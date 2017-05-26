Воздушно-космические силы России. Инфографика Сегодня, 08:00 Воздушно-космические силы (ВКС) — вид Вооружённых Сил Российской Федерации, сформированный в 2015 году, в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны. 3 АРМИЯ-2016. Кластер ВКС. Часть 2. Космос — это космос! АРМИЯ-2016. Кластер ВКС. Часть 1. Оптимистичные удивления Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти