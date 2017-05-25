14:35 25 мая

Американцы убили в Сирии больше мирных жителей, чем авиация Башара Асада

В течение последнего месяца от авиаударов западной коалиции, ведомой США, погибло рекордное за всю военную кампанию количество мирных сирийцев, сообщает издание Middleeasteye.net. Перевод статьи приводит MixedNews .

Американцы убили в Сирии больше мирных жителей, чем авиация Башара Асада


Расположенный в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что «за период с 23 апреля по 23 мая было убито по меньшей мере 225 гражданских лиц, включая 44 ребенка и 36 женщин».


За это же время «были убиты более 120 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и членов вооруженных формирований, преданных сирийскому правительству».

Последний месяц привел к самому высокому числу жертв среди гражданского населения с тех пор, как коалиция начала бомбить Сирию. Таким образом, речь идет о значительной эскалации,
сказал глава Центра Рами Абдель Рахман.

«Приведенное выше число указывает на то, что воздушные удары коалиционных сил в настоящее время приводят к большему количеству жертв, чем атаки с воздуха, проводимые сирийскими правительственными войсками на удерживаемых повстанцами территориях: в субботу Сирийский центр мониторинга объявил, что в результате атак, совершенных самолетами и вертолетами ВВС САР в прошлом месяце были убиты 146 гражданских лиц», – говорится в публикации.

По данным организации, «с сентября 2014 года число гражданских лиц, погибших в результате ударов коалиции, составляет по меньшей мере 1481».

Как отмечает издание, в прошлом месяце Пентагон признал, что в результате действий коалиции в Сирии и Ираке были в общей сложности непреднамеренно убиты 352 мирных жителя.

«Данные Центра мониторинга являются наиболее свежими, причем, по всей видимости, они позволяют предположить, что с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, агрессивность военных США в Сирии возросла», – говорится в статье.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 25

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  1. GRF Сегодня, 11:34
    А судить их некому...

    И это печально...

    Ибо наказывать их будет больно...
    GRF
    1. Тралл Сегодня, 11:35
      "Мирняк" для них никогда не был проблемой.
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
        Цитата: Тралл
        "Мирняк" для них никогда не был проблемой.

        Угу , проблемы негров шерифа не шпилят ...
        bouncyhunter
        1. GRF Сегодня, 11:42
          У овец шанса победить волка нет, а у баранов?
          GRF
          1. kagorta Сегодня, 11:50
            Только во главе со львом). Там и львов победить можно. Не только волков.
            kagorta
        2. Чёрный Сегодня, 11:46
          Под крышей демократии западного образца совершается передел давно уже поделенного мира, совершаются и умалчиваются массовые убийства, СМИ в угаре врут по черному по сути террористической опасности, которая каждый раз используется именно в нефтедобывающих странах с периодическими атаками в странах запада-спонсорах террора для оживления сотрудничества запада с террористами и для финансовой поддержки террористов. В Европе Меркель в эйфории от захвата Украины на этот раз без армии.
          Все делается для того, чтобы мир по-прежнему был разделен на страны-монополисты и колониальные страны. Украина - колония США и ЕС, Сирию пытаются сделать колонией Израиля, Турции, Саудовской Аравии, Катара, преобразуя ИГИЛ, Джебхат ан-Нусру, курдское ополчение через лет 5 в якобы демократические мусульманские государственные образования на 100% завязанные с вышеперечисленными любителями вранья и захвата чужих территорий. Видят это уже дети, а СМИ продолжают о дуракам вешать на уши лапшу.
          Чёрный
        3. Zibelew Сегодня, 11:58
          За хорошую американскую жизнь расплачивается весь остальной мир. Только уничтожая другие страны, неугодных правителей и перевирая факты и создавая очаги конфликтов по всему миру, США чувствуют себя хорошо.
          Zibelew
    2. Александр романов Сегодня, 11:40
      Цитата: GRF
      А судить их некому...

      Ща представитель Госдепа выступит и осудит самих себя.Рафик невиновный
      Александр романов
      1. Des10 Сегодня, 12:34
        Цитата: Александр романов
        Рафик невиновный

        Кавказ может Вас не правильно понять - отомстить - армян и др. --- не любите!? laughing
        Des10
      2. analgin Сегодня, 13:02
        Цитата: Александр романов
        Цитата: GRF
        А судить их некому...

        Ща представитель Госдепа выступит и осудит самих себя.Рафик невиновный

        Не оправдываю американцев, но факты вещь упрямая: американцы ни раз признавали вину в гибели мирных жителей и приносили извинения за это (Обама в том числе). Можете привести подобные факты со стороны России?
        analgin
    3. Владимир 38 Сегодня, 11:40
      Авиация сша спецы по убийству мирных жителей, они по моему только с ними и воюют и не только в Сирии.
      Владимир 38
      1. GRF Сегодня, 11:51
        О проблема: как научить мирняк защищаться не превратив их в террористов?
        GRF
  2. keeper03 Сегодня, 11:42
    Гнать американцев нужно из Сирии драной мешалкой !!! am angry
    keeper03
    1. GRF Сегодня, 12:01
      Почему указана только Сирия?
      GRF
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:09
        Во всех жертвах в Сирии на Украине косвенно и мы виноваты. В чем спросите вы? А в том что с такой слабовольной и осторожной политикой на Россию уже ни кто внимания не обращают, летают где хотят, бомбят кого хотят.
        DIVAN SOLDIER
  3. DMoroz Сегодня, 11:43
    За это же время «были убиты более 120 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и членов вооруженных формирований, преданных сирийскому правительству».
    Смешались в кучу кони, люди... fool
    DMoroz
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, агрессивность военных США в Сирии возросла

    Для Трампа-президента, по всей видимости, нанести удар в чужой стране как "вы уволены" для Трампа-бизнесмена." Мировые упыри не откажутся от крови, тем более крови не американцев.
    rotmistr60
  5. Никкола Мак Сегодня, 11:53
    Ну что тут непонятно?
    Это же "демократически" убитые мирные жители, а не "противозаконно" убитые бармалеи "кровавым тираном" Асадом!!!
    Всю в порядке - бомбим дальше!
    Никкола Мак
    1. GRF Сегодня, 12:06
      А ваш трумп не боится ездить по разгромленым заграницам?
      GRF
    2. GRF Сегодня, 12:08
      А ваш трумп не боится ездить по разгромленым заграницам?
      GRF
  6. К-50 Сегодня, 12:06
    Матрасники с коалицией в своём репертуаре. negative
    Почувствовав, что проигрывают проправительственным силам решили бомбить по принципу "на кого бог пошлёт".
    Мерзость и мрази!!! negative
    К-50
  7. Vz.58 Сегодня, 12:07
    А можно здесь вспомнить сколько гражданских поубивало Асадовское НКВД, во времена старого Асада и молодого? Только за то, что жертвы не хотели признать абсолютную власть над страной алавитов-асадовцев?
    Vz.58
    1. пл675 Сегодня, 12:16
      Цитата: Vz.58
      А можно здесь вспомнить сколько гражданских поубивало Асадовское НКВД, во времена старого Асада и молодого? Только за то, что жертвы не хотели признать абсолютную власть над страной алавитов-асадовцев?


      можно еще вспомнить молодых пацанов, глупо погибших в двух чеченских, только потому, что пьяному президенту так нашептали в стакан - сколько их? есть точные цыфры?
      зачем считать, бабы еще нарожают, а вот ельцинский центр открыть - есть великое дело.
      пл675
    2. GRF Сегодня, 12:16
      Ну нормальная логика, чо. Там кто-то где-то кого-то убил, теперь мне можно всем резать головы...
      Вы с какой целью интересуетесь?
      Нелюдь оправданию не подлежит.
      GRF
  8. Рабинович_007 Сегодня, 13:16
    Всё наоборот я считаю.
    Рабинович_007
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