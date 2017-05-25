Спецназ ФСБ задействовал в ходе антитеррористического учения в Крыму роботизированную технику

Для освобождения заложников использовался широкий комплекс имеющихся сил и средств. Осуществлено надежное блокирование территории пансионата. В целях огневого поражения противника и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделения задействовалась бронированная техника и роботизированные комплексы,

В ходе второго этапа тактико-специального учения в Крыму спецназ ФСБ задействовал вертолеты, бронеавтомобили и робототехнические комплексы, передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления ведомства.Операция по освобождению заложников, захваченных условными террористами, проводилась в одном из пансионатов Евпатории.говорится в релизе.Сообщается, что «проникновение в здание осуществлялось с использованием беспарашютного десантирования с вертолетов, альпинистского снаряжения, специальных средств преодоления препятствий». Активную поддержку операции оказывали снайперы.«В ходе выполнения поставленных задач сотрудники подразделений специального назначения ФСБ России подтвердили свою готовность к уверенным, профессиональным и эффективным действиям по нейтрализации террористов в самых сложных условиях», – отметили в пресс-службе.Напомним, в Крыму с 24 по 29 мая проходит специальное учение с подразделениями спецназначения ФСБ. Всего задействовано около 2 тысяч военнослужащих, современные образцы военной и специальной техники.