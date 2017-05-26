Нельзя посадить в России нового Ельцина и позволить ему ограбить страну!
Есть мнение, что мистер Трамп желает «прийти к согласию» с русскими. Эта стратегия вполне согласовалась бы с его геополитическим замыслом: войной против исламского терроризма. Если уж не сотрудничать с Россией, так хотя бы нейтрализовать имеющиеся трения — якобы на этой позиции стоит президент Трамп. Правда, новая холодная война мешает ему осуществить планы.
На сайте «The Real News Network» опубликовано интервью, которое ведущий Пол Джей взял у публициста, живущего в Москве, — Джеффри Тайлера (Jeffrey Tayler). Тема интервью: «Является ли Россия «врагом» Соединённых Штатов?» (Кавычки в оригинале.) Интервьюер и интервьюируемый взялись оспорить тезис вашингтонских политиков о том, что русские — «враги американского народа».
На сайте указывается, что Джеффри Тайлер — редактор в «The Atlantic», автор семи книг, человек, объехавший всю Россию в качестве корреспондента и в качестве публициста, собирающего материал для будущих книг. Три из этих книг касаются России. В Москве журналист живёт с 1993 года.
Как отметил в начале интервью Пол Джей, у шумихи, которая случилась в США из-за «дела Коми», «дела России» и всего прочего есть одна основополагающая тема: «Россия — противник Америки». Американцы снова и снова слышат слово «противник». Из каждого телевизора несётся это утверждение. Американцам внушают, что Россия является противником Америки по двум причинам. Первая: Россией управляет тиран, авторитарный Путин. Вторая причина — международная: Путин поддерживает Асада в Сирии. Кроме того, Путин является противником США на Украине. Ну, и так далее.
Так почему же всё-таки Россия обозначается как противник США? Ведь, если даже то, что говорят про Путина (автократ, не допускает свободных выборов, подавляет журналистов и пр.), — правда (а это вовсе не обязательно так), то когда что-то подобное мешало Соединённым Штатам называть кого-то союзником и другом, начиная с саудовцев или диктаторов из числа латиноамериканских персонажей? Ведущий считает, что многие из них куда серьёзнее подавляли права человека, нежели Путин в России.
По мнению Джеффри Тейлера, «часть характеристики ситуации» имеет отношение к «несчастной врождённой склонности России так или иначе стремиться к автократии». Русские «обычно уважают сильного правителя». Эксперт указывает на царей и советских генсеков. Тем не менее, Путина неуместно сравнивать со Сталиным. В Интернете достаточно свободы. На радио свободы слова поменьше. Публичной свободной критики Путина нет. Это при том, что рейтинг его популярности остаётся необычайно высоким — более 80%. Журналист считает, что Путин в России действительно популярен. Да, есть проблемы: коррупция и другие, но общий смысл в том, что Путин, особенно после Крыма, стал чрезвычайно популярен.
Далее эксперт отмечает, что «средний россиянин является кем-то вроде геополитического аналитика». Американцы — иное дело; такие интересы им, как правило, чужды. Кроме того, русские «очень гордятся своей историей», в частности, победой над Гитлером. Они говорят о неоднократных вторжениях с Запада и победах России. «Эта идея России как страны — это что-то такое… Эта идея страны, которая тянется через 11 часовых поясов, на самом деле достаточно сильна. Это центральный объединяющий элемент в России, центральный объединяющий политический элемент. Он всегда фокусировался на одном человеке», — полагает интервьюируемый. И даже Борис Ельцин внезапно обнаружил, что ему нужно в основном присоединиться к русской традиции и подавить оппозицию: ему пришлось «взорвать собственный парламент, чтобы подавить угрозу в 1993 году».
Расширение НАТО началось при президенте Клинтоне, напоминает журналист, а ведь у Джорджа Буша было обещание Джеймса Бейкера о нерасширении НАТО после воссоединения Германии. Это «национальная рана ельцинских лет», которая и позволила Путину подняться. Ельцинские годы вообще были годами «голода, массовых демонстраций», а также и «свободы, которой раньше не знали русские». После развала Советского Союза уровень жизни «упал чрезвычайно». При Путине за первые годы уровень жизни «очень быстро и высоко поднялся» благодаря высоким ценам на нефть. Люди связывают стабильность в целом с Путиным и надеются, что стабильность при нём сохранится. Вот в чём одна из причин популярности Путина.
Пол Джей отметил, что в Соединённых Штатах в вопросах о правах человека, о свободных и справедливых выборах полно лицемерия. Тем не менее, в российских выборах демократии ещё меньше. Правда ли это?
Джеффри Тайлер отвчает: «Да. Люди это понимают». «Российский подход» ограничивает кандидатов. На ближайших выборах их будет четыре или пять. И все они по существу будут «утверждены государством».
Пол Джей не считает Россию геополитическим соперником. У русских «много ядерных бомб», поэтому «теоретическая экзистенциальная угроза» существует. Да, есть расхождения по Сирии и Украине. Есть разница в соперничестве за влияние и власть в целом. Но Россия — «не геополитический соперник». России далеко до экономического уровня Китая. Вот Китай точно является «реальным конкурентом Соединённым Штатам». Так что же такое эта Россия для США?
Джеффри Тайлер говорит: «Я думаю, американцы ищут врага в России «по умолчанию». Именно для этого и создан военно-промышленный комплекс. Эйзенхауэр предупреждал об этом, когда покидал Белый дом, и Кеннеди не мог с этим справиться». С тех пор антироссийские настроения только росли. Авианосцы не нужны США для борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ) или другими террористическими угрозами. Всё это нужно для потенциального противостояния России.
Пол Джей: «Может быть, я рассуждаю наивно, но я думаю, что Россия, например, каким-то образом собирается — что? Захватить Европу, покончить с американским влиянием в Европе?..» Очень интересные материалы были на WikiLeaks в то время, которые объясняют, почему случилась война в Ливии. В Риме «Газпром» использовал итальянскую нефтяную компанию. WikiLeaks, заполучивший дипломатическую информацию, сообщал, что «Газпром» использует итальянцев в качестве посредника для «создания энергетической петли вокруг Европы». И вот здесь Россия и вправду предстаёт как действительно агрессивная держава.
Джеффри Тайлер отвечает: «Насколько я помню, когда было принято решение об интервенции в Ливию, Хиллари Клинтон рекомендовала Обаме создание Соединёнными Штатами бесполётной зоны, если вы помните, так она сама назвала это сразу после встречи с руководителями нефтяной промышленности. Вполне возможно, что слив информации, о котором не знали в 2011 году, фактически… вынудил её заявить, что нам нужно попасть туда [в Ливию] и сорвать любые российские планы по расширению на Ливию».
Пол Джей полагает, что это парадоксально, ведь «в конце концов» Обама «договорился с русскими» и фактически сказал им: «Если вы поможете нам избавиться от Каддафи, вы сможете сохранить свой бизнес». Именно это и произошло: «Русские действительно изменили свою позицию и сказали: «Пришло время Каддафи уйти». «В конце концов, — говорит Джей, — «Газпром», если я правильно это понимаю, обеспечил себе эту сделку и действительно получил доступ к большому количеству ливийской нефти и газа».
Джеффри Тейлер добавляет: «Ну, на самом деле в то время тянул за ниточки Путин…»
Пол Джей: «Да, именно это я и предполагал. Да».
Вместе с тем Джеффри Тейлер замечает: «Верно. Путин не одобрял ниспровержения Каддафи и был в то время недоволен своим президентом» [Медведевым]. Странно! Ведь теперь Путин стремится к поддержанию государственного порядка, как, например, в Сирии с Асадом, и возражает против хаоса, который сейчас творится в Ливии.
Пол Джей отмечает здесь, что американские богатеи «десятилетиями инвестируют в русофобию, чтобы оправдать производство оружия». Кроме того, «они хотели бы вернуться к старым добрым временам». Это времена Ельцина, когда как раз творится хаос, когда нет сильного централизованного государства, когда западные олигархи имеют доступ к богатствам России, особенно к нефти. Дестабилизация России им выгодна. Они не хотят иметь дело с государством, которое может им противостоять.
С этим Тайлер согласен: «Да. Я думаю, это правда. Россия не нуждается в гарантиях безопасности США — таких, какие имеют саудовцы и страны Персидского залива. Россия — конкурент, и это страна, которая не будет поддаваться давлению со стороны США. Я думаю, что это по своей сути уже вызывает враждебность, по крайней мере, у высокопоставленных лиц Соединённых Штатов». До тех пор, пока у России есть ядерный арсенал и пока она контролирует собственную территорию, нет, видимо, никакого способа заставить её подчиниться тем сделкам, которые навязывали русским Соединённые Штаты во времена Ельцина.
Пол Джей допускает, что, «помимо обычной пристрастной политики», Трамп готов вести и «энергетическую игру» и вместе с тем сотрудничать с Россией. Возможно, это вписывается в его геополитическую стратегию, которая провозглашает «глобальную войну» против исламского терроризма. Трамп хотя бы мог «нейтрализовать или ослабить напряжённость» с Россией. Разумеется, Россия хочет участвовать в борьбе против «ИГ». Фактически она даже больше готова вести войну против терроризма, чем американцы, считает Джей. Здесь очень много сходства с теми интересами, которые ранее обозначил Трамп. С другой стороны, для американской элиты, похоже, важнее сохранение холодной войны или чего-то аналогичного, что способствовало бы дестабилизации России.
Джеффри Тайлер полагает, что такого рода стратегия элиты является ошибочной «по нескольким причинам». Во-первых, когда после распада СССР Соединённые Штаты и Россия сотрудничали, было проявлено «много доброй воли со стороны русских». Во-вторых, позднее расширение НАТО в 1990-е и 2000-е годы «изменило ситуацию». Теперь русские, сами по себе отнюдь не враги американцам, видят Соединённые Штаты в качестве соперника. Это было очевидно и при Обаме, и ранее при Буше и Чейни. Запас доброй воли иссяк. «Нельзя посадить в России нового Ельцина и позволить ему ограбить страну так, как это делала его элита в 90-х годах», — говорит Тайлер.
Русские вернулись к своей позиции «по умолчанию»: народ стоит «за спиной сильного лидера». Голоса, которые с такой позицией не совпадают, будут «либо не услышаны, либо подавлены».
Очевидно, добавим, и интервьюер, и интервьюируемый сомневаются в главном: в том, что «элиты» допустят мистера Трампа хоть к какому-то сближению с Россией. Причин тому много: ВПК жаждет новой гонки вооружений, и сам Трамп, по натуре делец, отказать капиталистам не может и не хочет; образами холодной войны пропитан почти весь американский Конгресс; НАТО требуется военный соперник, иначе НАТО теряет смысл существования; в Сирии совместно бороться с «ИГ» США и РФ мешает фигура президента Асада, на которого у разных коалиций разные взгляды. Нет, в сущности, ничего, что сближало бы на геополитическом поле Москву и Вашингтон. Так откуда же взяться новой стратегии в Белом доме?
На сайте «The Real News Network» опубликовано интервью, которое ведущий Пол Джей взял у публициста, живущего в Москве, — Джеффри Тайлера (Jeffrey Tayler). Тема интервью: «Является ли Россия «врагом» Соединённых Штатов?» (Кавычки в оригинале.) Интервьюер и интервьюируемый взялись оспорить тезис вашингтонских политиков о том, что русские — «враги американского народа».
На сайте указывается, что Джеффри Тайлер — редактор в «The Atlantic», автор семи книг, человек, объехавший всю Россию в качестве корреспондента и в качестве публициста, собирающего материал для будущих книг. Три из этих книг касаются России. В Москве журналист живёт с 1993 года.
Как отметил в начале интервью Пол Джей, у шумихи, которая случилась в США из-за «дела Коми», «дела России» и всего прочего есть одна основополагающая тема: «Россия — противник Америки». Американцы снова и снова слышат слово «противник». Из каждого телевизора несётся это утверждение. Американцам внушают, что Россия является противником Америки по двум причинам. Первая: Россией управляет тиран, авторитарный Путин. Вторая причина — международная: Путин поддерживает Асада в Сирии. Кроме того, Путин является противником США на Украине. Ну, и так далее.
Так почему же всё-таки Россия обозначается как противник США? Ведь, если даже то, что говорят про Путина (автократ, не допускает свободных выборов, подавляет журналистов и пр.), — правда (а это вовсе не обязательно так), то когда что-то подобное мешало Соединённым Штатам называть кого-то союзником и другом, начиная с саудовцев или диктаторов из числа латиноамериканских персонажей? Ведущий считает, что многие из них куда серьёзнее подавляли права человека, нежели Путин в России.
По мнению Джеффри Тейлера, «часть характеристики ситуации» имеет отношение к «несчастной врождённой склонности России так или иначе стремиться к автократии». Русские «обычно уважают сильного правителя». Эксперт указывает на царей и советских генсеков. Тем не менее, Путина неуместно сравнивать со Сталиным. В Интернете достаточно свободы. На радио свободы слова поменьше. Публичной свободной критики Путина нет. Это при том, что рейтинг его популярности остаётся необычайно высоким — более 80%. Журналист считает, что Путин в России действительно популярен. Да, есть проблемы: коррупция и другие, но общий смысл в том, что Путин, особенно после Крыма, стал чрезвычайно популярен.
Далее эксперт отмечает, что «средний россиянин является кем-то вроде геополитического аналитика». Американцы — иное дело; такие интересы им, как правило, чужды. Кроме того, русские «очень гордятся своей историей», в частности, победой над Гитлером. Они говорят о неоднократных вторжениях с Запада и победах России. «Эта идея России как страны — это что-то такое… Эта идея страны, которая тянется через 11 часовых поясов, на самом деле достаточно сильна. Это центральный объединяющий элемент в России, центральный объединяющий политический элемент. Он всегда фокусировался на одном человеке», — полагает интервьюируемый. И даже Борис Ельцин внезапно обнаружил, что ему нужно в основном присоединиться к русской традиции и подавить оппозицию: ему пришлось «взорвать собственный парламент, чтобы подавить угрозу в 1993 году».
Расширение НАТО началось при президенте Клинтоне, напоминает журналист, а ведь у Джорджа Буша было обещание Джеймса Бейкера о нерасширении НАТО после воссоединения Германии. Это «национальная рана ельцинских лет», которая и позволила Путину подняться. Ельцинские годы вообще были годами «голода, массовых демонстраций», а также и «свободы, которой раньше не знали русские». После развала Советского Союза уровень жизни «упал чрезвычайно». При Путине за первые годы уровень жизни «очень быстро и высоко поднялся» благодаря высоким ценам на нефть. Люди связывают стабильность в целом с Путиным и надеются, что стабильность при нём сохранится. Вот в чём одна из причин популярности Путина.
Пол Джей отметил, что в Соединённых Штатах в вопросах о правах человека, о свободных и справедливых выборах полно лицемерия. Тем не менее, в российских выборах демократии ещё меньше. Правда ли это?
Джеффри Тайлер отвчает: «Да. Люди это понимают». «Российский подход» ограничивает кандидатов. На ближайших выборах их будет четыре или пять. И все они по существу будут «утверждены государством».
Пол Джей не считает Россию геополитическим соперником. У русских «много ядерных бомб», поэтому «теоретическая экзистенциальная угроза» существует. Да, есть расхождения по Сирии и Украине. Есть разница в соперничестве за влияние и власть в целом. Но Россия — «не геополитический соперник». России далеко до экономического уровня Китая. Вот Китай точно является «реальным конкурентом Соединённым Штатам». Так что же такое эта Россия для США?
Джеффри Тайлер говорит: «Я думаю, американцы ищут врага в России «по умолчанию». Именно для этого и создан военно-промышленный комплекс. Эйзенхауэр предупреждал об этом, когда покидал Белый дом, и Кеннеди не мог с этим справиться». С тех пор антироссийские настроения только росли. Авианосцы не нужны США для борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ) или другими террористическими угрозами. Всё это нужно для потенциального противостояния России.
Пол Джей: «Может быть, я рассуждаю наивно, но я думаю, что Россия, например, каким-то образом собирается — что? Захватить Европу, покончить с американским влиянием в Европе?..» Очень интересные материалы были на WikiLeaks в то время, которые объясняют, почему случилась война в Ливии. В Риме «Газпром» использовал итальянскую нефтяную компанию. WikiLeaks, заполучивший дипломатическую информацию, сообщал, что «Газпром» использует итальянцев в качестве посредника для «создания энергетической петли вокруг Европы». И вот здесь Россия и вправду предстаёт как действительно агрессивная держава.
Джеффри Тайлер отвечает: «Насколько я помню, когда было принято решение об интервенции в Ливию, Хиллари Клинтон рекомендовала Обаме создание Соединёнными Штатами бесполётной зоны, если вы помните, так она сама назвала это сразу после встречи с руководителями нефтяной промышленности. Вполне возможно, что слив информации, о котором не знали в 2011 году, фактически… вынудил её заявить, что нам нужно попасть туда [в Ливию] и сорвать любые российские планы по расширению на Ливию».
Пол Джей полагает, что это парадоксально, ведь «в конце концов» Обама «договорился с русскими» и фактически сказал им: «Если вы поможете нам избавиться от Каддафи, вы сможете сохранить свой бизнес». Именно это и произошло: «Русские действительно изменили свою позицию и сказали: «Пришло время Каддафи уйти». «В конце концов, — говорит Джей, — «Газпром», если я правильно это понимаю, обеспечил себе эту сделку и действительно получил доступ к большому количеству ливийской нефти и газа».
Джеффри Тейлер добавляет: «Ну, на самом деле в то время тянул за ниточки Путин…»
Пол Джей: «Да, именно это я и предполагал. Да».
Вместе с тем Джеффри Тейлер замечает: «Верно. Путин не одобрял ниспровержения Каддафи и был в то время недоволен своим президентом» [Медведевым]. Странно! Ведь теперь Путин стремится к поддержанию государственного порядка, как, например, в Сирии с Асадом, и возражает против хаоса, который сейчас творится в Ливии.
Пол Джей отмечает здесь, что американские богатеи «десятилетиями инвестируют в русофобию, чтобы оправдать производство оружия». Кроме того, «они хотели бы вернуться к старым добрым временам». Это времена Ельцина, когда как раз творится хаос, когда нет сильного централизованного государства, когда западные олигархи имеют доступ к богатствам России, особенно к нефти. Дестабилизация России им выгодна. Они не хотят иметь дело с государством, которое может им противостоять.
С этим Тайлер согласен: «Да. Я думаю, это правда. Россия не нуждается в гарантиях безопасности США — таких, какие имеют саудовцы и страны Персидского залива. Россия — конкурент, и это страна, которая не будет поддаваться давлению со стороны США. Я думаю, что это по своей сути уже вызывает враждебность, по крайней мере, у высокопоставленных лиц Соединённых Штатов». До тех пор, пока у России есть ядерный арсенал и пока она контролирует собственную территорию, нет, видимо, никакого способа заставить её подчиниться тем сделкам, которые навязывали русским Соединённые Штаты во времена Ельцина.
Пол Джей допускает, что, «помимо обычной пристрастной политики», Трамп готов вести и «энергетическую игру» и вместе с тем сотрудничать с Россией. Возможно, это вписывается в его геополитическую стратегию, которая провозглашает «глобальную войну» против исламского терроризма. Трамп хотя бы мог «нейтрализовать или ослабить напряжённость» с Россией. Разумеется, Россия хочет участвовать в борьбе против «ИГ». Фактически она даже больше готова вести войну против терроризма, чем американцы, считает Джей. Здесь очень много сходства с теми интересами, которые ранее обозначил Трамп. С другой стороны, для американской элиты, похоже, важнее сохранение холодной войны или чего-то аналогичного, что способствовало бы дестабилизации России.
Джеффри Тайлер полагает, что такого рода стратегия элиты является ошибочной «по нескольким причинам». Во-первых, когда после распада СССР Соединённые Штаты и Россия сотрудничали, было проявлено «много доброй воли со стороны русских». Во-вторых, позднее расширение НАТО в 1990-е и 2000-е годы «изменило ситуацию». Теперь русские, сами по себе отнюдь не враги американцам, видят Соединённые Штаты в качестве соперника. Это было очевидно и при Обаме, и ранее при Буше и Чейни. Запас доброй воли иссяк. «Нельзя посадить в России нового Ельцина и позволить ему ограбить страну так, как это делала его элита в 90-х годах», — говорит Тайлер.
Русские вернулись к своей позиции «по умолчанию»: народ стоит «за спиной сильного лидера». Голоса, которые с такой позицией не совпадают, будут «либо не услышаны, либо подавлены».
Очевидно, добавим, и интервьюер, и интервьюируемый сомневаются в главном: в том, что «элиты» допустят мистера Трампа хоть к какому-то сближению с Россией. Причин тому много: ВПК жаждет новой гонки вооружений, и сам Трамп, по натуре делец, отказать капиталистам не может и не хочет; образами холодной войны пропитан почти весь американский Конгресс; НАТО требуется военный соперник, иначе НАТО теряет смысл существования; в Сирии совместно бороться с «ИГ» США и РФ мешает фигура президента Асада, на которого у разных коалиций разные взгляды. Нет, в сущности, ничего, что сближало бы на геополитическом поле Москву и Вашингтон. Так откуда же взяться новой стратегии в Белом доме?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти