"Фалькатусы" в действии: второй этап учений спецназа ФСБ в Крыму
Подразделения спецназначения ФСБ России успешно завершили второй этап масштабных учений в Крыму. В этой части манёвров приняли участие снайперы. Согласно легенде учений, они должны были освободить здания недействующего пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов. Специалисты успешно справились с поставленными задачами.
Ранее в Крыму прошел первый этап масштабных антитеррористических учений.
Ранее в Крыму прошел первый этап масштабных антитеррористических учений.
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