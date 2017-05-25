17:38 25 мая

Войска САР при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГИЛ в провинции Хомс

Боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) публикуют информацию о том, что они практически завершили работу по укреплению своих позиций в районе границы Сирии с Израилем и Иорданией. Речь идёт о так называемом анклаве ИГИЛ, расположенном в провинции Дараа на существенном удалении от основных сил террористов в Сирийской Арабской Республике. Отмечается, что вторая линия обороны в этом районе боевиками организуется в течение почти трёх месяцев.

Войска САР при поддержке ВКС РФ прорвали линию обороны ИГИЛ в провинции Хомс





К тактике создания оборонительных укреплений игиловцы в провинции Дараа перешли после нескольких безуспешных попыток расширить территорию влияния за счёт взятия территорий, контролируемых правительственными силами САР и силами так называемой сирийской вооружённой оппозиции.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни Израиль, ни Иордания, в непосредственной близости от границ которых игиловцы организовали настоящий укрепрайон, не предпринимают никаких усилий для того, чтобы противостоять террористам в реализации их плана. Значит ли это, что ни Израиль, ни Иордания не видят опасности для себя со стороны боевиков так называемого «Исламского государства» (*)?

На этом фоне поступают сообщение о прорыве подразделениями сирийской армией линии обороны ИГИЛ (*) в провинции Хомс. Информационная служба AMN сообщает, что танки ВС САР сумели выйти в тыл к передовым позициям псевдохалифата юго-западнее Пальмиры. Наступление сирийской армии поддерживалось с воздуха ударными российскими вертолётами. За двое суток войска САР смогли освободить от боевиков несколько городов и деревень, включая города Барда и Аль-Бусира.



Сирийские войска близки к тому, чтобы взять крупную группировку сил ИГИЛ (*) в провинции Хомс в котёл, что впоследствии позволит соединиться подразделениям армии САР в провинциях Хомс и Дамаск.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 43

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  1. Чёрный Сегодня, 15:00
    Тут прорвали, там сдали...слоёный пирог....и по ходу без наших.ВКС вообще никак....
    Чёрный
    1. Teberii Сегодня, 15:04
      При помощи ВКС РФ,не прибавить ни убавить.
      Teberii
      1. рич Сегодня, 15:09
        После многочасовой битвы и серии атак, «Тигры» прорвали оборону ИГИЛ на данном направлении и освободили деревни Баттоусия, Салхия, Джубаба Кабира, Джубаба Сагира и Шармия. Таким образом, правительственные войска вышли в пригороды Масканы.
        рич
        1. cniza Сегодня, 15:27
          Наступление сирийской армии поддерживалось с воздуха ударными российскими вертолётами.


          Цитата: Teberii
          При помощи ВКС РФ,не прибавить ни убавить.


          А как по другому.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
            Цитата: cniza
            А как по другому.

            А по другому - без поддержки ВКС РФ "прорыв" превращается в "грандиозный драп" .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 15:37
              И бросание техники и вооружений...устали они воевать и нет мобилизации.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:42
                Так ведь и бармалеи устали ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 15:45
                  К бормалеям постоянно идет свежая "кровь".
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:49
                    К сожалению - да . Хватает ушлёпков , готовых идти воевать за "великий Халифат" . fool
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 15:52
                      А самое плохое то , что "по стажировавшись" , они расползаются по всему миру.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 15:56
                        Абсолютно точно ! И получает мир свежие теракты .
                        bouncyhunter
      2. maxim947 Сегодня, 16:00
        Теперь стоит ожидать американской бомбардировки военнослужащих САР.
        maxim947
        1. cniza Сегодня, 16:02
          Цитата: bouncyhunter
          Абсолютно точно ! И получает мир свежие теракты .


          Ты посмотри , что на Филиппинах творится , уже идет войсковая операция.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
            Да , эта гадость расползается , как хворь заразная . А кое-кто сидит и подсчитывает профит от войны ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:08
              США создает рынки сбыта и держит всех в напряжения , разжигая по всему миру конфликты.
              cniza
    2. Қарабас Сегодня, 15:11
      Цитата: Чёрный
      Тут прорвали, там сдали...

      А где сдали напишите
      Қарабас
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:41
      тот факт, что ни Израиль, ни Иордания, в непосредственной близости от границ которых игиловцы организовали настоящий укрепрайон, не предпринимают никаких усилий

      Вот в этом все дело и думайте мужики кому выгодна эта бойня в Сирии,? Только попробуем атаковать этот УР чертей сразу удар с территории Израиля (типо Хезболле помогаем)..Вот она двуличность во всей красе!
      А еще там в Сирии уже не только наши ВКС действуют....Берегите себя мужики, за вас вся Россия переживает и молится (да и не только Россия..)
      ОТДЕЛ
  2. Арон Заави Сегодня, 15:03
    Может нам за сирийцев еще повоевать. Ребят наших там положить, что бы нашего премьера одобрили за границей? Не надо нам такого счастья.
    Арон Заави
    1. Arzoo Сегодня, 15:16
      Цитата: Арон Заави
      Может нам за сирийцев еще повоевать. Ребят наших там положить, что бы нашего премьера одобрили за границей? Не надо нам такого счастья.

      А почему бы и нет? Что-то я не помню ни разу, что бы Израиль отбомбился по ИГИЛ. Хоть разок. Такого не было. По-моему Израиль только лечит и кормит ИГИЛ и Нусру.
      Arzoo
      1. grm Сегодня, 16:06
        Цитата: Arzoo
        Что-то я не помню ни разу, что бы Израиль отбомбился по ИГИЛ. Хоть разок. Такого не было.


        Плохая память это плохо crying



        http://newsru.co.il/arch/mideast/28nov2016/tkifa_
        701.html
        Утром 27 ноября военнослужащие бригады "Голани", осуществлявшие патрулирование местности в юго-восточной части Голанских высот, были обстреляны из пулемета с сирийской территории. Террористы стреляли с автомобиля, на котором они ехали недалеко от границы. Кроме того, огонь велся из заброшенного здания. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен ущерб.

        Патруль вызвал вертолет, который уничтожил автомобиль вместе с боевиками. Четверо террористов были убиты. Судя по имеющимся данным, речь идет о боевиках группировки "Шухада аль-Ярмук" ("Армия Халида ибн аль-Валида"), ассоциированной с "Исламским государством".






        Цитата: Arzoo
        По-моему Израиль только лечит и кормит ИГИЛ и Нусру.


        А вот врать не хорошо negative
        grm
      2. Киса77 Сегодня, 17:34
        Этот израиль такой же пособник террористов, как и их дружок сша
        Киса77
    2. Чёрный Сегодня, 15:19
      Цитата: Арон Заави
      Может нам за сирийцев еще повоевать. Ребят наших там положить, что бы нашего премьера одобрили за границей? Не надо нам такого счастья.

      Да вы лишь бы не встревали smile
      Чёрный
      1. grm Сегодня, 16:08
        Цитата: Чёрный
        Да вы лишь бы не встревали


        А мы думали, кого это мы забыли спросить request . Оказывается вас lol
        grm
    3. holod19 Сегодня, 16:02
      А когда вы за кого-нибудь воевали????? вы берега не попутали???!!!! Вам лишь бы кусок чужой земли оттяпать !!!! ( ничего не напоминает? - третий рейх, ),какоевам дело до Сирии ??? Утрётесь когда-нибудь, опять в ООН будут от вас сопли пузырями- дайте нам государственность!!!!
      holod19
      1. grm Сегодня, 16:45
        Цитата: holod19
        какоевам дело до Сирии ???


        Сирия помогает террористам Хизбалла.

        Израиль это прекрасно объяснил Путину, со всеми доказательствами и прочим, после чего было заключено соглашение между Россией и Израилем о том, что Россия не будет мешать Израилю. Это мы и видим.

        Правда есть конечно люди.. Ну скажем так далекие от понимания того, что происходит в Сирии и вот они пишут полную чушь типа, какоевам дело до Сирии ??? negative


        Цитата: holod19
        А когда вы за кого-нибудь воевали????? вы берега не попутали???!!!! Вам лишь бы кусок чужой земли оттяпать !!!! ( ничего не напоминает? - третий рейх, )


        Это цитата напоминает писанину тех, которые не знает истории, и вообще не имеет никакого понятия о происходящем. Печально на самом деле такой бред читать при доступности информации.


        Цитата: holod19
        Утрётесь когда-нибудь, опять в ООН будут от вас сопли пузырями- дайте нам государственность!!!!


        Пока что сопли с пузырями я вижу лишь от вас, сопли, пузыри и чушь.
        grm
    4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:54
      Вы не мешайте сирийкой армии бороться с террористами на свой территории, больше от вас и не ждут... А то что-то частенько ваши стали бомбить позиции сирийской армии, под предлогом что Сирия вооружает Хезболлу... Хезболла воюет с ИГИЛ в Сирии и вы это прекрасно знаете, а все ваши налеты на позиции сирийской армии только на руку ИГИЛ... Хотите, что бы в Сирии победили ИШГИЛовцы? Надеетесь, что потом у них вы уж точно отберете сирийскую землю себе и вас за это никто не осудит? Вы сильно просчитались, вы даже не представляете во что превратиться ИГИЛ, если они победят в Сирии...
      Ratmir_Ryazan
  3. roskot Сегодня, 15:14
    Восток - дело тонкое. Сдали, взяли, опять сдали.Напоминает войну с басмачами - пока Буденный за дело не взялся.
    roskot
    1. Partyzan Сегодня, 15:29
      значит надо товарища Буденного туда отправить, усы у него хорошие - за местного сойдет
      Partyzan
  4. Толстоевский Сегодня, 15:22
    наши западные, заокеанские и ближневосточные партнёры срочно начнут эвакуировать своих военных
    Толстоевский
  5. vch Сегодня, 15:28
    Цитата: Арон Заави
    Может нам за сирийцев еще повоевать. Ребят наших там положить, что бы нашего премьера одобрили за границей? Не надо нам такого счастья.

    Наверное счастье будет когда ИГИЛ на Вас попрет? Или Вы уже с ними договорились? А то сирийскую армию вы бомбите, а ИГИЛ что то не разу не помню....Слишком это все дурно пахнет....
    vch
    1. Partyzan Сегодня, 15:42
      Учительница пишет записку маме ученика:
      "Софья Абрамовна, Моню надо мыть. Моня плохо пахнет."
      Ответная записка:
      "Сара Соломоновна, Моню надо учить. Моню не надо нюхать".
      Partyzan
  6. RASKAT Сегодня, 15:41
    А пока некоторые топчутся практически на одном месте, Тигры давят противника в районе водохранилища Эль Асад намечается окружения крупного города Маскана. Передовые отряды ворвались на акраину города и завязали уличные бои с бармалеями. Может и удастся взять город с ходу, тиграм удачи.
    Курды близки к тому чтобы взять под свой контроль платину Баас и ведут уличные бои за город Абад,
    Так же ребятам удачи.
    RASKAT
    1. Киса77 Сегодня, 17:37
      Курды, шестерки фша, себе отдирают большой кусок нашей союзной Сирии, пусть их игил ряды проредит, их турки и додавят
      Киса77
  7. Cветлейший Сегодня, 15:44
    Обращает на себя внимание тот факт, что ни Израиль, ни Иордания, в непосредственной близости от границ которых игиловцы организовали настоящий укрепрайон, не предпринимают никаких усилий для того, чтобы противостоять террористам в реализации их плана.
    Всем очевидно что сионисто-фашисты пособники террористов - всех мастей в Сирии. Они делают налёты и обстрелы только покровительственных сил.
    Cветлейший
  8. Irokez Сегодня, 15:45
    Да молодцы сразу сколько квадратных километров заняли. Так держать.
    Irokez
  9. злой партизан Сегодня, 16:22
    Всё идёт к тому, что игиловцы в Израиль попросятся. Интересно: что их там ждёт? winked
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 16:27
      Не удивлюсь , если они там лечатся.
      cniza
    2. anjey Сегодня, 17:18
      банка варенья и печенье
      anjey
  10. OlfRed Сегодня, 16:47
    котелок(горшочек) - вари wassat hi
    OlfRed
  11. anjey Сегодня, 17:15
    Игил -израильский форпост на Сирийской земле
    anjey
    1. anjey Сегодня, 17:16
      даиш охраняют границу спонсоров
      anjey
  12. anjey Сегодня, 17:19
    Цитата: злой партизан
    Всё идёт к тому, что игиловцы в Израиль попросятся. Интересно: что их там ждёт? winked

    банка варенья и печенье
    anjey
  13. anjey Сегодня, 17:32
    Цитата: Арон Заави
    Может нам за сирийцев еще повоевать. Ребят наших там положить, что бы нашего премьера одобрили за границей? Не надо нам такого счастья.

    вы за себя и дядюшку Сэма хорошо и так отрабатываите - весь мир вам должен
    anjey
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