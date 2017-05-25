Бразилия: на пути к новому импичменту
В Бразилии на рассмотрение нижней палаты Национального конгресса внесён документ, в котором оппозиция выразила требование об отмене распоряжения президента. Ранее президент, напомним, распорядился привлечь армию для наведения порядка в столице.
В Бразилии депутаты от оппозиционной «Партии социализма и свободы» внесли на рассмотрение парламента документ, требующий отменить распоряжение президента Темера о привлечении армии для обеспечения порядка в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на сайты газеты «Globo».
Оппозиционно настроенные депутаты считают, что соответствующее распоряжение главы государства противоречит Основному закону Бразилии:
Ранее в столице произошли крупные беспорядки. Есть пострадавшие и задержанные. «Российская газета» сообщает о поджоге протестующими здания министерства финансов. До этого было подожжено здание минсельхоза.
Напомним, акции протеста направлены против Мишела Темера. Оппозиция требует отставки президента и досрочных выборов.
Лидеру Бразилии, как ранее отмечал «Первый канал» , грозит импичмент. Сегодня за его отставку Темера выступают не только оппозиционеры, но и однопартийцы. Ключом к понимаю ситуации является запись, отправленная в суд: глава государства будто бы обсуждает условия подкупа спикера парламента с целью не допустить опубликования материалов, компрометирующих Темера.
Пока прокуратура предъявила президенту обвинения в препятствовании правосудию. Кроме того, господина Темера подозревают в коррупции.
Коррупционная новость всколыхнула всю страну. Начались протесты под лозунгом: «Темер, уходи!»
Совсем недавно, в 2016 году, в Бразилии объявили импичмент президенту Дилме Русеф. Похоже, Темер станет следующим «непочётным» отставником.
Кадр видео: «Первый канал»
В Бразилии депутаты от оппозиционной «Партии социализма и свободы» внесли на рассмотрение парламента документ, требующий отменить распоряжение президента Темера о привлечении армии для обеспечения порядка в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на сайты газеты «Globo».
Оппозиционно настроенные депутаты считают, что соответствующее распоряжение главы государства противоречит Основному закону Бразилии:
Согласно Конституции 1988 года, в функции вооружённых сил не входит подавление народных манифестаций. Этот Национальный конгресс не должен терпеть авторитарные меры, подобные этой, направленные на ограничение священной свободы собраний. Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии.
Ранее в столице произошли крупные беспорядки. Есть пострадавшие и задержанные. «Российская газета» сообщает о поджоге протестующими здания министерства финансов. До этого было подожжено здание минсельхоза.
Напомним, акции протеста направлены против Мишела Темера. Оппозиция требует отставки президента и досрочных выборов.
Лидеру Бразилии, как ранее отмечал «Первый канал» , грозит импичмент. Сегодня за его отставку Темера выступают не только оппозиционеры, но и однопартийцы. Ключом к понимаю ситуации является запись, отправленная в суд: глава государства будто бы обсуждает условия подкупа спикера парламента с целью не допустить опубликования материалов, компрометирующих Темера.
Пока прокуратура предъявила президенту обвинения в препятствовании правосудию. Кроме того, господина Темера подозревают в коррупции.
Коррупционная новость всколыхнула всю страну. Начались протесты под лозунгом: «Темер, уходи!»
Совсем недавно, в 2016 году, в Бразилии объявили импичмент президенту Дилме Русеф. Похоже, Темер станет следующим «непочётным» отставником.
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