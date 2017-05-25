Бразилия: на пути к новому импичменту

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Согласно Конституции 1988 года, в функции вооружённых сил не входит подавление народных манифестаций. Этот Национальный конгресс не должен терпеть авторитарные меры, подобные этой, направленные на ограничение священной свободы собраний. Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии.