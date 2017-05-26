Разведывательно-ударный БПЛА UNDELA-I.N.SKY (Беларусь)



Выставочный образец разведывательно ударного БПЛА /center]





В базовой версии беспилотник INDELA-I.N.SKY представляет собой малогабаритный вертолет классической схемы, несущий гиростабилизированную платформу с набором оптико-электронных систем. В такой конфигурации аппарат способен вести наблюдение и разведку. Это позволяет использовать его в самых разных целях и в рамках разнообразных операций, в ходе которых необходимо следить за наземной или надводной обстановкой, контролировать перемещение людей или транспорта и т.д. Также первой версией проекта предусматривалась возможность установки специального оборудования для изучения окружающей среды или перевозки небольших грузов.



Не так давно конструкторским бюро «Индела» было реализовано предложение, касавшееся значительного расширения «обязанностей» беспилотника. В результате последней модернизации БПЛА получает возможность не только следить за наземными объектами, но и атаковать их при помощи собственного вооружения. По объективным причинам, модернизированный аппарат не отличается уникально высокой огневой мощью и имеет ограниченный боекомплект. Тем не менее, наличие оружия в сочетании с прочими характеристиками может дать беспилотнику определенные перспективы.



Разведывательно-ударная модификация БПЛА INDELA-I.N.SKY впервые была показана на прошлой неделе в рамках выставки MILEX-2017. В одном из павильногов, на стенде организации-разработчика, находился полноразмерный образец беспилотника с дополнительным оснащением, необходимым для перевозки и применения оружия. Для большего эффекта боевой аппарат получил камуфляжную раскраску, тогда как базовый вариант машины по-прежнему демонстрировался в белом цвете.



Модернизированный беспилотник по-прежнему входит в состав авиационного комплекса INDELA-SKY. Кроме него в комплексе используется несколько других средств разного назначения. Проектом предусматривается возможность транспортировки всех элементов комплекса существующими видами транспорта. После прибытия к месту работы требуется определенная подготовка всех основных систем, на которую уходит не более 15 минут. После ее завершения комплекс может выполнять поставленные задачи.



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Аппарат INDELA-I.N.SKY в базовой конфигурации /center]В базовой версии беспилотник INDELA-I.N.SKY представляет собой малогабаритный вертолет классической схемы, несущий гиростабилизированную платформу с набором оптико-электронных систем. В такой конфигурации аппарат способен вести наблюдение и разведку. Это позволяет использовать его в самых разных целях и в рамках разнообразных операций, в ходе которых необходимо следить за наземной или надводной обстановкой, контролировать перемещение людей или транспорта и т.д. Также первой версией проекта предусматривалась возможность установки специального оборудования для изучения окружающей среды или перевозки небольших грузов.Не так давно конструкторским бюро «Индела» было реализовано предложение, касавшееся значительного расширения «обязанностей» беспилотника. В результате последней модернизации БПЛА получает возможность не только следить за наземными объектами, но и атаковать их при помощи собственного вооружения. По объективным причинам, модернизированный аппарат не отличается уникально высокой огневой мощью и имеет ограниченный боекомплект. Тем не менее, наличие оружия в сочетании с прочими характеристиками может дать беспилотнику определенные перспективы.Разведывательно-ударная модификация БПЛА INDELA-I.N.SKY впервые была показана на прошлой неделе в рамках выставки MILEX-2017. В одном из павильногов, на стенде организации-разработчика, находился полноразмерный образец беспилотника с дополнительным оснащением, необходимым для перевозки и применения оружия. Для большего эффекта боевой аппарат получил камуфляжную раскраску, тогда как базовый вариант машины по-прежнему демонстрировался в белом цвете.Модернизированный беспилотник по-прежнему входит в состав авиационного комплекса INDELA-SKY. Кроме него в комплексе используется несколько других средств разного назначения. Проектом предусматривается возможность транспортировки всех элементов комплекса существующими видами транспорта. После прибытия к месту работы требуется определенная подготовка всех основных систем, на которую уходит не более 15 минут. После ее завершения комплекс может выполнять поставленные задачи.[center]



Блок оптико-электронного оборудования INDELA OGD-20HIR



Рабочие места операторов



Интерфейс операторского пульта



Беспилотник в транспортном контейнере INDELA-CS



Комплекс на позиции: слева контейнер INDELA-CS, справа - станция управления INDELA-GCS

По материалам сайтов:

http://indelauav.com/

https://kp.by/

http://arms-expo.ru/

http://vpk.gov.by/

http://bastion-karpenko.ru/

Недавняя выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, прошедшая в Минске, стала площадкой для демонстрации большого числа белорусских разработок различных классов и разного назначения. Предприятия показывали уже известные образцы и новые разработки, а также демонстрировали оригинальные варианты развития существующих проектов. Так, компания «Индела», уже успевшая получить известность благодаря своим работам в области беспилотной авиации, представила разведывательно-ударную модификацию летательного аппарата INDELA-I.N.SKY.Следует отметить, что сам по себе БПЛА вертолетного типа INDELA-I.N.SKY не является новинкой. Разработка этого проекта стартовала еще в начале текущего десятилетия. К 2014 году техника прошла необходимые испытания и по их результатам была рекомендована к серийному производству. Вместе с перспективным беспилотником были созданы и поставлены в серию различные устройства и приборы, необходимые для его эксплуатации и расширения круга решаемых задач. Таким образом, представленная несколько дней назад модификация БПЛА является очередным вариантом развития существующего проекта, подразумевающим получение новых возможностей.В стандартную комплектацию беспилотного комплекса входят два летательных аппарата INDELA-I.N.SKY с собственными оптическими приборами, наземная станция управления INDELA-GCS, контейнер для БПЛА INDELA-CS, а также набор различных средств связи, устройства для подготовки к полету и обслуживания техники и т.д. Транспортное устройство и станция управления выполнены в форм-факторе стандартных контейнеров, что упрощает их перевозку.БПЛА INDELA-I.N.SKY представляет собой сравнительно компактный и легкий вертолет с дистанционным и автоматизированным управлением. Машина построена по классической схеме и имеет возможность транспортировки полезной нагрузки. Состав последней определяется в соответствии с целями вылета. При этом во всех конфигурациях аппарат должен нести гиростабилизированную платформу с оптико-электронными устройствами.Все основные устройства аппарата помещаются в достаточно крупном фюзеляже с характерными внешними обводами. Своей формой фюзеляж может напоминать соответствующие агрегаты пилотируемой техники. Отличительными особенностями аппарата INDELA-I.N.SKY является наличие крупной решетки на верхней носовой детали, необходимой для обдува радиатора. Позади нее находится второй воздухозаборник меньшего размера. Также две вентиляционные решетки находятся на бортах. На фюзеляже устанавливается трубчатая хвостовая балка, усиленная парой подкосов. Хвостовое оперение состоит из киля и несимметричного стабилизатора. Используется лыжное шасси простой конструкции, собранное из труб.Летательный аппарат оснащается бензиновым двигателем внутреннего сгорания роторно-поршневого типа. Взлетная мощность двигателя – 26 кВт (более 34 л.с.). Расход топлива заявлен на уровне 5-8 кг/ч. Двигатель соединяется с трансмиссией, приводящей в движение винты. Также часть его энергии передается на электрогенератор, выдающий ток напряжением 27 В мощностью 400 Вт. Генератор используется в качестве источника энергии для специального оборудования.Беспилотник построен по классической схеме. В верхней части фюзеляжа помещается полноценная втулка несущего винта со всеми необходимыми устройствами управления. Несущий винт оснащен двумя лопастями и имеет диаметр 3,17 м. На хвостовой балке слева находится двухлопастной рулевой винт малого диаметра. К нему крутящий момент подается при помощи вала, проходящего через трубчатую балку.Под днищем фюзеляжа предлагается монтировать блок оптико-электронного оборудования типа INDELA OGD-20HIR. В его основе имеется гиростабилизированная платформа, на которой закрепляются несколько оптических приборов. В качестве дневного средства наблюдения используется видеокамера с разрешением 1920х1080. Имеется оптическое увеличение 20х и цифровое 10х, которые могут использоваться вместе. В темное время суток может использоваться инфракрасная камера с неохлаждаемым сенсором. В отличие от видеокамеры, этот прибор имеет только цифровое увеличение 2х и 4х. Для определения расстояний до 1500 м блок оптики может использовать лазерный дальномер. Автоматика способна стабилизировать оптическую ось камер, а также самостоятельно следить за выбранным объектом.БПЛА INDELA-I.N.SKY имеет общую длину чуть более 3 м при высоте 1346 мм. База лыжного шасси – 1,18 м, что упрощает взлет и посадку, а также обеспечивает защиту блока оптики. Собственная масса аппарата – 90 кг. Полезная нагрузка может весить до 25 кг. Столько же приходится на топливо. Максимальная взлетная масса – 140 кг. В такой конфигурации беспилотный вертолет может оставаться в воздухе до пяти часов. Максимальная скорость – 70 км/ч, скороподъемность – 2 м/с, статический потолок – 1500 м.Очевидно, что использование беспилотного летательного аппарата с развитым комплексом оптико-электронного оборудования позволяет решать достаточно широкий круг задач. Тем не менее, в таком виде машина имеет ограниченный потенциал в контексте боевого применения. Как следствие, в последней версии проекта было предложено использовать собственное вооружение. Примечательно, что для этого не понадобились серьезные переработки исходного проекта.На бортах фюзеляжа, рядом с задними стойками шасси, появилась пара дополнительных плоскостей с загнутыми вниз законцовками. На последних жестко располагаются крепления для установки вооружения совместимого типа. Наведение оружия производится перемещением всего летательного аппарата. Показанный на недавней выставке образец БПЛА был оснащен двумя реактивными гранатометами с термобарической боевой частью выстрела. С таким оружием аппарат может атаковать цели на дальностях до 1700 м. За счет 9-кг боевой части обеспечивается поражение живой силы, легких укреплений и некоторой бронетехники.Как следует из имеющихся данных, разведывательно-боевая модификация INDELA-I.N.SKY для поиска целей и наведения оружия применяет исключительно штатные оптические приборы. Таким образом, разведывательная машина превращается в ударную при минимуме изменений конструкции.Управление беспилотниками комплекса осуществляется при помощи наземной станции INDELA-GCS. В контейнере длиной 4,3 м и массой не более 1435 кг размещается все необходимое оборудование, а также три рабочих места операторов. Контейнер комплектуется выдвижными мачтами с антеннами. Рабочее место оператора имеет два жидкокристаллических монитора для вывода данных. Также имеется пульт с набором органов управления. Станция управления может контролировать работу летательных аппаратов, как по командам оператора, так и в автоматическом режиме. В последнем случае обеспечивается проведение БПЛА по заданному маршруту.Станция INDELA-GCS оснащается собственным генератором мощностью 7 кВт и емкостью для топлива. Комфортная работа расчета обеспечивается кондиционером и отопителем. Имеется фильтровентиляционная установка. Обеспечивается возможность работы при температурах воздуха от -45°C до +65°C.Транспортный контейнер INDELA-CS представляет собой многоцелевое устройство, предназначенное для перевозки и обслуживания беспилотных аппаратов. В частично разобранном состоянии в него входят два малогабаритных вертолета. Для погрузки и выгрузки техники контейнер имеет собственные лебедки. Также предусматривается установка отдельной заправочной станции. Присутствуют отсеки для перевозки запчастей и инструмента, а также 220-литровый топливный бак. Пустой контейнер весит 1,8 т, размеры – 2,3х2,25х4,3 м.По имеющимся данным, беспилотный авиационный комплекс INDELA-SKY с летательным аппаратом INDELA-I.N.SKY прошел все необходимые испытания еще несколько лет назад, и достаточно давно поступил в серийное производство. Разведывательно-ударная модификация беспилотника была создана совсем недавно. Согласно сообщениям прессы, на момент проведения выставки MILEX-2017 опытный образец вооруженного вертолета проходил заводские испытания. Таким образом, в обозримом будущем проверки и доводка техники продолжится, после чего интересную разработку можно будет предлагать потенциальным покупателям.Новая модификация уже известного серийного беспилотного летательного аппарата была представлена всего несколько дней назад, из-за чего сведения о возможных закупках такой техники пока отсутствуют. Тем не менее, можно попытаться оценить ее перспективы и сделать определенные выводы. Прежде всего, следует учитывать, что конструкторское бюро «Индела» является достаточно известным производителем БПЛА и уже успели зарекомендовать себя как разработчика хороших комплексов. Этот факт вполне способен оказать положительное влияние на будущее новой версии проекта INDELA-I.N.SKY.В базовой конфигурации белорусский беспилотник вертолетного типа способен решать только задачи наблюдения и разведки. Нельзя не признать, что сравнительно крупные дистанционно управляемые вертолеты по распространению не могут сравниться с техникой самолетного типа, однако и в этом случае на рынке имеется достаточно много образцов со схожими характеристиками. Таким образом, комплексу INDELA-SKY приходится сталкиваться с конкуренцией, однако и в такой ситуации он смог поступить в серийное производство и дойти до эксплуатации. Тем не менее, появление новых конкурентов с более высокими характеристиками способно негативным образом сказаться на дальнейшей судьбе белорусского проекта.Новый вариант существующего проекта подразумевает дополнение имеющейся аппаратуры реактивным вооружением. В таком случае БПЛА получает возможность не только найти цель, но и самостоятельно уничтожить ее. К настоящему времени во многих странах было создано большое число беспилотников, способных нести оружие того или иного типа, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет об аппаратах самолетного типа. Вооруженные беспилотные вертолеты пока не получили широкого распространения.Как следствие, новый вариант БПЛА INDELA-I.N.SKY, выйдя на рынок, не рисует столкнуться с серьезной конкуренцией по причине отсутствия большого числа прямых аналогов. Интересный проект получает шанс, которым обязательно нужно воспользоваться. Более того, при особо удачном стечении обстоятельств компания «Индела» может даже стать лидером в одном из направлений развития беспилотной авиации. Положительные эмоции от лидерства, соответственно, будут дополнены новыми достижениями экономического и производственного характера.В то же время, проект разведывательно-ударного беспилотника на базе серийного INDELA-I.N.SKY не лишен недостатков. Главные проблемы, связанные с боевым потенциалом, обусловлены сравнительно малой полезной нагрузкой машины. Она может взять на борт только 25 кг груза или оружия, что приводит к заметному сокращению возможного боекомплекта. На выставке MILEX-2017 боевой БПЛА демонстрировался с вооружением в виде всего двух реактивных гранатометов. По-видимому, аппарат попросту не сможет поднять большее число таких изделий. Как следствие, сделав пару выстрелов и уничтожив не более двух целей, беспилотник будет вынужден возвращаться для установки нового оружия.Следует отметить, что подобные ограничения далеко не во всех случаях могут быть серьезной проблемой. Вряд ли БПЛА вертолетного типа будут использоваться эксплуатантом в качестве средства атаки серьезных укреплений или больших соединений бронетехники. Использование ударных машин против незащищенной техники или импровизированных укрытий, в свою очередь, даст требуемый эффект без необходимости привлечения серьезных и дорогостоящих ударных средств.Специфика рынка беспилотных авиационных комплексов такова, что даже при всех ограничениях разведывательно-ударная модификация аппарата INDELA-I.N.SKY способна привлечь внимание самых разных потенциальных заказчиков. Прежде всего, заказать такую технику может министерство обороны Республики Беларусь, старающееся обновлять материальную часть войск и при этом поддерживать отечественных производителей. Кроме того, возможно появление экспортных контрактов. Нельзя исключать, что заказчиком такой продукции станут силовые структуры России.Последние разработки белорусской промышленности, в том числе представленные на недавней минской выставке, представляют определенный интерес в контексте развития собственной конструкторской школы и подходов, использовавшихся при их создании. Так, с незначительным интервалом было представлено несколько перспективных БПЛА с возможностью несения оружия. При этом один из них, выполненный в виде легкого вертолета, особо интересен даже на фоне зарубежных аналогов. Все это демонстрирует желание промышленности Беларуси осваивать новые сферы и предлагать заказчикам образцы техники с характерными чертами и серьезными отличиями. Вполне возможно, что далеко не все новые разработки пойдут в серию и поступят на вооружение. Тем не менее, даже в таком случае развитие перспективных направлений должно продолжаться.