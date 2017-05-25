20:29 25 мая

Трамп: В адрес НАТО исходит угроза со стороны России

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ещё перед своей поездкой поставив задачу по вытрясанию из стран-членов Североатлантического военного блока финансовых средств (в рамках уставных 2% ВВП), Трамп решил воспользовать классической парадигмой – устрашение врагом. Образ врага долго искать Трамп не стал, и назвал в числе главных угроз НАТО Российскую Федерацию.

РИА Новости приводит заявление Трампа:
НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга.


Нужно отметить, что на повестке дня укороченного саммита НАТО, на котором присутствует американский президент, два вопроса. Один из них связан с борьбой с терроризмом, а другой – с упомянутыми финансовыми вопросами в структурах самого НАТО. Вытрясание средств Трампом в Брюсселе политкорректно называют «перераспределением финансовой нагрузки».


В администрации Трампа заявили о своих озабоченностях по поводу того, что страны Европы «не готовы увеличить расходы на оборону, несмотря на растущие угрозы в современном мире». Европейские эксперты после такого заявления от администрации США, сходятся во мнении, что на саммите в Брюсселе Трамп будет буквально продавливать вариант с доведением каждой страной НАТО финансирования до уровня 2% ВВП.

Трамп: В адрес НАТО исходит угроза со стороны России


Перед встречей с функционерами НАТО Трамп встретился с бюрократами ЕС - на фоне многотысячных акций протеста в Брюсселе.

Использованы фотографии: @mcspocky
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Комментарии 28

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  1. Ин100грамм Сегодня, 18:41
    Всё правильно. Если террористов (из "повестки дня") не боятся, денег не дают (сколько хочется), то вне повестки достаём старое "пугало" (всегда действовало) "русские идут". С надеждой на условные рефлексы, вырабатываемые десятилетиями. Главное - деньги стрясти с сателлитов.
    Ин100грамм
    1. сибиралт Сегодня, 18:59
      Не думаю, что у Трампа остались приятные ощущения от визита в Европу.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:11
        Трамп увы марионетка в злобных силах направленных против России! Он уже не рад , что стал президентом США..

        Впервые за историю сша президенту грозят импичментом ! Ай да Путин , ай да с...сын!
        Скоро встреча Путина и Трампа на 20-ке, Трампа уже сейчас трясет нервный тик что еще ему предъявят "СМИ мировые " ..А они предъявят(уже все заготовлено заранее..))))
        P/S Чубайс на фото это наша проблема и очень серьезная (таких очень много с 90-х сидят у власти и гадят сливая все и всех..)
        ОТДЕЛ
        1. korvin1976 Сегодня, 19:39
          Цитата: ОТДЕЛ
          Впервые за историю сша президенту грозят импичментом !

          На самом деле, угроза импичмента в ОША возникала три раза, так что Трамп не первый.
          Разница в том, что при предыдущих импичментах, в конгрессе большинство было представлено противоположной партией, партии президента. В данный момент большинство в конгрессе представляют одно партийцы Трампа, а это достаточно весомый довод.
          При всех трех угроз импичмента, по факту до дела возможно было довести только один, при Никсоне, и то не факт.
          Трам ведет свою линию, и ему по сути с высокой колокольни на все то, что о нем говорят, и какие подлости пытаются сделать. Лично для себя, он первостепенную задачу выполнил, стал президентом. Сейчас выполняет вторую, претворяет в жизнь свои обещания, медленно со скрипом, с большим противодействием, но приводит.
          Трам, как бы его не пытались нам преподнести, что он ни чего уже не может, что он бьется в агонии, очень и очень опасный противник. Нельзя просто так его недооценивать, и опасен он тем, что его очень трудно просчитать, смотря на его действия и слова, сквозь призму устоявшейся политики.
          korvin1976
          1. art030765 Сегодня, 19:54
            увы но вы правы. наши сми делают из трампа клоуна а это жесткий и очень прагматичный политик. мы еще хлебнем с ним горя. не зря он задал вопрос меркель зачем вы покупаете нефть у россии если она полученные доходы тратит на дестабилизацию европы?
            art030765
      2. Ин100грамм Сегодня, 19:12
        Цитата: сибиралт
        Не думаю, что у Трампа остались приятные ощущения от визита в Европу

        Да какие тут приятные ощущения? Он же натурал (надеюсь). А тут установлены "партнёрские" отношения laughing . Поставить нас большей угрозой чем террористы, претит избирательная риторика и здравый смысл. Террористы уже никого не "торкают" (прошу прощения за последнее слово, синонимов не могу быстро вспомнить) feel .
        Ин100грамм
        1. Монос Сегодня, 19:37
          Смешные они. Так и представляю такой диалог:
          Европа: Путин страшный. Мы все умрём. Америка должна защитить Европу. Дайте больше
          денег на НАТО.
          Трамп: Русские идут. Вы все умрёте. Давайте деньги на НАТО.
          Интересно, кто кого разведёт на деньги?
          Монос
          1. Ин100грамм Сегодня, 20:07
            Цитата: Монос
            Интересно, кто кого разведёт на деньги?

            К гадалке не ходить. Трамп заработал свои деньги не просто так laughing .
            Он и приехал для развода на саммит
            Ин100грамм
  2. Partyzan Сегодня, 18:42
    опять старая песня о главном - бабки гоните am
    Partyzan
    1. kapitan92 Сегодня, 18:58
      Цитата: Partyzan
      опять старая песня о главном - бабки гоните am

      kapitan92
  3. Teberii Сегодня, 18:42
    Все угрозы исходят справа и слева,сзади и спереди,сверху и снизу,а главное от России.
    Teberii
  4. svp67 Сегодня, 18:42
    НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга.
    Ну в США Президента поменяли, а почему не заменили тех, кто им речи пишет? Вот и думаешь, кто ж из них главнее?
    Хвост виляет собакой, причем собаки меняются, а хвост остается...
    svp67
    1. Masya Masya Сегодня, 18:48
      А зачем велосипед изобретать?дорожка проторена раз и навсегда... метла новая, а все по старому метет...
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:10
        Привет , Марина ! hi love Кто о чём , а вшивый - о бане . И не надоело ещё ? Уж всё пугаете и пугаете мир "злыми русскими" . А они , как назло , всё не нападают . fool
        bouncyhunter
    2. Partyzan Сегодня, 18:49
      в театре, после режиссера, главный - суфлер hi
      Partyzan
    3. Dym71 Сегодня, 19:29
      Цитата: svp67
      Ну в США Президента поменяли, а почему не заменили тех, кто им речи пишет?

      А это не кошерно wink
      Dym71
    4. dvina71 Сегодня, 19:43
      Цитата: svp67
      Ну в США Президента поменяли, а почему не заменили тех, кто им речи пишет?

      Потому что, президент США,это зиц-председатель.РУководят штатами финансовые и ВПК кланы.Последний кто пытался это поменять..получил несколько пуль в голову.
      И Трамп будет говорить все,что принесет пользу финансовому олигархату.
      dvina71
  5. Berkut24 Сегодня, 18:57
    Трамп рискует стать не рукопожатым для Путина. Может наступить момент, когда двум президентам и поговорить будет не о чем.
    Berkut24
  6. Siberia 9444 Сегодня, 19:03
    Ты смотри запел как no
    Siberia 9444
    1. fif21 Сегодня, 19:49
      Цитата: Siberia 9444
      Ты смотри запел как

      Когда внешний долг-астрономический , а экономические успехи виртуальные - не так запоешь wassat В переводе на русский , Трамп сказал НАТО- дань платите в полном объеме и своевременно, ну а сдохните от " Русского медведя" так это Ваши проблемы. hi
      fif21
  7. afrikanez Сегодня, 19:13
    НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга.
    Вот, блин оказия какая, Арктику то забыл. Ну. что ж ты Трамп, так "опростоволосился"??? lol
    afrikanez
    1. Partyzan Сегодня, 19:26
      ага, и што, вот так ляпнеш, а потом ледоколы придется строить, ФРС может не справиться, а как станок поломатый станет? request
      Partyzan
  8. aiden Сегодня, 19:13
    хоть бы запоминали что говорят. ПРО нато не направлена против России, а сегодня сказал то что в заголовке :)
    aiden
  9. dojjdik Сегодня, 19:20
    "истиблешмент"- хех ну и словечки заполонили русский язык-вобщем то кучка богатых евреев сменила черную куклу на рыжую; следующая кукла буит голубой
    dojjdik
  10. fif21 Сегодня, 19:40
    Россия представляет угрозу для НАТО? laughing Я Вас умоляю laughing не надо так смешить. Для США - да ,Россия реальная угроза . Ну не признаем мы исключительность прогнившего матраца angry А ЕС и Турция с мелкобританией -это сфера наших экономических интересов , но не коем образом не военных. Так , что - Трамп - пошел вон! Компосируй мозги пингвинам, и не мешай экономическому процветанию европейских стран. Подкаблучник wassat
    fif21
  11. pvv113 Сегодня, 19:45
    Трамп: В адрес НАТО исходит угроза со стороны России

    Почему только в адрес НАТО? Россия против всех террористов
    pvv113
  12. Atlant-1164 Сегодня, 19:46
    Трамп: В адрес НАТО исходит угроза со стороны России.- и это меня радует..не всегда нам напрягаться.)
    Atlant-1164
  13. domnich Сегодня, 20:11
    В администрации Трампа заявили о своих озабоченностях по поводу того, что страны Европы «не готовы увеличить расходы на оборону, несмотря на растущие угрозы в современном мире».



    Уже сам факт того, что при «нарастающей угрозе со стороны России» европейские страны-члены НАТО не спешат увеличивать военные расходы, - говорит о том, что угрозы на самом деле не существует.


    Трампу нужен рынок сбыта продукции ВПК – оружия.


    Европе обидно за очевидные «провалы» в украинском проекте – не того они ожидали от украинской власти. В общем эти русские во всем виноваты, а это надо как-то обосновать.



    Цитата: Монос
    Интересно, кто кого разведёт на деньги?
    domnich
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