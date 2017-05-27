10:17 27 мая

Управляемая ракета большой дальности Р-33. Инфографика

Р-33 — советская/российская ракета класса «воздух—воздух» большой дальности. Ракета обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, максимальная скорость цели 3000 км/ч. Вероятность поражения цели 0,65. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.




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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:47
    И чё? Дальше развития темы-0.Где применяется,куда и когда ей пуляли,чего сбивали.Зашибись статейка.Мы что-то подобное в Канск из Красноярска на вертолётах перебрасывали в начале 90-х.
    ВЕРЕСК
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