20:24 25 мая

"Фалькатусы" в действии: второй этап учений спецназа ФСБ в Крыму

Подразделения спецназначения ФСБ России успешно завершили второй этап масштабных учений в Крыму. В этой части манёвров приняли участие снайперы. Согласно легенде учений, они должны были освободить здания недействующего пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов. Специалисты успешно справились с поставленными задачами.



Ранее в Крыму прошел первый этап масштабных антитеррористических учений.


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня