В Латвии приступило к развертыванию испанское подразделение
В Латвию на базу Адажи начали прибывать испанские военнослужащие, который вольются в состав многонационального батальона НАТО, дислоцированного в этой прибалтийской стране, сообщает Delfi со ссылкой на испанскую газету El Pais.
Сообщается, что основная часть контингента (в общей сложности 300 военнослужащих) прибудет 9 июня, а 80 единиц техники – 12 июня.
«Танки Leopard испанской армии никогда еще не участвовали в миссиях за границей. Испанские войска приблизятся к российской границе (точнее, будут на расстоянии 200 км) впервые со времен Голубой дивизии (1941-1943 годы)», – пишет корреспондент газеты Мигель Гонсалес.
Испанской газете генерал Франсиско Хосе Дакоба Сервиньо, командующий бригады «Эстремадура», которая откомандировала в Латвию большинство военнослужащих, пояснил изданию, что «речь идет об оборонительной миссии и о миссии, преимущественно направленной на то, чтобы отговаривать от атак».
Газета поясняет, что «испанские военные вольются в тактическую группу (усиленный батальон) численностью около 1000 человек под командованием Канады в Латвии, среди участников также Польша, Италия, Словения и Албания».
Как отметил генерал Сервиньо, задача НАТО в этой ситуации «превратить подразделения из разных стран в сплоченную силу».
Он заверил, что испанский контингент – «крупнейший по возможностям и мощи» из всех, размещенных в Латвии: «у него 6 танков Leopard, 14 БМП Pizarro и 12 БТР, подразделение с вспомогательными вооружениями (минометами и противотанковыми ракетами Spike), а также подразделение с БПЛА».
Сервиньо не рассматривает сценарий российского нападения на Латвию, но уверяет: «если оно произойдет, войска, которые там развернуты, будут сопротивляться первому удару, пока не получат подкрепления от оперативной группы повышенной готовности НАТО(VJTF).
Эта группа, пишет газета, из некогда легковооруженного соединения превратилась сегодня в бронированный кулак.
Сообщается, что основная часть контингента (в общей сложности 300 военнослужащих) прибудет 9 июня, а 80 единиц техники – 12 июня.
«Танки Leopard испанской армии никогда еще не участвовали в миссиях за границей. Испанские войска приблизятся к российской границе (точнее, будут на расстоянии 200 км) впервые со времен Голубой дивизии (1941-1943 годы)», – пишет корреспондент газеты Мигель Гонсалес.
Испанской газете генерал Франсиско Хосе Дакоба Сервиньо, командующий бригады «Эстремадура», которая откомандировала в Латвию большинство военнослужащих, пояснил изданию, что «речь идет об оборонительной миссии и о миссии, преимущественно направленной на то, чтобы отговаривать от атак».
После аннексии Крыма страны Балтии и Польша попросили о перманентном присутствии НАТО на своих территориях. Отклик на их беспокойство, одобренный на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году, – недвусмысленный знак солидарности и обязательств перед всеми союзниками. Нападение на одного из нас – это нападение на всех,добавил генерал.
Газета поясняет, что «испанские военные вольются в тактическую группу (усиленный батальон) численностью около 1000 человек под командованием Канады в Латвии, среди участников также Польша, Италия, Словения и Албания».
Как отметил генерал Сервиньо, задача НАТО в этой ситуации «превратить подразделения из разных стран в сплоченную силу».
В сентябре состоятся первые учения батальона, в октябре, возможно, вторые – уже вместе с латвийскими силами, чтобы проверить окончательный оперативный потенциал,рассказал он.
Обо всех наших действиях, маневрах и учебных стрельбах будет объявлено заранее, чтобы никто не мог утверждать, будто его не предупредили. Мы ждем обоюдных шагов от другой стороны. У нас четкие директивы: сохранять оборонительную конфигурацию, избегать провокаций и не приближаться к границе,подчеркнул Сервиньо.
Он заверил, что испанский контингент – «крупнейший по возможностям и мощи» из всех, размещенных в Латвии: «у него 6 танков Leopard, 14 БМП Pizarro и 12 БТР, подразделение с вспомогательными вооружениями (минометами и противотанковыми ракетами Spike), а также подразделение с БПЛА».
Сервиньо не рассматривает сценарий российского нападения на Латвию, но уверяет: «если оно произойдет, войска, которые там развернуты, будут сопротивляться первому удару, пока не получат подкрепления от оперативной группы повышенной готовности НАТО(VJTF).
Эта группа, пишет газета, из некогда легковооруженного соединения превратилась сегодня в бронированный кулак.
Использованы фотографии: pinterest.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти