Американцы убили в Сирии больше мирных жителей, чем авиация Башара Асада

Последний месяц привел к самому высокому числу жертв среди гражданского населения с тех пор, как коалиция начала бомбить Сирию. Таким образом, речь идет о значительной эскалации,

В течение последнего месяца от авиаударов западной коалиции, ведомой США, погибло рекордное за всю военную кампанию количество мирных сирийцев, сообщает издание Middleeasteye.net. Перевод статьи приводит MixedNews Расположенный в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что «за период с 23 апреля по 23 мая было убито по меньшей мере 225 гражданских лиц, включая 44 ребенка и 36 женщин».За это же время «были убиты более 120 боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) и членов вооруженных формирований, преданных сирийскому правительству».сказал глава Центра Рами Абдель Рахман.«Приведенное выше число указывает на то, что воздушные удары коалиционных сил в настоящее время приводят к большему количеству жертв, чем атаки с воздуха, проводимые сирийскими правительственными войсками на удерживаемых повстанцами территориях: в субботу Сирийский центр мониторинга объявил, что в результате атак, совершенных самолетами и вертолетами ВВС САР в прошлом месяце были убиты 146 гражданских лиц», – говорится в публикации.По данным организации, «с сентября 2014 года число гражданских лиц, погибших в результате ударов коалиции, составляет по меньшей мере 1481».Как отмечает издание, в прошлом месяце Пентагон признал, что в результате действий коалиции в Сирии и Ираке были в общей сложности непреднамеренно убиты 352 мирных жителя.«Данные Центра мониторинга являются наиболее свежими, причем, по всей видимости, они позволяют предположить, что с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, агрессивность военных США в Сирии возросла», – говорится в статье.