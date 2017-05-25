14:44 25 мая

Война с Турцией: пшеницей и помидорами

Согласно информации интернет-издания « Ведомости », аналитический центр «Совэкон» сообщил о введении ограничений на поставки российской пшеницы.

Согласно новой позиции Анкары, квота РФ на ввоз данной продукции не должна превышать 20-25% от её общего импорта. Имеется в виду ограничение не всего российского экспорта пшеницы, а внесение корректировок в порядок ввоза необработанного зерна. Предприятиям-экспортерам в этом случае выдаются специальные лицензии, позволяющие не уплачивать пошлины. Турция ввела процедуру лицензирования, пытаясь поддержать собственного производителя.

Война с Турцией: пшеницей и помидорами



Однако с 15 марта выдача указанных лицензий на поставки из РФ была прекращена, в связи с чем размер пошлины достиг 130%. Как утверждает издание, это стало реакцией на уже как 1,5-летний запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после известного инцидента. Помидоры при этом являются наиболее весомым товаров в ассортименте запрещенных продуктов.

3 мая президенты двух стран при встрече решили снять все ограничения. Но запрет на помидоры остался.

После известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано как раз с производством тех самых томатов.

- пояснил Владимир Путин.

Аркадий Дворкович тогда объяснил, что помидоры могут остаться под эмбарго в течение минимум 3–5 лет. С его слов, это связано с необходимостью завершения строительства тепличных комплексов, в которое уже вложены средства. Их продукция призвана насытить российский рынок, после чего сможет конкурировать с иностранными поставками. В настоящее время, как утверждает Национальный плодоовощной союз, 40–45% продаваемых томатов являются российскими. При этом А. Дворкович предположил, что турецкие помидоры могли бы поступать в РФ в межсезонье.

Россия благодаря ввозу необработанной пшеницы стала для Турции стратегическим поставщиком. В последние годы из неё выпускается 70–75% муки в этой стране. Для РФ данный рынок занимал существенный сегмент в экспорте (12-13%). Также Турция выступает в роли основного внешнего потребителя высококачественной продовольственной пшеницы, приносящей наибольшую прибыль.


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Комментарии 17

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:14
    Удар пшеницей в спину!
    DIVAN SOLDIER
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:16
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Удар пшеницей в спину!

      Помидорами не отделались...
      Владимир 38
      1. Zibelew Сегодня, 12:32
        Это называется с турками Медведев договорился? Турки хотят жить так чтобы всё для их, а за это ничего. Только постоянное давление может чем то помочь. Сколько нервов будет еще и по поводу потоков, но это жизнь с такими соседями.
        Zibelew
        1. Вежливый Лось Сегодня, 13:17
          Цитата: Zibelew
          Это называется с турками Медведев договорился?

          Да уж. Договорился - не то слово. Хотя мы не знаем всех подробностей переговоров, но ограничения по пшенице - это явно нам ответка за помидоры. Теперь наш ход - ограничение туризма. Так, что-ли? Хрена вообще было о чем-то договариваться?
          Вежливый Лось
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:30
            А где же нашим "тагииииил" отдыхать, в Крыму то раза в 2 дороже.
            DIVAN SOLDIER
  2. zivXP Сегодня, 12:20
    Шо, старая песня опять?
    zivXP
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:22
    размер пошлины достиг 130%

    Вот это турки раскатали губу и это при том, что Россия основной экспортер.
    Но запрет на помидоры остался.

    А кое кто иронично относился к этим помидорам. Для турок оказывается это очень болезнено.
    rotmistr60
    1. zivXP Сегодня, 12:24
      Стратегический продукт :)
      zivXP
  4. garnik Сегодня, 12:27
    Турки добьются своего т.е. продвинут свои помидоры на российский рынок.Наглости у них не занимать.Вдобавок газопровод,атом.электрост. в Аккую ,такое впечатление что кто то навязывает нам дружбу .Ну не могут два геополитических врага быть друзьями. Нас ждет шантаж и еще раз шантаж.
    garnik
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:39
      Они сами себя загоняют в зависимость от турок. Избавились от украинского транзита, сейчас будет ещё "лучше" турецкий.
      DIVAN SOLDIER
  5. Masya Masya Сегодня, 12:48
    АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Анкара следует соглашению с Москвой о снятии торговых ограничений, публикации СМИ о новых запретах неверны, говорится в письменном заявлении, распространенном Минэкономики Турции.
    не так страшен черт, как его малюют...
    Masya Masya
  6. panzerfaust Сегодня, 12:52
    Турки "имеют" нас потому что контролируют черноморские проливы. И мы, к сожалению, пока ничего не сможем сделать.
    panzerfaust
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:10
      Почему СССР мог, а мы не можем? Здесь чисто коммерческие интересы, газпрем боится трубу профукать....
      DIVAN SOLDIER
  7. Рабинович_007 Сегодня, 13:17
    С 400 скоро дадут. Без денег, в кредит.
    Возможностей для збития самолётов у него станет больше.
    Рабинович_007
  8. Ментат Сегодня, 13:48
    Не надо это откровенное дерьмо возвращать на российский рынок. «Качество турецких помидоров» — это уже, по-моему, притча во языцех.
    Ментат
    1. Анатоль Клим Сегодня, 14:00
      Цитата: Ментат
      Не надо это откровенное дерьмо возвращать на российский рынок

      Это дерьмо будет с этикеткой "купляйце беларускае".
      Белоруссия закупила рекордное количество турецких помидоров в марте этого года. Поставки только за один месяц превысили в два раза годовой объем, который Белоруссия закупала до запрета на ввоз в Россию помидоров из Турции. Растущие закупки турецких помидоров Белоруссией вызывают опасения у экспертов — они предполагают, что незаконный ввоз этих овощей в Россию также станет рекордным. Россельхознадзор уже зафиксировал больше 30 попыток реэкспорта турецких томатов в марте–апреле.
      В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что в марте–апреле 2017 года территориальными управлениями службы «было пресечено более 30 попыток ввоза томатов турецкого происхождения, что свидетельствует о наличии незаконных каналов поставок из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации санкционной продукции».
      — Автотранспортные средства перевозили турецкие помидоры, минуя фитосанитарные контрольные посты, расположенные на российско-белорусском участке границы, без сопроводительных документов либо под видом товаров прикрытия, — рассказали в Россельхознадзоре.
      Подробнее: Белоруссия закупила годовой объем турецких помидоров http://izvestia.ru/news/697436
      Анатоль Клим
      1. ied9999 Сегодня, 14:06
        Это ж не Белоруссия как таковая закупила помидоры. А коммерсанты.
        Хороший бизнес, однако laughing
        ied9999
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