Основатель Stratfor считает, что США готовятся к атаке на КНДР
Основатель и бывший глава американского агентства Stratfor Джордж Фридман считает войну на Корейском полуострове вполне вероятной. Пентагон демонстративно афиширует свою подготовку к боевым действиям, и Пхеньян воспринимает атаку как неизбежную. Статью Фридмана, опубликованную изданием Euractiv.com, приводит газета Взгляд .
«Авианосец "Карл Винсон" находится недалеко от полуострова уже несколько недель, а недавно к нему присоединился еще один того же класса – "Рональд Рейган". Также ожидается, что авианосец "Теодор Рузвельт" скоро выйдет из порта в Сан-Диего на задание, однако пока неизвестно, куда», – говорится в статье.
Фридман спрогнозировал возможный ход подобной миссии. «Сначала США постараются с помощью воздушных ударов уничтожить ядерные средства КНДР, а также артиллерийские батареи на юге страны, направленные на Южную Корею», – пишет он.
Для этих целей могут быть использованы 100 истребителей F-16, расположенных в Республике Корея. «Однако, с учетом значительных возможностей ПВО КНДР, вряд ли самолеты без системы "стелс" будут посланы для ударов в одиночку без предварительного подавления систем ПВО, а также командных центров. В связи с этим могут быть задействованы бомбардировщики с системой "стелс", находящиеся на военной базе на острове Гуам. Кроме того, может быть подключен к операции и истребитель пятого поколения F-35, расквартированный в Японии», – делится своими предположениями аналитик.
По его мнению, сначала будет нанесен удар по артиллерии, «чтобы обезопасить РК, а затем "невидимки", оснащенные вооружением против средств противовоздушной обороны, уничтожат системы ПВО, открыв себе путь вглубь КНДР».
В то же время Фридман отмечает, что остается еще много неизвестных факторов: «Прежде всего, это степень точности данных разведки США. Важнейшим моментом является непредсказуемость самой КНДР, которая может быть очень хорошо подготовлена и располагать достаточными силами и средствами для противодействия атаке Соединенных Штатов. Пхеньян качественно скрывает свои реальные возможности, не позволяя полноценно определить, на что он способен. Кроме того, корейские власти понимают, что первым подвергнется удару военное командование страны, а потому могли разработать запасные командные схемы».
При этом он не согласен с экспертами, которые утверждают, что если Трамп начнет военные действия, то их причины будут исключительно политическими. «КНДР является серьезнейшим вызовом для внешней политики США уже более 10 лет, и действия Пхеньяна неизбежно привели бы к пересечению им "красной линии", обозначенной Вашингтоном. То, что это происходит при Трампе, – лишь совпадение», – заключает автор.
«Авианосец "Карл Винсон" находится недалеко от полуострова уже несколько недель, а недавно к нему присоединился еще один того же класса – "Рональд Рейган". Также ожидается, что авианосец "Теодор Рузвельт" скоро выйдет из порта в Сан-Диего на задание, однако пока неизвестно, куда», – говорится в статье.
Фридман спрогнозировал возможный ход подобной миссии. «Сначала США постараются с помощью воздушных ударов уничтожить ядерные средства КНДР, а также артиллерийские батареи на юге страны, направленные на Южную Корею», – пишет он.
Для этих целей могут быть использованы 100 истребителей F-16, расположенных в Республике Корея. «Однако, с учетом значительных возможностей ПВО КНДР, вряд ли самолеты без системы "стелс" будут посланы для ударов в одиночку без предварительного подавления систем ПВО, а также командных центров. В связи с этим могут быть задействованы бомбардировщики с системой "стелс", находящиеся на военной базе на острове Гуам. Кроме того, может быть подключен к операции и истребитель пятого поколения F-35, расквартированный в Японии», – делится своими предположениями аналитик.
По его мнению, сначала будет нанесен удар по артиллерии, «чтобы обезопасить РК, а затем "невидимки", оснащенные вооружением против средств противовоздушной обороны, уничтожат системы ПВО, открыв себе путь вглубь КНДР».
В то же время Фридман отмечает, что остается еще много неизвестных факторов: «Прежде всего, это степень точности данных разведки США. Важнейшим моментом является непредсказуемость самой КНДР, которая может быть очень хорошо подготовлена и располагать достаточными силами и средствами для противодействия атаке Соединенных Штатов. Пхеньян качественно скрывает свои реальные возможности, не позволяя полноценно определить, на что он способен. Кроме того, корейские власти понимают, что первым подвергнется удару военное командование страны, а потому могли разработать запасные командные схемы».
При этом он не согласен с экспертами, которые утверждают, что если Трамп начнет военные действия, то их причины будут исключительно политическими. «КНДР является серьезнейшим вызовом для внешней политики США уже более 10 лет, и действия Пхеньяна неизбежно привели бы к пересечению им "красной линии", обозначенной Вашингтоном. То, что это происходит при Трампе, – лишь совпадение», – заключает автор.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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