очень много.Кстати, это же касается и ВКС. Где перспективный бомбардировщик? А новые стратеги Ту-160 чем вас не устраивают? Точнее, Ту-160 М2? В мире есть что-то похожее? Возобновление строительства этих машин увеличивает нашу мощь в разы. Сколько таких машин нам необходимо? Сотни, тысячи? Нет. Достаточно 5-6 десятков машин. Возможно чуть больше, учитывая курс на замену турбовинтовых Ту-95.Отсюда, опять же, по аналогии с сухопутными войсками, в перспективе закупки прекрасно зарекомендовавших себя в операции в Сирии самолетов Су-30, Су-34, Су-35. Более того, есть полная уверенность в том, что "умерший", по сообщениям наших и западных СМИ, "МиГ" начнет поставлять свои МиГ-35. Необходимость таких машин очевидна.Совсем недавно в российской армии появились ударные подразделения и части. Об этом мы подробно говорили в одной из предыдущих статей. Однако сегодня этот факт "играет" на стороне и авиастроителей в том числе. Соответственно, в свете перспектив программы перевооружения армии. Как мне думается, на ближайшие годы конструкторские бюро и заводы производящие средства доставки для таких частей будут обеспечены заказами по самое горло. Вертолеты будут необходимы. И Камовы, и Мили...Но есть сфера, которая меня несколько смущает. Это ВМФ. Необходимость строительства новых кораблей не просто назрела. Это сегодня первоочередная задача. Балтика, Черное море, Тихий океан, Северный Ледовитый... Куда ни кинь, всюду клин. Мы, конечно, стараемся "выжать" из "советских" кораблей все, что можно и нельзя, но понимаем, что это предел. Как бы мы ни гордились успешной операцией "Адмирала Кузнецова", но понятно, что ему давно необходим капитальный ремонт и модернизация. А стоимость этих мероприятий запредельная.Отсюда, вернее всего, нам не стоит ждать закладки судов большого водоизмещения. Время новых "Кузнецовых" ещё не пришло... Легкие фрегаты, ракетные катера, ракетные корветы, дизельные подводные лодки. Возможно, подводный ракетоносец или два... И опять ремонт, модернизация уже имеющихся на вооружении кораблей. Ну, и новые базы для ВМФ...Сегодня многие наши "партнеры" и "коллеги" очень хотели бы втянуть нас в гонку вооружений. Независимая внешняя политика России стоит колом в горле у многих западных политиков. И санкции, которые постоянно продлевают, служат именно этому. Нужно не только подорвать экономику России, но и заставить её работать против народа. Заставить тратить огромные средства именно на оборону.Однако если проанализировать ситуацию сегодня, хорошо видно, что в Министерстве обороны РФ это прекрасно понимают. И правительство, и президент России этот вариант просчитали. Я напомню уже давние слова Путина о необходимой достаточности вооружений. Сказанные неоднократно, но так и не понятые многими "диванными генералами" на Западе, да и у нас.Того, что есть сегодня у России достаточно для ответа на любую провокацию. Достаточно! Увеличение численности вооружения и техники просто не нужно. Нам сегодня необходимо создавать принципиально новое оружие. Об этом, опять же неоднократно, говорил Путин. Более того, он говорил о том, что такое оружие уже есть. На уровне президента страны эти слова значат очень много. И те, кто должен был это услышать, услышали.Паниковать, а тем более посыпать голову пеплом, необходимости нет. И патриотично "рвать рубаху на груди" тоже. Армия получает то, что необходимо, а инженеры, конструкторы и ученые разрабатывают то, что будет необходимо завтра. Мы готовы к любому обострению ситуации. Готовы сегодня и, опять же судя по заявлениям руководителей силовых министерств, будем готовы завтра. Та программа перевооружения армии, которую нам вскоре представят, реалистична. А именно это — главное.А плакать очередной "Ярославне" о слабости нашей армии не нужно. Армия уже столько раз доказала, что она умеет воевать, что ей есть чем воевать, что, наверное, уже имеет право послать "Ярославну" туда, откуда все мы пришли в этот мир...