17:45 25 мая

В Латвии приступило к развертыванию испанское подразделение

В Латвию на базу Адажи начали прибывать испанские военнослужащие, который вольются в состав многонационального батальона НАТО, дислоцированного в этой прибалтийской стране, сообщает Delfi со ссылкой на испанскую газету El Pais.

В Латвии приступило к развертыванию испанское подразделение


Сообщается, что основная часть контингента (в общей сложности 300 военнослужащих) прибудет 9 июня, а 80 единиц техники – 12 июня.


«Танки Leopard испанской армии никогда еще не участвовали в миссиях за границей. Испанские войска приблизятся к российской границе (точнее, будут на расстоянии 200 км) впервые со времен Голубой дивизии (1941-1943 годы)», – пишет корреспондент газеты Мигель Гонсалес.

Испанской газете генерал Франсиско Хосе Дакоба Сервиньо, командующий бригады «Эстремадура», которая откомандировала в Латвию большинство военнослужащих, пояснил изданию, что «речь идет об оборонительной миссии и о миссии, преимущественно направленной на то, чтобы отговаривать от атак».

После аннексии Крыма страны Балтии и Польша попросили о перманентном присутствии НАТО на своих территориях. Отклик на их беспокойство, одобренный на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году, – недвусмысленный знак солидарности и обязательств перед всеми союзниками. Нападение на одного из нас – это нападение на всех,
добавил генерал.

Газета поясняет, что «испанские военные вольются в тактическую группу (усиленный батальон) численностью около 1000 человек под командованием Канады в Латвии, среди участников также Польша, Италия, Словения и Албания».

Как отметил генерал Сервиньо, задача НАТО в этой ситуации «превратить подразделения из разных стран в сплоченную силу».

В сентябре состоятся первые учения батальона, в октябре, возможно, вторые – уже вместе с латвийскими силами, чтобы проверить окончательный оперативный потенциал,
рассказал он.

Обо всех наших действиях, маневрах и учебных стрельбах будет объявлено заранее, чтобы никто не мог утверждать, будто его не предупредили. Мы ждем обоюдных шагов от другой стороны. У нас четкие директивы: сохранять оборонительную конфигурацию, избегать провокаций и не приближаться к границе,
подчеркнул Сервиньо.

Он заверил, что испанский контингент – «крупнейший по возможностям и мощи» из всех, размещенных в Латвии: «у него 6 танков Leopard, 14 БМП Pizarro и 12 БТР, подразделение с вспомогательными вооружениями (минометами и противотанковыми ракетами Spike), а также подразделение с БПЛА».

Сервиньо не рассматривает сценарий российского нападения на Латвию, но уверяет: «если оно произойдет, войска, которые там развернуты, будут сопротивляться первому удару, пока не получат подкрепления от оперативной группы повышенной готовности НАТО(VJTF).

Эта группа, пишет газета, из некогда легковооруженного соединения превратилась сегодня в бронированный кулак.

Использованы фотографии: pinterest.com
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Комментарии 36

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  1. Alexey-74 Сегодня, 15:39
    Кабальеро - сбрендели что ли? С такими силами вы не то что сопротивляться будете до прихода помощи, вы даже испугаться не успеете, если Россия-матушка шарахнет по всем фронтам....еще одни вояки завелись у нас возле границ.....!
    Alexey-74
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
      Цитата: Alexey-74
      еще одни вояки завелись у нас возле границ.....!

      Так ведь Хозяину НАТО надо лизнуть , подтвердив свою лояльность ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:50
        Паша , тут есть над чем задуматься , не все так однозначно.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:55
          А что тут думать ? По-моему , всё очевидно - США бросили клич : "Защитим наших партнёров от русских" - некоторые наперегонки кинулись демонстрировать свою готовность , вдруг Хозяин косточку бросит и почешет за ухом ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:06
            Паша , они создали плацдармы для разворачивания сил в короткие сроки.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
              Вот ты в какую сторону клонишь . Ну да , создали . Хорошего в этом мало , согласен . Но и метаться в панике с воплем : "Шеф , усё пропало !" считаю преждевременным .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:18
                Боже упаси , цели , думаю, уже хорошо пристрелены. lol
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:19
                  Не сомневаюсь в этом . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:22
                    Тем более , из 4 - х плацдармов все бывшие наши базы , не удивлюсь , если там "заморожены" сюрпризы.
                    cniza
    2. soroKING Сегодня, 15:46
      ихний анарал сказал, что хладнокровные гишпаньци будут отговаривать горячих латышей wassat
      soroKING
      1. RUSOIVAN Сегодня, 15:55
        Ппц им: у деда вилы!
        RUSOIVAN
      2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 15:57
        со времен Голубой дивизии

        не в бровь, а в глаз...) НАТО - одна голубая дивизия...
        Vasya_Piterskiy
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:28
      Ты смотри что делают мрази, они в Прибалтике хотят все национальности собрать и натравить на русских...Не выйдет господа, мы слишком известная нация в мире по своей душевной щедроте и ненавистью к завоевателям всех мастей ! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 16:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ты смотри что делают мрази, они в Прибалтике хотят все национальности собрать и натравить на русских...Не выйдет господа, мы слишком известная нация в мире по своей душевной щедроте и ненавистью к завоевателям всех мастей !

        Ну и пусть собираются ,меньше будет потом ловить их по европам .......
        Pirogov
    4. pshek Сегодня, 16:42
      Знай военный потенциял NATO и РФ - 20:1?
      pshek
      1. рич Сегодня, 16:50
        Конечно зная. А вы как думайте, как мы ваше нато потом отлавливать по чердакам и сараям будем если рыпнетесь? У нас все сосчитано. Бухгалтерия в полном порядке
        рич
      2. Siberia 9444 Сегодня, 16:54
        А нас рать на военный потенциал NATO , пуганые мы.
        Siberia 9444
        1. pshek Сегодня, 17:00
          И если знаете - зачем вам так спешно к столкновению с NATO?
          pshek
  2. Partyzan Сегодня, 15:40
    Как отметил генерал Сервиньо, задача НАТО в этой ситуации «превратить подразделения из разных стран в сплоченную силу».
    и приучить к сиесте
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 15:43
      Иногда создаётся впечатление , что натовских солдат туда не на учения посылают, а в с.е.к.с - туры для военнослужащих.... laughing
      Чёрный
    2. krops777 Сегодня, 15:44
      и приучить к сиесте


      Да, да сиеста и латыши это адская смесь. wassat
      krops777
      1. soroKING Сегодня, 15:54
        ага.... не спи, а то замёрзнешь
        soroKING
  3. zivXP Сегодня, 15:53
    Чтоб их клещи покусали.
    zivXP
    1. soroKING Сегодня, 15:59
      уже было...у них иммунитет
      soroKING
  4. Шукшин Сегодня, 15:58
    На что только не идет Латвия, что бы повысить рождаемость.
    Шукшин
    1. Partyzan Сегодня, 16:00
      так все равно к папашкам в гейропу сбегут, и на вполне законных основаниях lol
      Partyzan
  5. Холуай Сегодня, 16:06
    Испанская армия ни а чём. С юга только португальцы более менее вменяемые.
    Холуай
  6. Вояка Гамильтон Сегодня, 16:10
    Ну, всё русаки, теперь уж точно: " Но пасаран ! " laughing
    Вояка Гамильтон
  7. Ferdinant Сегодня, 16:21
    Они сопьються там
    Ferdinant
  8. behemot Сегодня, 16:26
    вооот, теперь сеньоры попользуют латышек (или как их там), польют газоны. Прибалтийский проходной двор. Точнее бордель. Пользуют кто хочет. Ну, это их демократический выбор!
    behemot
    1. san4es Сегодня, 17:09
      ...И вскоре появятся много маленьких латиспанцев
      san4es
  9. Керенский Сегодня, 16:38
    С таким именем в плен сдаваться нельзя, - писарь на допросе побьёт.
    Керенский
  10. MAGGNUM Сегодня, 16:39
    Ну испанские воины очень суровы, о них слогают легенды и снимают фильмы!!! А в истории они известны как непобедимые рыцари и у каждого из них еще есть оруженосец. Они часто нападают на ветрянные мельницы и захватывают земли вокруг них! laughing laughing laughing А че из Гваделуппы туда контингент не высадят!?
    MAGGNUM
  11. Mavrikiy Сегодня, 17:05
    Так на неделе уже был танкист-испанец, толерантного цвету. О, этих уже отмыли с шамрунем, правда только щечки, теперь нужно снять памперсы и .....Шпротам теперь нужно привыкать: "Защиту вызывали, так обслужи по всем правилам!"
    Mavrikiy
  12. Градиент 3 Сегодня, 17:19
    Новость...не достойная внимания...
    Это пиар...
    Для "внутрилатвийского" потребления...
    Кроме фразы..."Испания тоже с нами"....
    Другого смысла...нет...
    Градиент 3
  13. andrewkor Сегодня, 17:23
    Как читаю про Адажи,так вспоминаю неплохой мотобольный клуб "Адажи".зло рубились с "Металлургом" из Видное!!!
    andrewkor
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