10:20 26 мая

Воздушно-космические силы России. Инфографика

Воздушно-космические силы (ВКС) — вид Вооружённых Сил Российской Федерации, сформированный в 2015 году, в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны.




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