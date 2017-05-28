Когда рванёт главная бомба Америки?

В минувший четверг мало кто из аналитиков обратил внимание на пикировку в комитете Сената США по банковской деятельности министра финансов США Стивена Мнучина с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Ann Warren), профессором права, специалистом в области банкротств, работавшей до её избрания сенатором в Пенсильванском и Гарвардском университетах. Как пишет The Intercept, сенатор настаивала на том, чтобы министр подтвердил обещанную им при утверждении его кандидатуры в сенате поддержку закона Гласса – Стиголла, а министр упорно утверждал, что имел в виду некий «закон Гласса – Стиголла XXI века». Элизабет Уоррен считается ведущим деятелем лево-прогрессистского крыла Демократической партии, и первой в ряду её «Одиннадцати заповедей прогрессизма» (Eleven Commandments of Progressivism) значится жёсткое регулирование корпораций.«История закона Гласа – Стиголла, – пишет профессор Валентин Катасонов, – восходит к «ревущим двадцатым» прошлого века, когда Америку обуяла лихорадка спекуляций, в раздувании которых банки играли ключевую роль. Банкиры-ростовщики забыли о традиционных кредитных операциях и погрузились в рискованные операции на фондовом рынке. Они сами выступали в качестве инвесторов-спекулянтов, а также с помощью своих кредитов снабжали деньгами небанковских спекулянтов, деля с последними беспрецедентно высокие прибыли, получаемые от операций с бумагами. Кончилось всё это плачевно - фондовым крахом 1929 года, развитием экономической рецессии (которая в 30-е годы переросла в затяжную депрессию), банковским кризисом. Тогда на дно пошел каждый пятый американский банк вместе с депозитами вкладчиков. Это была крупнейшая в истории конфискация депозитов…»Закон Гласса – Стиголла (по имени его инициаторов – сенаторов-демократов Картера Гласса и Генри Стиголла) был принят в 1933 году и несколько десятков лет ограждал банковскую систему США от паники и крахов. В 1999 году этот закон, запрещавший спекуляцию деньгами вкладчиков, был отменён, и уже через восемь лет неистребимая алчность коммерческих банков вновь привела США к кризису. Кризис достиг пика во время паники на мировом банковском рынке в сентябре 2008 года, а сегодня его эпицентр перекочевал из «ипотечного пузыря» в «пузырь корпоративных кредитов».Вновь получив возможность «делать деньги из воздуха», банкиры изобрели целую систему «финансового инжиниринга», позволяющую им торговать рискованными ценными бумагами и продолжать выдавать кредиты погрязшим в долгах компаниям. При этом, по данным Шиллеровского института, долг американских корпораций производительного сектора уже превысил 13,5 триллиона долларов, из которых 11 триллионов – долг банкам. За последние восемь лет он вырос на 75 процентов. Питает этот взрывной рост корпоративного долга печатание денег центробанками США, Великобритании, Японии, а также Европейским центральным банком (ЕЦБ). За десять лет они выдали финансовым спекулянтам 15 триллионов долларов под практически нулевые процентные ставки. «Надвигается другой, худший, крах, возникающий на этот раз из подверженности мегабанков Уолл-стрит рискам, связанным с ещё более крупным «пузырём» спекулятивного корпоративного долга…» – пишет сайт Шиллеровского института.А вот что говорит статистика: согласно оценкам исследования Credit Suisse, в 2017 году будут закрыты примерно 8 650 розничных магазинов, это в три раза больше, чем в 2016-м. Международный валютный фонд в «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности в 2017 году» сделал шокирующий прогноз: если процентные ставки в США опять взлетят (как в ноябре-январе), то дефолт может захватить 20 процентов всех американских корпораций. Это выше самого высокого показателя дефолтов по ипотечным кредитам во время мирового финансового кризиса десять лет назад.Весьма любопытную статистику Шиллеровский институт позаимствовал у Standard & Poor's: «Несмотря на повышение цен на нефть в течение почти всего года, в секторе добычи энергоносителей и других природных ресурсов увеличилось число дефолтов по сравнению с уже повышенным уровнем 2015 года, и на этот сектор пришлось более 50 процентов всех дефолтов в 2016 году. Это обусловило повышение числа корпоративных дефолтов до 162… Объём долга этих 162 допустивших дефолт-эмитентов составлял 239,8 миллиарда долларов, что больше чем в два раза превышает показатель 2015 года».Гигантский пузырь корпоративного долга, который используется для выкупа собственных акций, сделок по слиянию и поглощению, финансового инжиниринга и общей «накачки прибылями» банков Wall Street, становится непогашаемым при темпах роста ВВП в 0,7 процента, как это было в первом квартале 2017 года.Десять лет назад американские мегабанки сбрасывали ипотечные ценные бумаги (деривативы) направо и налево, пытаясь избавиться от них до того, как эти деривативы обесценятся. Не помогло. Их спасли кредиты, инвестиции и гарантии на десятки триллионов долларов из центробанков – за счёт средств налогоплательщиков. Сегодня эти американские банки, ставшие крупнее от поглощения разорившихся небольших банков, делают то же самое со своими корпоративными долгами: упаковывают кредиты в ценные бумаги и сбрасывают их вместе с деривативами, перекладывая риски с огромной массы банковских долгов на ничего не подозревающих вкладчиков самих банков и на налогоплательщиков. JPMorgan и Wells Fargo выдают кредиты даже фондовым менеджерам, чтобы продать ещё больше этого мусора. Их остановить может только прямой запрет на эту деятельность, что и является главным содержанием закона Гласса – Стиголла.Десять лет назад никто – ни финансовые воротилы, ни вкладчики – не верили, что американский банковский колосс может рухнуть. Рост внутреннего долга при безотказно работающем печатном станке казался не страшным, а над экономистами, трубившими тревогу, просто смеялись, как смеялись над главным защитником закона Гласса – Стиголла в США Линдоном Ларушем, который в 2007 году предупреждал: «Скоро рванёт».Успеют ли американцы «разрядить бомбу» сегодня? Если послушать министра финансов США Стивена Мнучина, выступавшего в минувший четверг перед сенаторами на слушаниях комитета по банковской деятельности, едва ли. Воспринимая положительное отношение к закону Гласса – Стиголла как пропуск на свою должность, он никак не хочет воспринимать его как закон, запрещающий коммерческим банкам спекулировать деньгами вкладчиков. Так что «главная бомба Америки» обязательно рванёт…