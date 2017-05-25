20 лет на войне: самый южный форпост России

Иван Лебедев отправляется в легендарную 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. На крупнейшем сухопутном плацдарме за пределами России ведущий своими глазами наблюдает за тем, как работает это уникальное соединение в условиях жаркого климата среднеазиатского региона. Во время учений он тестирует различные образцы вооружения 201-й базы, изучает основы работы сухопутных войск в условиях горной местности и вооружает "универсальную боевую горную машину" типа осел.