Управляемая ракета большой дальности Р-33. Инфографика

Р-33 — советская/российская ракета класса «воздух—воздух» большой дальности. Ракета обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, максимальная скорость цели 3000 км/ч. Вероятность поражения цели 0,65. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.