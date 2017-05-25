"Ростех" опровергает заявления о поиске инвестора для "Уралвагонзавода"
Государственная корпорация Ростех опровергает появившиеся в СМИ заявления о поиске инвесторов для продажи Уралвагонзавода. Напомним, что сведения о якобы поиске покупателя опубликовала информационная служба РБК. Ссылка . Портал сообщил, что Ростех ведёт переговоры с бизнесменом Андреем Бокаревым.
Пресс-служба госкорпорации сообщает, что информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. При этом опровергает готовность к осуществлению «сделки» и сам Андрей Бокарев.
Из сообщения представителя бизнеса, которое приводится на сайте Ростеха:
Отмечается, что «Ростех» призывает не следовать новостным сводкам от непроверенных источников и уточнять информацию у пресс-службы государственной корпорации.
Пресс-служба госкорпорации сообщает, что информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. При этом опровергает готовность к осуществлению «сделки» и сам Андрей Бокарев.
Из сообщения представителя бизнеса, которое приводится на сайте Ростеха:
Никаких переговоров в отношении приобретения акций Уралвагонзавода не ведётся.
Отмечается, что «Ростех» призывает не следовать новостным сводкам от непроверенных источников и уточнять информацию у пресс-службы государственной корпорации.
Использованы фотографии: Общая газета
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