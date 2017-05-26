Пётр Порошенко. Три года эффективного менеджмента

Здравствуйте, меня зовут Петро Алексеевич Порошенко. Исполняется три года с того момента, как я стал всенародно избранным президентом Украины. Президентом страны, которая в моём лице испытала настоящий катарсис в плане своего стремления сблизиться со свободной Европой и дальше отойти от немытой и неотёсанной России. Три года... Для президента Украины с некоторых пор это вообще серьёзный срок. Как выразился бы мой соратник по майдану Виталий Кличко, не только лишь каждый президент незалежной может дотянуть до трёхлетия на посту. Я дотянул! С чем всех вас, дамы и господа, спешу поздравить.Друзья, вольные граждане вольной страны, спешу поделиться со всеми вами достижениями, как своими собственными, так и всей Украины, во время моего президентства. Душа переполняется позитивными эмоциями от того, что всем нам удалось свершить за то светлое и незабываемое время, которое прошло с момента нашей большой победы на морозном воздухе майдана.Победа первая. За три года моего президентства и предшествовавший этому межпрезидентский период наша страна потеряла около 10% территории – от нас уплыл Крым, мы успешно отторгли часть Донбасса с основной его массой населения. Кстати о населении: нет ничего невозможного, решили все мы, и потеряли за это время более 8 миллионов человек вместе с нашими гастарбайтерами, деятельность которых уже вряд ли можно отличить от ПМЖ за рубежом. Большая наша победа в том, что более 4 млн украинцев сегодня находится на территории России, а это просто здорово, ибо для них нам теперь не нужно ни создавать рабочие места, ни заботиться о социалке. Много граждан – это, согласитесь, как-то не по-европейски. А я европейский президент. Слава Украине!Победа вторая. За три года мы ведём успешную войну с агрессором. Война настолько успешна, что за это время мы потеряли всего лишь 12 тысяч убитыми и около 35 тысяч ранеными. Сущие пустяки. Тем более что естественная убыль, как уже было отмечено, - вполне евросоюзная тенденция. Своим недавним решением перебросить в Донбасс танки Т-80 полагаю ещё больше закрепить всеевропейский успех и довести число убитых и раненых до круглого значения – на моё президентское трёхлетие замечательный всем вам, дорогие украинцы, будет подарок. Президент-подарок – это вообще про меня. Слава Украине!Победа третья. Наша экономика победоносно сжимается. Мы потребляем почти на четверть меньше газа, чем потребляли при проклятом Януковиче. А это значит, что наши заводы меньше работают – меньше загрязняют окружающую среду своими ужасными выбросами. Поэтому я ещё и экологический президент. Кто-то скажет, зачем же в таком случае я готов открыть ввоз отработанного ядерного топлива из Европы в Чернобыльскую зону? Странные люди, мыслящие такими категориями... Нам же за это Евросоюз выделит новый кредит, на который мы очистимся и от коррупционеров, и от любых других загрязнений. Я первый президент Украины, научивший народ понимать, что закупка угля в Австралии, ЮАР и США – один из главных признаков конкурентоспособности и транспарентности. Слава Украине!Победа четвёртая. За три года моего президентства страна поднялась на первое место в международном рейтинге по уровню коррупции. Я настаиваю, что это тоже наше большое достижение. Читаем: у Украины - первое место. Всё остальное – кремлёвская пропаганда. Во Всемирной Организации Здравоохранения, как и в структурах, составлявших антикоррупционный рейтинг, тоже засели агенты Кремля. А потому первое место в Европе по уровню младенческой смертности, на который мы вышли за годы моего президентства, – это перемога, оттеняемая путинской зрадой. Почему я сам при этом постоянно звоню Владимиру Путину? – Чтобы держать врага к себе ближе, а как же ещё... Я великий президент-стратег. Слава Украине!Победа пятая. При мне Украина получила беспрецедентный уровень доверия от Запада. Европейский союз отменяет визы для украинских граждан. Наш украинский паспорт теперь уважают по всему миру – от Львова до Конотопа. Двери европейцев теперь всегда открыты для нас. Главное – всем желающим не забыть оформить биометрический паспорт, забронировать номер в европейской гостинице и предъявить на евротаможне обратный билет. Слава Украине!Победа шестая. Мы достигли небывалых успехов в деле освоения кредитов от ЕС, МВФ и других международных институтов, стран и организаций. За время моего президентства уровень украинского долга достиг отметки 94% ВВП, что примерно в 5 раз выше уровня долга агрессора. Выше! Это значит, что мы, конечно же, экономически успешнее, целостнее и целеустремлённее. Моя победа здесь в том, чтобы все последующие поколения не смогли забыть обо мне, так платить за взятые Украиной при мне кредиты будет не одно поколение потомков. Слава Украине!Победа седьмая. Мы порвали все важные контакты с агрессором и теперь живём всецело в парадигме интересов наших западных партнёров. Наши предприятия работают всё стабильнее и стабильнее. Их продукция теперь уже точно стабильно практически никому за пределами Украины не нужна. Во время моего президентства собирались запустить поиск через два моря в Китай – стабильно не получилось. Стабильно перестаём собирать ракетные и вертолётные двигатели, так как наши ракеты опять-таки могут загрязнять окружающую среду, а для вертолёта «Лев-1» может подойти и двигатель от китайского квадрокоптера. Стабильность – моё кредо! СУХС!Победа восьмая. За три года моего президентства мы достигли невероятных успехов в международной дипломатии. К примеру, наш министр может на предоставленные еврокредиты оформить контрамарку на аудиенцию к президенту США. А с этой страной у нас, как известно, настолько доверительные отношения, что в кабинете моей администрации главное кресло мы привыкли отдавать американскому вице-президенту. Правда, сейчас в США вице-президент тоже поменялся, но я вам обещаю: кредитов на оформления вип-встреч с ним на первое время хватит. Дальше – отменим мораторий на поставку леса-кругляка в ЕС – дадут ещё... Будем встречаться дальше. И не только Климкин! СУХС!И таких побед, дорогие украинские граждане, за последние три года сотни! Мы запретили георгиевские ленточки, российские каналы, социальные сети и программы. Мы переименовали всё, что можно было переименовать. Снесли памятники Ленину, разнесли банки, одновременно с этим пытаемся разносить и захватывать храмы УПЦ МП, называя типичное рейдерство борьбой за демократию. Мы научились организации блокады своей собственной территории и своих собственных сограждан, а я в свою очередь приобрёл навыки возглавления сего действа. Мы отточили мастерство по построению выдающихся во всех отношениях органов власти при наличии конституции и иных законов, о которых в нужный момент можно немного забыть... Например, забыть о законодательной несочетаемости понятий "президент" и "владелец телевизионного канала", "президент" и "олигарх".В общем и целом, громадяне, цэ великий успех, аналогов которому ещё поискать... Поздравляйте же меня с трёхлетием президентства, поздравляйте! Жду цветов, открыток и телеграмм.Вечно ваш, президент великой европейской державы, Пётр Порошенко.