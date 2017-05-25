В Латвии приступило к развертыванию испанское подразделение

После аннексии Крыма страны Балтии и Польша попросили о перманентном присутствии НАТО на своих территориях. Отклик на их беспокойство, одобренный на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году, – недвусмысленный знак солидарности и обязательств перед всеми союзниками. Нападение на одного из нас – это нападение на всех,

В сентябре состоятся первые учения батальона, в октябре, возможно, вторые – уже вместе с латвийскими силами, чтобы проверить окончательный оперативный потенциал,

Обо всех наших действиях, маневрах и учебных стрельбах будет объявлено заранее, чтобы никто не мог утверждать, будто его не предупредили. Мы ждем обоюдных шагов от другой стороны. У нас четкие директивы: сохранять оборонительную конфигурацию, избегать провокаций и не приближаться к границе,