В Индонезии прогремели два взрыва
В индонезийской столице один за другим прогремели два взрыва, в результате которых погибли три полицейских и ещё не менее 10 человек получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, взрывы произошли на автобусной станции в восточной части Джакарты. Интервал между взрывами – 5 минут.
Как заявил представитель столичной полиции, «правоохранительные органы пока не могут подтвердить, что в теракте был исламистский след».
Согласно информации, распространенной местными СМИ, среди раненых также есть сотрудники правопорядка. Все пострадавшие были оперативно отправлены в больницы.
Он добавил, что взрывные устройства были спрятаны в скороварки.
По данным агентства, взрывы произошли на автобусной станции в восточной части Джакарты. Интервал между взрывами – 5 минут.
Как заявил представитель столичной полиции, «правоохранительные органы пока не могут подтвердить, что в теракте был исламистский след».
Согласно информации, распространенной местными СМИ, среди раненых также есть сотрудники правопорядка. Все пострадавшие были оперативно отправлены в больницы.
Сотрудники полиции охраняли группу людей, которая проводила парад. До окончания парада прогремели взрывы,сказал представитель полиции.
Он добавил, что взрывные устройства были спрятаны в скороварки.
Использованы фотографии: REUTERS
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