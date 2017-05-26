Поп-звезда Ариана Гранде не послушала Госдепартамент США

1 мая Госдепартамент США опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе во время летнего туристического сезона. В специальном сообщении американского внешнеполитического ведомства говорилось: «Недавние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве продемонстрировали, что «Исламское государство», «Аль-Каида» и связанные с ними группировки имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе».Госдепартамент призвал соотечественников проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах, так как эти объекты остаются «приоритетными для возможных атак» и ограничил срок действия своего предостережения четырьмя месяцами. В сообщении так и указывалось: «Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года».Эксперты в меру поиронизировали по поводу временных рамок действия предупреждения об угрозе террористических атак, сомневаясь, что осенью в Европе наступит мир, лад, благодать и беспечное спокойствие. Эту некую легкомысленность, мелькнувшую в комментариях, можно понять. В последние годы госдепартамент регулярно, едва ли не после каждого теракта в Европе, публиковал подобные предостережения. В чём-то это даже стало дипломатической рутиной.Однако многие к сообщению американского ведомства отнеслись со всей серьёзностью. Тревожные тенденции террористической опасности на континенте не располагают к их легкомысленному восприятию, тем более — к шуткам. Насколько всё это опасно, показал нынешний понедельник, когда в спортивном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, рванул на себе пояс шахида очередной террорист-смертник.Особая подлость этого теракта заключается в том, что Ариана Гранде — подростковая поп-звезда. На встречу с ней пришли, по сути, дети. Среди 22-х погибших и 59-ти раненых многие не достигли даже пятнадцатилетнего возраста. Это объясняет и некую беспечность полиции, которая была достаточно лояльной к участникам концерта. Посетителей особо не досматривали. Не было привычных в последнее время на массовых мероприятиях рамок металлодетекторов. Чем и воспользовался преступник. Или преступники?Полиция Манчестера достаточно оперативно установила личность террориста-смертника. Самоподрыв в вестибюле стадиона в толпе покидавших концерт зрителей совершил 22-летний Салман Абеди. Как сообщили британские СМИ, Абеди родился в 1994 году в Манчестере, в семье беженцев из Ливии. Полиция приступила к поиску возможных сообщников террориста и вскоре задержала старшего брата Салмана Абеди — Исмаила.Позднее по подозрению к причастности к теракту в концертном комплексе «Манчестер Арена» под стражу взяли ещё шесть человек — пять мужчин и одну женщину. По сведениям представителя полиции Иэн Хопкинс, все они — граждане Великобритании арабского происхождения. Уже после полудня вторника круг замкнулся информацией о том, что ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».В сообщении, распространённом на одном из каналов ИГ в Telegram, террориста-смертника Салмана Абеди именовали «солдатом Халифата». Как считают британские эксперты, этот термин употребляется по отношению к сторонникам ИГ, а не её членам. Как бы то ни было, причастность к теракту организации «Исламское государство» была ожидаемой, как и причина взрыва на стадионе в Манчестере. Террористы назвали его «местью за бомбардировки Ирака и Сирии».На беду в Манчестере Европа отреагировала привычным ритуалом. В ночь на среду на Эйфелевой башне в Париже выключили подсветку. Лидеры стран выразили Великобритании соболезнование и солидарность с ней. Британский премьер Тереза Мэй возложила цветы на месте теракта. В Манчестере прошёл поминальный молебен.За всем этим эксперты увидели беспомощность европейцев, не сумевших защитить своих детей даже после очевидного предупреждения американских союзников. Постфактум трагического события в Манчестере Великобритания повысила уровень террористической угрозы до самого высокого — критического.Запоздалую реакцию британского правительства многие восприняли как бюрократический ответ террору, который с недавних пор европейцы стали воспринимать, как уже привычное положение вещей. Привычное потому, что власти слабо реагируют на акции террора и ограничиваются полумерами. В частности, они игнорируют предложения ввести жёсткий контроль за молельными домами, где проповедуют радикальный Ислам (Абеди посещал один из них). Не берут на постоянный учёт людей, замеченных в сочувствии исламским террористам. Не перекрывают источники их финансирования.Противоположный пПример этому недавно подал американский президент. Во время визита в Саудовскую Аравию Дональд Трамп подписал договор с главами примерно пятидесяти государств, согласно которому они будут препятствовать прямому и опосредованному финансированию ИГ в их странах. Думается, такое соглашение (при его должном соблюдении) будет много полезнее ритуальных жестов, в очередной раз продемонстрированных европейцами после трагедии в Манчестере.Время и сложившееся на континенте положение требуют реальных дел. Меж тем, сегодня к ним не готовы, а картина — явно тревожная. «Европа сталкивается в настоящее время с самой большой террористической угрозой за последние 10 лет», — это из интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung директора Европола Роба Уэйнрайта. По его мнению, «от 3000 до 5000 европейцев были приняты с 2014 года в ИГ, дрались за интересы исламистов, и в неопределенном числе вернулись в свои дома, радикально настроенные и закаленные военным опытом».Приблизительность оценок главного европейского полицейского говорит о том, что спецслужбы плохо контролируют ситуацию. Сквозят «неопределённостью» и исследования Международного центра по борьбе с терроризмом в Гааге. В прошлом году центр подготовил многостраничный доклад, в котором определил: примерно треть европейцев, воевавших в Сирии и Ираке в рядах террористических групп, вернулись домой.В докладе конкретные оценки тоже пляшут. Эксперты центра насчитали от 1200 до 1300 «возвращенцев», но признали, что в большинстве случаев прибывшие с ближневосточного джихада боевики ускользнули от внимания спецслужб. (И это без учёта расплодившихся в Европе сторонников ИГ, вроде манчестерского «солдата Халифата» Салмана Абеди.) Речь, напомним, идёт не о мигрантах, а о гражданах европейских стран, прошедших военную подготовку под руководством американских инструкторов и повоевавших под знамёнами террористических группировок.Исследователи считают, что самый большой вклад в джихад на Ближнем Востоке внесли подданные Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. Они проявили себя по-разному. Самую широкую известность получил обезглавливающий пленных и заложников палач группировки «Исламское государство» по прозвищу «Джихади Джон». Его жертвами стали американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф, британцы Дэвид Хэйз и Алан Хэннинг, американец Питер Кэссиг, японцы Харуно Якава и Кэндзи Гото Джуго, а также десятки сирийский солдат.Прятавшегося за балаклавой «Джихади Джона» со временем вычислили по его лондонскому акценту. Палача ИГИЛ опознали друзья и родственники. Выяснилось, кровавые расправы вершит 26-летний Мохаммед Эмвази. Он родом из Кувейта. Вырос в восточной части Лондона, в состоятельной семье. Закончил колледж и Вестминстерский университет, получил специальность «компьютерный программист».Вместо респектабельной жизни в британской столице Эмвази предпочёл стать палачом исламского джихада. Его уничтожили с помощью ударного беспилотника. Однако тысячи таких, как Эмвази, живы. И никто не знает, где они найдут своих новых жертв. Всё это делает Европу зависимой от планов и целей террористов, реально угрожает благополучию, а может быть, и существованию сложившейся на континенте цивилизации.***Ариана Гранде заявила Press Association, что чувствует себя раздавленной взрывами, произошедшими на «Манчестер Арена» во время её выступления. На своей странице в Twitter певица выразила соболезнования по поводу случившегося и подчеркнула, что не имеет слов, чтобы высказать свою печаль. И это не дань вежливости и не фигура речи, а реальная боль поп-звезды, с именем которой теперь будут связывать один из самых кровавых и подлых терактов в истории современной Европы.