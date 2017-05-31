Патрульные катера проекта 03160 "Раптор". Инфографика

Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" — самые скоростные морские суда, стоящие на вооружении ВМФ ВС России. Проект разработан в КБ ОАО "Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России. Строительство катеров ведётся на верфи «Пелла» в городе Отрадном Ленинградской области.Из-за большой схожести внешнего вида, катера проекта можно перепутать с другими транспортно-десантными катерами проекта 02510 типа «БК-16», разработанными в концерне «Калашников», и производимыми на «Рыбинской верфи». В основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90.