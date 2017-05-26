17:05 26 мая

Бочаров ручей течёт в замок Мезеберг

Недавно в резиденции канцлера Германии, замке Мезеберг, произошла историческая встреча Ангелы Меркель и Пётра Порошенко. Они выразили беспокойство и надежды по «Минску», но какие именно, неизвестно, ибо пресс-конференция по итогам высоких переговоров не была запланирована. Однако известно, что мотивировал эту встречу Владимир Путин. Он встретился ранее в Сочи, в местечке Бочаров ручей, с Меркель, и по итогам их беседы пресс-конференция была.



Путин напомнил о третьей годовщине трагедии 2 мая в Одессе и сказал, что Порошенко упустил шанс выполнить Минские соглашения. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что Меркель обещала поговорить с Порошенко «про Донбасс». Вот они и поговорили в замке Мезеберг. Перед встречей — общие слова, после неё — конспирологическая тишина.


Бочаров ручей Меркель покидала в плохом настроении, это отметили все комментаторы, из Мезеберга в плохом настроении уехал Порошенко, без итоговой пресс-конференции. О чём говорили в замке Мезеберг неизвестно, однако, до этого в Киеве хоронили «Минск», а в Мезеберге покойник вдруг ожил. Опять ему нет альтернативы и надо его активизировать. Вот только вопрос: кто его будет активизировать?

Путин в Бочаровом ручье не говорил об активизации «Минска», он сосредоточился на трагедии 2 мая в Одессе, и отказал в дееспособности Порошенко. Остаются Меркель и новоиспеченный президент Франции Эммануэль Макрон.

Два европейских богатыря, с безвизом наперевес, будут активизировать Минские соглашения? Все признают, что они не выполняются, но что из этого следует, не говорит никто. УкроСМИ, комментируя перемогу в Мезеберге, выражают уверенность, что на встрече договорились «мотивировать Россию исполнять Минск». Наш МИД, устами Лукашевича, тогда же напомнил, что целостность Украины держится только на Минских соглашениях.

29 мая Путин летит в Париж к Макрону. Этот неожиданный визит — инициатива Макрона. О «нормандском формате» и «Минске» поговорить? Возможно. Таким образом, Бочаров ручей дотёк до Мезеберга, и течёт теперь в Париж. Это очевидное следствие беседы Путина с Меркель. Она выполнила своё обещание Путину в Бочаровом ручье, поэтому Путин летит в Париж. Макрону совсем не комильфо ехать в Бочаров ручей, как бы на поклон к Путину, он ведь ещё в Вашингтон не летал изъявить своё почтение.

Очевидно, что активизировался треугольник Москва — Берлин — Париж, причём по инициативе Берлина, а затем Парижа. Москва отвечает взаимностью, идёт на переговоры, после которых у западных партнёров плохое настроение, но они продолжают диалог с Москвой. Похоже, Владимир Путин выставляет некие условия, которые не нравятся Меркель, и возможно, они связаны с трагедией 2 мая в Одессе, то есть с безнаказанным бандитизмом наци-бандеровских батальонов, вроде «Азова», которые и виновны в Одесской Хатыни.

Интересные сообщения стали приходить с Украины. «Ветер перестал дуть в паруса национал-радикалов», — замечает вдруг известный киевский политолог Михаил Погребинский. Настроения вроде начали меняться. Адвокат Татьяна Монтян делает ещё более смелое заявление: «В Украине уже давно правит фашистский режим». Почему это она стала вдруг такой проницательной? Может быть, это Порошенко привёз с собой из Мезеберга ветер перемен?

Правда, другой какой-то ветер блокировал российские социальные сети на Украине, и грозит ввести визовый режим с Россией. Порошенко же, как флюгер, вращается, куда подует ветер, что подтверждает вывод Владимира Путина о его фактической недееспособности. Однако, для нас более важен берлинский ветер, который неожиданно занёс Меркель в Бочаров ручей, после двух лет молчания.

Берлин явно встревожен, и причиной этому — Путин. Поэтому Меркель прилетела к нему в Бочаров ручей, смирив свою гордыню. Мир стал жёстким, по словам Сергея Лаврова: «Безусловно жёстче сейчас…Тогда существовали две империи: Западная и Советская, оба лагеря не переходили границы дозволенного. Даже публичная риторика была мягче. Сегодня никаких правил больше нет». И для Москвы тоже нет.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на саммите в Китае сообщил, что «газопровод «Сила Сибири» строится с большим опережением графика». В 2019-20 году российский газ пойдёт в Китай, и очень может быть, Владимир Путин напомнил в этой связи Меркель, что немецкая промышленность сидит на российском газе. И у Германии в запасе осталось два года, чтобы улучшить отношения с Россией.

Неизвестно, заработает ли «Северный поток-2», а вот «Сила Сибири» заработает, и Россия, в случае ограничения поставок газа в Европу, покроет выпадающие доходы в Китае. Украинский газовый транзит умрёт своей естественной смертью. Что будет тогда с промышленностью Германии и Европы — не наши проблемы. «Сегодня никаких правил больше нет»…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 9

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  1. Вас Влад Сегодня, 15:08
    Ох уж эти Минские соглашения,ВВП так и елозит ими по Европейским фэйсам! lol Все вписались!А теперь что делать? lol Вот и встречаются,видимость работы создают wink
    Вас Влад
    1. Чёрный Сегодня, 15:50
      В замке Мезеберг Пецу больше всего интересовало содержание винного погреба... laughing
      Чёрный
      1. krops777 Сегодня, 16:56
        В замке Мезеберг Пецу больше всего интересовало содержание винного погреба... laughing

        Ну так написано же, что Меркель и Порошенко покидали замок в плохом настроении, будун он такой. drinks
        krops777
  2. Екатерина II Сегодня, 15:55
    Уже угадываю автора безошибочно по первым строкам. Каменев Виктор.
    Краткое содержание-"Путин опять всех победил".От количества слова "Путин" -даже рябить начинает.
    [quote]Неизвестно, заработает ли «Северный поток-2», а вот «Сила Сибири» заработает, и Россия, в случае ограничения поставок газа в Европу, покроет выпадающие доходы в Китае[/quote]
    Вы уверены? Вам известна цена, поделитесь..
    Согласно вашей статье Путина интересует только газ...
    есть еще нюансы
    к примеру
    Минские соглашения – единственное, что гарантирует территориальную целостность Украины и в случае их срыва республики Донбасса получают не только фактическую, но и юридическую независимость.
    Об этом в эфире ток-шоу "60 минут" заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
    По его словам, власти Украины, при этом, делают все для срыва договоренностей.
    «Минские соглашения – это единственное, что поддерживает территориальную целостность Украины.
    Подробнее: http://antifashist.com/item/v-gosdume-preduprezhd
    ayut-chto-prekrashhenie-minskih-soglashenij-obern
    etsya-nezavisimostyu-ldnr-ne-tolko-de-fakto-no-i-
    de-yure.html#ixzz4iBkkjMk4
    "Фактически, только минские договоренности сейчас гарантируют сохранение территориальной целостности Украины. Однако без решительного и скоординированного давления на националистическое крыло в Киеве добиться их выполнения будет трудно", — сказал он, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
    РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20170505/1023786270.h
    tml
    Лукашевич в мягкой форме облек тематику необходимости реализации МС. А депутат прямо пошантажировал. Но оба говоря о тер. целостности, берут Крым в скобки и выносят его за рамки обсуждения- этой тер. целостности. Мысленно. А партнеры западные тут как тут-вы сказали что гарантируете? Ну так и выполняйте вместе с Крымом. Поэтому не стоит удивляться как Крым пришивается к МС.
    Екатерина II
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:25
      Что это вы такая взволнованная? Читайте расслабляющие новости, о перемогах нацистов, вам поможет. По количеству "Путина" мне далеко до американской нелживой прессы, и бандеровской, где он вообще стал божеством, хотя и злым для неё. Да загнётся Бандера!
      Виктор Каменев
      1. Екатерина II Сегодня, 16:35
        Цитата: Виктор Каменев
        Что это вы такая взволнованная?

        ваши статьи вызывают вовсе не взволнованность, скорее усмешку.
        Цитата: Виктор Каменев
        Читайте расслабляющие новости, о перемогах нацистов, вам поможет.

        Они очень похожи на ваши-благодарю, но читать их не намерен.
        Цитата: Виктор Каменев
        По количеству "Путина" мне далеко до американской нелживой прессы, и бандеровской, где он вообще стал божеством, хотя и злым для неё.

        Дык в статье прям слово слово -божество..слишком много чести для одного
        Цитата: Виктор Каменев
        Да загнётся Бандера!

        я не из тех 5 тыс поклонников культа.
        Подобными статьями формируется неверный образ реальности, шапкозакидательство и ура патриотизм. ЧТо есть плохо для РФ.
        (забавно..украинец думает про то что нужно России. но это так)
        Екатерина II
  3. Altona Сегодня, 16:19

    Место работы Петра Порошенко.
    Altona
  4. 79807420129 Сегодня, 16:55
    Цитата: Екатерина II
    Ну так и выполняйте вместе с Крымом

    Табло то не треснет,а CRISTALL,он же Izabella.Вот вам и вашим западным дружкам Крым. .Давно кстати ждем,когда же лучшая армия Европы "освобождать" Крым от злых wassat "оккупантов" будет.Все очи проглядели,ну не идут "освободители".Сцат yes укропчики. wink А то Крым подавай,ну ну .
    79807420129
  5. parusnik Сегодня, 16:59
    И правда, есть над чем Потрошенко задуматься, как активизировать Минские соглашения, он только в раж вошел..заблокировал российские соц.сети.. laughing
    parusnik
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