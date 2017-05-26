Рассказы об оружии. Трактор С-65 «Сталинец»

Подкладушки внизу не просто так. Машина рабочая, поэтому вечно откуда-то подтекает. Возраст...

Диван, как есть — диван.

Приборов не сказать, что много, но все по теме.

Источники:

http://zazsila.ru/news/2011-02-19-32

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/686810

Кто-то может быть, скажет, что трактор — не оружие. Но это как подойти к этому вопросу. Конечно, в обычное время трактор — труженик полей, но если настают тяжелые военные времена, трактор становится первейшим помощником у артиллеристов. Так что если не оружие в прямом смысле, то без трактора сложно представить себе некоторые аспекты армейского бытия.«Сталинец-65», или С-65, выпускался на Челябинском тракторном заводе с 1937 по 1941 гг. Цифры в названии означают количество лошадиных сил дизельного двигателя М-17. Это был первый советский дизельный трактор.Технические характеристики:Число мест в кабине — 2.Масса, т — 11 200.Масса прицепа, т — до 10.Габариты, м:длина — 4,09;ширина — 2,395;высота — 2,77;клиренс — 0,405.Двигатель дизельный, 65 л.с. (47,8 кВт).Коробка передач — 3 вперёд и 1 назад.Макс. скорость, км/ч — 7,0 вперед и 2,5 назад.Запас топлива, л — 300.Лигроин/диз.топ.Немного истории.В январе 1935 года С. Орджоникидзе, выступая на VII Всесоюзном съезде Советов, указывает на необходимость перевода тракторов ЧТЗ на дизели в кратчайшие сроки. Преимущества дизеля перед лигроиновыми двигателями были очевидны — дешевизна топлива, более высокий КПД и ряд других. Было решено начать подготовку завода к реконструкции, а проектирование дизеля было начато ещё в феврале.15 июля был собран дизель-мотор М-17 мощностью 47,8 кВт, 1 августа он прошел испытания, и уже 14 августа опытный образец дизельного трактора С-65 совершил 15-километровый пробег.Новый двигатель М-17, являвшийся «потомком» моторов М-13 и М-75, кроме дизельного топлива, мог также работать на смеси автола с керосином, и заводился от пускового 20-сильного бензинового двигателя с электрическим стартером. Заводился, если верить источникам, в 30-градусный мороз вполне спокойно и без танцев с бубнами. "Пускач" можно было завести и ручным способом, с помощью "кривого" стартера. Одновременно с прокручиванием дизеля прогревались его система охлаждения и система впуска.Новым трактором С-65 был назван не зря. По сравнению с предшественником С-60 изменений было много.Изменению подверглись: коробка передач — так как новый двигатель обеспечивал большее число оборотов в минуту (850 против 650), было увеличено передаточное отношение, гусеницы — для лучшего распределения веса, радиатор, который стал немного шире. Топливный бак теперь размещался за двигателем, который сверху закрыли капотом.В марте 1937 года заводом были выпущены последние С-60, больше двух месяцев конвейер бездействовал. После переоборудования 20 июня с него сошел первый дизельный трактор С-65.В феврале 1938 первая партия С-65 в количестве 60 штук была отправлена на экспорт.Вообще, мировое признание к С-65 пришло еще до того, как он был поставлен на поток. В мае 1937 года в Париже открылась международная выставка "Искусство и техника современной жизни". Среди экспонатов советского раздела был и образец С-65. Он удостоился «Гран-при» выставки.Преимущества дизеля очевидны — он работает на более дешевом топливе, имеет более высокий КПД и ряд других преимуществ. Вспашка 1 га подобной машиной значительно дешевле, чем трактором с двигателем, работающим на лигроине.С трактора С-65 началась дизелизация тракторного парка страны. Успех, пришедший к советским конструкторам в 1937 году, позволил нашей стране спустя двадцать лет первой в мире перевести на дизель всю тракторную промышленность."Сталинец" внутри.Кабина, надо сказать, просторная. Сиденье водителя можно назвать роскошным, особенно если сравнить с автомобилями того времени.Забавная деревянная конструкция окон позволяла неплохо проветривать кабину, что при запредельной скорости трактора в 7 км/ч было не лишним ничуть.Общий план кабины. Рычагов многовато, но не для тех, кто соображает, когда за что надо дергать.Вид из кабины, можно сказать, значительный. Там, впереди, танк стоит. Т-26. "Сталинец" размерами сами видите, как.Всего за годы выпуска было изготовлено более 37 000 тракторов «Сталинец».С началом Великой Отечественной войны и тяжёлых потерь первого периода большинство тракторов было изъято из сельского хозяйства. В Красной Армии тракторы использовались для буксировки орудий большой мощности, в частности на дошедших до нас фотографиях «Сталинцы» со 152-мм орудиями МЛ-20.Большое количество тракторов досталось и немцам, в качестве трофеев, которые также использовали их для буксировки своих орудий средних и крупных калибров. И не только орудий.Была ещё модификация "Сталинцев" — газогенераторная. В мае 1936 года в Челябинске организуется экспериментальное конструкторское бюро по газогенераторным тракторам во главе с В. Маминым. В 1936 году бюро внедрило в производство газогенератор Декаленкова — Д-8, приспособив его к трактору С-60, всего их было выпущено 264 штуки. Когда С-60 сняли с производства, то на С-65 установили более совершенный генератор НАТИ Г-25, который по сравнению с Д-8 давал лучше очищенный и охлажденный газ. За счет повышенного качества газа двигатель развивал большую мощность. Кроме того, генератор НАТИ мог работать на более влажных чурках. Всего из ворот ЧТЗ вышло 7355 газогенераторных тракторов СГ-65.Что сказать в заключение? Могучий трактор. А если еще вспомнить, когда он был разработан и выпускался... Всего-то через 20 лет от сотворения СССР уже был свой трактор со своим, подчеркну, дизелем. Да, в деле оснащения дизелями мы не стали первыми, немцы нас опередили. Но то, что С-65 отпахал всю войну, говорит лишь о том, что дизель был весьма и весьма неплох. Как и трактор, таскавший все 4 года 122-мм и 152-мм гаубицы.Хорошая машина.Экспонат для съемки предоставлен Музеем отечественной военной истории (Падиково, Московская область).