Войска САР при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГИЛ в провинции Хомс
Боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) публикуют информацию о том, что они практически завершили работу по укреплению своих позиций в районе границы Сирии с Израилем и Иорданией. Речь идёт о так называемом анклаве ИГИЛ, расположенном в провинции Дараа на существенном удалении от основных сил террористов в Сирийской Арабской Республике. Отмечается, что вторая линия обороны в этом районе боевиками организуется в течение почти трёх месяцев.
К тактике создания оборонительных укреплений игиловцы в провинции Дараа перешли после нескольких безуспешных попыток расширить территорию влияния за счёт взятия территорий, контролируемых правительственными силами САР и силами так называемой сирийской вооружённой оппозиции.
Обращает на себя внимание тот факт, что ни Израиль, ни Иордания, в непосредственной близости от границ которых игиловцы организовали настоящий укрепрайон, не предпринимают никаких усилий для того, чтобы противостоять террористам в реализации их плана. Значит ли это, что ни Израиль, ни Иордания не видят опасности для себя со стороны боевиков так называемого «Исламского государства» (*)?
На этом фоне поступают сообщение о прорыве подразделениями сирийской армией линии обороны ИГИЛ (*) в провинции Хомс. Информационная служба AMN сообщает, что танки ВС САР сумели выйти в тыл к передовым позициям псевдохалифата юго-западнее Пальмиры. Наступление сирийской армии поддерживалось с воздуха ударными российскими вертолётами. За двое суток войска САР смогли освободить от боевиков несколько городов и деревень, включая города Барда и Аль-Бусира.
Сирийские войска близки к тому, чтобы взять крупную группировку сил ИГИЛ (*) в провинции Хомс в котёл, что впоследствии позволит соединиться подразделениям армии САР в провинциях Хомс и Дамаск.
К тактике создания оборонительных укреплений игиловцы в провинции Дараа перешли после нескольких безуспешных попыток расширить территорию влияния за счёт взятия территорий, контролируемых правительственными силами САР и силами так называемой сирийской вооружённой оппозиции.
Обращает на себя внимание тот факт, что ни Израиль, ни Иордания, в непосредственной близости от границ которых игиловцы организовали настоящий укрепрайон, не предпринимают никаких усилий для того, чтобы противостоять террористам в реализации их плана. Значит ли это, что ни Израиль, ни Иордания не видят опасности для себя со стороны боевиков так называемого «Исламского государства» (*)?
На этом фоне поступают сообщение о прорыве подразделениями сирийской армией линии обороны ИГИЛ (*) в провинции Хомс. Информационная служба AMN сообщает, что танки ВС САР сумели выйти в тыл к передовым позициям псевдохалифата юго-западнее Пальмиры. Наступление сирийской армии поддерживалось с воздуха ударными российскими вертолётами. За двое суток войска САР смогли освободить от боевиков несколько городов и деревень, включая города Барда и Аль-Бусира.
Сирийские войска близки к тому, чтобы взять крупную группировку сил ИГИЛ (*) в провинции Хомс в котёл, что впоследствии позволит соединиться подразделениям армии САР в провинциях Хомс и Дамаск.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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