Украинский нардеп Береза пообещал оппозиции "ночь длинных ножей"

У нас есть боевой опыт, и эта революция закончилась большой кровью. Как только я почувствую, что мы теряем Украину, у меня есть план "Б". Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет ночь длинных ножей и всё.

Депутат ВРУ Юрий Береза, представляющий аваковско-яценюковский «Национальный фронт», пригрозил своим коллегам из ВРУ. Угрозы были адресованы представителям фракции «Оппозиционный блок». По словам Березы, если силы оппозиции попытаются «устроить реванш регионалов», то он и его соратники устроят на Украине «ночь длинных ножей».Издание «Корреспондент» приводит заявление нардепа:На этом фоне из Киева приходят сообщения об очередной акции радикалов. Боевики нацбатов и прочие ряженые в армейский камуфляж силой захватили здание одного из украинских ведомств. Речь идёт о Государственной службе геологии и недр Украины. Сотрудников службы не допускают к рабочим местам, захвачены важные документы и печати государственного ведомства. Здание окружено несколькими рядами радикалов, часть из которых скрывают свои лица под балаклавами. Радикалы настаивают, чтобы главой Госгеонедр Украины стал их человек.Боевики находятся в здании службы уже несколько часов, однако сотрудники сил правопорядка никаких мер к освобождению здания государственного ведомства пока не приняли.