Трамп: В адрес НАТО исходит угроза со стороны России

НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга.

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ещё перед своей поездкой поставив задачу по вытрясанию из стран-членов Североатлантического военного блока финансовых средств (в рамках уставных 2% ВВП), Трамп решил воспользовать классической парадигмой – устрашение врагом. Образ врага долго искать Трамп не стал, и назвал в числе главных угроз НАТО Российскую Федерацию. РИА Новости приводит заявление Трампа:Нужно отметить, что на повестке дня укороченного саммита НАТО, на котором присутствует американский президент, два вопроса. Один из них связан с борьбой с терроризмом, а другой – с упомянутыми финансовыми вопросами в структурах самого НАТО. Вытрясание средств Трампом в Брюсселе политкорректно называют «перераспределением финансовой нагрузки».В администрации Трампа заявили о своих озабоченностях по поводу того, что страны Европы «не готовы увеличить расходы на оборону, несмотря на растущие угрозы в современном мире». Европейские эксперты после такого заявления от администрации США, сходятся во мнении, что на саммите в Брюсселе Трамп будет буквально продавливать вариант с доведением каждой страной НАТО финансирования до уровня 2% ВВП.Перед встречей с функционерами НАТО Трамп встретился с бюрократами ЕС - на фоне многотысячных акций протеста в Брюсселе.