20 лет на войне: самый южный форпост России
Иван Лебедев отправляется в легендарную 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. На крупнейшем сухопутном плацдарме за пределами России ведущий своими глазами наблюдает за тем, как работает это уникальное соединение в условиях жаркого климата среднеазиатского региона. Во время учений он тестирует различные образцы вооружения 201-й базы, изучает основы работы сухопутных войск в условиях горной местности и вооружает "универсальную боевую горную машину" типа осел.
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