Литовский спецназ перепутал игру страйкболистов с "российским вторжением"

Мы подготовились, поделились на группы, и тут подъехали два микроавтобуса, из них выскочили бойцы "АРАСа", уложили нас и давай кричать "руки за голову". Я даже не успел поднять руки, как меня ногой ударили по голове. Потом завязали глаза, другим натянули до носа шапки, одним словом, всем закрыли глаза, чтобы ничего не видели.

Во время обысков было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства. ГКП Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов (253 ст. УК ЛР).