Литовский спецназ перепутал игру страйкболистов с "российским вторжением"
Литовские СМИ сообщили о том, что армейский спецназ был задействован для нейтрализации неизвестных вооружённых лиц «в российском камуфляже и с российским оружием» в лесном массиве. В операции приняли участие бойцы отряда «АРАС», который в Литве является антитеррористической структурой.
Командир «АРАСа» Викторас Грабаускас в интервью литовским СМИ сообщил, что «неизвестных людей с оружием и в камуфляже» заметили в лесу местные жители и вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибыв на место, не решились самостоятельно выяснить, кем же являются те самые вооружённые лица, появление которых вызвало переполох. Полицейские обратились в антитеррористическое бюро, после чего спецназ «АРАС» и прибыл к лесному массиву.
В результате «наблюдения» выяснилось, что вооружённые лица – представители страйкбольной команды. При этом Грабаускас, пытаясь оправдать полицию и свой собственный отряд, испугавшиеся страйкболистов, объявил, что «их оружие внешне ничем не отличалось от боевого».
Сами страйкболисты отмечают, что антитеррористический спецназ вёл себя так, будто бы они действительно были террористами – уложил на землю, начал бить по голове. Портал Delfi приводит свидетельства одного из страйкболистов:
В итоге выясняется, что в отношении страйкболистов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба департамента литовской полиции:
Страйкбольное оружие в Литве успело превратиться в огнестрельное?
Командир «АРАСа» Викторас Грабаускас в интервью литовским СМИ сообщил, что «неизвестных людей с оружием и в камуфляже» заметили в лесу местные жители и вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибыв на место, не решились самостоятельно выяснить, кем же являются те самые вооружённые лица, появление которых вызвало переполох. Полицейские обратились в антитеррористическое бюро, после чего спецназ «АРАС» и прибыл к лесному массиву.
В результате «наблюдения» выяснилось, что вооружённые лица – представители страйкбольной команды. При этом Грабаускас, пытаясь оправдать полицию и свой собственный отряд, испугавшиеся страйкболистов, объявил, что «их оружие внешне ничем не отличалось от боевого».
Сами страйкболисты отмечают, что антитеррористический спецназ вёл себя так, будто бы они действительно были террористами – уложил на землю, начал бить по голове. Портал Delfi приводит свидетельства одного из страйкболистов:
Мы подготовились, поделились на группы, и тут подъехали два микроавтобуса, из них выскочили бойцы "АРАСа", уложили нас и давай кричать "руки за голову". Я даже не успел поднять руки, как меня ногой ударили по голове. Потом завязали глаза, другим натянули до носа шапки, одним словом, всем закрыли глаза, чтобы ничего не видели.
В итоге выясняется, что в отношении страйкболистов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба департамента литовской полиции:
Во время обысков было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства. ГКП Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов (253 ст. УК ЛР).
Страйкбольное оружие в Литве успело превратиться в огнестрельное?
Использованы фотографии: TUT.by
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