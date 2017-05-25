17:40 25 мая

О модернизации танков Т-80БВ

Нашла своё подтверждение информация о том, что российская «оборонка» ведёт активную работу по модернизации танков Т-80БВ. Заказ министерства обороны реализуют на омском и петербургском предприятиях. Речь об АО «Омсктрансмаш» и АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

В ходе модернизации на танки устанавливаются системы управления «Сосна-У», оснащённые лазерным дальномером, тепловизионной установкой и системой автоматического сопровождения цели после её захвата оператором. Производство многоканального тепловизионного прицельного приспособления «Сосна-У» ранее было налажено на волгоградском ВОМЗе.

Омское и петербургское предприятия по ходу модернизации «восьмидесяток» решают проблему снижения уровня расхода топлива. Для танков, которые отличаются уровнем потребления топлива совсем не в экономичную сторону, это важное новшество. Ранее при определённых условиях эксплуатации танк с газотурбинной установкой мог «поедать» свыше 7,5 л на 1 км. По понятным причинам, от такого более чем внушительного расхода топлива нужно было либо уходить, либо полностью отказываться от использования танка с газотурбинной силовой установкой в войсках.


О модернизации танков Т-80БВ


Важная особенность – работа над возможностью эксплуатации танка Т-80БВ в условиях северных широт. Задача, поставленная перед инженерными коллективами, состоит в том, чтобы расширить диапазон эксплуатационных температур и довести его нижнюю планку до уровня в «минус» 50 по Цельсию.


На фото - модернизация Т-80 от Омсктрансмаша


В ходе модернизации танки оборудуются комплексом оптико-электронного подавления систем наведения ПТУР, а также ёмкостным датчиком силы ветра.

По заявлениям, ранее опубликованным представителями упомянутых предприятий в СМИ, до конца года модернизированные Т-80 будут поставлены в несколько танковых подразделений Вооружённых сил России. В общей сложности через ремонт и модернизацию должны пройти свыше 100 таких танков. Ранее МО РФ планировало модернизировать до 300 "восьмидесяток".

Использованы фотографии: http://transmash-omsk.ru, Wikimedia
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 16:02
    Порошенко на Украине заставил Т-80 еще и летать smile
    https://topwar.ru/116105-poroshenko-otpravil-leta
    yuschie-t-80-na-donbass.html
    Тралл
    1. Комментарий был удален.
      1. igorserg Сегодня, 16:11
        защем списыват... на рынок их.
        igorserg
        1. maxim947 Сегодня, 16:15
          Можно и на рынок. Хотя может их для сирийцев готовят, тогда нужная тема.
          maxim947
          1. igorserg Сегодня, 16:23
            для сирийцев вряд-ли... больно пыльно для него.
            igorserg
        2. cniza Сегодня, 16:15
          Правильно , а заработанное в новую технику.
          cniza
      2. Pirogov Сегодня, 16:19
        Цитата: maxim947
        Хватит наверное уже модернизировать, списывайте нах...и пора поставлять Армату в войска.

        Для начала нужно как минимум тысячу Армат в войска направить ,а потом начинать думать о списании Т80 ,а то можно и с голой ...опой остаться.
        Pirogov
    2. cniza Сегодня, 16:04
      В общей сложности через ремонт и модернизацию должны пройти свыше 100 таких танков. Ранее МО РФ планировало модернизировать до 300 "восьмидесяток".


      Кто знает их у нас много ? , можно на экспорт пустить.
      cniza
      1. Тралл Сегодня, 16:08
        К середине 2000-х российская армия имела около 22–23 тысяч танков, к началу 2010-х годов это число постепенно сократилось до 18–20 тысяч машин.
        Основная масса этой техники находится в консервации на хранении. В войсках используется около 2700 танков типа Т-90А, Т-80У, Т-80БВ и Т-72Б. Остальные (в основном это машины Т-72 различных версий) находятся на базах хранения. Там же находятся и «оставшиеся в живых» машины, уже снятые с вооружения российской армии: Т-55, Т-62 и Т-64 (до 6–7 тысяч единиц).
        Тралл
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:09
        Омское и петербургское предприятия по ходу модернизации «восьмидесяток» решают проблему снижения уровня расхода топлива.

        Очень важный момент . Удачи в решении этой проблемы !
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 16:11
          Цитата: bouncyhunter
          Очень важный момент

          Путь НАТОвские стратеги скорректируют глубину ударов русских танковых клиньев smile
          Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты smile
          Тралл
    3. svp67 Сегодня, 16:30
      Цитата: Тралл
      Порошенко на Украине заставил Т-80 еще и летать

      Это танк с даты своего рождения звался "летающим", сначала из-за двигателя, затем и по совокупности боевых характеристик и свойств...
      Главное, что сейчас их освободят от уже не нужной аппаратуры КУВ "Кобра" и прицел заменят, так что бы можно было использовать "Рефлексы" и другие ТУСы.
      Вообще было бы замечательно, если бы БО заменили вместе с башней аналогичной Т-90МС.
      svp67
    4. рич Сегодня, 17:39
      модернизировали танк Т-80БВ

      А в офисе Рогозина об этом и слыхать не слыхали
      рич
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Partyzan Сегодня, 16:03
    Задача, поставленная перед инженерными коллективами, состоит в том, чтобы расширить диапазон эксплуатационных температур и довести его нижнюю планку до уровня в «минус» 50 по Цельсию.
    так вот в чем смысл этих модернизаций - только советские танки могут эксплуатироваться при таких температурах? recourse
    Partyzan
    1. 100502 Сегодня, 16:24
      Просто денег нет
      100502
  5. Злой 55 Сегодня, 16:09
    Лучше т-80 в условиях зимы на Дальнем Востоке не заводится ни одна машина в ВС РФ..Главное, солярку не бодяжить, не пропивать и фильтровать качественно.
    Злой 55
    1. svp67 Сегодня, 16:33
      Цитата: Злой 55
      Главное, солярку не бодяжить, не пропивать и фильтровать качественно.

      А лучше вместо неё керосин использовать, нужных марок, тогда вообще забот не будет...
      svp67
  6. RASKAT Сегодня, 16:24
    Отличное решение, только мне не очень понятно с КЗ танка, оставят старую или заменят на Реликт, как на Т-72?
    RASKAT
  7. Слон Сегодня, 16:26
    Оператор должен получать уже готовые целеуказания от автоматической системы сопровождения целей. Но у нас легких путей не ищут...
    Слон
    1. svp67 Сегодня, 16:34
      Цитата: Слон
      Оператор должен получать уже готовые целеуказания от автоматической системы сопровождения целей.

      В данном случае он вообще кроме вида цели ничего не должен получать... Все остальное за него должна делать и делает автоматика.
      svp67
  8. Чаронда Сегодня, 16:49
    С одной стороны правильно.Нужно посмотреть насколько удачной окажется эта модернизация,но с модернизацией ,или обновлением танкового парка РФ в целом затягивать не стоит. Экономить нужно на пьянках Рублевки,подарках для иностранных государств и непомерных окладах всяких Якуниных ,а не на армии и народе...
    Чаронда
  9. andrewkor Сегодня, 17:17
    Только такая сверхдержава как Советский Союз могла себе позволить иметь на вооружении одновременно три модели разных основных боевых танка:Т-64,Т-72,Т-80 в десятки тысяч единиц каждый!!!
    andrewkor
  10. Клон Сегодня, 17:31
    Хорошо помню, как немцы сбегались посмотреть на это свистящее чудо. fellow
    Клон
  11. Градиент 3 Сегодня, 17:33
    У Т-80 большой потенциал...
    Для модернизации....
    Теперь...Не купим "Оплот" и Т-84.....
    Украинского производства...
    Градиент 3
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