14:37 25 мая

Украинский нардеп Береза пообещал оппозиции "ночь длинных ножей"

Депутат ВРУ Юрий Береза, представляющий аваковско-яценюковский «Национальный фронт», пригрозил своим коллегам из ВРУ. Угрозы были адресованы представителям фракции «Оппозиционный блок». По словам Березы, если силы оппозиции попытаются «устроить реванш регионалов», то он и его соратники устроят на Украине «ночь длинных ножей».

Издание «Корреспондент» приводит заявление нардепа:
У нас есть боевой опыт, и эта революция закончилась большой кровью. Как только я почувствую, что мы теряем Украину, у меня есть план "Б". Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет ночь длинных ножей и всё.


Украинский нардеп Береза пообещал оппозиции "ночь длинных ножей"



На этом фоне из Киева приходят сообщения об очередной акции радикалов. Боевики нацбатов и прочие ряженые в армейский камуфляж силой захватили здание одного из украинских ведомств. Речь идёт о Государственной службе геологии и недр Украины. Сотрудников службы не допускают к рабочим местам, захвачены важные документы и печати государственного ведомства. Здание окружено несколькими рядами радикалов, часть из которых скрывают свои лица под балаклавами. Радикалы настаивают, чтобы главой Госгеонедр Украины стал их человек.

Боевики находятся в здании службы уже несколько часов, однако сотрудники сил правопорядка никаких мер к освобождению здания государственного ведомства пока не приняли.

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 43

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:48
    Где они только этих упырей берут?
    DIVAN SOLDIER
    1. Zibelew Сегодня, 12:50
      Почему этого ушлепка, носящего фамилию символа России, до сих пор не люстрировали?....
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
        Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет ночь длинных ножей и всё.

        Как это "цивилизованно" и "по-европейски" звучит ... fool
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 12:55
          Надо у деятелей киевской хунты, у таких как Берёза, Парубий, Шкиряк, Геращенко ,Тымчук….да много их там , всех не упомнишь, взять анализ ДНК... мне кажется они однояйцевые и выведены от одного человека – Маккейна laughing
          Чёрный
          1. Zibelew Сегодня, 12:58
            Цитата: Чёрный
            мне кажется они однояйцевые

            Юрий Береза и иже с ним были созданы в пробирке из банка спермы бандеры, а вскармливали их зеленым молоком сороса fellow
            Zibelew
            1. Чёрный Сегодня, 13:02
              Цитата: Zibelew
              Юрий Береза и иже с ним были созданы в пробирке из банка спермы бандеры, а вскармливали их зеленым молоком сороса

              Я давно это подозревал... wassat
              Чёрный
          2. bouncyhunter Сегодня, 13:03
            Цитата: Чёрный
            мне кажется они однояйцевые и выведены от одного человека – Маккейна

            Да они как и все простейшие - размножаются делением пополам . lol
            bouncyhunter
            1. роман66 Сегодня, 13:18
              причем. мозг тоже пополам, и уже не растет, поэтому разум у них - коллективный
              роман66
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:22
                Откуда у простейших мозг ? request Одни жевательно-чпокательные рефлексы ...
                bouncyhunter
                1. роман66 Сегодня, 13:23
                  речь - признак мозга
                  роман66
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
                    Цитата: роман66
                    речь - признак мозга

                    Логично . hi
                    bouncyhunter
                    1. Partyzan Сегодня, 13:57
                      птица Говорун отличается умом и сообразительностью (классика) wassat
                      Partyzan
              2. Чёрный Сегодня, 13:44
                Цитата: роман66
                причем. мозг тоже пополам, и уже не растет, поэтому разум у них - коллективный

                Ну точно про нерабов wassat
                Чёрный
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:07
          ничего удивительного,это же бешеная собака ,а не человек,и все эти нацбаты такая же субстанция,а с бешеными собаками в нормальном обществе разговор короткий,но в укропстане их популяция не уменьшается,скорей наоборот .,посему видно что ситуация в обществе далека от нормы request
          Ратник с пулеметом
        3. Чёрный Сегодня, 13:18
          Для убедительности надо было на трибуну Рады с Калашом выйти,передернуть затвор, помахивая гранатометом за спиной и начинать речь про ночь длинных ножей! А то оставил все в авто у Рады. lol
          Чёрный
      2. pafegosoff Сегодня, 12:55
        Люстраторы заряжены на предательство.
        pafegosoff
      3. Ren Сегодня, 12:56
        Цитата: Zibelew
        Почему этого ушлепка, носящего фамилию символа России, до сих пор не люстрировали?....

        Так настоящая фамилия данного субъекта - Бляхер... Ему, наверно, не комильфо с такой фамилией разгуливать. bully
        Ren
        1. Zibelew Сегодня, 13:08
          Цитата: Ren
          Так настоящая фамилия данного субъекта - Бляхер...

          Фамилия, я так понимаю, состоит из двух слов?
          Zibelew
        2. Partyzan Сегодня, 13:59
          чей чей - (слово без блин)
          Partyzan
      4. Монос Сегодня, 12:56
        сотрудники сил правопорядка никаких мер к освобождению здания государственного ведомства пока не приняли.

        Ну, вряд ли это может удивить.
        Монос
        1. роман66 Сегодня, 13:20
          а ведь да, может и так, ну хотел человек хоть чем удивить, ну хоть смертью своей
          роман66
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:16
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Где они только этих упырей берут?

      И после этого кто-то будет говорить,что это не фашистский режим? На таких выродков даже пули жалко...вешать и пусть воронье эту мерзость доедает.
      НЕКСУС
      1. Partyzan Сегодня, 14:01
        а еще направление ветра знать будем yes
        Partyzan
  2. Гаврила Сегодня, 12:49
    Б..я Береза ждет Березу в пеньковом галстуке...
    Гаврила
    1. роман66 Сегодня, 13:21
      один Береза уже свой галстук получил, второй напрашивается
      роман66
  3. pafegosoff Сегодня, 12:53
    Ну хорошо. А где же подпольщики? Или все сдают друг друга? По Европейски!
    Почему бандитов не крошат по одному и кучами? Как-то перевелись...
    Впрочем, все коммуняки сейчас срочно записались в певцов Бандеры.
    pafegosoff
  4. Kot3713 Сегодня, 12:54
    Типичный фашист-бендеровец
    Kot3713
  5. Berkut24 Сегодня, 12:57
    Надо фамилию срочно менять на Дуб.
    Berkut24
  6. Partyzan Сегодня, 12:58
    Радикалы настаивают, чтобы главой Госгеонедр Украины стал их человек.
    дело идет к финалу, казну распилили - больше взять нечего, теперь осталось недра по пилить и можно в с чистой совесть на пенсию в гейропу laughing
    Partyzan
    1. DenZ Сегодня, 13:29
      Там пилить можно еще долго, думаю Вы правы этого они и хотят.
      DenZ
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:58
    Будет ночь длинных ножей и всё

    Уже даже слушать тошно. И ассоциируют они себя с фашистской Германией и ведут себя соответственно. Значит и конец этой боляге будет аналогичным.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 13:22
      только вот когда.......
      роман66
  8. Logall Сегодня, 13:03
    Цитата: Чёрный
    Надо у деятелей киевской хунты, у таких как Берёза, Парубий, Шкиряк, Геращенко ,Тымчук….да много их там , всех не упомнишь, взять анализ ДНК... мне кажется они однояйцевые и выведены от одного человека – Маккейна laughing

    Они все из параллельного "ского" мира! Оттуда их постоянно, какая-то зад...ца изрыгает. Другого объяснения нет!
    Logall
  9. yuriy55 Сегодня, 13:05
    Приготовимся к варианту "оказания помощи" против законной власти...Хотя, Порошенко вряд ли разделит участь Януковича...
    yuriy55
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:09
    Так на тот случай у противной стороны тоже стволы имеются. Иметь ствол на современной Внакраине - это уже жизненная необходимость... wassat Как бы пожелание Березы не обернулось бы "обраткой" - уж очень надоели местному населению wassat
    Горный стрелок
  11. СКАД Сегодня, 13:17
    Такие угрозы должны заканчиваться уголовным наказанием,но в хохлобандерии это закончится реками крови.Смотрите ролики А.Шария.
    СКАД
    1. СКАД Сегодня, 13:23
      Посмотрите ролик-Женщина продавшая Родину.
      СКАД
  12. volodya Сегодня, 13:28
    Давайте действуйте ребята ,Америка вам завсегда поможет!
    volodya
  13. irbis0373 Сегодня, 13:29
    Ну обещать - не значит жениться. А подобные представители только говорить могут, а вот до ела ничего не доводят. Как грабить и что-то отжать - они в первых рядах и опять же в балаклавах, как же - херои!!
    irbis0373
  14. NKT Сегодня, 13:56
    Почему наши спецслужбы не могут начать выводить этих людей из игры? Создать сайт Очищение и начать составлять списки......
    NKT
    1. Alexey RA Сегодня, 14:36
      Цитата: NKT
      Почему наши спецслужбы не могут начать выводить этих людей из игры? Создать сайт Очищение и начать составлять списки......

      Нашим спецслужбам этих людей нужно холить и лелеять. Чтобы ни у кого не было иллюзий по поводу братского народа. Вот они - избранные адекватными украинцами депутаты парламента.
      Alexey RA
  15. JonnyT Сегодня, 14:03
    Это точно, вырежут этих придурков.
    Оппозиция тоже имеет боевой опыт и ножи длинные
    JonnyT
  16. vch Сегодня, 14:12
    Да.... Громко говорить они умеют. Но ведь ссыкливые!! Обратите внимание. В своей стране, вроде как бы и бояться некого и дело (по их мнению "праведное" делают), а при каждой такой публичной акции лица балаклавами закрывают. Значит чуют, что придет время и с каждого спросится по заслугам. И вот тогда завоют: "Дяденьки отпустити-простите.....больше не буду никогда убивать, сжигать, грабить......"
    vch
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