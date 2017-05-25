Вывод на орбиту новейшего российского спутника прошел в штатном режиме
Космический аппарат, запущенный сегодня с космодрома Плесецк в интересах российского военного ведомства, успешно выведен на целевую орбиту, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
Сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен 25 мая в 9:35 по московскому времени. Головная часть ракеты отделилась в 9:43. «Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат"», – уточнили в пресс-службе.
Пуском руководил командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко.
Всего за 13 лет с космодрома Плесецк было проведено 29 пусков ракет «Союз-2» типов 1а, 1б и 1 в.
Носители «Союз-2» пришли на смену «Союзам-У», которые запускались из Архангельской области с 1973-го по 2012 год.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме,сказал журналистам представитель ведомства.
Сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен 25 мая в 9:35 по московскому времени. Головная часть ракеты отделилась в 9:43. «Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат"», – уточнили в пресс-службе.
Пуском руководил командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко.
Всего за 13 лет с космодрома Плесецк было проведено 29 пусков ракет «Союз-2» типов 1а, 1б и 1 в.
Носители «Союз-2» пришли на смену «Союзам-У», которые запускались из Архангельской области с 1973-го по 2012 год.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru/
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