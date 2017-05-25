Поставки болгарского оружия боевикам в Сирию удвоились
Поставки болгарского оружия в Саудовскую Аравию, через которую оно попадает в руки сирийской «умеренной оппозиции», увеличились вдвое. По крайней мере, на маршруте Бургас-Джедда теперь уже работают два судна датской компании H. Folmer & Co, сообщает ресурс EADaily .
«Три дня назад грузовоз Marianne Danica вместимостью 1,4 тыс. тонн в очередной раз разгрузился в саудовской Джедде и направляется сейчас к Суэцкому каналу. В болгарском Бургасе он был 5 мая. То есть, доставка оружия из Болгарии в Саудовскую Аравию занимает две недели», – говорится в материале.
В то же время другое датское судно, Hanne Danica, идет в обратном направлении. Сегодня утром оно прошло пролив Босфор и вышло в Мраморное море.
Турецкие блогеры успели сфотографировать грузовоз при проходе через Стамбул и выложили снимки в «Твиттер». На борту судна невооруженным глазом можно два бронетранспортера. Предполагается, что один из БТР – OT-64 SKOT, который начали выпускать в Чехии и Польше еще в 60-х.
По данным ресурса, «эту модель БТР выпускает сейчас Tatra Defence Industrial ltd: 12-тонный 8-колесный бронетранспортер развивает максимальную скорость до 95 километров в час по суше, до 9 километров в час – по воде, вооружен крупнокалиберными пулеметами.
Вторая единица крупной боевой техники на борту Hanne Danica также является БТР, но без башни.
Между тем, новое болгарское оружие недавно обнаружилось у террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке.
Блоггер под именем Lost weapons, специализирующийся на оружии в зонах конфликтов, выложил в «Твиттер» скриншот видео группировки ИГ, на котором боевик держит в руках гранату от противотанкового гранатомета.
«Вот болгарские РПГ. И террористы ИГ и правительственные войска Ирака используют болгарские РПГ в Мосуле», – написал блогер.
«Три дня назад грузовоз Marianne Danica вместимостью 1,4 тыс. тонн в очередной раз разгрузился в саудовской Джедде и направляется сейчас к Суэцкому каналу. В болгарском Бургасе он был 5 мая. То есть, доставка оружия из Болгарии в Саудовскую Аравию занимает две недели», – говорится в материале.
В то же время другое датское судно, Hanne Danica, идет в обратном направлении. Сегодня утром оно прошло пролив Босфор и вышло в Мраморное море.
Турецкие блогеры успели сфотографировать грузовоз при проходе через Стамбул и выложили снимки в «Твиттер». На борту судна невооруженным глазом можно два бронетранспортера. Предполагается, что один из БТР – OT-64 SKOT, который начали выпускать в Чехии и Польше еще в 60-х.
По данным ресурса, «эту модель БТР выпускает сейчас Tatra Defence Industrial ltd: 12-тонный 8-колесный бронетранспортер развивает максимальную скорость до 95 километров в час по суше, до 9 километров в час – по воде, вооружен крупнокалиберными пулеметами.
Вторая единица крупной боевой техники на борту Hanne Danica также является БТР, но без башни.
Между тем, новое болгарское оружие недавно обнаружилось у террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке.
Блоггер под именем Lost weapons, специализирующийся на оружии в зонах конфликтов, выложил в «Твиттер» скриншот видео группировки ИГ, на котором боевик держит в руках гранату от противотанкового гранатомета.
«Вот болгарские РПГ. И террористы ИГ и правительственные войска Ирака используют болгарские РПГ в Мосуле», – написал блогер.
Использованы фотографии: https://eadaily.com
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