Пётр Порошенко. Три года эффективного менеджмента
Здравствуйте, меня зовут Петро Алексеевич Порошенко. Исполняется три года с того момента, как я стал всенародно избранным президентом Украины. Президентом страны, которая в моём лице испытала настоящий катарсис в плане своего стремления сблизиться со свободной Европой и дальше отойти от немытой и неотёсанной России. Три года... Для президента Украины с некоторых пор это вообще серьёзный срок. Как выразился бы мой соратник по майдану Виталий Кличко, не только лишь каждый президент незалежной может дотянуть до трёхлетия на посту. Я дотянул! С чем всех вас, дамы и господа, спешу поздравить.
Друзья, вольные граждане вольной страны, спешу поделиться со всеми вами достижениями, как своими собственными, так и всей Украины, во время моего президентства. Душа переполняется позитивными эмоциями от того, что всем нам удалось свершить за то светлое и незабываемое время, которое прошло с момента нашей большой победы на морозном воздухе майдана.
Победа первая. За три года моего президентства и предшествовавший этому межпрезидентский период наша страна потеряла около 10% территории – от нас уплыл Крым, мы успешно отторгли часть Донбасса с основной его массой населения. Кстати о населении: нет ничего невозможного, решили все мы, и потеряли за это время более 8 миллионов человек вместе с нашими гастарбайтерами, деятельность которых уже вряд ли можно отличить от ПМЖ за рубежом. Большая наша победа в том, что более 4 млн украинцев сегодня находится на территории России, а это просто здорово, ибо для них нам теперь не нужно ни создавать рабочие места, ни заботиться о социалке. Много граждан – это, согласитесь, как-то не по-европейски. А я европейский президент. Слава Украине!
Победа вторая. За три года мы ведём успешную войну с агрессором. Война настолько успешна, что за это время мы потеряли всего лишь 12 тысяч убитыми и около 35 тысяч ранеными. Сущие пустяки. Тем более что естественная убыль, как уже было отмечено, - вполне евросоюзная тенденция. Своим недавним решением перебросить в Донбасс танки Т-80 полагаю ещё больше закрепить всеевропейский успех и довести число убитых и раненых до круглого значения – на моё президентское трёхлетие замечательный всем вам, дорогие украинцы, будет подарок. Президент-подарок – это вообще про меня. Слава Украине!
Победа третья. Наша экономика победоносно сжимается. Мы потребляем почти на четверть меньше газа, чем потребляли при проклятом Януковиче. А это значит, что наши заводы меньше работают – меньше загрязняют окружающую среду своими ужасными выбросами. Поэтому я ещё и экологический президент. Кто-то скажет, зачем же в таком случае я готов открыть ввоз отработанного ядерного топлива из Европы в Чернобыльскую зону? Странные люди, мыслящие такими категориями... Нам же за это Евросоюз выделит новый кредит, на который мы очистимся и от коррупционеров, и от любых других загрязнений. Я первый президент Украины, научивший народ понимать, что закупка угля в Австралии, ЮАР и США – один из главных признаков конкурентоспособности и транспарентности. Слава Украине!
Победа четвёртая. За три года моего президентства страна поднялась на первое место в международном рейтинге по уровню коррупции. Я настаиваю, что это тоже наше большое достижение. Читаем: у Украины - первое место. Всё остальное – кремлёвская пропаганда. Во Всемирной Организации Здравоохранения, как и в структурах, составлявших антикоррупционный рейтинг, тоже засели агенты Кремля. А потому первое место в Европе по уровню младенческой смертности, на который мы вышли за годы моего президентства, – это перемога, оттеняемая путинской зрадой. Почему я сам при этом постоянно звоню Владимиру Путину? – Чтобы держать врага к себе ближе, а как же ещё... Я великий президент-стратег. Слава Украине!
Победа пятая. При мне Украина получила беспрецедентный уровень доверия от Запада. Европейский союз отменяет визы для украинских граждан. Наш украинский паспорт теперь уважают по всему миру – от Львова до Конотопа. Двери европейцев теперь всегда открыты для нас. Главное – всем желающим не забыть оформить биометрический паспорт, забронировать номер в европейской гостинице и предъявить на евротаможне обратный билет. Слава Украине!
Победа шестая. Мы достигли небывалых успехов в деле освоения кредитов от ЕС, МВФ и других международных институтов, стран и организаций. За время моего президентства уровень украинского долга достиг отметки 94% ВВП, что примерно в 5 раз выше уровня долга агрессора. Выше! Это значит, что мы, конечно же, экономически успешнее, целостнее и целеустремлённее. Моя победа здесь в том, чтобы все последующие поколения не смогли забыть обо мне, так платить за взятые Украиной при мне кредиты будет не одно поколение потомков. Слава Украине!
Победа седьмая. Мы порвали все важные контакты с агрессором и теперь живём всецело в парадигме интересов наших западных партнёров. Наши предприятия работают всё стабильнее и стабильнее. Их продукция теперь уже точно стабильно практически никому за пределами Украины не нужна. Во время моего президентства собирались запустить поиск через два моря в Китай – стабильно не получилось. Стабильно перестаём собирать ракетные и вертолётные двигатели, так как наши ракеты опять-таки могут загрязнять окружающую среду, а для вертолёта «Лев-1» может подойти и двигатель от китайского квадрокоптера. Стабильность – моё кредо! СУХС!
Победа восьмая. За три года моего президентства мы достигли невероятных успехов в международной дипломатии. К примеру, наш министр может на предоставленные еврокредиты оформить контрамарку на аудиенцию к президенту США. А с этой страной у нас, как известно, настолько доверительные отношения, что в кабинете моей администрации главное кресло мы привыкли отдавать американскому вице-президенту. Правда, сейчас в США вице-президент тоже поменялся, но я вам обещаю: кредитов на оформления вип-встреч с ним на первое время хватит. Дальше – отменим мораторий на поставку леса-кругляка в ЕС – дадут ещё... Будем встречаться дальше. И не только Климкин! СУХС!
И таких побед, дорогие украинские граждане, за последние три года сотни! Мы запретили георгиевские ленточки, российские каналы, социальные сети и программы. Мы переименовали всё, что можно было переименовать. Снесли памятники Ленину, разнесли банки, одновременно с этим пытаемся разносить и захватывать храмы УПЦ МП, называя типичное рейдерство борьбой за демократию. Мы научились организации блокады своей собственной территории и своих собственных сограждан, а я в свою очередь приобрёл навыки возглавления сего действа. Мы отточили мастерство по построению выдающихся во всех отношениях органов власти при наличии конституции и иных законов, о которых в нужный момент можно немного забыть... Например, забыть о законодательной несочетаемости понятий "президент" и "владелец телевизионного канала", "президент" и "олигарх".
В общем и целом, громадяне, цэ великий успех, аналогов которому ещё поискать... Поздравляйте же меня с трёхлетием президентства, поздравляйте! Жду цветов, открыток и телеграмм.
Вечно ваш, президент великой европейской державы, Пётр Порошенко.
Друзья, вольные граждане вольной страны, спешу поделиться со всеми вами достижениями, как своими собственными, так и всей Украины, во время моего президентства. Душа переполняется позитивными эмоциями от того, что всем нам удалось свершить за то светлое и незабываемое время, которое прошло с момента нашей большой победы на морозном воздухе майдана.
Победа первая. За три года моего президентства и предшествовавший этому межпрезидентский период наша страна потеряла около 10% территории – от нас уплыл Крым, мы успешно отторгли часть Донбасса с основной его массой населения. Кстати о населении: нет ничего невозможного, решили все мы, и потеряли за это время более 8 миллионов человек вместе с нашими гастарбайтерами, деятельность которых уже вряд ли можно отличить от ПМЖ за рубежом. Большая наша победа в том, что более 4 млн украинцев сегодня находится на территории России, а это просто здорово, ибо для них нам теперь не нужно ни создавать рабочие места, ни заботиться о социалке. Много граждан – это, согласитесь, как-то не по-европейски. А я европейский президент. Слава Украине!
Победа вторая. За три года мы ведём успешную войну с агрессором. Война настолько успешна, что за это время мы потеряли всего лишь 12 тысяч убитыми и около 35 тысяч ранеными. Сущие пустяки. Тем более что естественная убыль, как уже было отмечено, - вполне евросоюзная тенденция. Своим недавним решением перебросить в Донбасс танки Т-80 полагаю ещё больше закрепить всеевропейский успех и довести число убитых и раненых до круглого значения – на моё президентское трёхлетие замечательный всем вам, дорогие украинцы, будет подарок. Президент-подарок – это вообще про меня. Слава Украине!
Победа третья. Наша экономика победоносно сжимается. Мы потребляем почти на четверть меньше газа, чем потребляли при проклятом Януковиче. А это значит, что наши заводы меньше работают – меньше загрязняют окружающую среду своими ужасными выбросами. Поэтому я ещё и экологический президент. Кто-то скажет, зачем же в таком случае я готов открыть ввоз отработанного ядерного топлива из Европы в Чернобыльскую зону? Странные люди, мыслящие такими категориями... Нам же за это Евросоюз выделит новый кредит, на который мы очистимся и от коррупционеров, и от любых других загрязнений. Я первый президент Украины, научивший народ понимать, что закупка угля в Австралии, ЮАР и США – один из главных признаков конкурентоспособности и транспарентности. Слава Украине!
Победа четвёртая. За три года моего президентства страна поднялась на первое место в международном рейтинге по уровню коррупции. Я настаиваю, что это тоже наше большое достижение. Читаем: у Украины - первое место. Всё остальное – кремлёвская пропаганда. Во Всемирной Организации Здравоохранения, как и в структурах, составлявших антикоррупционный рейтинг, тоже засели агенты Кремля. А потому первое место в Европе по уровню младенческой смертности, на который мы вышли за годы моего президентства, – это перемога, оттеняемая путинской зрадой. Почему я сам при этом постоянно звоню Владимиру Путину? – Чтобы держать врага к себе ближе, а как же ещё... Я великий президент-стратег. Слава Украине!
Победа пятая. При мне Украина получила беспрецедентный уровень доверия от Запада. Европейский союз отменяет визы для украинских граждан. Наш украинский паспорт теперь уважают по всему миру – от Львова до Конотопа. Двери европейцев теперь всегда открыты для нас. Главное – всем желающим не забыть оформить биометрический паспорт, забронировать номер в европейской гостинице и предъявить на евротаможне обратный билет. Слава Украине!
Победа шестая. Мы достигли небывалых успехов в деле освоения кредитов от ЕС, МВФ и других международных институтов, стран и организаций. За время моего президентства уровень украинского долга достиг отметки 94% ВВП, что примерно в 5 раз выше уровня долга агрессора. Выше! Это значит, что мы, конечно же, экономически успешнее, целостнее и целеустремлённее. Моя победа здесь в том, чтобы все последующие поколения не смогли забыть обо мне, так платить за взятые Украиной при мне кредиты будет не одно поколение потомков. Слава Украине!
Победа седьмая. Мы порвали все важные контакты с агрессором и теперь живём всецело в парадигме интересов наших западных партнёров. Наши предприятия работают всё стабильнее и стабильнее. Их продукция теперь уже точно стабильно практически никому за пределами Украины не нужна. Во время моего президентства собирались запустить поиск через два моря в Китай – стабильно не получилось. Стабильно перестаём собирать ракетные и вертолётные двигатели, так как наши ракеты опять-таки могут загрязнять окружающую среду, а для вертолёта «Лев-1» может подойти и двигатель от китайского квадрокоптера. Стабильность – моё кредо! СУХС!
Победа восьмая. За три года моего президентства мы достигли невероятных успехов в международной дипломатии. К примеру, наш министр может на предоставленные еврокредиты оформить контрамарку на аудиенцию к президенту США. А с этой страной у нас, как известно, настолько доверительные отношения, что в кабинете моей администрации главное кресло мы привыкли отдавать американскому вице-президенту. Правда, сейчас в США вице-президент тоже поменялся, но я вам обещаю: кредитов на оформления вип-встреч с ним на первое время хватит. Дальше – отменим мораторий на поставку леса-кругляка в ЕС – дадут ещё... Будем встречаться дальше. И не только Климкин! СУХС!
И таких побед, дорогие украинские граждане, за последние три года сотни! Мы запретили георгиевские ленточки, российские каналы, социальные сети и программы. Мы переименовали всё, что можно было переименовать. Снесли памятники Ленину, разнесли банки, одновременно с этим пытаемся разносить и захватывать храмы УПЦ МП, называя типичное рейдерство борьбой за демократию. Мы научились организации блокады своей собственной территории и своих собственных сограждан, а я в свою очередь приобрёл навыки возглавления сего действа. Мы отточили мастерство по построению выдающихся во всех отношениях органов власти при наличии конституции и иных законов, о которых в нужный момент можно немного забыть... Например, забыть о законодательной несочетаемости понятий "президент" и "владелец телевизионного канала", "президент" и "олигарх".
В общем и целом, громадяне, цэ великий успех, аналогов которому ещё поискать... Поздравляйте же меня с трёхлетием президентства, поздравляйте! Жду цветов, открыток и телеграмм.
Вечно ваш, президент великой европейской державы, Пётр Порошенко.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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