Легкий танк МС-1: наследник знаменитых, прародитель великих (часть первая)

Малые танки сопровождения пехоты МС-1 идут на парад на Дворцовой площади в Ленинграде. Фото с сайта https://sevstory.ruИстория отечественного серийного танкостроения начинается лишь с советских времен, и это неудивительно. До начала Первой Мировой войны никто всерьез не задумывался о создании подобных бронированных машин, а после ее начала у России, увы, не нашлось возможностей довести до серийного выпуска разработки русских инженеров — «Вездеход» Александра Пороховщикова, «Царь-танк» Николая Лебеденко и танк Василия Менделеева. И если остальные воюющие державы Первой Мировой к ее концу уже имели на вооружении собственные танковые подразделения, вооруженные собственными танками, то разодранная революцией Российская империя упустила эту возможность — а наверстать не позволила Гражданская война.Тем не менее, именно во время Гражданской войны и Белая армия, которую снабжали танками страны Антанты, и Красная, которая приспосабливала к своим нуждам трофейные машины, убедились в боевой ценности бронеходов. Но первые попытки наладить крупносерийное производство собственных машин оказались неудачными: не хватало ни времени, ни ресурсов, ни кадров. И только в самом конце 1920-х в СССР появились танки собственной разработки и собственной сборки. 1 мая 1929 года в традиционном параде на Красной площади в Москве приняли первые сошедшие со сборочной линии завода «Большевик» тридцать бронированных машин, имевших индекс МС-1, то есть «малый сопровождения, первый», он же — Т-18. Именно он и стал первым отечественным крупносерийным танком, первым массовым танком в советских танковых войсках и своего рода «бронированной партой» для первых поколений советских танкистов.Рассказывать историю первого советского крупносерийного танка стоит, пожалуй, с истории его «дедушки» — французского танка Automitrailleuse à chenilles Renault FT modèle 1917, более известного как Renault FT-17. Именно его черты легко узнаются в облике МС-1, и именно его компоновку повторяет компоновка Т-18. Но при всем внешнем сходстве «малый сопровождения» — наследник, а не копия французского оригинала.Трофейный французский танк Renault FT-17 на параде на Красной площади в Москве в 1919 году. Фото с сайта http://www.interesno4to.infoПервое появление легких танков «Рено» на полях сражений Первой Мировой войны произвело сильное впечатление на, казалось бы, уже привыкших к бронированным машинам солдат немецкой армии. Свое боевое крещение Renault FT-17 приняли 3 июня 1918 года во Франции, конкретно — на юго-восточной опушке большого леса вокруг Виллер-Котре, в 35 километрах от Парижа. Именно здесь они сумели достаточно легко прорвать фронт наступающей 28-й резервной дивизии Рейхсхеера, то есть вооруженных сил Германской империи. Лучше всего об этом эпизоде дает представление выдержка из книги австрийского генерала Людвига Риттера фон Эймансбергера «Танковая война»:«В 6 часов 30 минут утра с выдающегося на восток угла леса севернее Вути внезапно вышло 5 танков «Рено». Вначале они взяли направление на левый 3-й батальон 111-го резервного пехотного полка и прорвали его передовые линии, которые принуждены были отступить, и на дороге были встречены своим резервным батальоном. Там и был начат бой с легкими танками и следующей за ними густой массой пехоты. Два танка были остановлены легкими минометами батальона (вероятно, настильным огнем), но танки продолжали стрелять из пулеметов и ружейными гранатами. Постепенно батальон был оттеснен еще дальше, и французы опять овладели дорогой, а местами даже прорвались через нее.Тем временем остальные три танка повернули к северу. Один из них должен был вернуться, но последние два прорвались дальше, проскочили южнее фермы Сен-Поль и направились на север, все время сопровождаемые своей пехотой. Теперь 2-й батальон 111-го резервного пехотного полка, находившийся на правом фланге, был почти со всех сторон окружен противником и должен был отступить. Кореи было вновь занято французами. Против двух прорвавшихся танков было брошено, кроме батальонов 111-го резервного пехотного полка, еще два батальона дивизионного резерва. Объединенными усилиями им удалось вывести оба танка из строя и взять в плен их экипажи.Лишь после того, как вступил в дело южный фланг правой соседней дивизии, оказалось возможным взять Кореи обратно и оттеснить французов вновь за дорогу. На этом к 8 часам утра закончился бой пехоты. Обе стороны были совершенно истощены и понесли огромные потери; например, 111-й резервный пехотный полк потерял за два с половиной часа 19 офицеров и 514 солдат, 28-я резервная дивизия опять заняла в общем свое исходное положение, атака больше не возобновлялась».Сегодня, пожалуй, трудно представить себе, чтобы всего три легких танка произвели такой оглушительный боевой эффект. Но век тому назад именно так и было. И можно только догадываться, какой накал страстей демонстрировали штабные командиры Рейхсхеера тогда, в 1918 году, если австрийский генерал в 1934-м, то есть спустя шестнадцать лет, в сухом академическом издании не выдерживает и восклицает:«Разве этот отчет о сражении, взятый из 33-го тома «Сражения мировой войны», не является потрясающим?Разве можно еще продолжать говорить о том, что танки являются блефом и что они могут быть действительны лишь против войск с неустойчивым моральным состоянием?Разве можно в бою желать большего, как с шестью солдатами, обслуживающими три боевые машины, сломать фронт такого отважного и опытного противника на протяжении свыше одного километра?Разве одновременно не трогательно и ужасно, что пять батальонов должны были соединиться для того, чтобы побороть эти три стальные коробки?И это через шесть месяцев после Камбре! Почти через два года после первого появления танков!»…Надо признать, что Renault FT-17 получился действительно выдающимся для своего времени танком. Чрезвычайно легкий и маневренный, способный преодолевать вражеские траншеи, и при этом обладающий поворотной башней, которая гарантировала ему круговой обстрел, достаточно быстроходный, чтобы действовать сообща с пехотой, обеспечивая ее прикрытием и огневой поддержкой…Трофейный Renault FT-17 во время парада на площади Урицкого (Дворцовой) в Петрограде. Фото с сайта https://coollib.comДа, он требовал, чтобы его доставляли к месту боя на грузовиках. Да, он имел слишком высокий для легкого танка силуэт и слишком высокий центр тяжести, из-за чего легко опрокидывался даже на небольших контрэскарпах. Но зато он был во много раз меньше всех своих современников, что давало ему существенное преимущество на пересеченной местности: «Рено» было не так-то легко заметить и выцелить. А самое главное, он оказался достаточно простым и дешевым в производстве, ему не требовался большой экипаж, а обучить двух бойцов — механика-водителя и башнера-командира — можно было очень быстро и просто.Но самое главное, именно этот танк первым в истории получил компоновку, которую позже назовут классической. Впереди — отделение управления, в центре — боевое отделение, наверху корпуса — вращающаяся башня, в которой размещено вооружение, в корме — моторно-трансмиссионное отделение. А кроме того, он стал достаточно массовым для того, чтобы из узкоспециализированного средства прорыва укрепленной полосы обороны противника превратиться в универсальное средство поддержки пехоты и даже, как показал опыт первого применения танков «Рено», в самостоятельную силу и в наступлении, и в обороне. Наконец, на базе этой машины создавались и первые самоходные артиллерийские установки (вариант, вооруженный 75-миллиметровой короткоствольной гаубицей, для которой потребовался отдельный заряжающий), и первые радиотанки…Одним словом, можно сказать, что именно Renault FT-17 стал первым настоящим танком — в том смысле, который сегодня вкладывается в это слово. И по большому счету, именно он оказал важнейшее влияние на развитие теории танковой войны, одним из создателей которой и был генерал Людвиг Риттер фон Эймансбергер.Неудивительно, что уже после окончания Первой Мировой войны легкие двухместные танки «Рено» поставлялись на экспорт из Франции во множество стран мира. Как минимум в 25 государствах эти машины успели постоять на вооружении национальных армий: где в совсем небольшом количестве (например, в Нидерландах — два, а в Италии — три), а где и крупными партиями по нескольку сотен машин, как, например, в Польше и США.Кстати, американцы, не успевшие в годы Первой Мировой войны создать свои собственные танки, сделали ставку не на какой-нибудь другой танк, а именно на «Рено», сначала купив 514 машин этой модели, а затем наладив их лицензионное производство. Похожим образом поступили и итальянцы, которым французы просто не смогли поставить достаточное количество Renault FT-17, поскольку едва успевали выполнять заказ собственной армии. Но в Италии нашлись своих технические гении, которые сумели, взяв за основу французскую разработку, существенно модернизировать ее и улучшить, получив в итоге оригинальный танк Fiat-3000.Итальянский танк Fiat-3000 раннего выпуска, со спаренной пулеметной установкой. Фото с сайта http://armedman.ruЭта машина заметно отличалась от французского оригинала. Прежде всего, «Фиат» был существенно короче — почти на полметра, за счет чего на тонну снизилась общая масса танка. Добиться этого удалось за счет размещения двигателя не вдоль продольной оси танка, как на FT-17, а поперек. При этом итальянская бронированная машина оказалась выше, поскольку разработчики поставили на нее более просторную башню. И не такой широкой, как ее французский прародитель — прежде всего за счет более узких гусениц, поскольку экономить на внутреннем пространстве бронекорпуса конструкторы не стали.Получивший более мощный двигатель и меньшую массу, Fiat-3000 стал гораздо более подвижным. Его скорость по шоссе достигала 21 км/ч, то есть была почти втрое выше, чем у французского прототипа! Правда, в погоне за подвижностью и меньшей массой разработчики итальянской машины решились на облегчение ее вооружения. В течение первых лет итальянские танки получали только пулеметное вооружение, состоявшее из спаренного 6,5-миллиметрового пулемета с боезапасом около 3500 патронов.Забегая вперед, надо сказать, что со временем итальянские военные добились усиления вооружения танков «Фиат». Сначала в 1929 году появился и пушечный вариант Fiat-3000, вооруженный 37-миллиметровой пушкой с боезапасом в 68 выстрелов — таких машин было выпущено чуть больше полусотни, то есть ровно треть от общего числа танков этой модели. Затем уже в середине 1930-х установленные поначалу 6,5-миллиметровые пулеметы на всех танках заменили на спарку 8-миллиметровых с таким же боезапасом. Несмотря на очевидное моральное устаревание, Fiat-3000 простоял на вооружении итальянской армии до середины Второй Мировой войны. Правда, к 1943 году, когда «Фиаты» приняли участие в отражении высадки союзников на Сицилии, большинство этих машин уже использовались в качестве неподвижных огневых точек.Очевидно, идею такого использования неподходящих для современной войны танков итальянцам подсказал опыт войны на Восточном фронте. Там именно в таком виде использовалось большинство советских танков МС-1 — машин, конструкция которых, в свою очередь, в существенной степени базировалась на итальянской разработке.Собственно, ответ на вопрос, почему в качестве образца для создания собственного танка советские конструкторы в середине 1920-х взяли итальянский Fiat-3000, очевиден — в связи с его явными преимуществами по сравнению с Renault FT-17. Более легкая и маневренная машина куда лучше отвечала тактико-техническим требованиями к танкам сопровождения пехоты, которые были сформулированы к этому времени.Парад на Красной площади в Москве в 1921 году. На переднем плане трофейный Renault FT-17, на заднем — один из 15 танков завода «Красное Сормово»Во множестве источников можно встретить утверждение, что образец Fiat-3000 был захвачен Красной армией во время Советско-польской войны 1920 года. Однако это вряд ли было возможно, поскольку только проектирование «Фиата» началось в разгар этой войны — в 1919 году, а серийное производство было налажено уже после ее окончания, в 1921-м. Так что гораздо более вероятной представляется версия, согласной которой в Советской России итальянская машина появилась, будучи приобретена советскими торговыми представителями. Как раз в 1921 году Италия де-факто признала РСФСР, три года спустя — де-юре, а практика закупок образцов иностранного вооружения была для советских военных в то время совершенно обычной, поскольку собственной оружейной промышленности, а главное, реально работающих конструкторских бюро в стране практически не было.Интерес, проявленный советскими специалистами к итальянской машине, объяснялся еще и тем, что у Советской России уже имелся опыт самостоятельного производства танков на основе FT-17. Эти машины, которые иногда называют «Русским Рено», танками типа «М» и танками типа «КС», выпускались на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1920 году серией из 15 единиц. Каждый танк получал свое собственное имя, как это было принято в то время в первом в мире государстве рабочих и крестьян, и самый первый именовался «Борец за свободу тов. Ленин».Корпус будущего танка типа «М» на заводском дворе «Красного Сормова» в Нижнем Новгороде. Фото с сайта https://ru.wikipedia.orgПримечательно, что нижегородские танки хотя и называют «Русским Рено», в прямом смысле слова не были копией французской машины. Хотя бы потому, что поступивший в конструкторское бюро завода образец, как вспоминали позднее заводчане, попросту не имел многих необходимых элементов конструкции и оборудования. В частности, не было ни мотора, ни коробки передач, пропали детали подвески и корпуса. Фактически нижегородским конструкторами предстояло на основе едва ли наполовину сохранившейся машины сначала воссоздать ее облик и конструкцию, затем приспособить ее к возможностям и мощностям сохранившейся отечественной промышленности, а затем с учетом этих разработок оформить техническую документацию для ее серийного выпуска.Как ни удивительно, но опыт и революционный энтузиазм позволили инженерам и рабочим «Красного Сормова» добиться нужного результата. Получая броню с Ижорского завода, а двигатели — с московского АМО (причем это были итальянские моторы «Фиат», подогнанные под габариты моторного отделения танков), нижегородцы выпустили полтора десятка бронемашин. Вот их имена (в порядке выпуска): «Борец За Свободу тов. Ленин», «Парижская Коммуна», «Карл Маркс», «Лев Троцкий», «Лейтенант Шмидт», «Карл Либкнехт», «Красный Борец», «Красная Звезда», «Пролетарий», «Свободная Россия», «Черноморец», «Илья Муромец», «Буря», «Керчь» и «Победа». Три танка из пятнадцати — «Черноморец», «Илья Муромец» и «Буря» — вышли за ворота завода без вооружения, два первых имели только 37-миллиметровую пушку, а остальные вооружались ею и 8-миллиметровым пулеметом в придачу.Но ни пятнадцать нижегородских танков, ни захваченные в боях в ходе Гражданской войны британские и французские машины не могли удовлетворить потребности Красной Армии в бронетехнике. А между тем, и мировые, и отечественные военные теоретики все громче говорили о танках как о главной сухопутной силе будущей войны. Игнорировать эти предупреждения было невозможно, а значит, следовало как можно быстрее браться за создание отечественной танкостроительной промышленности.Опытный танк Т-16 — первая попытка создать новый отечественный малый танк сопровождения пехоты. Фото с сайта http://armor.kiev.uaВ том, как был организован этот процесс, Советская Россия не была оригинальной. В краткий мирный промежуток между Первой и Второй Мировыми войнами большинство стран, не имевших такой развитой промышленности, как во Франции, Великобритании или США, делали ставку на лицензионное производство или адаптацию иностранной военной техники к своим возможностям и нуждам. Это касалось прежде всего авиации, артиллерии и бронетехники: покупая и изучая импортные образцы, национальные промышленности понемногу получали необходимый опыт, позволявший им в дальнейшем создавать и выпускать собственные разработки.Так что в том, что основой для первых крупносерийных советских танков послужили французская и итальянская машины, нет ничего ни постыдного, ни обидного. Тем более, что МС-1 в итоге получился еще более удачной и совершенной машиной, чем его прародители.Началу работ по его проектированию положило создание в начале мая 1924 года в структуре Главного управления военной промышленности (ГУВП) специализированного Танкового бюро — прообраза будущего ГАБТУ и других военных и промышленных структур, отвечающих за отечественное танкостроение. И первой задачей, поставленной перед Танковым бюро, стало как раз изучение опыта других стран в области конструирования и производства танков. Судя по всему, именно представители этого бюро в начале 1925 года отправились в Италию и привезли оттуда в качестве образца танк Fiat-3000: в том, что основой для первого советского серийного танка должен стать самый удачный легкий танк Первой Мировой войны и его последующие модификации, не было никаких сомнений.Почему выбор был сделан в пользу модели FT-17, догадаться нетрудно. С одной стороны, у советской промышленности уже имелся опыт адаптации машин этого типа к производству на собственных мощностях. С другой стороны, к середине 1920-х в странах, с которыми Советская Россия могла вести торговые операции в сфере вооружений, не было более удачной модели, чем эта. А с третьей, возможно, сказалась определенная косность мышления: трудно представить себе более удачный танк, чем уже известный, ведь генералы, согласно крылатому выражению сэра Уинстона Черчилля, всегда готовятся к прошлой войне.Возможно, были и другие соображения, которыми представители Танкового бюро и командования Красной Армии руководствовались при выборе основы для разработки первого крупносерийного советского танка. Скажем, мог сыграть свою роль практический опыт бессменного руководителя Танкового бюро со дня его основания и до 1938 года Сергея Шукалова — бывшего инженера Путиловского завода, принимавшего непосредственное участие в изготовлении танков «Русский Рено» в Нижнем Новгороде. Но так или иначе, выбор этот оказался неплохим: Renault FT-17, как и Fiat-3000, вполне годились в качестве прототипа для того легкого танка сопровождения пехоты, который хотела иметь РККА.Колонна танков МС-1 перед началом парада на Красной площади в 1931 году. Фото с сайта http://tanki-v-boju.ruА тактико-технические требования для этой машины были сформулированы еще в 1924 году, одновременно с созданием Танкового бюро. Это должен был быть танк боевой массой до 3 тонн, максимальной скоростью не ниже 12 км/ч, 16-миллиметровой противопульной и противоосколочной броней и вооружением из 37-миллиметровой пушки и/или пулемета/пулеметов. В принципе, в этом описании явно угадываются оба прародителя МС-1, но с одним существенным изменением — серьезно сниженной массой, поскольку маневренность уже была осознана как главное тактическое свойство танков.