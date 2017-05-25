11:17 25 мая

Бразилия: на пути к новому импичменту

В Бразилии на рассмотрение нижней палаты Национального конгресса внесён документ, в котором оппозиция выразила требование об отмене распоряжения президента. Ранее президент, напомним, распорядился привлечь армию для наведения порядка в столице.


Кадр видео: «Первый канал»


В Бразилии депутаты от оппозиционной «Партии социализма и свободы» внесли на рассмотрение парламента документ, требующий отменить распоряжение президента Темера о привлечении армии для обеспечения порядка в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на сайты газеты «Globo».


Оппозиционно настроенные депутаты считают, что соответствующее распоряжение главы государства противоречит Основному закону Бразилии:

Согласно Конституции 1988 года, в функции вооружённых сил не входит подавление народных манифестаций. Этот Национальный конгресс не должен терпеть авторитарные меры, подобные этой, направленные на ограничение священной свободы собраний. Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии.


Ранее в столице произошли крупные беспорядки. Есть пострадавшие и задержанные. «Российская газета» сообщает о поджоге протестующими здания министерства финансов. До этого было подожжено здание минсельхоза.

Напомним, акции протеста направлены против Мишела Темера. Оппозиция требует отставки президента и досрочных выборов.

Лидеру Бразилии, как ранее отмечал «Первый канал» , грозит импичмент. Сегодня за его отставку Темера выступают не только оппозиционеры, но и однопартийцы. Ключом к понимаю ситуации является запись, отправленная в суд: глава государства будто бы обсуждает условия подкупа спикера парламента с целью не допустить опубликования материалов, компрометирующих Темера.

Пока прокуратура предъявила президенту обвинения в препятствовании правосудию. Кроме того, господина Темера подозревают в коррупции.

Коррупционная новость всколыхнула всю страну. Начались протесты под лозунгом: «Темер, уходи!»

Совсем недавно, в 2016 году, в Бразилии объявили импичмент президенту Дилме Русеф. Похоже, Темер станет следующим «непочётным» отставником.


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Комментарии 17

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  1. Ferdinant Сегодня, 07:41
    Состязание по капуэйре пусть устроят,выиграл-президент
    Ferdinant
    1. Самаритянин Сегодня, 08:08
      7 президентов с 1985 года...Стабильности нет...
      Самаритянин
      1. yehat Сегодня, 09:43
        а вы просто погуляйте по Рио, насладитесь стабильностью.
        Если с кошельком удастся не расстаться к вечеру, это будет удача.
        yehat
  2. злой партизан Сегодня, 07:43
    Оказывается в Бразилии много не только обезьян, но и импичментов... sad
    злой партизан
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:49
    Как в последнее время возбудилась оппозиция в странах Латинской Америки. Наверное для некоторых американцы опять не причем? А как же понимать, что Сша начали терять власть на своем "заднем дворе". И пошли беспорядки, недовольство, оппозиция.
    rotmistr60
    1. zivXP Сегодня, 07:54
      Неудивительно, ведь США уже запланировали создание своих баз.
      zivXP
      1. Злой543 Сегодня, 08:15
        Цитата: zivXP
        Неудивительно, ведь США уже запланировали создание своих баз.

        У бразильцев есть островок, самое ядовитое место на земле, до 5 змей на метр. Пусть амерам под базу отдают, только с условием, змеюк не трогать feel
        Злой543
    2. donavi49 Сегодня, 08:08
      Так, США рейнджеров должны послать, чтобы помочь своему Темеру удержаться, по такой логике.

      Основные тезисы Темера:
      - выход из БРИКС (уже на этой сессии он собирался поставить вопрос)
      - сближение с США
      - переделка налогового законодательства
      - ревизия всех контрактов и соглашений при Дилме, те где будет личный интерес (коррупционная составляющая) - будут остановлены (а под это и весомый кусок российских компаний разом попадают).
      donavi49
  4. Познающий Сегодня, 07:52
    Понравилось бразильцам импичментовать, не остановить уже... И уже не угодить им, будь то оппозиционер или однопартиец..Пока процесс им интересен, вполне можно обойтись без дополнительного смысла.
    Познающий
    1. Masya Masya Сегодня, 08:15
      И уже не угодить им, будь то оппозиционер или однопартиец.

      и та не та и это не тот... толпу уже не остановить, по инерции тащит...
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
        Привет , Марина ! hi love Бразилию продолжает лихорадить , за что спасибо США . Типичный пример на тему "что бывает когда матрасы лезут в дела другой страны" . am
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 08:48
          Паша, приветик! love так они за любой кипишь, кроме голодовки...
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
            Цитата: Masya Masya
            так они за любой кипишь, кроме голодовки...

            Вот уж - ни убавить , ни добавить . Коротко и ёмко . good
            bouncyhunter
  5. плоХОЙ Сегодня, 08:11
    Пеле,самбодром,и импичмент..весело живут бразильцы..футбол пляжи карнавал.. laughing
    плоХОЙ
  6. RASKAT Сегодня, 08:31
    Конечно ПетроБраз загнали в долги, теперь можно покупать по дешевке. А президент так марионетка.
    RASKAT
  7. alstr Сегодня, 10:09
    Мне больше заинтересовала фраза: "Правительство Мишела Темера нарушает принципы бразильской демократии. ".
    Я думаю,что просто Темер остаивает не бразильскую, а американскую демократию.
    alstr
  8. voyaka uh Сегодня, 11:14
    Бразилия вложила огромные деньги в освоение
    своего нефтяного шельфа. Хотела стать "энергетической сверхдержавой".
    И пролетела... Одни убытки. И вошла в экономичский кризис.
    А перед этим развивала промышленность, авиастроение. И дело шло хорошо.

    Это для тех, кто хочет "развивать Арктику и ее природные богатства".
    voyaka uh
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