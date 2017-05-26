Бочаров ручей течёт в замок Мезеберг

Недавно в резиденции канцлера Германии, замке Мезеберг, произошла историческая встреча Ангелы Меркель и Пётра Порошенко. Они выразили беспокойство и надежды по «Минску», но какие именно, неизвестно, ибо пресс-конференция по итогам высоких переговоров не была запланирована. Однако известно, что мотивировал эту встречу Владимир Путин. Он встретился ранее в Сочи, в местечке Бочаров ручей, с Меркель, и по итогам их беседы пресс-конференция была.Путин напомнил о третьей годовщине трагедии 2 мая в Одессе и сказал, что Порошенко упустил шанс выполнить Минские соглашения. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что Меркель обещала поговорить с Порошенко «про Донбасс». Вот они и поговорили в замке Мезеберг. Перед встречей — общие слова, после неё — конспирологическая тишина.Бочаров ручей Меркель покидала в плохом настроении, это отметили все комментаторы, из Мезеберга в плохом настроении уехал Порошенко, без итоговой пресс-конференции. О чём говорили в замке Мезеберг неизвестно, однако, до этого в Киеве хоронили «Минск», а в Мезеберге покойник вдруг ожил. Опять ему нет альтернативы и надо его активизировать. Вот только вопрос: кто его будет активизировать?Путин в Бочаровом ручье не говорил об активизации «Минска», он сосредоточился на трагедии 2 мая в Одессе, и отказал в дееспособности Порошенко. Остаются Меркель и новоиспеченный президент Франции Эммануэль Макрон.Два европейских богатыря, с безвизом наперевес, будут активизировать Минские соглашения? Все признают, что они не выполняются, но что из этого следует, не говорит никто. УкроСМИ, комментируя перемогу в Мезеберге, выражают уверенность, что на встрече договорились «мотивировать Россию исполнять Минск». Наш МИД, устами Лукашевича, тогда же напомнил, что целостность Украины держится только на Минских соглашениях.29 мая Путин летит в Париж к Макрону. Этот неожиданный визит — инициатива Макрона. О «нормандском формате» и «Минске» поговорить? Возможно. Таким образом, Бочаров ручей дотёк до Мезеберга, и течёт теперь в Париж. Это очевидное следствие беседы Путина с Меркель. Она выполнила своё обещание Путину в Бочаровом ручье, поэтому Путин летит в Париж. Макрону совсем не комильфо ехать в Бочаров ручей, как бы на поклон к Путину, он ведь ещё в Вашингтон не летал изъявить своё почтение.Очевидно, что активизировался треугольник Москва — Берлин — Париж, причём по инициативе Берлина, а затем Парижа. Москва отвечает взаимностью, идёт на переговоры, после которых у западных партнёров плохое настроение, но они продолжают диалог с Москвой. Похоже, Владимир Путин выставляет некие условия, которые не нравятся Меркель, и возможно, они связаны с трагедией 2 мая в Одессе, то есть с безнаказанным бандитизмом наци-бандеровских батальонов, вроде «Азова», которые и виновны в Одесской Хатыни.Интересные сообщения стали приходить с Украины. «Ветер перестал дуть в паруса национал-радикалов», — замечает вдруг известный киевский политолог Михаил Погребинский. Настроения вроде начали меняться. Адвокат Татьяна Монтян делает ещё более смелое заявление: «В Украине уже давно правит фашистский режим». Почему это она стала вдруг такой проницательной? Может быть, это Порошенко привёз с собой из Мезеберга ветер перемен?Правда, другой какой-то ветер блокировал российские социальные сети на Украине, и грозит ввести визовый режим с Россией. Порошенко же, как флюгер, вращается, куда подует ветер, что подтверждает вывод Владимира Путина о его фактической недееспособности. Однако, для нас более важен берлинский ветер, который неожиданно занёс Меркель в Бочаров ручей, после двух лет молчания.Берлин явно встревожен, и причиной этому — Путин. Поэтому Меркель прилетела к нему в Бочаров ручей, смирив свою гордыню. Мир стал жёстким, по словам Сергея Лаврова: «Безусловно жёстче сейчас…Тогда существовали две империи: Западная и Советская, оба лагеря не переходили границы дозволенного. Даже публичная риторика была мягче. Сегодня никаких правил больше нет». И для Москвы тоже нет.Глава «Газпрома» Алексей Миллер на саммите в Китае сообщил, что «газопровод «Сила Сибири» строится с большим опережением графика». В 2019-20 году российский газ пойдёт в Китай, и очень может быть, Владимир Путин напомнил в этой связи Меркель, что немецкая промышленность сидит на российском газе. И у Германии в запасе осталось два года, чтобы улучшить отношения с Россией.Неизвестно, заработает ли «Северный поток-2», а вот «Сила Сибири» заработает, и Россия, в случае ограничения поставок газа в Европу, покроет выпадающие доходы в Китае. Украинский газовый транзит умрёт своей естественной смертью. Что будет тогда с промышленностью Германии и Европы — не наши проблемы. «Сегодня никаких правил больше нет»…