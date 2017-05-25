07:23 25 мая

Литовский спецназ перепутал игру страйкболистов с "российским вторжением"

Литовские СМИ сообщили о том, что армейский спецназ был задействован для нейтрализации неизвестных вооружённых лиц «в российском камуфляже и с российским оружием» в лесном массиве. В операции приняли участие бойцы отряда «АРАС», который в Литве является антитеррористической структурой.

Литовский спецназ перепутал игру страйкболистов с "российским вторжением"


Командир «АРАСа» Викторас Грабаускас в интервью литовским СМИ сообщил, что «неизвестных людей с оружием и в камуфляже» заметили в лесу местные жители и вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибыв на место, не решились самостоятельно выяснить, кем же являются те самые вооружённые лица, появление которых вызвало переполох. Полицейские обратились в антитеррористическое бюро, после чего спецназ «АРАС» и прибыл к лесному массиву.


В результате «наблюдения» выяснилось, что вооружённые лица – представители страйкбольной команды. При этом Грабаускас, пытаясь оправдать полицию и свой собственный отряд, испугавшиеся страйкболистов, объявил, что «их оружие внешне ничем не отличалось от боевого».

Сами страйкболисты отмечают, что антитеррористический спецназ вёл себя так, будто бы они действительно были террористами – уложил на землю, начал бить по голове. Портал Delfi приводит свидетельства одного из страйкболистов:
Мы подготовились, поделились на группы, и тут подъехали два микроавтобуса, из них выскочили бойцы "АРАСа", уложили нас и давай кричать "руки за голову". Я даже не успел поднять руки, как меня ногой ударили по голове. Потом завязали глаза, другим натянули до носа шапки, одним словом, всем закрыли глаза, чтобы ничего не видели.


В итоге выясняется, что в отношении страйкболистов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба департамента литовской полиции:
Во время обысков было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства. ГКП Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов (253 ст. УК ЛР).


Страйкбольное оружие в Литве успело превратиться в огнестрельное?



Использованы фотографии: TUT.by
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Комментарии 18

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
    Литовский спецназ перепутал игру страйкболистов с "российским вторжением"
    надеюсь работали на поражение? wassat
    андрей юрьевич
    1. Смог Сегодня, 06:59
      Цитата: андрей юрьевич
      надеюсь работали на поражение

      Конечно laughing
      Смог
      1. Тралл Сегодня, 07:15
        После выяснения всех деталей произошедшего Даля Грибыотпускайте облегченно выдохнула и смыла в унитаз порванный на мелкие кусочки уже подписанный ею Акт о капитуляции Литвы smile
        Тралл
        1. Смог Сегодня, 07:18
          Цитата: Тралл
          смыла в унитаз прозванный на мелкие кусочки уже подписанный ей Акт о капитуляции Литвы

          Да нет, скорее убрала в укромное место. Так, на всякий случай.
          Смог
  2. Смог Сегодня, 06:58
    Караул!!!!!!! Русские идут.!!!!!!
    Ну, блин, параноики. fool
    Смог
    1. wasjasibirjac Сегодня, 07:23
      не верно - русские УЖЕ пришли
      армейский спецназ был задействован для нейтрализации неизвестных вооружённых лиц «в российском камуфляже и с российским оружием» в лесном массиве.
      wasjasibirjac
  3. soroKING Сегодня, 06:59
    "рукас за головаускас"!!! тренируются на свох wassat
    soroKING
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    Сотрудники полиции, прибыв на место, не решились самостоятельно выяснит

    Так сами себя зашугали, что шарахаются от скрипа двери. Вояки хреновы (корень растения).
    rotmistr60
    1. soroKING Сегодня, 07:04
      робкие полицаи
      soroKING
  5. Александр романов Сегодня, 07:01
    В результате «наблюдения» выяснилось, что вооружённые лица – представители страйкбольной команды.
    Спецназ препугавших,что это русские,долгое время вел наблюдение за вторжением laughing
    И видимо в результате наблюдения, на повестке дня у спецназа было два варианта.
    1.Есть надежда,что это не русские.
    2.Если это русские,то как подать им сигнал,что мы сдаемся.
    Александр романов
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 07:02
    Страйкболисты хотели адреналин - они его получили.
    Razvedka_Boem
    1. Александр романов Сегодня, 07:07
      Цитата: Razvedka_Boem
      Страйкболисты хотели адреналин - они его получили.

      По моему полиция и спецназ,хапнули адреналина,куда поболее страикболистов.
      Александр романов
  7. Uncle Lee Сегодня, 07:03
    в отношении страйкболистов возбуждено уголовное дело
    интересно, что им инкриминируют ?
    Я думаю: "испуг полиции и группы АРАС при исполнении"....
    Uncle Lee
  8. NUR Сегодня, 07:10
    А если бы подключили спецназ союзников, вообще перестреляли бы друг друга.
    NUR
    1. Смог Сегодня, 07:15
      Цитата: NUR
      А если бы подключили спецназ союзников, вообще перестреляли бы друг друга.

      sorry, можно я Вас немного перефразирую:
      Надо было подключить спецназ союзников, далее по Вашему тексту bully
      Смог
  9. Sharky Сегодня, 07:11
    и, возможно, самодельные взрывные устройства.

    Ага, это наверное страйкбольные гранаты. Которые делаются из воздушного шарика набитого пластиковыми шариками, а внутри петарда lol . Знаю, играли...
    Sharky
  10. Santa Bear Сегодня, 07:11
    У страха глаза велики. А ведь могли бы и сразу американский авиаудар запросить. Совсем там у них паранойя распоясалась
    Santa Bear
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
    Сотрудники полиции, прибыв на место, не решились самостоятельно выяснить, кем же являются те самые вооружённые лица, появление которых вызвало переполох. Полицейские обратились в антитеррористическое бюро, после чего спецназ «АРАС» и прибыл к лесному массиву.
    Прямо готовый сценарий какого нибудь очередно фантазийно-документального фильма из разряда "Русские идут !!!"
    Наблюдатель2014
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