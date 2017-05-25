14:34 25 мая

Эффект "Пенициллина": мы раздавим любого на суше

"Глаза и уши" русской армии: на что способен комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин»?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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