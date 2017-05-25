Война с Турцией: пшеницей и помидорами

После известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано как раз с производством тех самых томатов.

Согласно информации интернет-издания « Ведомости », аналитический центр «Совэкон» сообщил о введении ограничений на поставки российской пшеницы.Согласно новой позиции Анкары, квота РФ на ввоз данной продукции не должна превышать 20-25% от её общего импорта. Имеется в виду ограничение не всего российского экспорта пшеницы, а внесение корректировок в порядок ввоза необработанного зерна. Предприятиям-экспортерам в этом случае выдаются специальные лицензии, позволяющие не уплачивать пошлины. Турция ввела процедуру лицензирования, пытаясь поддержать собственного производителя.Однако с 15 марта выдача указанных лицензий на поставки из РФ была прекращена, в связи с чем размер пошлины достиг 130%. Как утверждает издание, это стало реакцией на уже как 1,5-летний запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после известного инцидента. Помидоры при этом являются наиболее весомым товаров в ассортименте запрещенных продуктов.3 мая президенты двух стран при встрече решили снять все ограничения. Но запрет на помидоры остался.- пояснил Владимир Путин.Аркадий Дворкович тогда объяснил, что помидоры могут остаться под эмбарго в течение минимум 3–5 лет. С его слов, это связано с необходимостью завершения строительства тепличных комплексов, в которое уже вложены средства. Их продукция призвана насытить российский рынок, после чего сможет конкурировать с иностранными поставками. В настоящее время, как утверждает Национальный плодоовощной союз, 40–45% продаваемых томатов являются российскими. При этом А. Дворкович предположил, что турецкие помидоры могли бы поступать в РФ в межсезонье.Россия благодаря ввозу необработанной пшеницы стала для Турции стратегическим поставщиком. В последние годы из неё выпускается 70–75% муки в этой стране. Для РФ данный рынок занимал существенный сегмент в экспорте (12-13%). Также Турция выступает в роли основного внешнего потребителя высококачественной продовольственной пшеницы, приносящей наибольшую прибыль.