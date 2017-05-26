Рассказы об оружии. Трактор С-65 «Сталинец»
Кто-то может быть, скажет, что трактор — не оружие. Но это как подойти к этому вопросу. Конечно, в обычное время трактор — труженик полей, но если настают тяжелые военные времена, трактор становится первейшим помощником у артиллеристов. Так что если не оружие в прямом смысле, то без трактора сложно представить себе некоторые аспекты армейского бытия.
«Сталинец-65», или С-65, выпускался на Челябинском тракторном заводе с 1937 по 1941 гг. Цифры в названии означают количество лошадиных сил дизельного двигателя М-17. Это был первый советский дизельный трактор.
Технические характеристики:
Число мест в кабине — 2.
Масса, т — 11 200.
Масса прицепа, т — до 10.
Габариты, м:
длина — 4,09;
ширина — 2,395;
высота — 2,77;
клиренс — 0,405.
Двигатель дизельный, 65 л.с. (47,8 кВт).
Коробка передач — 3 вперёд и 1 назад.
Макс. скорость, км/ч — 7,0 вперед и 2,5 назад.
Запас топлива, л — 300.
Лигроин/диз.топ.
Немного истории.
В январе 1935 года С. Орджоникидзе, выступая на VII Всесоюзном съезде Советов, указывает на необходимость перевода тракторов ЧТЗ на дизели в кратчайшие сроки. Преимущества дизеля перед лигроиновыми двигателями были очевидны — дешевизна топлива, более высокий КПД и ряд других. Было решено начать подготовку завода к реконструкции, а проектирование дизеля было начато ещё в феврале.
15 июля был собран дизель-мотор М-17 мощностью 47,8 кВт, 1 августа он прошел испытания, и уже 14 августа опытный образец дизельного трактора С-65 совершил 15-километровый пробег.
Новый двигатель М-17, являвшийся «потомком» моторов М-13 и М-75, кроме дизельного топлива, мог также работать на смеси автола с керосином, и заводился от пускового 20-сильного бензинового двигателя с электрическим стартером. Заводился, если верить источникам, в 30-градусный мороз вполне спокойно и без танцев с бубнами. "Пускач" можно было завести и ручным способом, с помощью "кривого" стартера. Одновременно с прокручиванием дизеля прогревались его система охлаждения и система впуска.
Новым трактором С-65 был назван не зря. По сравнению с предшественником С-60 изменений было много.
Изменению подверглись: коробка передач — так как новый двигатель обеспечивал большее число оборотов в минуту (850 против 650), было увеличено передаточное отношение, гусеницы — для лучшего распределения веса, радиатор, который стал немного шире. Топливный бак теперь размещался за двигателем, который сверху закрыли капотом.
Подкладушки внизу не просто так. Машина рабочая, поэтому вечно откуда-то подтекает. Возраст...
В марте 1937 года заводом были выпущены последние С-60, больше двух месяцев конвейер бездействовал. После переоборудования 20 июня с него сошел первый дизельный трактор С-65.
В феврале 1938 первая партия С-65 в количестве 60 штук была отправлена на экспорт.
Вообще, мировое признание к С-65 пришло еще до того, как он был поставлен на поток. В мае 1937 года в Париже открылась международная выставка "Искусство и техника современной жизни". Среди экспонатов советского раздела был и образец С-65. Он удостоился «Гран-при» выставки.
Преимущества дизеля очевидны — он работает на более дешевом топливе, имеет более высокий КПД и ряд других преимуществ. Вспашка 1 га подобной машиной значительно дешевле, чем трактором с двигателем, работающим на лигроине.
С трактора С-65 началась дизелизация тракторного парка страны. Успех, пришедший к советским конструкторам в 1937 году, позволил нашей стране спустя двадцать лет первой в мире перевести на дизель всю тракторную промышленность.
"Сталинец" внутри.
Кабина, надо сказать, просторная. Сиденье водителя можно назвать роскошным, особенно если сравнить с автомобилями того времени.
Диван, как есть — диван.
Забавная деревянная конструкция окон позволяла неплохо проветривать кабину, что при запредельной скорости трактора в 7 км/ч было не лишним ничуть.
Приборов не сказать, что много, но все по теме.
Общий план кабины. Рычагов многовато, но не для тех, кто соображает, когда за что надо дергать.
Вид из кабины, можно сказать, значительный. Там, впереди, танк стоит. Т-26. "Сталинец" размерами сами видите, как.
Всего за годы выпуска было изготовлено более 37 000 тракторов «Сталинец».
С началом Великой Отечественной войны и тяжёлых потерь первого периода большинство тракторов было изъято из сельского хозяйства. В Красной Армии тракторы использовались для буксировки орудий большой мощности, в частности на дошедших до нас фотографиях «Сталинцы» со 152-мм орудиями МЛ-20.
Большое количество тракторов досталось и немцам, в качестве трофеев, которые также использовали их для буксировки своих орудий средних и крупных калибров. И не только орудий.
Была ещё модификация "Сталинцев" — газогенераторная. В мае 1936 года в Челябинске организуется экспериментальное конструкторское бюро по газогенераторным тракторам во главе с В. Маминым. В 1936 году бюро внедрило в производство газогенератор Декаленкова — Д-8, приспособив его к трактору С-60, всего их было выпущено 264 штуки. Когда С-60 сняли с производства, то на С-65 установили более совершенный генератор НАТИ Г-25, который по сравнению с Д-8 давал лучше очищенный и охлажденный газ. За счет повышенного качества газа двигатель развивал большую мощность. Кроме того, генератор НАТИ мог работать на более влажных чурках. Всего из ворот ЧТЗ вышло 7355 газогенераторных тракторов СГ-65.
Что сказать в заключение? Могучий трактор. А если еще вспомнить, когда он был разработан и выпускался... Всего-то через 20 лет от сотворения СССР уже был свой трактор со своим, подчеркну, дизелем. Да, в деле оснащения дизелями мы не стали первыми, немцы нас опередили. Но то, что С-65 отпахал всю войну, говорит лишь о том, что дизель был весьма и весьма неплох. Как и трактор, таскавший все 4 года 122-мм и 152-мм гаубицы.
Хорошая машина.
Экспонат для съемки предоставлен Музеем отечественной военной истории (Падиково, Московская область).
Источники:
http://zazsila.ru/news/2011-02-19-32
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/686810
Автор: Роман Скоморохов
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