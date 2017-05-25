14:42 25 мая

Поставки болгарского оружия боевикам в Сирию удвоились

Поставки болгарского оружия в Саудовскую Аравию, через которую оно попадает в руки сирийской «умеренной оппозиции», увеличились вдвое. По крайней мере, на маршруте Бургас-Джедда теперь уже работают два судна датской компании H. Folmer & Co, сообщает ресурс EADaily .

Поставки болгарского оружия боевикам в Сирию удвоились


«Три дня назад грузовоз Marianne Danica вместимостью 1,4 тыс. тонн в очередной раз разгрузился в саудовской Джедде и направляется сейчас к Суэцкому каналу. В болгарском Бургасе он был 5 мая. То есть, доставка оружия из Болгарии в Саудовскую Аравию занимает две недели», – говорится в материале.


В то же время другое датское судно, Hanne Danica, идет в обратном направлении. Сегодня утром оно прошло пролив Босфор и вышло в Мраморное море.

Турецкие блогеры успели сфотографировать грузовоз при проходе через Стамбул и выложили снимки в «Твиттер». На борту судна невооруженным глазом можно два бронетранспортера. Предполагается, что один из БТР – OT-64 SKOT, который начали выпускать в Чехии и Польше еще в 60-х.



По данным ресурса, «эту модель БТР выпускает сейчас Tatra Defence Industrial ltd: 12-тонный 8-колесный бронетранспортер развивает максимальную скорость до 95 километров в час по суше, до 9 километров в час – по воде, вооружен крупнокалиберными пулеметами.



Вторая единица крупной боевой техники на борту Hanne Danica также является БТР, но без башни.



Между тем, новое болгарское оружие недавно обнаружилось у террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке.

Блоггер под именем Lost weapons, специализирующийся на оружии в зонах конфликтов, выложил в «Твиттер» скриншот видео группировки ИГ, на котором боевик держит в руках гранату от противотанкового гранатомета.



«Вот болгарские РПГ. И террористы ИГ и правительственные войска Ирака используют болгарские РПГ в Мосуле», – написал блогер.

Использованы фотографии: https://eadaily.com
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Комментарии 29

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:27
    ... помогают "братушки" террорюгам, и делают бабки на крови сирийцев... angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:31
      Цитата: a.s.zzz888
      ... помогают "братушки" террорюгам, и делают бабки на крови сирийцев... angry

      Кому война - трагедия , а кому - выгодный бизнес ... am
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
        bouncyhunter
        Кому война - трагедия , а кому - выгодный бизнес ...
        ... как были иудами - такими и остались...
        a.s.zzz888
        1. Zibelew Сегодня, 12:37
          Запад и болгарские небратья активно помогают террористам.
          Zibelew
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:46
            был уже подобный материал недавно,опять эта "Марианна",остаюсь при своем мнении,при обнаружении торпеду в борт как контрабандистам-террористам negative
            Ратник с пулеметом
            1. Комментарий был удален.
          2. Partyzan Сегодня, 13:06
            Просто биснес и ничего личного
            И террористы ИГ и правительственные войска Ирака используют болгарские РПГ в Мосуле»,
            - и тем и тем продают hi
            Partyzan
    2. Монос Сегодня, 12:31
      И после этого они нам здесь будут доказывать, что всегда были нам братьями? Три раза "Ха!". Их оружие убивает НАШИХ ребят.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
        С такими "братушками" и враги не нужны ...
        bouncyhunter
    3. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:32
      Формально болгары "чисты" , так как они игил( т.е саудавской Аравии их продают).
      DIVAN SOLDIER
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
        DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:32 ↑
        Формально болгары "чисты" , так как они игил( т.е саудавской Аравии их продают).

        ... обычная сделка - через вторые, третьи, а если сильно надо законспирироваться и больше, страны...
        ... но это не умоляет их грехов перед народом Сирии...
        a.s.zzz888
        1. kapitan92 Сегодня, 13:27
          Цитата: a.s.zzz888
          . но это не умоляет их грехов перед народом Сирии...

          Чьих грехов? Болгар? Да я уверен на все 100%, что этой информацией владеет определенное количество граждан в Болгарии, а для тех компаний, которые осуществляют поставки это бизнес. Следую Вашей логике, грешны перед народом Сирии чехи, поляки, а также все граждане стран, входивших в Варшавский Договор, ибо поставки советских систем вооружения идут оттуда, через порты Болгарии.
          Что могут наши, да ничего!!! Поставки идут через американские фирмы-посредники , стране , которая не "участвует" в конфликте. Всё приплыли, а все подобные статейки типичный пропагандисткий вброс, для повышения патриотизма российских граждан.
          Не будет портов Болгарии, будут румынские , греческие или хохломанкие. Интересная вещь прослеживается, нам в большинсве инфо пишут какие коварные американцы, а в это же время только за первые месяцы 2017г РФ купила американских бумаг еще на 15 млрд. $.
          Картина маслом!!! hi
          kapitan92
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:52
        значит надо бейцы крутить самой демократичной демократии саудовской аравии,сидят упертые,но инфантильные гниды на море нефти и думают что весь мир прикупить могут,если бы не амерзота,этих шарфоголовых монархистов уже давно смахнули бы в аут.
        Ратник с пулеметом
    4. сибиралт Сегодня, 13:22
      Саудовская Аравия - крупнейшая оптовая оружейная база на ДВ. И кто ж их теперь тронет, если за свою коммерческую деятельность они хорошо отстегнули своей крыше - США.
      сибиралт
  2. Santa Bear Сегодня, 12:28
    Сауды явно не для себя покупают такое древнее барахло. Теперь будем ждать у кого из их друзей все это всплывет. Жаль, что сделать с этим ничего нельзя
    Santa Bear
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    увеличились вдвое

    А ведь это не просто болгарский бизнес. Просматривается аналогия с Украиной - продавай оружие тем кто против России. И отношение к ним (болгарским политикам) будет соответствующие - слуга двух господ (Сша, ЕС) не заслуживает доверия.
    rotmistr60
  4. mvg Сегодня, 12:43
    Что Вы к болгарам пристали? Чем лучше белорусы или казахи? Болгары и в годы ВОВ на стороне рейха воевали. При чем не по-принуждению. Так же, как и хорваты и румыны. И чешская промышленность работала на рейх. Одна из немногих стран, кото:
    P.S.: Война ВСЕГДА бизнес, при чем тут "братушки"? Ничего личного.
    mvg
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:46
      Ну белорусы хоть партизанили и не были полицаями, как наши рагульские "друзья".
      DIVAN SOLDIER
  5. pvv113 Сегодня, 12:46
    Поставки болгарского оружия в Саудовскую Аравию, через которую оно попадает в руки сирийской «умеренной оппозиции», увеличились вдвое

    Наверняка с высочайшего одобрения из-за океана
    pvv113
    1. maratk Сегодня, 13:03
      какое "одобрение"?!!! это был приказ снабдить качественным оружием террористов.
      maratk
  6. ALLxANDr Сегодня, 12:51
    Бизнес - бизнесу рознь.. Понятное дело, что болгары террористам оружие не продают, продают Саудовской Аравии. Но тем не менее являются косвенными участниками, либо не вольно, либо умышленно. Это типа бизнес и ничего кроме бизнеса? Хотя с вооружением легко вляпаться в какой-нибудь скандал.

    Но вот другой вопрос. Факт, что саудиты пользуются американским оружием. Факт, что саудитам поставляют оружие болгарского производства. Если проверить это вооружение у саудитов, то либо оно находится в их стране, либо передано террористам - и это будет установленный факт.

    Так в чем собственно дело? Наша страна воюет с международным терроризмом или только с посредниками настоящих террористов?
    ALLxANDr
  7. maratk Сегодня, 13:00
    кто бы сомневался, что ИГ это детище США! Болгария - мелкая сошка, которая выполняет заказы американцев.
    maratk
  8. fif21 Сегодня, 13:06
    Неужели на военных складах в Болгарии, не нарушают противопожарную безопасность? wassat А на пути перевозящих оружие судов, не плавают мины со времен ВОВ? wassat А как здоровье членов правящей в СА королевской семьи? И главный вопрос , а как оружие из СА попадает в руки ИГИЛ? hi
    fif21
    1. zoolu300 Сегодня, 13:27
      Все у всех в норме, это же уважаемые "партнеры" "олигархата" РФ, а у САР все плохо, ибо она не "партнер", а союзник. Поэтому другие страны наблюдая такую ситуацию не хотят быть союзниками РФ.
      zoolu300
  9. Вежливый Лось Сегодня, 13:09
    Три дня назад грузовоз Marianne Danica вместимостью 1,4 тыс. тонн в очередной раз разгрузился в саудовской Джедде и направляется сейчас к Суэцкому каналу

    Там же в районе Суэцкого канала были случаи, когда с минрепов срывались якорные мины времен ВМВ или более поздних конфликтов. Неужели все до единой оторвались? Неужели пары штук не завалялось?
    Вежливый Лось
  10. den-protector Сегодня, 13:10
    Здесь просто необходимо судно "Ашот-II" и не одно, что бы как бы нечаянно торкнуть корабли, перевозящие оружие. Ну не поделили фарватер, бывает...
    den-protector
  11. Рабинович_007 Сегодня, 13:27
    Это не хорошо. Так же как и хизбале через сирийцей, иранцев российское.
    Рабинович_007
  12. Machete Сегодня, 13:44
    Мало ЕС взрывают! Мало!
    Machete
    1. Рабинович_007 Сегодня, 14:07
      Думай что говоришь, или у тебя ислам мозга?
      Рабинович_007
  13. DPN Сегодня, 14:32
    Капитализм ,деньги не пахнут ,а стране которой они были братушками давно НЕТ.
    DPN
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