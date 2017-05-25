"Тихая смерть": тестирование глушителей на разных "стволах" Сегодня, 16:39 Мэтт с "Разрушительного ранчо" с друзьями тестирует несколько глушителей. 0 Техасская "наземная мина" своими руками Мурка по-американски: крупнокалиберный пневмат Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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