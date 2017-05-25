17:43 25 мая

Вывод на орбиту новейшего российского спутника прошел в штатном режиме

Космический аппарат, запущенный сегодня с космодрома Плесецк в интересах российского военного ведомства, успешно выведен на целевую орбиту, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.



Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме,
сказал журналистам представитель ведомства.


Сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен 25 мая в 9:35 по московскому времени. Головная часть ракеты отделилась в 9:43. «Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат"», – уточнили в пресс-службе.

Пуском руководил командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко.

Всего за 13 лет с космодрома Плесецк было проведено 29 пусков ракет «Союз-2» типов 1а, 1б и 1 в.

Носители «Союз-2» пришли на смену «Союзам-У», которые запускались из Архангельской области с 1973-го по 2012 год.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru/
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Комментарии 25

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  1. Шептун Сегодня, 16:03
    В космосе будущее! Молодцы!
    Шептун
    1. НасРать Сегодня, 16:06
      молодцы военные, у них все подконтрольно..

      Кому интересно, бухгалтерский отчет Центра имени Хруничева:

      http://www.khrunichev.ru/download/buhgalterskii_b
      alans_za_2016_g..pdf

      А вот программа финансового оздоровления Центра (написана в 2014г.),:
      http://www.khrunichev.ru/download/programma_ozdor
      ovlen_11_09_2014.pdf
      НасРать
      1. НасРать Сегодня, 16:17
        продолжим:

        Сокращение кадров в Центре:

        http://izvestia.ru/news/599043

        А это продажа территории Центра ВЭБу под застройку ж/к :
        http://izvestia.ru/news/581530


        По площадке в Омске:
        http://kvnews.ru/gazeta/2017/aprel/14/sud-diskval
        ifitsiroval-direktora-po-polet
        НасРать
        1. НасРать Сегодня, 16:34
          Самое интересное, это почитать отзовы сотрудников Центра им. Хруничева о своём предприятии:
          http://otrude.net/employers/56849?sort=rating

          Такое может быть только в России!!!
          О проблемах в космической отросли России - надо кричать криком!!!
          НасРать
          1. FlyEngine Сегодня, 17:33
            Жесть, как говорится. И что с этим делать?
            FlyEngine
      2. Stranger03 Сегодня, 16:35
        Финансы, поют романсы... То, что запустили, конечно хорошо, но посмотрите на статистику. До 2015 года СССР и Россия, как преемник, имела самое большое кол-во запусков:

        2015 год, кол-во запусков 26, 3 неудачи, итого 23. У США = 18 удачных
        2016 год, кол-во запусков 17, 1 неудачи, итого 16. У США = 21 удачных. Китай на 2-м месте с 21 удачей
        2017 год, кол-во запусков 3. У США = 10 удачных. Мы на уровне Японии.

        И это практически половина 2017 года. Статистика очень печальная...., :(
        Stranger03
    2. Partyzan Сегодня, 16:07
      а военные спутники - лючьше laughing
      Partyzan
    3. Чёрный Сегодня, 16:08
      Цитата: Шептун
      В космосе будущее! Молодцы!

      Так то оно так, да что то в последнее ввремя слишком часто эти запуски терпят фиаско....так что сейчас вышел на орбиту - и Слава Богу smile
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 16:15
        В космической отрасли количество стартов в разы больше, чем приземлений smile
        Тралл
      2. Antidote Сегодня, 17:35
        Не нужно богов в космос тянуть, оставьте это непросвещенным, тут хочется надеяться на работу отк.
        Antidote
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:18
      Цитата: Шептун
      В космосе будущее! Молодцы!

      Эх если бы не развал СССР и последующее целенаправленное уничтожение нашей космической отрасли и всей научной промышленности, мы бы уже Марс осваивали..А сейчас пока приходится защищаться запуская хитрые военные спутники....Пусть годают теперь ,для чего он ! Так держать..
      ОТДЕЛ
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:23
        Цитата: ОТДЕЛ
        А сейчас пока приходится защищаться запуская хитрые военные спутники....Пусть годают теперь ,для чего он ! Так держать..

        Правильные слова ! good Привет , Виталя ! hi
        bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 16:43
        Цитата: ОТДЕЛ
        Пусть годают теперь ,для чего он ! Так держать.

        Ничего секретного. Спутник предназначен для определения формы одежды на утреннюю зарядку bully
        pvv113
  2. faterdom Сегодня, 16:14
    Хоть на денек нам в Архангельске хорошую погоду сделали: солнечно и тепло. А то по ночам все отрицаловка, отопление все еще не отключают.
    faterdom
    1. zivXP Сегодня, 16:28
      Да, бывал у вас, сурово даже летом.
      zivXP
  3. злой партизан Сегодня, 16:17
    Очередной "мирный трактор" выведен на орбиту. yes
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 16:24
      Цитата: злой партизан
      Очередной "мирный трактор" выведен на орбиту. yes


      Угу , с "плугом и культиватором".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
        Цитата: cniza
        Цитата: злой партизан
        Очередной "мирный трактор" выведен на орбиту. yes

        Угу , с "плугом и культиватором".

        Мужики , не палите контору ... laughing
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:33
          Ничего у него ещё есть " борона".
          cniza
  4. RASKAT Сегодня, 16:26
    А что за спутник, не сказали? Надеюсь какой нибудь Анигилятор am
    RASKAT
    1. BlackMokona Сегодня, 16:29
      Тундра (изделие 14Ф142) — космический аппарат Единой космической системы (ЕКС), предназначенный для обнаружения пусков ракет и пришедший на смену системе Око-1.
      BlackMokona
  5. Соломон Кейн Сегодня, 16:29
    Цитата: Тралл
    В космической отрасли количество стартов в разы больше, чем приземлений smile

    Так кто рулит? Тот кто на "Восточном" стройкой командовал.... Поэтому количество стартов далеко не "бьётся" с количеством выполненных программ.

    И его приемник:

    "РОГОЗИН
    АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
    21 Сентября 1983 (33 года), г. Москва
    Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина с 02.05.2017"
    В 2005 году с отличием закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2005 по 2008 г. — аспирант Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, с 2012 года - Тульского государственного университета, соискатель ученой степени кандидата технических наук. Лейтенант запаса.
    ЧЕЛ с таким образованием знаменитым КБ управляет. Я удивляюсь, как ещё от Земли отрываемся...
    Соломон Кейн
  6. Градиент 3 Сегодня, 17:22
    Хочется...выдохнуть...
    И произнести...
    Ведь могут...Когда захотят...
    Был пару лет назад..на заводе им.Хруничева...
    Знакомый ...работает...
    Все старых рабочих "ушли"....
    Пришло ПТУ.....
    Работать без брака...Стало трудно...
    Градиент 3
    1. FlyEngine Сегодня, 17:35
      Зачем..... Столько...... Точек...............
      FlyEngine
  7. mitrich Сегодня, 17:38
    "Вывод на орбиту прошёл в штатном режиме." И это уже стало сенсацией, со страхом ожидаемое событие в нашей космической отрасли. А не штатная рутина, как раньше.
    mitrich
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