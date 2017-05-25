14:35 25 мая

Спецназ ФСБ задействовал в ходе антитеррористического учения в Крыму роботизированную технику

В ходе второго этапа тактико-специального учения в Крыму спецназ ФСБ задействовал вертолеты, бронеавтомобили и робототехнические комплексы, передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления ведомства.

Спецназ ФСБ задействовал в ходе антитеррористического учения в Крыму роботизированную технику


Операция по освобождению заложников, захваченных условными террористами, проводилась в одном из пансионатов Евпатории.


Для освобождения заложников использовался широкий комплекс имеющихся сил и средств. Осуществлено надежное блокирование территории пансионата. В целях огневого поражения противника и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделения задействовалась бронированная техника и роботизированные комплексы,
говорится в релизе.

Сообщается, что «проникновение в здание осуществлялось с использованием беспарашютного десантирования с вертолетов, альпинистского снаряжения, специальных средств преодоления препятствий». Активную поддержку операции оказывали снайперы.

«В ходе выполнения поставленных задач сотрудники подразделений специального назначения ФСБ России подтвердили свою готовность к уверенным, профессиональным и эффективным действиям по нейтрализации террористов в самых сложных условиях», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму с 24 по 29 мая проходит специальное учение с подразделениями спецназначения ФСБ. Всего задействовано около 2 тысяч военнослужащих, современные образцы военной и специальной техники.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 5

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  1. Монос Сегодня, 13:29
    ЦСН ФСБ ещё и нефтяные вышки в Чёрном море учился освобождать.


    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:36
      Цитата: Монос
      ЦСН ФСБ ещё и нефтяные вышки в Чёрном море учился освобождать.

      Это правильно . Где нефть - там могут и звёздно-полосатые нефтяники объявиться . Чем не террористы ?
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 13:50
        в Крыму с 24 по 29 мая проходит специальное учение с подразделениями спецназначения ФСБ
        Пецюндер, оторвись от стакана - вырази протест...ну или хотя бы озабоченность wassat
        Чёрный
        1. рич Сегодня, 14:30
          Бойцы с террором во всеоружие. Показательно -предупредительные учения. Чтоб кое у кого и мыслей не возникало
          рич
    2. Монос Сегодня, 14:33
      А вот и видео учений
      Монос
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