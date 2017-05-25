14:41 25 мая

Эстонский крестьянин прогнал натовских военных со своего участка

В отношении 56-летнего гражданина Эстонии из посёлка Охепалу возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он прогнал со своего приусадебного участка вооружённых натовских солдат. В эстонской прессе появилась информация о том, что мужчина, увидев натовских военнослужащих на своём участке, попросил тех его покинуть, однако устная просьба действия не возымела. Тогда мужчина произвёл предупредительный выстрел в воздух из своего охотничьего ружья. После этого натовские «защитники» Эстонии земельный участок местного жителя покинули.

Однако почти сразу же обнаружило себя обращение в полицию, в котором было заявлено о «незаконном применении огнестрельного оружия». Теперь мужчине, защитившему свою собственность, по эстонским законам грозит до 5 лет лишения свободы, несмотря на то, что никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом со ссылкой на эстонские СМИ сообщает РИА Новости .

Эстонский крестьянин прогнал натовских военных со своего участка



Нужно напомнить, что речь идёт об инциденте, который произошёл во время участия натовских военнослужащих в учениях "Весенний шторм-2017". В общей сложности, в ходе натовских учений «Весенний шторм» задействованы свыше 9 тысяч военнослужащих – вместе с солдатами и офицерами эстонской армии. Маневры, которые начались 8 мая, по плану должны завершиться завтра – 26-го.

Использованы фотографии: @globaltimesnews
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Комментарии 36

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  1. Чёрный Сегодня, 13:52
    Тогда мужчина произвёл предупредительный выстрел в воздух из своего охотничьего ружья.
    Врут гады...во первых не крестьянин, а крестьянка А во-вторых не с руЖЖом , а с ссаной тряпкой... laughing
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 13:54
      Запись в дневнике Чапаева:
      "Был бой, мы выбили белых из леса. На следующий день был очень сильный бой, белые выбили нас из леса. На третий день пришел лесник и выгнал всех нас из леса."
      Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:56
      Теперь мужчине, защитившему свою собственность, по эстонским законам грозит до 5 лет лишения свободы

      Как же это типично для Прибалтики - в угоду Хозяину посадить Настоящего Мужика . Утирайтесь и дальше , неумные ! fool
      bouncyhunter
      1. Svarog51 Сегодня, 14:04
        Паша, подожди. Эстонец ещё с них три шкуры через суд сдерёт. "Пропало всё, что нажито непосильным трудом. Три куры-несушки, три гуся откормленных, индюк... три штуки!" laughing
        Svarog51
        1. Чёрный Сегодня, 14:08
          Цитата: Svarog51
          Эстонец ещё с них три шкуры через суд сдерёт. "Пропало всё, что нажито непосильным трудом. Три куры-несушки, три гуся откормленных, индюк... три штуки!" laughing

          ...не сдерёт...окопались то они в прошлом году, а стрелял он в нынешнем...пока увидел, пока зарядил... wassat
          Чёрный
          1. Svarog51 Сегодня, 14:13
            Пока суд да дело, да ещё в Эстонии, у него для морального и материального ущерба претензии до неба вырастут. Куры то яйца каждый день несут, а тут такой убыток. lol
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 14:29
              Сергей доброго времени hi , куры с испугу перестали нестись , вот это проблема.
              cniza
              1. Svarog51 Сегодня, 14:34
                Виктор, приветствую hi Не-е, проблема не в том, что куры нестись перестали (хотя тоже..), а в том, что НАТОвские вояки начали "кирпичи" откладывать. Вот куда теперь их девать со "сломанной" психикой? request
                Svarog51
                1. cniza Сегодня, 14:38
                  Новых пришлют по ротации , а этих комиссаровать.
                  cniza
          2. cniza Сегодня, 14:13
            Посадят мужика или не посадят ? это проблема , а вот то что НАТО отступило это поражение. lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
              Как пить дать - посадят . Чтобы другим эстонцам неповадно было нападать на "защитников" . А НАТО продемонстрировало правильный способ как себя вести с "ахрессором" . laughing
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:28
                Паша , вот такое оно НАТО , оно с мирными не воюет , оно их в тюрьму садит.
                cniza
      2. Avis Сегодня, 14:04
        Цитата: bouncyhunter
        Теперь мужчине, защитившему свою собственность, по эстонским законам грозит до 5 лет лишения свободы

        Как же это типично для Прибалтики - в угоду Хозяину посадить Настоящего Мужика . Утирайтесь и дальше , неумные ! fool

        У нас всё получилось бы так же. Только, хозяин не внешний, вот и вся разница.
        Avis
      3. Teberii Сегодня, 14:31
        Мужик защищался вопрос в другом ,что за учения на гражданских участках,всю страну в полигон превратили.
        Teberii
    3. Svarog51 Сегодня, 13:56
      А запёрлись они туда курей воровать, за что и отгребли ссаной тряпкой по наглым мордам. Обидились и побежали стучать в полицию. wassat
      Svarog51
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:04
        В отношении 56-летнего гражданина Эстонии из посёлка Охепалу возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он прогнал со своего приусадебного участка вооружённых натовских солдат.

        Ну что, натовцы, получили от эстонского крестьянина по Охепалу? laughing
        СРЦ П-15
        1. Svarog51 Сегодня, 14:15
          Да! Точно! Тока надо было не в воздух стрелять, а прикладом и именно по Охепалу! good
          Svarog51
      2. Комментарий был удален.
    4. Монос Сегодня, 14:05
      Помниться, они на эти учения набирали русскоязычных статистов... Самоуверенные буратинки! Вы сначала с эстоноязычным крестьянином справьтесь.
      Монос
    5. рич Сегодня, 14:16
      Эстонский крестьянин выстрелом из ружья прогнал натовских военных со своего участка

      После такого чудовищного акта неспровоцированной агрессии со стороны крестьянина, НАТО объявило ему войну. В результате длительных, ожесточенных боев с применением танков и авиации демократия восторжествовала - крестьянину грозит до 5 лет лишения свободы belay
      рич
    6. сибиралт Сегодня, 14:16
      И один в поле воин! Один мужик - уже начало.
      сибиралт
  2. vch Сегодня, 13:53
    Оказывается и в Эстонии есть люди, которым противна натовская солдатня! Молодец старик!!
    vch
    1. kapitan92 Сегодня, 13:57
      Цитата: vch
      Оказывается и в Эстонии есть люди, которым противна натовская солдатня! Молодец старик!!

      Старика надо срочно в Кремль доставить и наградить. laughing
      Что мы обсуждаем? Авторы на ВО поисписались, тем нет?
      kapitan92
      1. barclay Сегодня, 14:13
        Стоит этому крестьянину заявить в суде, что он оборонялся от "зеленых человечков", то против него не только дело прекратят, но и орден вручат.
        barclay
    2. Чёрный Сегодня, 13:57
      Это было примерно ТАК: wassat
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 14:07
        да, вот примерно так и прогнали горячих финских парней laughing
        Partyzan
  3. sanych Сегодня, 13:54
    Выстрел из дробовика вынудил натовцев свалить! В полицию пожаловались, вояки. Как они воевать думают?!
    sanych
    1. Avis Сегодня, 14:11
      Цитата: sanych
      Выстрел из дробовика вынудил натовцев свалить! В полицию пожаловались, вояки. Как они воевать думают?!

      Всё строго по классику. Бельгийская армия на учениях в изображении художника под именем Жан-Поль Ван Ден Броек. У него много картинок, я выбрал только те, что стыкуются с обсуждаемой темой.




      Avis
      1. Alexey RA Сегодня, 14:21
        Можно ещё вот эту вспомнить:
        Alexey RA
      2. Alexey RA Сегодня, 14:25
        А вот и топичная картинка:
        Alexey RA
  4. Платов Сегодня, 13:54
    Мерзкая страна Эстония... Противно читать... как подстилки ей богу. Свой же народ за народ не считают, лишь бы хозяевам хорошо было!
    Платов
    1. Чёрный Сегодня, 14:06
      Цитата: Платов
      Мерзкая страна Эстония...

      Это уже не страна...так, заморская территория...
      Чёрный
  5. Ferdinant Сегодня, 13:55
    Лиха беда начало
    Ferdinant
  6. Machete Сегодня, 14:04
    Нато засуживает старика за то, что Натовцы не смогли разрулить ситуацию сами.
    И за то, что вторглись в частные владения. Как старик мог защищать свой дом??
    Это не демократично!
    Machete
  7. COJIDAT Сегодня, 14:26
    Хочу прострелить голову американским воякам, недорого))
    COJIDAT
  8. Blue Fox Сегодня, 14:26
    Страна "демократических" контрастов. Где-нибудь на Ставропольщине или Кубани в 2007-2009-м при остановке в населённом пункте бойцов через десять минут или накомят от пуза или нальют от души, того и гляди. От одного казака, правда в КЧР, в Зеленчукской, смогли уехать только когда засыпали в десант вёдер пять яблок, загрузили штук десять трёхлитровых банок с компотом, а мы с напарником не хлопнули по стакану самогонки. :)
    Blue Fox
  9. Felix99 Сегодня, 14:35
    У мужика чисто оправдательный приговор - он также участвовал в маневрах в качестве статиста, изображающего местное население.
    Felix99
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