07:15 25 мая

"Ростех" опровергает заявления о поиске инвестора для "Уралвагонзавода"

Государственная корпорация Ростех опровергает появившиеся в СМИ заявления о поиске инвесторов для продажи Уралвагонзавода. Напомним, что сведения о якобы поиске покупателя опубликовала информационная служба РБК. Ссылка . Портал сообщил, что Ростех ведёт переговоры с бизнесменом Андреем Бокаревым.

Пресс-служба госкорпорации сообщает, что информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. При этом опровергает готовность к осуществлению «сделки» и сам Андрей Бокарев.

"Ростех" опровергает заявления о поиске инвестора для "Уралвагонзавода"



Из сообщения представителя бизнеса, которое приводится на сайте Ростеха:
Никаких переговоров в отношении приобретения акций Уралвагонзавода не ведётся.


Отмечается, что «Ростех» призывает не следовать новостным сводкам от непроверенных источников и уточнять информацию у пресс-службы государственной корпорации.


Использованы фотографии: Общая газета
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Комментарии 5

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  1. новичок Сегодня, 07:06
    laughing этим всё сказано.
    новичок
    1. Комментарий был удален.
    2. Zoldat_A Сегодня, 07:14
      Цитата: новичок
      laughing этим всё сказано.

      Нашли кому верить - РБК... Та ещё помойка...
      Zoldat_A
  2. Александр романов Сегодня, 07:06
    Многие на саите уже пистолеты к виску поставили,и тут УПС,придется жить дальше.
    Александр романов
  3. Смог Сегодня, 07:08
    РБК лавры писателей фантастов покоя не дают?
    Лучше бы о Ё-мобиле рассказали. Эта тема им как то ближе. wassat .
    Смог
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:13
    Ну вот ! На сайте ВО возмутились и сделку отложили !
    Uncle Lee
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