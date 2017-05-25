11:15 25 мая

В Индонезии прогремели два взрыва

В индонезийской столице один за другим прогремели два взрыва, в результате которых погибли три полицейских и ещё не менее 10 человек получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В Индонезии прогремели два взрыва


По данным агентства, взрывы произошли на автобусной станции в восточной части Джакарты. Интервал между взрывами – 5 минут.


Как заявил представитель столичной полиции, «правоохранительные органы пока не могут подтвердить, что в теракте был исламистский след».

Согласно информации, распространенной местными СМИ, среди раненых также есть сотрудники правопорядка. Все пострадавшие были оперативно отправлены в больницы.

Сотрудники полиции охраняли группу людей, которая проводила парад. До окончания парада прогремели взрывы,
сказал представитель полиции.

Он добавил, что взрывные устройства были спрятаны в скороварки.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 8

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  1. Partyzan Сегодня, 08:42
    Он добавил, что взрывные устройства были спрятаны в скороварки.
    это что блин за парад - домработниц или домохозяек? request
    Partyzan
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:06
      взрывные устройства были спрятаны в скороварки.
      выбросил свою.... а почему "законники" в гейропе молчат? или индонезийцы-не считается?
      андрей юрьевич
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
        Цитата: андрей юрьевич
        а почему "законники" в гейропе молчат? или индонезийцы-не считается?

        Потому что Индонезия - не Европа . Для них индонезийцы - граждане второго сорта (если не третьего) . hi
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:20
          Тут не давно прочитал информацию , что за 23 дня мая , в мире было совершено 120 тер. актов , а о скольких знали мы?.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Только о тех , о которых нам поведали СМИ .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:24
              И которые могут повысить спрос на их СМИ - цинизм высшей степени.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
                Да , продолжение вчерашней темы о нечистоплотности журналюг .
                bouncyhunter
      2. kapitan92 Сегодня, 10:10
        Цитата: андрей юрьевич
        взрывные устройства были спрятаны в скороварки.
        выбросил свою.... а почему "законники" в гейропе молчат? или индонезийцы-не считается?

        Молчать будут везде, там без америкосов не обошлось.Выступление Дутерте полгода назад и его накат на обезьяныча, желание проводить более независимую политику, попытки сблизиться с Россией. Не прошло и полгода и нате вам, захват бармалеями провинции, взрывы в столице, причем захват был спланирован на время посещения России. Сдается мне, что это только начало проблем в этой стране. hi
        kapitan92
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