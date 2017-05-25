14:43 25 мая

Шойгу вонзил нож в сердце НАТО на 1500 км

Правда ли, что Россия приступила к созданию и развёртыванию специальных ударных частей и соединений? Что это за части такие, и зачем они нам нужны? Правда ли, что на Западном стратегическом направлении Москва формирует ударный кулак – специальную межвидовую группировку войск, способную стремительным броском проломить вражескую оборону на глубину в полторы тысячи километров?




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