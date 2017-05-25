11:11 25 мая

Основатель Stratfor считает, что США готовятся к атаке на КНДР

Основатель и бывший глава американского агентства Stratfor Джордж Фридман считает войну на Корейском полуострове вполне вероятной. Пентагон демонстративно афиширует свою подготовку к боевым действиям, и Пхеньян воспринимает атаку как неизбежную. Статью Фридмана, опубликованную изданием Euractiv.com, приводит газета Взгляд .



«Авианосец "Карл Винсон" находится недалеко от полуострова уже несколько недель, а недавно к нему присоединился еще один того же класса – "Рональд Рейган". Также ожидается, что авианосец "Теодор Рузвельт" скоро выйдет из порта в Сан-Диего на задание, однако пока неизвестно, куда», – говорится в статье.


Фридман спрогнозировал возможный ход подобной миссии. «Сначала США постараются с помощью воздушных ударов уничтожить ядерные средства КНДР, а также артиллерийские батареи на юге страны, направленные на Южную Корею», – пишет он.

Для этих целей могут быть использованы 100 истребителей F-16, расположенных в Республике Корея. «Однако, с учетом значительных возможностей ПВО КНДР, вряд ли самолеты без системы "стелс" будут посланы для ударов в одиночку без предварительного подавления систем ПВО, а также командных центров. В связи с этим могут быть задействованы бомбардировщики с системой "стелс", находящиеся на военной базе на острове Гуам. Кроме того, может быть подключен к операции и истребитель пятого поколения F-35, расквартированный в Японии», – делится своими предположениями аналитик.

По его мнению, сначала будет нанесен удар по артиллерии, «чтобы обезопасить РК, а затем "невидимки", оснащенные вооружением против средств противовоздушной обороны, уничтожат системы ПВО, открыв себе путь вглубь КНДР».

В то же время Фридман отмечает, что остается еще много неизвестных факторов: «Прежде всего, это степень точности данных разведки США. Важнейшим моментом является непредсказуемость самой КНДР, которая может быть очень хорошо подготовлена и располагать достаточными силами и средствами для противодействия атаке Соединенных Штатов. Пхеньян качественно скрывает свои реальные возможности, не позволяя полноценно определить, на что он способен. Кроме того, корейские власти понимают, что первым подвергнется удару военное командование страны, а потому могли разработать запасные командные схемы».

При этом он не согласен с экспертами, которые утверждают, что если Трамп начнет военные действия, то их причины будут исключительно политическими. «КНДР является серьезнейшим вызовом для внешней политики США уже более 10 лет, и действия Пхеньяна неизбежно привели бы к пересечению им "красной линии", обозначенной Вашингтоном. То, что это происходит при Трампе, – лишь совпадение», – заключает автор.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 15

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  1. Александр романов Сегодня, 10:35
    «Однако, с учетом значительных возможностей ПВО КНДР
    Каких возможностеи,сбивать кукурузники?

    Любители боевого хомяка по кличке Ким,расскажите ,как будут сбиты десятки Ф 16. Настает время офигительных историй
    Александр романов
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:44
      Цитата: Александр романов
      Любители боевого хомяка по кличке Ким,расскажите ,как будут сбиты десятки Ф 16.

      Америка видимо, забыла, чем закончилась её предыдущая экскурсия на Корейский полуостров. Ын напомнит... И уже без нашей помощи.... Сам не застал - по возрасту молод был ещё. Но с дядьками, там воевавшими, служил. Наслушался... И горят американские "Фантомы" ничуть не хуже наших МиГов.... Ништяк горят.... А "десятки Ф-16" будут не сбиты - потоплены вместе с авиаматкой одной-единственной ракетой....
      Zoldat_A
      1. Александр романов Сегодня, 10:48
        Цитата: Zoldat_A
        Америка видимо, забыла, чем закончилась её предыдущая экскурсия на Корейский полуостров

        Тогда воину выиграли Китаи и СССР.
        Цитата: Zoldat_A
        . И уже без нашей помощи....

        Пардон,а чем он напомнит?
        И есть у Кима одна большая проблема,у США нет Фантомов,а у Кима нет Мигов и нет летчиков .
        Александр романов
        1. Татьяна Сегодня, 10:50
          Я полагаю, что Джордж Фридман, основатель Stratfor, НЕ "считает", что США готовятся к атаке на КНДР, а именно знает об этом!
          У Джорджа Фридмана своя "разведывательная агентура" для его бизнеса.
          Татьяна
        2. Zoldat_A Сегодня, 10:55
          Цитата: Александр романов
          Пардон,а чем он напомнит?

          Да вот, например. Тут писали https://topwar.ru/34652-kndr-sozdaet-protivokorab
          elnuyu-superraketu.html
          Zoldat_A
          1. Александр романов Сегодня, 10:57
            Цитата: Zoldat_A
            Да вот, например. Тут писали

            Ну и что ,2013 год. Можно посмотреть на эту супер ракету ,летающую по законам чучхе?
            Александр романов
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. Aroma77 Сегодня, 10:48
    Вся эта информация для отвлечения масс от внутренних противоречий внутри США. Когда реально нужна война, никто не будет заставлять врага готовиться к ней и оборонять рубежи. Быстро стряпается провокация и на след. день штурмовая группировка в пути.
    Aroma77
    1. 34 регион Сегодня, 11:05
      10.48. Арома! Ситуация развивается как перед нападением на Ирак. Осталось провести провокацию. Можно взорвать ядерный заряд или потопить какой то корабль США, а обвинить в этом Ына. По количеству шапок, США конечно легко забросает ими КНДР. Но и у Ына шапки не индейцев. Последние ракеты имеют холодный пуск, что считается современной технологией. Тут ещё вопрос что будут делать Россия и Китай? Ждать когда Кореи выгорят? А Япония? Там населения почти как в России. Романов там конечно точно пострадает, но обвинит в этом Ына.
      34 регион
  3. nik-karata Сегодня, 10:49
    Сгаклы решили ещё раз на грабли прыгнуть? Мазохизм??? Или...
    nik-karata
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    действия Пхеньяна неизбежно привели бы к пересечению им "красной линии", обозначенной Вашингтоном.

    По правилам американской гегемонии базирующейся на придуманной ими "демократии" только Вашингтон имеет право обозначать "красные линии". Другие страны американцами давно исключены из этого права. А ноша по силам на сегодняшний день? Как бы не получилась так, что "красная линия" может пройти по границам Сша и выход за нее будет караться.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
      Цитата: rotmistr60
      Как бы не получилась так, что "красная линия" может пройти по границам Сша и выход за нее будет караться.

      Геннадий , моё почтение ! hi Думаю что не сильно погрешу против истины , если скажу что такой сценарий очень многие поприветствуют .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
        Павел, привет! hi Не сомневаюсь, что многие поприветствовали бы. Но пока это только мечты, хотя имеющие под собой основу.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
          Цитата: rotmistr60
          Но пока это только мечты, хотя имеющие под собой основу.

          Ключевое слово я выделил .
          bouncyhunter
  5. ВСЗМК Сегодня, 10:55
    Готовиться к войне и начать войну - две большие разницы.
    ВСЗМК
  6. слава1974 Сегодня, 11:06
    Со временем корейцы сделают хорошую ракету с ЯБЧ. И тогда нападать будет уже поздно. Следовательно, напасть надо до этого. Значит речь идет о нескольких ближайших годах.
    слава1974
    1. Александр романов Сегодня, 11:09
      Цитата: слава1974
      Значит речь идет о нескольких ближайших годах.

      Месяцах!
      Александр романов
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