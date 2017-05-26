Проект перспективного зенитного ракетного комплекса от ОКБ «ТСП» (Беларусь)



Макет ЗРК в боевом положении



Походное положение



Подъем антенны и пусковой установки



Комплекс готов к стрельбе

По материалам сайтов:

https://bsblog.info/

http://belvpo.com/

https://defence.ru/

http://military-informant.com/

http://bastion-karpenko.ru/

Несколько дней назад в белорусской столице завершилась международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017. Это мероприятие стало площадкой для демонстрации массы новых разработок белорусской оборонной промышленности. Вместе с полноценными серийными или опытными образцами в выставочных павильонах присутствовали макеты перспективной техники, пока еще находящейся на стадии разработки. В частности, в виде масштабной модели демонстрировался концепт перспективного зенитного ракетного комплекса, предназначенного для замены устаревающих систем своего класса.Перспективный проект предлагается частной белорусской компанией НП ООО «ОКБ ТСП» (г. Минск). Эта организация была основана в начале прошлого десятилетия и занимается разработкой различных приборов и устройств оборонного или двойного назначения. Также конструкторское бюро известно своими попытками модернизации существующих образцов военной техники. В частности, в прошлом оно неоднократно показывало на военно-технических выставках модернизированный по собственному проекту зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ», и позже даже получило заказ на серийный выпуск такой техники. По-видимому, именно с использованием имеющегося опыта был сформирован общий облик перспективного комплекса.По имеющимся данным, к настоящему времени специалисты бюро «ТСП» сформировали только общие аспекты проекта и определили основные технические особенности будущей боевой машины. Кроме того, сформированы требования к отдельным элементам комплекса. В то же время, перспективный проект ЗРК еще не вышел из стадии создания концепции, из-за чего пока не может быть реализован в металле и проверен на полигоне. Тем не менее, организация-разработчик уже изготовила макет самоходного зенитного комплекса и показала его на недавней выставке.Любопытно, что концепт-проект находится на столь ранних стадиях, что даже не имеет собственного имени. Даже в официальных сообщениях он именуется просто проектом ЗРК средней дальности.Сообщается, что предприятие «ОКБ ТСП» начало работы по новому проекту в инициативном порядке и без заказа со стороны отечественных либо зарубежных вооруженных сил. Несмотря на это, уже определены примерные сроки завершения проектирования. Первые стадии программы планируется завершить в течение 3-5 лет. Вероятно, после этого проект может быть предложен заказчикам, в результате чего могут появиться опытные образцы, а в дальнейшем и серийная техника.Целью текущих работ является формирование общего облика и требований к перспективному зенитному ракетному комплексу, способному в обозримом будущем заменить устаревшие системы. Главными кандидатами на замену при помощи перспективного комплекса являются системы войсковой ПВО семейства «Бук». Старые модификации комплексов этого семейства уже не в полной мере отвечают требованиям времени, и решением этой проблемы может стать создание полностью новой зенитной системы.Сообщается, что в составе перспективного ЗРК предлагается использовать некоторые узлы и агрегаты существующих типов. Интересно, что эти комплектующие ранее были разработаны при создании проекта модернизации комплекса «Бук». Таким образом, может быть обеспечена определенная преемственность с точки зрения технического облика и основных функций. При этом, однако, новый концепт предлагает применение ряда новых идей того или иного рода, позволяющих изменить характеристики и возможности в сравнении с существующими ЗРК.Новый проект, пока не имеющий названия, предлагает строительство самоходной боевой машины, имеющей на борту все необходимые радиоэлектронные средства и пусковую установку для ракет. При таком составе агрегатов комплекс сможет выполнять поставленные задачи и уничтожать воздушные цели. Кроме того, возможно взаимодействие с другими образцами техники, несущими те или иные средства обнаружения.Вероятно, белорусское оборонное конструкторское бюро при формировании облика нового ЗРК учло возможности отечественной промышленности, из-за чего в качестве основы для боевой машины предлагается колесное шасси. Макет зенитного комплекса, показанный на недавней выставке, «строился» на основе четырехосного полноприводного колесного шасси. Предприятия Беларуси выпускают несколько образцов подобной техники, один из которых может быть использован в новом проекте. Кроме того, можно ожидать, что при появлении нового шасси с требуемыми характеристиками проект ЗРК может получить соответствующие изменения.Следует отметить, что специальное автомобильное шасси показанной модели имеет минимальное сходство с существующими серийными образцами. К примеру, оно имело кабину экипажа футуристического облика. Судя по размерам кабины, в имеющемся объеме, выполненном в виде крупного переднего свеса, удалось разместить не только рабочее место водителя, но и операторские пульты со всеми необходимыми приборами. Позади кабины, вероятно, должен находиться моторный отсек. Такая компоновка позволила высвободить грузовую платформу шасси для установки радиолокационных средств и пусковой установки.На грузовой площадке шасси, отличающейся большой длиной, предусматривается размещение платформы с крупными бортовыми кожухами. При транспортном положении боевой машины объем, образованный бортовыми коробами, должен вмещать пусковую установку. В кормовой части бортов предусматриваются выступающие элементы, необходимые для защиты радиолокационных средств.Одной из самых интересных особенностей концепта от ОКБ «ТСП» является применение радиолокационной станции сопровождения целей с необычным размещением антенны. Авторы проекта предложили поднять антенну РЛС на большую высоту над землей, что позволяет в известной мере повысить ее технические характеристики. Для подъема антенны на рабочую высоту используется специальное устройство интересной конструкции.Непосредственно позади кабины и моторного отсека предлагается устанавливать шарнирное крепление для коробчатой рамы с крупным окном в центре. Противоположная балка рамы должна оснащаться опорно-поворотным устройством для монтажа антенны. В транспортном положении рама антенны должна укладываться вдоль корпуса. При этом центральное окно рамы располагается выше внутреннего объема корпуса. В имеющемся пространстве предлагается размещать один из основных агрегатов боевой машины. Кожух антенны РЛС при уложенной опоре располагается между кормовыми элементами бортов корпуса.Проектом предусматривается использование пусковой установки для шести управляемых ракет. Ракеты предлагается перевозить в транспортно-пусковых контейнерах. При помощи нескольких обойм шесть контейнеров собираются в единый пакет; в два горизонтальных ряда по три ракеты. Пакет ТПК должен монтироваться на подъемной стреле, необходимой для перевода ракет в вертикальное положение перед пуском. В транспортном положении пакет контейнеров укладывается на грузовую платформу и находится под защитой бортовых коробов, а также рамы антенны РЛС.Точные сведения о предлагаемых к использованию ракетах и их характеристиках отсутствуют. Как следствие, на данный момент остаются неизвестными и основные характеристики разрабатываемого комплекса. Утверждается, что перспективный ЗРК будет относиться к системам средней дальности. Из этого следует, что он сможет поражать цели на дистанциях от 30 до 100 км. Также имеются сведения о намерении разработчиков использовать некие ракеты собственного производства.Можно предположить, что в качестве основы для перспективной ракеты будет использован боеприпас семейства «Бук», в том числе заимствованный у комплекса «Бук-МБ». Также могут возникать определенные сомнения, прямо связанные с отсутствием у Беларуси возможности производства подобных изделий. Далеко не все компоненты ракетного вооружения могут быть изготовлены белорусскими предприятиями. Другие важные особенности системы, прямо связанные с ракетами и их использованием, такие как количество каналов цели и т.д. тоже пока не уточнялись.Зенитный ракетный комплекс средней дальности предложенного облика, будучи построенным на основе колесного шасси, сможет использовать автомобильные дороги или двигаться по бездорожью. При этом он будет иметь возможность быстрого выхода в заданный район или сопровождения войск на марше либо в местах сосредоточения. Использование существующих или перспективных специальных шасси белорусского производства позволит получить достаточно высокие характеристики подвижности.Следует отметить, что основные черты облика не позволят новому ЗРК вести огонь при движении. Перед атакой цели расчету придется останавливаться, а затем поднимать антенну и пусковую установку в вертикальное положение. Только после этого боевая машина сможет брать цель на сопровождение и атаковать ее. Подобные особенности характерны для многих современных зенитных систем, но в определенных ситуациях они могут приводить к самым серьезным последствиям.В контексте перспективного концепт-проекта зенитного ракетного комплекса следует вспомнить предыдущую разработку конструкторского бюро «ТСП». В середине прошлого десятилетия был создан проект модернизации существующих систем типа «Бук-М1» под названием «Бук-МБ». Проект подразумевал проведение капитального ремонта имеющейся в наличии боевой машины с одновременной заменой ряда агрегатов и систем. Предусматривалась замена подавляющего большинства узлов радиоэлектронной аппаратуры. Для упрощения производства и последующей эксплуатации использовались системы собственного белорусского производства.В рамках программы модернизации «Бук-МБ» пришлось заново разработать более сотни различных узлов и агрегатов. Как утверждалось, все они производятся в Беларуси с использованием современной элементной базы. Кроме того, новая аппаратура полностью отвечала современным требованиям. Основные характеристики, тем не менее, в целом, остались на уровне комплекса базовой модели. Проектом «Бук-МБ» также предлагалась переработка состава зенитной батареи. В частности, штатная самоходная РЛС 9С18М1 была заменена новой машиной 80К6М на основе колесного шасси.Сообщалось, что каждая из самоходных пусковых установок «Бук-МБ», оснащенных собственной РЛС сопровождения и наведения, имеет только один канал цели. В штатный состав зенитного комплекса предлагалось включить шесть таких машин, что позволяло одновременно атаковать до шести целей. Наличие шести целевых каналов посчитали соответствующим современным требованием и достаточным для отражения воздушного удара противника.К настоящему времени ЗРК «Бук-МБ» был доведен до серийного производства и поставок заказчикам. Разработчикам и производителям такой техники удалось заинтересовать зарубежные страны. Так, в июне 2013 года свои новые зенитные комплексы продемонстрировали вооруженные силы Азербайджана.В последних сообщениях упоминается, что в новом концепт-проекте используются отдельные блоки, уже прошедшие необходимые испытания и поставленные в серию в рамках проекта «Бук-МБ». Таким образом, по некоторым агрегатам перспективный комплекс будет унифицирован с уже существующим. Вполне возможно, что эта его особенность, среди прочего, приведет к получению схожих характеристик и возможностей.К настоящему времени НП ООО «ОКБ ТСП» успело сформировать только общую концепцию перспективного зенитного ракетного комплекса средней дальности и определить некоторые основные особенности его будущего облика. В связи с этим большая часть подробностей технического характера не только не оглашалась, но и, по-видимому, пока даже не определялась. Все эти нюансы должны будут появиться в дальнейшем, в ходе развития имеющихся идей и подготовки к полноценным проектным работам.Проект нового ЗРК разрабатывается в инициативном порядке, что может иметь понятные последствия, а также привести к негативным результатам. Как утверждается, на завершение текущих работ требуется несколько лет. Тем не менее, для дальнейшего развития проекта необходим потенциальный заказчик. Если он найдется – организация-проектант получит возможность не только продолжить работы, но и построить опытную технику. В противном случае комплекс рискует так и остаться на ранних стадиях и в виде выставочных макетов.Как макет перспективного ЗРК, так и другие экспонаты недавней минской выставки MILEX-2017 наглядно показывают желание белорусской промышленности работать над развитием существующих и перспективных систем. Некоторые оригинальные проекты уже дали определенные результаты, тогда как другие пока находятся на самой ранней стадии. Приведет ли новый концепт-проект к реальным результатам или так и останется без внимания заказчиков – покажет время. На данный момент, однако, он выглядит интересно и потому может иметь определенные шансы получить развитие.