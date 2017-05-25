Русский спецназ в Крыму показал ВСУ, какой их ждет приём
Накануне жители Крыма были удивлены появлением на дорогах полуострова необычных машин футуристичного вида. Ими оказались «Фалькатусы», новейшие броневики российского спецназа, созданные по проекту «Каратель». В Крым они прибыли для участия в крупнейших за последнее время учениях российских штурмовых спецподразделений.
Более 2 тысяч бойцов, в том числе из «Альфы» и «Вымпела», со всех концов России продемонстрируют миру своё мастерство и обновлённое обмундирование. Манёвры получили кодовое название «Брызги».
Более 2 тысяч бойцов, в том числе из «Альфы» и «Вымпела», со всех концов России продемонстрируют миру своё мастерство и обновлённое обмундирование. Манёвры получили кодовое название «Брызги».
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