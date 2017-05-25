Эффект "Пенициллина": мы раздавим любого на суше Сегодня, 13:00 "Глаза и уши" русской армии: на что способен комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин»? 1 Русская артиллерия, как все начиналось Буллпап для подводного автомата Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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