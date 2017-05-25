Эстонский крестьянин прогнал натовских военных со своего участка
В отношении 56-летнего гражданина Эстонии из посёлка Охепалу возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он прогнал со своего приусадебного участка вооружённых натовских солдат. В эстонской прессе появилась информация о том, что мужчина, увидев натовских военнослужащих на своём участке, попросил тех его покинуть, однако устная просьба действия не возымела. Тогда мужчина произвёл предупредительный выстрел в воздух из своего охотничьего ружья. После этого натовские «защитники» Эстонии земельный участок местного жителя покинули.
Однако почти сразу же обнаружило себя обращение в полицию, в котором было заявлено о «незаконном применении огнестрельного оружия». Теперь мужчине, защитившему свою собственность, по эстонским законам грозит до 5 лет лишения свободы, несмотря на то, что никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ сообщает РИА Новости .
Нужно напомнить, что речь идёт об инциденте, который произошёл во время участия натовских военнослужащих в учениях "Весенний шторм-2017". В общей сложности, в ходе натовских учений «Весенний шторм» задействованы свыше 9 тысяч военнослужащих – вместе с солдатами и офицерами эстонской армии. Маневры, которые начались 8 мая, по плану должны завершиться завтра – 26-го.
Однако почти сразу же обнаружило себя обращение в полицию, в котором было заявлено о «незаконном применении огнестрельного оружия». Теперь мужчине, защитившему свою собственность, по эстонским законам грозит до 5 лет лишения свободы, несмотря на то, что никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ сообщает РИА Новости .
Нужно напомнить, что речь идёт об инциденте, который произошёл во время участия натовских военнослужащих в учениях "Весенний шторм-2017". В общей сложности, в ходе натовских учений «Весенний шторм» задействованы свыше 9 тысяч военнослужащих – вместе с солдатами и офицерами эстонской армии. Маневры, которые начались 8 мая, по плану должны завершиться завтра – 26-го.
Использованы фотографии: @globaltimesnews
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